Soți din Rusia condamnați pentru cântarea unui cântec în limba ucraineană

Un bărbat a decedat după ce a fost agresat fizic de către un coleg cu care consumase alcool. Incidentul s-a petrecut într-o locuință, unde întâlnirea dintre cei doi a degenerat într-o ceartă, urmată de un atac cu violență. Victima a suferit mai multe lovituri, în special în zona capului, care i-au fost fatale. La sesizarea …