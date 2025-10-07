Șofer de autocar reținut la vamă pentru transport ilegal de țigări

12:10

Un incendiu puternic a izbucnit joi seara, 2 octombrie, într-o locuință cu două etaje din localitatea Boșcana, raionul Criuleni. Flăcările au cuprins acoperișul casei, care a ars în totalitate, sub privirile neputincioase ale proprietarilor. La fața locului au intervenit patru autospeciale ale pompierilor. Din fericire, nu au fost înregistrate victime. Cauza izbucnirii incendiului urmează să …