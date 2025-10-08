Mii de gospodării vor beneficia de infrastructură modernă de apă și canalizare în suburbii

13:40

Un cetățean moldovean în vârstă de 36 de ani, căutat de autoritățile slovace pentru tentativa de răpire a unui minor, a fost reținut pe 5 octombrie 2025 la Punctul de Trecere a Frontierei Albița, în județul Vaslui, România. Potrivit Poliției de Frontieră Română, bărbatul s-a prezentat pentru a ieși din țară, iar în urma verificărilor, … Articolul Bărbat din Moldova, urmărit internațional pentru tentativă de răpire, capturat la frontieră apare prima dată în BreakingNews.