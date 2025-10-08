Soți din Rusia condamnați pentru cântarea unui cântec în limba ucraineană
BreakingNews, 8 octombrie 2025 17:40
Doi soți din Rusia, Anton și Svetlana Petrenko, au fost condamnați de Tribunalul districtual Slavianski din regiunea Krasnodar la amenzi de câte 30.000 de ruble fiecare, totalizând 60.000 de ruble, pentru că au cântat cântece în limba ucraineană la o petrecere privată din 8 august 2025. Aceștia au fost acuzați de „discreditarea” armatei ruse, conform … Articolul Soți din Rusia condamnați pentru cântarea unui cântec în limba ucraineană apare prima dată în BreakingNews.
Acum 30 minute
17:40
Doi soți din Rusia, Anton și Svetlana Petrenko, au fost condamnați de Tribunalul districtual Slavianski din regiunea Krasnodar la amenzi de câte 30.000 de ruble fiecare, totalizând 60.000 de ruble, pentru că au cântat cântece în limba ucraineană la o petrecere privată din 8 august 2025. Aceștia au fost acuzați de „discreditarea” armatei ruse, conform … Articolul Soți din Rusia condamnați pentru cântarea unui cântec în limba ucraineană apare prima dată în BreakingNews.
Acum o oră
17:10
Patru muncitori au murit după prăbușirea unei clădiri în renovare în centrul Madridului. Incidentul a avut loc pe 7 octombrie 2025, când etajul superior al unei clădiri de șase etaje s-a prăbușit, provocând un efect de „pancaking” care a dus la colapsul etajelor inferioare. Fațada clădirii a rămas intactă, împiedicând majoritatea dărâmăturilor să ajungă pe … Articolul Tragedie în Madrid: Clădire în renovare se prăbușește, patru victime confirmate apare prima dată în BreakingNews.
Acum 2 ore
16:40
Un accident rutier în lanț a avut loc astăzi pe strada Nicolae Milescu Spătaru, în sectorul Ciocana al capitalei, implicând patru automobile grav avariate. Conform investigațiilor preliminare, un șofer de 28 de ani, care conducea un Volkswagen, ar fi pierdut controlul volanului și s-a izbit de un Toyota parcat pe marginea drumului. Impactul a … Articolul Șofer derapează și provoacă coliziune multiplă pe strada Milescu Spătaru apare prima dată în BreakingNews.
16:10
Gimnaziul Singureni: Elevi învață în condiții dificile din cauza infiltrațiilor de apă # BreakingNews
La Gimnaziul din satul Singureni, raionul Râșcani, ploile abundente din ultimele zile au transformat procesul de învățământ într-o provocare. Deși lucrările de reparație a acoperișului sunt în desfășurare, apa s-a infiltrat în podul instituției, iar pereții și tavanele mai multor clase s-au umezit. Elevii continuă să vină la ore, însă cadrele didactice se plâng că … Articolul Gimnaziul Singureni: Elevi învață în condiții dificile din cauza infiltrațiilor de apă apare prima dată în BreakingNews.
Acum 4 ore
15:40
Florești: Coliziune între trei vehicule, inclusiv o mașină de Poliție; două persoane rănite # BreakingNews
În după-amiaza zilei de ieri, în jurul orei 14:00, a avut loc un accident rutier în lanț în localitatea Ghindești, raionul Florești. Incidentul a implicat trei vehicule: un KIA, o Dacia Logan aparținând Inspectoratului de Poliție și un Toyota. Potrivit informațiilor preliminare, șoferul automobilului KIA, un bărbat de 38 de ani, ar fi pierdut controlul … Articolul Florești: Coliziune între trei vehicule, inclusiv o mașină de Poliție; două persoane rănite apare prima dată în BreakingNews.
15:30
Chișinăul devine capitala comediei: începe Festivalul Internațional de Teatru „FESTIS” 2025 # BreakingNews
Primăria Municipiului Chișinău susține și în acest an tradiția teatrului, participând la deschiderea Festivalului Internațional de Teatru de Comedie „FESTIS” 2025, organizat de Teatrul Național „Satiricus Ion Luca Caragiale”. În perioada 7–19 octombrie 2025, scena Teatrului „Satiricus” va reuni artiști, regizori și iubitori de teatru din Republica Moldova, România, Georgia, Italia, Polonia și Ungaria. În … Articolul Chișinăul devine capitala comediei: începe Festivalul Internațional de Teatru „FESTIS” 2025 apare prima dată în BreakingNews.
15:10
Tragedie evitată în Argeș: un bărbat și o fetiță salvați de pe plafonul unei mașini scufundate într-un canal # BreakingNews
Un incident dramatic a avut loc în comuna Băiculești, județul Argeș, unde un bărbat în vârstă de 76 de ani și o fetiță de 10 ani au fost salvați de pe plafonul unei mașini care a căzut într-un canal de fugă. Șoferul a pierdut controlul vehiculului în timp ce încerca să facă o manevră de … Articolul Tragedie evitată în Argeș: un bărbat și o fetiță salvați de pe plafonul unei mașini scufundate într-un canal apare prima dată în BreakingNews.
15:00
Chișinăul sărbătorește Hramul orașului pe 14 octombrie: expoziții, târguri și concert în PMAN # BreakingNews
Pe 14 octombrie, locuitorii capitalei și oaspeții sunt invitați să celebreze Hramul Chișinăului – o zi dedicată istoriei, culturii și tradițiilor locale. Primarul general Ion Ceban a anunțat că Primăria Chișinău a pregătit și în acest an un program amplu de evenimente: expoziții, târguri ale meșterilor populari și producătorilor autohtoni, degustări de bucate tradiționale și … Articolul Chișinăul sărbătorește Hramul orașului pe 14 octombrie: expoziții, târguri și concert în PMAN apare prima dată în BreakingNews.
14:30
Municipalitatea modernizează infrastructura educațională: Lucrări la Gimnaziul Nr. 53 # BreakingNews
Continuăm investițiile în infrastructura educațională a Capitalei. În prezent, în incinta Gimnaziului Nr. 53 din sectorul Centru se desfășoară lucrări de renovare a holului de la etajul I. Lucrările vizează reabilitarea completă a spațiului de acces în instituție, pentru a oferi elevilor, cadrelor didactice și vizitatorilor un mediu modern, primitor și sigur. Proiectul este realizat … Articolul Municipalitatea modernizează infrastructura educațională: Lucrări la Gimnaziul Nr. 53 apare prima dată în BreakingNews.
14:30
Mii de gospodării vor beneficia de infrastructură modernă de apă și canalizare în suburbii # BreakingNews
Un proiect intercomunitar cu impact major pentru bunăstarea locuitorilor din suburbiile Tohatin, Cruzești și Budești se află în ultima etapă de implementare. Stația regională de pompare cu rețele de canalizare este un proiect amplu, inițiat în anul 2020, construit cu contribuția locală și a mai multor parteneri de dezvoltare.Primăria municipiului Chișinău susține, de la început, … Articolul Mii de gospodării vor beneficia de infrastructură modernă de apă și canalizare în suburbii apare prima dată în BreakingNews.
14:10
Conflict violent în urma consumului de alcool – victima moare după ce a fost bătută de prietenul de pahar # BreakingNews
Un bărbat a decedat după ce a fost agresat fizic de către un coleg cu care consumase alcool. Incidentul s-a petrecut într-o locuință, unde întâlnirea dintre cei doi a degenerat într-o ceartă, urmată de un atac cu violență. Victima a suferit mai multe lovituri, în special în zona capului, care i-au fost fatale. La sesizarea … Articolul Conflict violent în urma consumului de alcool – victima moare după ce a fost bătută de prietenul de pahar apare prima dată în BreakingNews.
Acum 6 ore
13:40
Un accident rutier s-a produs noaptea trecută la intersecția străzilor Paris și Alba Iulia din sectorul Buiucani al capitalei. În urma coliziunii dintre două automobile, tensiunile au escaladat rapid, iar șoferii implicați s-au luat la bătaie chiar în mijlocul străzii. Scandalul a fost observat de trecători, care au alertat poliția. Echipajul ajuns la fața locului … Articolul Coliziune în sectorul Buiucani urmată de scandal între șoferi în stradă apare prima dată în BreakingNews.
13:10
În ultimele 24 de ore, au fost înregistrate 52.981 de traversări ale frontierei de stat în punctele de trecere din Republica Moldova. Au fost refuzați la intrare 21 de cetățeni străini. Cele mai aglomerate puncte de trecere au fost: Aeroportul Internațional Chișinău – 18.075 traversări PTF Leușeni – 5.972 traversări PTF Sculeni – 4.949 traversări … Articolul Trafic intens la frontieră: peste 52.900 de traversări într-o singură zi apare prima dată în BreakingNews.
12:40
Chișinău – Un șofer a fost sancționat de Poliția Națională după ce a efectuat o depășire periculoasă în proximitatea unei treceri de pietoni și nu a acordat prioritate unui pieton care traversa regulamentar. Incidentul a fost surprins într-un film video distribuit în spațiul public. Autorităţile au identificat conducătorul auto în urma investigațiilor și au aplicat … Articolul Depășire riscantă pe trecerea de pietoni: conducător auto amendat apare prima dată în BreakingNews.
12:00
Cinci persoane, dintre care doi copii și trei adulți, au fost intoxicate cu gaz într-un apartament din municipiul Chișinău. Incidentul s-a produs în această dimineață, pe strada Nicolae Testemițanu. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat în jurul orei 09:24. La fața locului au intervenit echipele Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, care au stabilit … Articolul Scurgere de gaz în Chișinău – cinci persoane afectate, printre care doi copii apare prima dată în BreakingNews.
Acum 8 ore
11:40
IgSU din România raportează că peste 40 de localități, răspândite în 20 de județe, au fost afectate de ploile torențiale în ultimele ore. Situațiile de urgență cele mai semnificative s-au manifestat în zona București‑Ilfov și în județul Botoșani. Printre consecințe se numără inundații de locuințe, avarii la magistralele de apă și deteriorări de infrastructură rutieră. … Articolul Peste 40 de localități din 20 de județe, afectate de ploile torențiale din România apare prima dată în BreakingNews.
11:10
O femeie de 34 de ani din raionul Soroca a fost condamnată pentru fapte de corupere electorală comise în timpul campaniei pentru alegerile prezidențiale și referendumul din 2024. Aceasta a fost sancționată cu o amendă în valoare de 40.000 de lei. Autoritățile susțin că femeia a colectat date personale, le-a instalat aplicația mobilă „PSB” și … Articolul Femeie amendată cu 40.000 de lei pentru corupere electorală în Soroca apare prima dată în BreakingNews.
10:40
Spațiile verzi din Chișinău sufocate de mașini: orașul se transformă în parcare improvizată # BreakingNews
În Chișinău, spațiile verzi sunt tot mai frecvent distruse de șoferii care își parchează mașinile pe iarba și pe trotuare, în lipsa locurilor de parcare sau din comoditate. Situația se agravează după ploi, când noroiul este stropit în jur, afectând curțenia și aspectul zonelor verzi. Locuitorii din sectoarele centrale și din curțile blocurilor se plâng … Articolul Spațiile verzi din Chișinău sufocate de mașini: orașul se transformă în parcare improvizată apare prima dată în BreakingNews.
10:10
Un plop — mare și vechi — s‑a prăbușit recent într‑o curte din Chișinău, doborât probabil de vânt sau de degradarea internă, și a căzut peste o mașină parcată. Vehiculul a suferit avarii semnificative — acoperișul, geamurile și caroseria au fost afectate. Nu s-au înregistrat victime, deoarece în momentul incidentului nu se afla nimeni în … Articolul Plop uriaș s‑a prăbușit într‑o curte din Chișinău și a avariat o mașină apare prima dată în BreakingNews.
Acum 12 ore
09:40
Clădire prăbușită în centrul Madridului: mai mulți muncitori răniți și persoane dispărute # BreakingNews
O clădire aflată în proces de renovare, situată în centrul Madridului, s-a prăbușit parțial, provocând un incident grav. Mai multe persoane au fost rănite, iar altele sunt date dispărute sub dărâmături. Printre răniți se numără muncitori care se aflau la fața locului în momentul colapsului. Unii au suferit fracturi și traumatisme, iar alții au fost … Articolul Clădire prăbușită în centrul Madridului: mai mulți muncitori răniți și persoane dispărute apare prima dată în BreakingNews.
09:00
Un conflict agresiv între un șofer și un pieton a avut loc recent pe o stradă din Chișinău, după ce conducătorul auto, aparent iritat de o situație din trafic, a coborât din mașină și l-a lovit pe pieton. Potrivit martorilor, totul s-a petrecut în câteva secunde. Șoferul ar fi reacționat violent după o discuție în … Articolul Incident violent în Chișinău: un șofer grăbit a agresat un pieton în plină stradă apare prima dată în BreakingNews.
Acum 24 ore
18:10
Atenționare meteo: ploi abundente în toată țara, populația este îndemnată la prudență # BreakingNews
Ploile abundente au cuprins întreg teritoriul Republicii Moldova, iar Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) a emis recomandări importante pentru populație. Cetățenii sunt îndemnați să evite deplasările inutile în timpul precipitațiilor, să se adăpostească în locuri sigure și să nu traverseze zone inundate. Șoferii trebuie să adapteze viteza la condițiile meteo, să păstreze distanța … Articolul Atenționare meteo: ploi abundente în toată țara, populația este îndemnată la prudență apare prima dată în BreakingNews.
Ieri
17:40
Pretorul sectorului Ciocana, Sinilga Școlnic, și șeful adjunct al Inspectoratului de Poliție Ciocana, Pavel Todica, au fost achitați de prima instanță în dosarul de corupere pasivă, intentat în 2021. Judecătorul a constatat că nu există probe care să confirme comiterea infracțiunii, iar acuzațiile formulate de procurori nu au fost demonstrate în cadrul procesului. Conform rechizitoriului, … Articolul Sinilga Școlnic, achitată în dosarul de corupție din lipsă de probe apare prima dată în BreakingNews.
17:10
Un grav accident rutier s-a produs în dimineața zilei de 7 octombrie în municipiul Chișinău, implicând trei automobile care au suferit avarii serioase. Incidentul a avut loc pe o stradă intens circulată, iar martorii spun că totul s-ar fi întâmplat din cauza vitezei excesive și a unei posibile neacordări de prioritate. În urma impactului, … Articolul Trei maşini au fost grav avariate într-un accident rutier în Capitală apare prima dată în BreakingNews.
16:40
ANI: Vladimir Andronachi nu poate justifica milioane de lei acumulate în perioada mandatului # BreakingNews
Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a emis un act de constatare împotriva unui fost deputat democrată, identificat ca fiind Vladimir Andronachi, în urma verificărilor averilor sale pentru perioadele 2015‑2016 și 2016‑2020. Controlul a scos la iveală diferențe semnificative între bunurile dobândite și veniturile declarate, în total peste 10 milioane de lei. Circa 4 milioane de … Articolul ANI: Vladimir Andronachi nu poate justifica milioane de lei acumulate în perioada mandatului apare prima dată în BreakingNews.
16:10
Incident pe autostrada 50: elicopter medical s-a prăbușit, trei persoane în stare critică # BreakingNews
Un elicopter medical operat de REACH Air Medical Services s-a prăbușit luni seară, 6 octombrie 2025, pe autostrada 50 din Sacramento, California, în apropiere de intersecția cu Howe Avenue. Incidentul a avut loc în jurul orei 19:00, în timp ce aeronava se întorcea de la Spitalul Medical UC Davis, fără pacient la bord. Elicopterul … Articolul Incident pe autostrada 50: elicopter medical s-a prăbușit, trei persoane în stare critică apare prima dată în BreakingNews.
15:30
Primăria Chișinău investește 470.000 de lei în modernizarea Complexului Educațional „Trușeni” # BreakingNews
Primăria Chișinău a investit 470.000 de lei în modernizarea infrastructurii Complexului Educațional „Trușeni”. Banii au fost alocați pentru crearea și reparația laboratorului digital și pentru reparația mai multor săli de clasă. În cadrul proiectului au fost îndreptați pereții, reconstruite tavanul și podeaua, au fost înnoite sistemele de iluminat și de încălzire, au fost montate cu … Articolul Primăria Chișinău investește 470.000 de lei în modernizarea Complexului Educațional „Trușeni” apare prima dată în BreakingNews.
15:30
Adolescent din Ungheni bătut cu pumni și picioare: incidentul filmat și distribuit pe rețelele sociale # BreakingNews
Un adolescent din Ungheni a fost filmat în timp ce alți tineri îl loveau cu pumnii și picioarele. Potrivit internauților, incidentul ar fi avut loc anul trecut, iar băiatul agresat ar fi consumator de droguri și ar fi propus substanțe interzise minorilor. În înregistrare se aude adolescentul implorând: „Scuzați-mă vă rog… Vă rog, nu … Articolul Adolescent din Ungheni bătut cu pumni și picioare: incidentul filmat și distribuit pe rețelele sociale apare prima dată în BreakingNews.
15:20
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a anunțat că a avut o întrevedere cu Giuseppe Grimaldi, noul șef al Oficiului Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) în Republica Moldova. Edilul i-a urat bun venit la Chișinău și succes în noul mandat. Ion Ceban a subliniat că Primăria Chișinău și BERD sunt parteneri de încredere de … Articolul Primarul Ion Ceban s-a întâlnit cu noul șef al Oficiului BERD în Republica Moldova apare prima dată în BreakingNews.
15:10
Un bărbat în vârstă de 48 de ani, cu dublă cetățenie română și moldovenească, a fost prins pe 7 octombrie 2025 la punctul de trecere a frontierei Albița, România, transportând ilegal 100 de pachete de țigări (2.000 de țigarete) cu timbru de acciză al Republicii Moldova. Țigările erau ascunse în bagajele personale ale … Articolul Șofer de autocar reținut la vamă pentru transport ilegal de țigări apare prima dată în BreakingNews.
14:30
În ultimele ore, condițiile meteo nefavorabile, caracterizate prin ploi abundente și prelungite, au cauzat o creștere semnificativă a accidentelor rutiere. În doar 90 de minute, Serviciul 112 a înregistrat aproximativ 40 de apeluri legate de accidente, majoritatea fiind cauzate de carosabilul alunecos, vizibilitatea redusă și neadaptarea vitezei la condițiile de trafic. Autoritățile fac un apel … Articolul 40 de apeluri de urgență legate de accidente în doar 90 de minute apare prima dată în BreakingNews.
14:10
Ploi torențiale în Constanța, Călărași și Ialomița: cursurile suspendate în toate școlile # BreakingNews
În urma avertizărilor meteorologice emise de Administrația Națională de Meteorologie (ANM), autoritățile din județele Constanța, Călărași și Ialomița au decis suspendarea cursurilor în toate unitățile de învățământ pentru miercuri, 8 octombrie 2025. Decizia vine ca măsură de precauție în contextul codului roșu de ploi torențiale și abundente, valabil între orele 21:00 din 7 octombrie și … Articolul Ploi torențiale în Constanța, Călărași și Ialomița: cursurile suspendate în toate școlile apare prima dată în BreakingNews.
13:40
Deputata Marina Tauber a fost condamnată la 7 ani și 6 luni de închisoare cu executare pentru implicarea în finanțarea ilegală a fostului Partid „Șor”. Instanța a dispus și confiscarea a peste 206 milioane de lei, sume folosite în activitățile infracționale. Întrucât Tauber se află în afacerea țării, autoritățile moldovenești intenționează să o declare în … Articolul Marina Tauber, condamnată la 7 ani de închisoare, dată în căutare generală apare prima dată în BreakingNews.
13:00
Serviciul Fiscal de Stat (SFS) a reușit să colecteze 1,3 miliarde de lei la bugetul public într-o perioadă de numai o săptămână. Autoritatea fiscală anunță că operațiunile au inclus vizite fiscale la contribuabili, emiterea deciziilor privind cazuri de nerespectare a legislației și aplicarea sancțiunilor necesare. Totodată, au fost efectuate măsuri de executare silită pentru recuperarea … Articolul SFS raportează încasări de 1,3 miliarde lei într-o singură săptămână apare prima dată în BreakingNews.
12:40
Un bărbat din județul Suceava a fost sancționat cu o amendă de 5.000 de lei după ce a fost depistat transportând ilegal lemne de foc. Polițiștii au identificat autoutilitara condusă de acesta în localitatea Fundu Moldovei, constatând că transportul se efectua fără aviz de însoțire, așa cum prevede legislația silvică. În urma verificărilor, s-a stabilit … Articolul Amendă de 5.000 de lei pentru un bărbat care transporta lemne fără acte apare prima dată în BreakingNews.
12:10
O femeie de 67 de ani, lovită de mașină în centrul Chișinăului în zona Procuraturii Generale # BreakingNews
În această dimineață, în jurul orei 03:48, o femeie în vârstă de 67 de ani a fost accidentată de un automobil marca Mercedes pe bulevardul Ștefan cel Mare, lângă Procuratura Generală din Chișinău. Victima traversa strada neregulamentar, în afara unei treceri de pietoni, când a fost spulberată de șoferul în vârstă de 59 de ani. … Articolul O femeie de 67 de ani, lovită de mașină în centrul Chișinăului în zona Procuraturii Generale apare prima dată în BreakingNews.
12:00
Infrastructura educațională din Chișinău, îmbunătățită pentru elevii Școlii auxiliare-internat Nr. 5 # BreakingNews
Primăria municipiului Chișinău desfășoară lucrări de reparație capitală la două ateliere tehnologice din cadrul Școlii auxiliare-internat Nr. 5. ▪️În spațiile destinate orelor de educație tehnologică se intervine asupra pereților, tavanului și planșeului, sunt înlocuite rețelele de iluminat și montate plafoane casetate de tip Armstrong, iar sistemul termic a fost complet modernizat. ▪️De asemenea, au fost … Articolul Infrastructura educațională din Chișinău, îmbunătățită pentru elevii Școlii auxiliare-internat Nr. 5 apare prima dată în BreakingNews.
11:40
Atenţie, şoferi! Poliţia cere utilizarea farurilor de întâlnire ziua din cauza ploilor care afectează vizibilitatea # BreakingNews
Poliţia face apel către conducătorii auto să circule cu farurile de întâlnire şi pe timp de zi, pe tot teritoriul ţării, având în vedere ploile abundente care diminuează vizibilitatea. Pe lângă folosirea luminii în timpul zilei, autoritățile recomandă menținerea unei distanțe mari față de autovehiculul din față, evitarea accelerațiilor și frânărilor bruște, și adaptarea vitezei … Articolul Atenţie, şoferi! Poliţia cere utilizarea farurilor de întâlnire ziua din cauza ploilor care afectează vizibilitatea apare prima dată în BreakingNews.
11:10
Svetlana Moisei, cunoscută și sub numele de „Lucia” sau „Luminița”, este de negăsit de peste un an. Originară din Republica Moldova, născută în martie 1966, femeia a dispărut în iulie 2024 din Ostia Antica, Roma, unde locuia într-o baracă ridicată lângă strada Gastone Maspero. Copiii ei trăiesc într‑o stare de incertitudine și au depus sesizări … Articolul O femeie din Moldova, dispărută de un an în Italia, căutată cu disperare de copii apare prima dată în BreakingNews.
10:40
Un băiat de 14 ani din Soroca a fost implicat într-un caz de furt dintr-un magazin local. Incidentul a fost sesizat de personalul magazinului, care a observat comportamentul suspect al minorului în momentul în care acesta a încercat să sustragă mai multe produse. Imediat, angajații au alertat autoritățile, iar minorul a fost identificat … Articolul Minor de 14 ani prins pentru furt dintr-un magazin din Soroca apare prima dată în BreakingNews.
10:10
Primăria municipiului Chișinău a emis astăzi un anunț cu profund regret, informând că fosta angajată a instituției, Angela Efremov, s‑a stins din viață. Doctrinele oficiale nu au precizat cauza decesului sau data exactă, însă au transmis condoleanțe familiei îndoliate și apropiaților. Angela Efremov a servit cu devotament în cadrul Primăriei Chișinău, iar colegii o remarcau … Articolul Primăria Chișinău anunță cu regret trecerea în neființă a Anghelei Efremov apare prima dată în BreakingNews.
09:40
Fabrica de explozibili și terminal petrolier atacate în Crimeea & Rusia în raid ucrainean # BreakingNews
În noaptea de 6 octombrie, o serie de atacuri cu drone și rachete au vizat o fabrică de explozibili aflată în interiorul Rusiei și un terminal petrolier din orașul Feodosia, Crimeea. Fabrica atacată este una dintre cele mai mari unități de producere a muniției din Rusia, având un rol important în fabricarea proiectilelor, bombelor și … Articolul Fabrica de explozibili și terminal petrolier atacate în Crimeea & Rusia în raid ucrainean apare prima dată în BreakingNews.
09:10
În India, un număr de peste zece copii au decedat în ultimele săptămâni, în urma administrării unui sirop de tuse suspectat că ar fi fost contaminat. Mai mulți alți copii au prezentat simptome grave precum insuficiență renală după consum, declanșând controale și investigații la nivel statal și național. Autoritățile au restricționat imediat distribuția produsului implicat. … Articolul Peste 10 copii morți în India după ce au consumat sirop de tuse suspect de toxic apare prima dată în BreakingNews.
6 octombrie 2025
18:30
În Iran a avut loc o schimbare importantă legată de purtarea obligatorie a hijabului, măsură care timp de ani de zile a generat controverse și proteste. După o perioadă îndelungată de tensiuni și dispute, autoritățile au decis să relaxeze regulile stricte privind această lege. În urma deciziei, tot mai multe femei pot fi văzute pe … Articolul Femeile din Iran nu mai sunt obligate să poarte hijab apare prima dată în BreakingNews.
Mai mult de 2 zile în urmă
17:40
Creștere alarmantă a infracționalității în Moldova, dar fondurile pentru combatere sunt insuficiente # BreakingNews
Republica Moldova se confruntă cu un deficit de peste 70% în finanțarea necesară pentru combaterea criminalității, conform proiectului Guvernului privind Programul național de prevenire și combatere a criminalității pentru anii 2026–2030, transmite breakingnews.md cu referire la omniapres.md. Datele arată că în 2024 au fost înregistrate 889 de infracțiuni comise de grupări criminale organizate, o … Articolul Creștere alarmantă a infracționalității în Moldova, dar fondurile pentru combatere sunt insuficiente apare prima dată în BreakingNews.
17:30
Primăria municipiului Chișinău a investit 9,8 milioane de lei în reparația drumului de acces spre satul Ghidighici, proiect care a inclus și construcția unui trotuar pe strada Victoriei. Autoritățile subliniază că proiectul are o importanță majoră, vizând dezvoltarea economică a regiunii și asigurarea siguranței în trafic pentru șoferi și pietoni. De asemenea, în anul 2022, … Articolul Primăria Chișinău a finalizat reparația drumului de acces spre satul Ghidighici apare prima dată în BreakingNews.
17:10
A încetat din viață chitaristul Ruslan Țăranu (1953‑2025) — o legendă a rockului moldovenesc # BreakingNews
Muzica moldovenească este în doliu după decesul lui Ruslan Țăranu, chitarist, compozitor și producător cunoscut pentru contribuțiile sale remarcabile la dezvoltarea scenei rock din Moldova. Țăranu s‑a născut în 1953 și a avut o carieră îndelungată, care a cuprins colaborări cu numeroși artiști autohtoni, precum și activități de producător și inițiative de promovare a muzicii … Articolul A încetat din viață chitaristul Ruslan Țăranu (1953‑2025) — o legendă a rockului moldovenesc apare prima dată în BreakingNews.
17:00
Târguri, concerte și liturghie de Hram – programul evenimentelor dedicate Chișinăului # BreakingNews
Chișinăul se pregătește de sărbătoare. Pe 14 octombrie, locuitorii capitalei vor marca Hramul orașului printr-o serie de evenimente culturale și religioase. Manifestările vor debuta la ora 08:00, cu liturghia de Hram la Catedrala Mitropolitană „Nașterea Domnului”, iar de la ora 10:00, Piața Marii Adunări Naționale va deveni centrul festivităților, găzduind târguri, concerte și recitaluri, care … Articolul Târguri, concerte și liturghie de Hram – programul evenimentelor dedicate Chișinăului apare prima dată în BreakingNews.
16:50
Primarul Capitalei, Ion Ceban, a declarat în cadrul ședinței operative a serviciilor Primăriei Chișinău din 6 octombrie 2025 că, după încheierea campaniei electorale, municipalitatea își continuă activitatea în ritm susținut, implementând proiecte de infrastructură în toate sectoarele orașului. „Alegerile au trecut, iar Primăria Chișinău continuă să muncească în teren, în fiecare sector, realizând multiple proiecte … Articolul Ion Ceban: „Chișinăul rămâne cel mai mare șantier de construcții din țară” apare prima dată în BreakingNews.
16:40
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a anunțat că pregătirea blocurilor locative pentru sezonul de încălzire 2025–2026 se află pe ultima sută de metri. Potrivit edilului, municipalitatea și gestionarii fondului locativ finalizează lucrările tehnice necesare pentru asigurarea confortului termic al locatarilor. „Deși tarifele sunt usturătoare, sănătatea cetățenilor este o prioritate. Conectarea la căldură se face la … Articolul Sezonul de încălzire 2025–2026: Primăria Chișinău finalizează pregătirile tehnice apare prima dată în BreakingNews.
