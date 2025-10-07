Atenționare meteo: ploi abundente în toată țara, populația este îndemnată la prudență
BreakingNews, 7 octombrie 2025 18:10
Ploile abundente au cuprins întreg teritoriul Republicii Moldova, iar Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) a emis recomandări importante pentru populație. Cetățenii sunt îndemnați să evite deplasările inutile în timpul precipitațiilor, să se adăpostească în locuri sigure și să nu traverseze zone inundate. Șoferii trebuie să adapteze viteza la condițiile meteo, să păstreze distanța
Acum 30 minute
18:10
Atenționare meteo: ploi abundente în toată țara, populația este îndemnată la prudență
Ploile abundente au cuprins întreg teritoriul Republicii Moldova, iar Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) a emis recomandări importante pentru populație. Cetățenii sunt îndemnați să evite deplasările inutile în timpul precipitațiilor, să se adăpostească în locuri sigure și să nu traverseze zone inundate. Șoferii trebuie să adapteze viteza la condițiile meteo, să păstreze distanța
Acum o oră
17:40
Pretorul sectorului Ciocana, Sinilga Școlnic, și șeful adjunct al Inspectoratului de Poliție Ciocana, Pavel Todica, au fost achitați de prima instanță în dosarul de corupere pasivă, intentat în 2021. Judecătorul a constatat că nu există probe care să confirme comiterea infracțiunii, iar acuzațiile formulate de procurori nu au fost demonstrate în cadrul procesului. Conform rechizitoriului,
Acum 2 ore
17:10
Un grav accident rutier s-a produs în dimineața zilei de 7 octombrie în municipiul Chișinău, implicând trei automobile care au suferit avarii serioase. Incidentul a avut loc pe o stradă intens circulată, iar martorii spun că totul s-ar fi întâmplat din cauza vitezei excesive și a unei posibile neacordări de prioritate. În urma impactului,
16:40
ANI: Vladimir Andronachi nu poate justifica milioane de lei acumulate în perioada mandatului # BreakingNews
Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a emis un act de constatare împotriva unui fost deputat democrată, identificat ca fiind Vladimir Andronachi, în urma verificărilor averilor sale pentru perioadele 2015‑2016 și 2016‑2020. Controlul a scos la iveală diferențe semnificative între bunurile dobândite și veniturile declarate, în total peste 10 milioane de lei. Circa 4 milioane de
Acum 4 ore
16:10
Incident pe autostrada 50: elicopter medical s-a prăbușit, trei persoane în stare critică # BreakingNews
Un elicopter medical operat de REACH Air Medical Services s-a prăbușit luni seară, 6 octombrie 2025, pe autostrada 50 din Sacramento, California, în apropiere de intersecția cu Howe Avenue. Incidentul a avut loc în jurul orei 19:00, în timp ce aeronava se întorcea de la Spitalul Medical UC Davis, fără pacient la bord. Elicopterul
15:30
Primăria Chișinău investește 470.000 de lei în modernizarea Complexului Educațional „Trușeni” # BreakingNews
Primăria Chișinău a investit 470.000 de lei în modernizarea infrastructurii Complexului Educațional „Trușeni". Banii au fost alocați pentru crearea și reparația laboratorului digital și pentru reparația mai multor săli de clasă. În cadrul proiectului au fost îndreptați pereții, reconstruite tavanul și podeaua, au fost înnoite sistemele de iluminat și de încălzire, au fost montate cu
15:30
Adolescent din Ungheni bătut cu pumni și picioare: incidentul filmat și distribuit pe rețelele sociale # BreakingNews
Un adolescent din Ungheni a fost filmat în timp ce alți tineri îl loveau cu pumnii și picioarele. Potrivit internauților, incidentul ar fi avut loc anul trecut, iar băiatul agresat ar fi consumator de droguri și ar fi propus substanțe interzise minorilor. În înregistrare se aude adolescentul implorând: „Scuzați-mă vă rog… Vă rog, nu
15:20
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a anunțat că a avut o întrevedere cu Giuseppe Grimaldi, noul șef al Oficiului Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) în Republica Moldova. Edilul i-a urat bun venit la Chișinău și succes în noul mandat. Ion Ceban a subliniat că Primăria Chișinău și BERD sunt parteneri de încredere de
15:10
Un bărbat în vârstă de 48 de ani, cu dublă cetățenie română și moldovenească, a fost prins pe 7 octombrie 2025 la punctul de trecere a frontierei Albița, România, transportând ilegal 100 de pachete de țigări (2.000 de țigarete) cu timbru de acciză al Republicii Moldova. Țigările erau ascunse în bagajele personale ale
Acum 6 ore
14:30
În ultimele ore, condițiile meteo nefavorabile, caracterizate prin ploi abundente și prelungite, au cauzat o creștere semnificativă a accidentelor rutiere. În doar 90 de minute, Serviciul 112 a înregistrat aproximativ 40 de apeluri legate de accidente, majoritatea fiind cauzate de carosabilul alunecos, vizibilitatea redusă și neadaptarea vitezei la condițiile de trafic. Autoritățile fac un apel
14:10
Ploi torențiale în Constanța, Călărași și Ialomița: cursurile suspendate în toate școlile # BreakingNews
În urma avertizărilor meteorologice emise de Administrația Națională de Meteorologie (ANM), autoritățile din județele Constanța, Călărași și Ialomița au decis suspendarea cursurilor în toate unitățile de învățământ pentru miercuri, 8 octombrie 2025. Decizia vine ca măsură de precauție în contextul codului roșu de ploi torențiale și abundente, valabil între orele 21:00 din 7 octombrie și
13:40
Deputata Marina Tauber a fost condamnată la 7 ani și 6 luni de închisoare cu executare pentru implicarea în finanțarea ilegală a fostului Partid „Șor". Instanța a dispus și confiscarea a peste 206 milioane de lei, sume folosite în activitățile infracționale. Întrucât Tauber se află în afacerea țării, autoritățile moldovenești intenționează să o declare în
13:00
Serviciul Fiscal de Stat (SFS) a reușit să colecteze 1,3 miliarde de lei la bugetul public într-o perioadă de numai o săptămână. Autoritatea fiscală anunță că operațiunile au inclus vizite fiscale la contribuabili, emiterea deciziilor privind cazuri de nerespectare a legislației și aplicarea sancțiunilor necesare. Totodată, au fost efectuate măsuri de executare silită pentru recuperarea
12:40
Un bărbat din județul Suceava a fost sancționat cu o amendă de 5.000 de lei după ce a fost depistat transportând ilegal lemne de foc. Polițiștii au identificat autoutilitara condusă de acesta în localitatea Fundu Moldovei, constatând că transportul se efectua fără aviz de însoțire, așa cum prevede legislația silvică. În urma verificărilor, s-a stabilit
Acum 8 ore
12:10
O femeie de 67 de ani, lovită de mașină în centrul Chișinăului în zona Procuraturii Generale # BreakingNews
În această dimineață, în jurul orei 03:48, o femeie în vârstă de 67 de ani a fost accidentată de un automobil marca Mercedes pe bulevardul Ștefan cel Mare, lângă Procuratura Generală din Chișinău. Victima traversa strada neregulamentar, în afara unei treceri de pietoni, când a fost spulberată de șoferul în vârstă de 59 de ani.
12:00
Infrastructura educațională din Chișinău, îmbunătățită pentru elevii Școlii auxiliare-internat Nr. 5 # BreakingNews
Primăria municipiului Chișinău desfășoară lucrări de reparație capitală la două ateliere tehnologice din cadrul Școlii auxiliare-internat Nr. 5. ▪️În spațiile destinate orelor de educație tehnologică se intervine asupra pereților, tavanului și planșeului, sunt înlocuite rețelele de iluminat și montate plafoane casetate de tip Armstrong, iar sistemul termic a fost complet modernizat. ▪️De asemenea, au fost
11:40
Atenţie, şoferi! Poliţia cere utilizarea farurilor de întâlnire ziua din cauza ploilor care afectează vizibilitatea # BreakingNews
Poliţia face apel către conducătorii auto să circule cu farurile de întâlnire şi pe timp de zi, pe tot teritoriul ţării, având în vedere ploile abundente care diminuează vizibilitatea. Pe lângă folosirea luminii în timpul zilei, autoritățile recomandă menținerea unei distanțe mari față de autovehiculul din față, evitarea accelerațiilor și frânărilor bruște, și adaptarea vitezei
11:10
Svetlana Moisei, cunoscută și sub numele de „Lucia" sau „Luminița", este de negăsit de peste un an. Originară din Republica Moldova, născută în martie 1966, femeia a dispărut în iulie 2024 din Ostia Antica, Roma, unde locuia într-o baracă ridicată lângă strada Gastone Maspero. Copiii ei trăiesc într‑o stare de incertitudine și au depus sesizări
10:40
Un băiat de 14 ani din Soroca a fost implicat într-un caz de furt dintr-un magazin local. Incidentul a fost sesizat de personalul magazinului, care a observat comportamentul suspect al minorului în momentul în care acesta a încercat să sustragă mai multe produse. Imediat, angajații au alertat autoritățile, iar minorul a fost identificat
Acum 12 ore
10:10
Primăria municipiului Chișinău a emis astăzi un anunț cu profund regret, informând că fosta angajată a instituției, Angela Efremov, s‑a stins din viață. Doctrinele oficiale nu au precizat cauza decesului sau data exactă, însă au transmis condoleanțe familiei îndoliate și apropiaților. Angela Efremov a servit cu devotament în cadrul Primăriei Chișinău, iar colegii o remarcau
09:40
Fabrica de explozibili și terminal petrolier atacate în Crimeea & Rusia în raid ucrainean # BreakingNews
În noaptea de 6 octombrie, o serie de atacuri cu drone și rachete au vizat o fabrică de explozibili aflată în interiorul Rusiei și un terminal petrolier din orașul Feodosia, Crimeea. Fabrica atacată este una dintre cele mai mari unități de producere a muniției din Rusia, având un rol important în fabricarea proiectilelor, bombelor și
09:10
În India, un număr de peste zece copii au decedat în ultimele săptămâni, în urma administrării unui sirop de tuse suspectat că ar fi fost contaminat. Mai mulți alți copii au prezentat simptome grave precum insuficiență renală după consum, declanșând controale și investigații la nivel statal și național. Autoritățile au restricționat imediat distribuția produsului implicat.
Ieri
18:30
În Iran a avut loc o schimbare importantă legată de purtarea obligatorie a hijabului, măsură care timp de ani de zile a generat controverse și proteste. După o perioadă îndelungată de tensiuni și dispute, autoritățile au decis să relaxeze regulile stricte privind această lege. În urma deciziei, tot mai multe femei pot fi văzute pe
17:40
Creștere alarmantă a infracționalității în Moldova, dar fondurile pentru combatere sunt insuficiente # BreakingNews
Republica Moldova se confruntă cu un deficit de peste 70% în finanțarea necesară pentru combaterea criminalității, conform proiectului Guvernului privind Programul național de prevenire și combatere a criminalității pentru anii 2026–2030, transmite breakingnews.md cu referire la omniapres.md. Datele arată că în 2024 au fost înregistrate 889 de infracțiuni comise de grupări criminale organizate, o
17:30
Primăria municipiului Chișinău a investit 9,8 milioane de lei în reparația drumului de acces spre satul Ghidighici, proiect care a inclus și construcția unui trotuar pe strada Victoriei. Autoritățile subliniază că proiectul are o importanță majoră, vizând dezvoltarea economică a regiunii și asigurarea siguranței în trafic pentru șoferi și pietoni. De asemenea, în anul 2022,
17:10
A încetat din viață chitaristul Ruslan Țăranu (1953‑2025) — o legendă a rockului moldovenesc # BreakingNews
Muzica moldovenească este în doliu după decesul lui Ruslan Țăranu, chitarist, compozitor și producător cunoscut pentru contribuțiile sale remarcabile la dezvoltarea scenei rock din Moldova. Țăranu s‑a născut în 1953 și a avut o carieră îndelungată, care a cuprins colaborări cu numeroși artiști autohtoni, precum și activități de producător și inițiative de promovare a muzicii
17:00
Târguri, concerte și liturghie de Hram – programul evenimentelor dedicate Chișinăului # BreakingNews
Chișinăul se pregătește de sărbătoare. Pe 14 octombrie, locuitorii capitalei vor marca Hramul orașului printr-o serie de evenimente culturale și religioase. Manifestările vor debuta la ora 08:00, cu liturghia de Hram la Catedrala Mitropolitană „Nașterea Domnului", iar de la ora 10:00, Piața Marii Adunări Naționale va deveni centrul festivităților, găzduind târguri, concerte și recitaluri, care
16:50
Primarul Capitalei, Ion Ceban, a declarat în cadrul ședinței operative a serviciilor Primăriei Chișinău din 6 octombrie
16:40
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a anunțat că pregătirea blocurilor locative pentru sezonul de încălzire 2025–2026 se află pe ultima sută de metri. Potrivit edilului, municipalitatea și gestionarii fondului locativ finalizează lucrările tehnice necesare pentru asigurarea confortului termic al locatarilor. „Deși tarifele sunt usturătoare, sănătatea cetățenilor este o prioritate. Conectarea la căldură se face la … Articolul Sezonul de încălzire 2025–2026: Primăria Chișinău finalizează pregătirile tehnice apare prima dată în BreakingNews.
16:10
Conflict familial sângeros: Ungheni—victime rănite de un tânăr sub influenţa alcoolului # BreakingNews
Un bărbat în vârstă de 30 de ani, originar din raionul Ungheni, a fost condamnat la 8 ani de pușcărie pentru că a comis acte de violență gravă în familie. Într‑o seară, aflându‑se sub influența alcoolului, el a provocat un conflict în locuinţa mamei vitregi. În timpul altercaţiei, l‑a înjunghiat în picior pe concubinul … Articolul Conflict familial sângeros: Ungheni—victime rănite de un tânăr sub influenţa alcoolului apare prima dată în BreakingNews.
15:40
TikTok, instrument de propagandă electorală în Republica Moldova: Mesaje manipulatorii și conturi false identificate # BreakingNews
Platforma TikTok a fost utilizată intens în perioada campaniei electorale din Republica Moldova pentru a răspândi mesaje manipulatorii și propagandistice. Mii de conturi false au fost create cu scopul de a influența opinia publică, promovând teme precum pierderea suveranității, teama artificială față de Rusia și mesaje anti-occidentale. Mai multe conturi care difuzau conținut politic partizan … Articolul TikTok, instrument de propagandă electorală în Republica Moldova: Mesaje manipulatorii și conturi false identificate apare prima dată în BreakingNews.
15:10
Municipiul Chișinău a jucat un rol esențial în organizarea campionatului UEFA Futsal U19 EURO Moldova 2025, competiție găzduită în premieră de Republica Moldova. Evenimentul, desfășurat cu sprijinul Primăriei Chișinău prin programele de cofinanțare municipală, a reunit opt selecționate europene. Primarul capitalei, Ion Ceban, a declarat că este mândru de implicarea Chișinăului în acest proiect sportiv … Articolul Ion Ceban: „Chișinăul a fost partener-cheie în succesul UEFA Futsal U19 EURO 2025” apare prima dată în BreakingNews.
15:10
Furtuni puternice lovesc India și Nepal, provocând alunecări de teren și victime multiple # BreakingNews
Furtunile și ploile torențiale care au afectat India și Nepal în primele zile ale lunii octombrie 2025 au provocat un dezastru major, soldat cu cel puțin 60 de victime. În Nepal, regiunile montane au fost grav afectate de alunecări de teren și inundații, care au distrus case și au blocat accesul către mai multe localități. … Articolul Furtuni puternice lovesc India și Nepal, provocând alunecări de teren și victime multiple apare prima dată în BreakingNews.
14:40
Rețea de migranți ilegali destructurată: acte false și amenințări cu influențarea martorilor # BreakingNews
Trei persoane din raioanele Călărași și Strășeni au fost trimise în judecată pentru organizarea migrației ilegale a unor muncitori în Italia, prin falsificarea cărților de identitate românești. Potrivit anchetei, în decembrie 2021, unul dintre inculpați, care lucra deja în Italia, a recrutat trei bărbați pentru a-i angaja în domeniul sudării țevilor, promițându-le salariu de 7 … Articolul Rețea de migranți ilegali destructurată: acte false și amenințări cu influențarea martorilor apare prima dată în BreakingNews.
14:10
Europa a fost lovită de furtuni puternice sâmbătă, provocând inundații, distrugeri și zboruri anulate. În România, ciclonul mediteranean a afectat mai multe orașe, inclusiv Capitala, unde traficul a fost blocat din cauza inundațiilor și a copacilor doborâți de vântul cu rafale de peste 80 km/h. În Bulgaria, ploile torențiale au dus la … Articolul Furtuni și inundații afectează mai multe țări europene, mii de case fără curent apare prima dată în BreakingNews.
13:40
Bărbat din Moldova, urmărit internațional pentru tentativă de răpire, capturat la frontieră # BreakingNews
Un cetățean moldovean în vârstă de 36 de ani, căutat de autoritățile slovace pentru tentativa de răpire a unui minor, a fost reținut pe 5 octombrie 2025 la Punctul de Trecere a Frontierei Albița, în județul Vaslui, România. Potrivit Poliției de Frontieră Română, bărbatul s-a prezentat pentru a ieși din țară, iar în urma verificărilor, … Articolul Bărbat din Moldova, urmărit internațional pentru tentativă de răpire, capturat la frontieră apare prima dată în BreakingNews.
13:10
Un accident rutier a avut loc pe 5 octombrie 2025, pe traseul Bender–Chițcani, în apropierea satului Mereni. Un bărbat de 32 de ani, aflat la volanul unui automobil Toyota, a pierdut controlul vehiculului în momentul în care vira spre tabăra de odihnă „Zorile Nistrului”. Autoturismul a lovit mai mulți stâlpi de semnalizare rutieră și s-a … Articolul Toyota răsturnată la Mereni: Șoferul în stare gravă, pasagera externată apare prima dată în BreakingNews.
12:40
Curtea de Apel București prelungește arestul preventiv al lui Alexandru Bălan până pe 8 noiembrie 2025 # BreakingNews
Curtea de Apel București a dispus prelungirea măsurii arestului preventiv față de Alexandru Bălan, fost vicedirector al Serviciului de Informații și Securitate (SIS) din Republica Moldova, pentru o perioadă de 30 de zile, începând cu 10 octombrie și până la 8 noiembrie 2025. Decizia a fost luată în cadrul unei anchete desfășurate de … Articolul Curtea de Apel București prelungește arestul preventiv al lui Alexandru Bălan până pe 8 noiembrie 2025 apare prima dată în BreakingNews.
12:10
În noaptea de 25 septembrie, în sectorul Botanica al Capitalei, pe strada Nicolae Testemițanu, au fost furate aproximativ 22 de plăcuțe de înmatriculare, majoritatea de pe mașini cu numere ucrainene. Incidentul a fost semnalat de locatarii zonei, care au observat dispariția plăcuțelor și au alertat autoritățile. Potrivit unui participant anonim, o cameră de supraveghere din … Articolul Poliția investighează furtul a 22 de plăcuțe de înmatriculare în Chișinău apare prima dată în BreakingNews.
11:40
Inspectorii de mediu aplică amendă după construirea neautorizată a unui bazin acvatic # BreakingNews
În localitatea Căinarii Vechi, raionul Soroca, un bărbat a fost sancționat de Inspectoratul pentru Protecția Mediului pentru că și‑ar fi săpat ilegal un iaz. Construcția bazinului acvatic a fost identificată în urma unei razii efectuate de inspectorii de mediu. Proprietarul terenului a încălcat normele ecologice aplicabile construcției și exploatării instalațiilor hidrotehnice. În consecință, s‑a întocmit … Articolul Inspectorii de mediu aplică amendă după construirea neautorizată a unui bazin acvatic apare prima dată în BreakingNews.
11:10
Un bărbat în vârstă de aproximativ 40 de ani din comuna Buciumi, judeţul Bacău, a fost găsit decedat pe un teren agricol într-un incident grav, fiind sfâșiat de o haită de câini maidanezi. Trupul victimei prezenta numeroase muşcături. Localnicii susţin că animalele sunt foarte agresive și că astfel de situaţii au mai avut loc în … Articolul Caz cutremurător în Bacău: câini maidanezi ucid un om apare prima dată în BreakingNews.
10:40
Autoritățile municipale de la Chișinău anunță că mai mulți consumatori – atât casnici, cât și non‑casnici – din suburbii vor rămâne fără gaz natural pe durata mai multor zile. Măsura intră în vigoare de luni, 6 octombrie, ora 09:00 și se va încheia pe 10 octombrie, ca urmare a unor lucrări planificate de întreprinderea „Chișinău‑gaz”. … Articolul Chișinău: Suburbiile rămân temporar fără gaz între 6‑10 octombrie apare prima dată în BreakingNews.
10:20
Guvernul Federației Ruse propune un nou pachet legislativ care extinde substanțial controlul statului asupra comunicațiilor digitale, dispozitivelor mobile, cartelelor SIM și criptomonedelor. Potrivit noilor reglementări, fiecare operator de telecomunicații va fi obligat să înregistreze dispozitivele mobile ale utilizatorilor (prin codurile IMEI, se presupune) într-o bază de date centrală administrată de Roskomnadzor. În plus, autoritatea de … Articolul Legislație digitală dură în Rusia: IMEI, criptomonede și hacking reglementate sever apare prima dată în BreakingNews.
09:40
În ultimele 24 de ore, punctele de trecere a frontierei ale Republicii Moldova au înregistrat 84.099 de traversări de persoane. Dintre acestea, 28 de persoane străine au primit refuz la intrare. Cele mai mari fluxuri s-au înregistrat la: Aeroportul Internațional Chișinău – 24.663 de persoane PTF Leușeni – 11.197 de persoane PTF Sculeni – 10.997 … Articolul Frontieră: Peste 84.000 de traversări într‑o singură zi apare prima dată în BreakingNews.
09:10
Constantin Țuțu, fost deputat și sportiv, avea interdicția de a părăsi teritoriul Greciei după eliberarea sa din detenție, însă autoritățile moldovene susțin că acesta ar fi reușit să ajungă ilegal în Republica Moldova. Potrivit șefului Inspectoratului General al Poliției, Țuțu a fost văzut inițial în regiunea transnistreană, iar ulterior ar fi intrat în Ucraina. Investigațiile … Articolul Constantin Țuțu avea interdicție de a părăsi Grecia, dar a ajuns în Moldova apare prima dată în BreakingNews.
Mai mult de 2 zile în urmă
19:00
Începând cu ziua de vineri, 03 octombrie 2025, în capitală începe sezonul de încălzire 2025-2026 pentru consumatorii din municipiu. Conform documentului, S.A. „Termoelectrica”, de comun acord cu S.A. „Apă – Canal Chișinău”, vor asigura conectarea obiectivelor fondului locativ, a instituțiilor de învățământ și a celor medicale, conform contractelor încheiate, în baza solicitării acestora. Preturile de … Articolul Start sezonului termic 2025-2026 în municipiul Chișinău apare prima dată în BreakingNews.
19:00
Ion Creangă, fost șef al Direcției Juridice a Parlamentului, este acuzat de trădare de patrie și a fost adus în instanță într-un dosar care implică și alte persoane din structurile statului. Procurorii susțin că el ar fi transmis informații clasificate și sensibile unui diplomat rus, contra unor sume de bani. Dosarul a fost trimis … Articolul Ion Creangă, acuzat de trădare de patrie: dosarul ajunge în instanță apare prima dată în BreakingNews.
16:10
Doi bărbați din Chișinău au fost reținuți în urma unei investigații efectuate de polițiști, fiind suspectați de traficul de droguri în proporții deosebit de mari. În timpul perchezițiilor, forțele de ordine au confiscat substanțe narcotice a căror valoare estimativă este de 45 de milioane de lei. Pe lângă droguri, au fost ridicate și echipamente folosite … Articolul Captură impresionantă: droguri de 45 milioane de lei ridicate de polițiști apare prima dată în BreakingNews.
15:40
Poliția din Chișinău a ridicat șapte kilograme de droguri în urma unei acțiuni de amploare. Suspecții au fost reținuți și urmează să fie cercetați penal pentru trafic și deținere de substanțe narcotice. Oamenii legii investighează sursa drogurilor și modul în care acestea ar fi ajuns pe piața neagră. În cadrul perchezițiilor s-au găsit și accesorii … Articolul Captură majoră la Chișinău: 7 kilograme de droguri ridicate de poliție apare prima dată în BreakingNews.
15:10
Elevii și profesorii Gimnaziului Nr. 99 „Gh. Madan” din Trușeni beneficiază acum de un acoperiș complet renovat, datorită sprijinului financiar oferit de Primăria Chișinău. Pentru acest proiect de îmbunătățire a infrastructurii școlare, municipalitatea a alocat suma de 1.976.100 lei. Peste 400 de elevi care învață în această instituție au parte, în prezent, de condiții mai bune pentru studiu … Articolul Acoperiș nou pentru Gimnaziul „Gh. Madan”: investiție majoră în educație apare prima dată în BreakingNews.
