Din martie 2026, concediile medicale vor fi eliberate în format digital în Republica Moldova
TV Nord, 8 octombrie 2025 16:00
Începând cu 1 martie 2026, certificatul de concediu medical va fi eliberat exclusiv în format digital de către medicii de familie sau specialiștii de profil, măsură ce marchează un pas important spre digitalizarea serviciilor medicale în Republica Moldova. Conform noii instrucțiuni aprobate de Guvern, pacienții vor putea accesa certificatul online, iar la solicitare, îl vor […] Acest articol Din martie 2026, concediile medicale vor fi eliberate în format digital în Republica Moldova a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
• • •
Alte ştiri de TV Nord
Acum 15 minute
16:10
La data de 7 octombrie 2025, polițiștii de frontieră din cadrul Punctului de trecere a frontierei de stat „Lipcani – Rădăuți Prut”, în cooperare cu funcționarii vamali, au contracarat o tentativă de transport ilicit de bunuri în cantități comerciale, nedeclarate controlului vamal. Cazul a fost înregistrat pe sensul de intrare în Republica Moldova, în cadrul […] Acest articol /FOTO/ Tentativă de transport ilicit de bunuri, contracarată la PTF „Lipcani” a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
Acum 30 minute
16:00
Din martie 2026, concediile medicale vor fi eliberate în format digital în Republica Moldova # TV Nord
Începând cu 1 martie 2026, certificatul de concediu medical va fi eliberat exclusiv în format digital de către medicii de familie sau specialiștii de profil, măsură ce marchează un pas important spre digitalizarea serviciilor medicale în Republica Moldova. Conform noii instrucțiuni aprobate de Guvern, pacienții vor putea accesa certificatul online, iar la solicitare, îl vor […] Acest articol Din martie 2026, concediile medicale vor fi eliberate în format digital în Republica Moldova a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
Acum o oră
15:30
Guvernul a aprobat Programul Național de Transformare Digitală a domeniului Energetic 2026–2030 # TV Nord
Guvernul Republicii Moldova a aprobat în ședința de astăzi Programul de Transformare Digitală a domeniului Energetic pentru anii 2026–2030, elaborat de Ministerul Energiei cu sprijinul PNUD Moldova și al Guvernului Italiei. Programul vizează o schimbare profundă în modul de gestionare a energiei, prin digitalizarea completă a rețelelor și introducerea pe scară largă a contoarelor inteligente, […] Acest articol Guvernul a aprobat Programul Național de Transformare Digitală a domeniului Energetic 2026–2030 a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
Acum 4 ore
13:50
S.A. „CET-Nord” a anunțat că sezonul de încălzire 2025–2026 în municipiul Bălți a început mai devreme decât în anii precedenți, în contextul temperaturilor scăzute și al solicitărilor venite din partea populației. Decizia a fost luată pentru a asigura confortul termic al consumatorilor, în special în instituțiile educaționale și medicale. Potrivit informațiilor prezentate de companie, până […] Acest articol Câte blocuri au fost deja conectate la agentul termic. Precizările CET-Nord a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
13:50
Un moment istoric pentru fotbalul din Republica Moldova și România va avea loc pe 9 octombrie 2025, de la ora 21:00, pe Arena Națională din București, unde se va disputa prima partidă oficială UEFA dintre cele două selecționate naționale. Deși meciul are caracter amical, evenimentul este prezentat drept o sărbătoare a prieteniei și unității culturale […] Acest articol România – Moldova, meci istoric pe Arena Națională a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
13:40
Un accident rutier grav s-a produs în după-amiaza zilei de 7 octombrie, în jurul orei 14:00, pe traseul R14, în apropierea sensului giratoriu din raionul Florești. În urma impactului, trei persoane au fost rănite și transportate la spital. Potrivit datelor preliminare, un bărbat de 38 de ani, aflat la volanul unui Kia Sorento, a pierdut […] Acest articol Accident în lanț la Florești. Trei persoane au ajuns la spital a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
13:30
/VIDEO/ Lecții printre pereți umezi. Școala din Singureni, afectată de ploile abundente și lucrările întârziate # TV Nord
La Gimnaziul din satul Singureni, raionul Râșcani, ploile abundente din ultimele zile au transformat procesul de învățământ într-o provocare. Deși lucrările de reparație a acoperișului sunt în desfășurare, apa s-a infiltrat în podul instituției, iar pereții și tavanele mai multor clase s-au umezit. Elevii continuă să vină la ore, însă cadrele didactice se plâng că […] Acest articol /VIDEO/ Lecții printre pereți umezi. Școala din Singureni, afectată de ploile abundente și lucrările întârziate a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
13:20
/FOTO/ Incendiu la azilul de bătrâni din Căprești. Pompierii au intervenit în regim de alertă sporită # TV Nord
Un incendiu de proporții a izbucnit în dimineața zilei de 8 octombrie 2025 pe teritoriul azilului de bătrâni din satul Căprești, raionul Florești, mobilizând forțele Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU) în regim de intervenție sporită. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 11:24, după ce martorii au observat fum dens ieșind […] Acest articol /FOTO/ Incendiu la azilul de bătrâni din Căprești. Pompierii au intervenit în regim de alertă sporită a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
Acum 6 ore
12:10
Ajutor guvernamental pentru familiile care au avut de suferit în urma intemperiilor din această vară la Aluniș, Rîșcani # TV Nord
Guvernul Republicii Moldova a aprobat, în ședința din 8 octombrie 2025, alocarea unui ajutor financiar în valoare de 513.400 de lei din Fondul de intervenție al Guvernului, pentru lichidarea consecințelor ploilor torențiale, grindinei și vântului puternic din data de 25 iulie 2025. Sprijinul financiar este destinat localității Aluniș, raionul Rîșcani, unde urmează să beneficieze de […] Acest articol Ajutor guvernamental pentru familiile care au avut de suferit în urma intemperiilor din această vară la Aluniș, Rîșcani a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
11:50
/FOTO/ Valize pline cu țigări spre Londra, oprite pe Aeroportul Chișinău: doi tineri prinși de vameși # TV Nord
Doi tineri care urmau să zboare spre Marea Britanie au fost opriți pe Aeroportul Internațional Chișinău, după ce vameșii și polițiștii de frontieră au descoperit în bagajele lor peste 380 de pachete de țigări nedeclarate. Potrivit Serviciului Vamal, ambele cazuri au fost înregistrate pe ruta Chișinău–Londra. În primul caz, un pasager în vârstă de 29 […] Acest articol /FOTO/ Valize pline cu țigări spre Londra, oprite pe Aeroportul Chișinău: doi tineri prinși de vameși a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
11:20
Un cuplu din regiunea Krasnodar, Federația Rusă, a fost amendat cu 60 de mii de ruble pentru că a cântat melodii în limba ucraineană în propria locuință. Despre acest caz a anunțat serviciul de presă al instanțelor din Kuban, potrivit novayagazeta.eu. Potrivit deciziei Judecătoriei din raionul Slavianski, Anton și Svetlana Petrenko au fost recunoscuți vinovați […] Acest articol /VIDEO/ Soț și soție din Rusia, amendați pentru că au cântat melodii în ucraineană acasă a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
10:30
Bani pentru „NU” la referendum– două femei din Sîngerei, condamnate pentru corupere electorală # TV Nord
Procuratura Bălți, Oficiul Sîngerei, anunță că, prin sentința pronunțată la 07 octombrie 2025 de Judecătoria Bălți, sediul Sîngerei, două femei au fost recunoscute vinovate de comiterea infracțiunii de corupere electorală, adică de darea de bani în scopul influențării votului alegătorilor. Potrivit anchetei, în luna septembrie 2024, inculpatele au oferit câte 2 400 de lei unor […] Acest articol Bani pentru „NU” la referendum– două femei din Sîngerei, condamnate pentru corupere electorală a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
Acum 8 ore
10:20
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) îndeamnă cetățenii să respecte măsurile de siguranță pe durata ploilor îndelungate prognozate pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Precipitațiile abundente pot provoca acumulări de apă care afectează circulația și pot pune în pericol viața și bunurile oamenilor. Pentru a preveni situațiile de risc, salvatorii și pompierii recomandă: Echipele IGSU […] Acest articol IGSU avertizează cetățenii. Respectați regulile de siguranță în timpul ploilor abundente a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
09:40
Un bărbat de 46 de ani din municipiul Bălți a fost reținut de polițiști, fiind suspectat că ar fi comis o tentativă de tâlhărie asupra unei vânzătoare dintr-un magazin local. Potrivit informațiilor oferite de oamenii legii, incidentul s-a produs în seara zilei de 6 octombrie, când o femeie de 30 de ani a sesizat poliția […] Acest articol /VIDEO/ Bărbat din Bălți reținut pentru tentativă de tâlhărie asupra unei vânzătoare a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
09:30
Moldova ar putea beneficia de fonduri suplimentare din bugetul UE 2026: Propunerea unui europarlamentar # TV Nord
UE ar putea aloca fonduri suplimentare de 25 de milioane de euro Vecinătății Estice, inclusiv Republicii Moldova. Propunerea, înaintată în Parlamentul European de europarlamentarul Siegfried Mureșan, vizează modificări ce urmează să fie incluse în bugetul UE pentru anul 2026, potrivit tv8.md. Potrivit eurodeputatului, Comisia pentru bugete a Parlamentului European a votat ieri seara un amendament […] Acest articol Moldova ar putea beneficia de fonduri suplimentare din bugetul UE 2026: Propunerea unui europarlamentar a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
Acum 24 ore
17:40
Rusia amenință că va considera rachetele Tomahawk cerute de Zelenski arme nucleare: „Este o escaladare cu adevărat serioasă” # TV Nord
Kremlinul a amenințat, marți, că livrarea de rachete americane Tomahawk către Kiev ar putea fi considerată dotare cu arme nucleare a Ucrainei. Purtătorul de cuvânt al lui Putin spune că „aceasta va fi o rundă serioasă de escaladare”, scrie antena 3 cnn. „Aceasta va fi o rundă serioasă de escaladare, care, în același timp, nu […] Acest articol Rusia amenință că va considera rachetele Tomahawk cerute de Zelenski arme nucleare: „Este o escaladare cu adevărat serioasă” a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
16:50
Curtea Constituțională a Republicii Moldova va examina, pe 16 octombrie, documentele privind confirmarea rezultatelor alegerilor parlamentare din 28 septembrie și validarea mandatelor deputaților aleși. Ședința este programată pentru joi, ora 10:00. Comisia Electorală Centrală (CEC) a aprobat, la data de 5 octombrie, Raportul cu privire la rezultatele scrutinului parlamentar, un document amplu de peste 190 […] Acest articol Curtea Constituțională va examina validarea alegerilor parlamentare pe 16 octombrie a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
16:40
Premiul Nobel pentru Fizică 2025, acordat pentru descoperiri care fac vizibile fenomenele cuantice la scară macroscopică # TV Nord
Academia Regală Suedeză de Științe a anunțat că Premiul Nobel pentru Fizică 2025 este acordat cercetătorilor John Clarke (Universitatea din California, Berkeley, SUA), Michel H. Devoret (Universitatea Yale, New Haven, CT și Universitatea din California, Santa Barbara, SUA) și John M. Martinis (Universitatea din California, Santa Barbara, SUA). Cei trei sunt recompensați „pentru descoperirea tunelării […] Acest articol Premiul Nobel pentru Fizică 2025, acordat pentru descoperiri care fac vizibile fenomenele cuantice la scară macroscopică a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
16:40
/VIDEO/ Edineț intră pe harta europeană a energiei verzi: parteneriat cu opt țări pentru un viitor sustenabil # TV Nord
Municipiul Edineț devine un exemplu regional de implicare în tranziția spre energie verde și neutralitate climatică. Prin proiectul internațional „Smartform”, administrația locală și partenerii din alte opt țări își unesc eforturile pentru a reduce emisiile de carbon și a promova inovația în domeniul sustenabilității. RODELEA VASILCOV, manageră proiectului: „Este un proiect de reducerea emisiilor de […] Acest articol /VIDEO/ Edineț intră pe harta europeană a energiei verzi: parteneriat cu opt țări pentru un viitor sustenabil a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
16:30
Peste 200 de cercetători din 18 țări participă la Conferința Internațională „Nanotehnologii și Inginerie Biomedicală – ICNBME 2025”, la Chișinău # TV Nord
Peste 200 de cercetători, doctoranzi și studenți din 18 țări participă, în perioada 7–10 octombrie, la cea de-a VII-a ediție a Conferinței Internaționale „Nanotehnologii și Inginerie Biomedicală” (ICNBME-2025), desfășurată la Chișinău. Evenimentul reunește specialiști de renume internațional care abordează teme moderne de cercetare precum nanotehnologiile și nanomaterialele, biomaterialele și medicina regenerativă, bioinformatica, e-sănătatea, telemedicina, tehnologiile […] Acest articol Peste 200 de cercetători din 18 țări participă la Conferința Internațională „Nanotehnologii și Inginerie Biomedicală – ICNBME 2025”, la Chișinău a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
Ieri
15:40
Permis de conducere contra 2500 de euro. Un bărbat reținut de CNA pentru trafic de influență # TV Nord
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), în colaborare cu procurorii municipiului Chișinău, au reținut în flagrant un bărbat bănuit de trafic de influență. Potrivit anchetei, suspectul ar fi pretins și primit 2500 de euro de la o persoană, promițând că va interveni pe lângă funcționari din cadrul Secției înmatriculare a transportului și calificare a conducătorilor auto […] Acest articol Permis de conducere contra 2500 de euro. Un bărbat reținut de CNA pentru trafic de influență a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
15:30
Socialiștii nu recunosc rezultatele alegerilor. Bătrîncea anunță proteste, dacă CC va valida scrutinul # TV Nord
Partidul Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM) nu recunoaște rezultatele alegerilor parlamentare din 28 septembrie și amenință cu proteste, dacă acestea vor fi validate de Curtea Constituțională. Vicepreședintele formațiunii, Vlad Bătrîncea, a declarat la TV8 că scrutinul ar fi fost marcat de nereguli și de folosirea resurselor administrative, ceea ce, potrivit socialiștilor, ar fi compromis corectitudinea […] Acest articol Socialiștii nu recunosc rezultatele alegerilor. Bătrîncea anunță proteste, dacă CC va valida scrutinul a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
14:50
/FOTO/ Două persoane, depistate cu valută nedeclarată pe Aeroportul Internațional Chișinău # TV Nord
Funcționarii postului vamal Aeroport Internațional Chișinău, în cooperare cu angajații Inspectoratului General al Poliției de Frontieră (IGPF), au înregistrat două tentative de scoatere ilegală a valutei din țară. Potrivit Serviciului Vamal, două persoane nerezidente, cu destinațiile Istanbul și Nice, au fost depistate în timp ce ascundeau sume mari de bani în bagajele de mână, încercând […] Acest articol /FOTO/ Două persoane, depistate cu valută nedeclarată pe Aeroportul Internațional Chișinău a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
14:30
Fostul președinte al Republicii Moldova, Igor Dodon, a transmis un mesaj public de felicitare președintelui Federației Ruse, Vladimir Putin, cu prilejul zilei sale de naștere. În mesajul postat pe rețelele sociale, Dodon a vorbit despre „legăturile culturale și istorice” dintre Republica Moldova și Rusia, pe care le-a numit „un fundament solid pentru relansarea relațiilor bilaterale”. […] Acest articol Igor Dodon, mesaj de felicitare pentru Vladimir Putin a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
13:50
/VIDEO/ „Mai bine să plătim pentru confort decât pentru medicamente”. Locuitorii din Bălți așteptă conectarea căldurii # TV Nord
Locuitorii din Bălți spun că nu văd o problemă că autoritățile vor porni mai devreme încălzirea în acest an „Este o părere bună, fiind-că este frig acum, vedeți timpul de afară, ar fi foarte bine la grădinițe și la școli, este de dorit, dar așa este normal.” „Noi foarte tare înghețăm, de aceea sunt de […] Acest articol /VIDEO/ „Mai bine să plătim pentru confort decât pentru medicamente”. Locuitorii din Bălți așteptă conectarea căldurii a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
13:30
Serviciul Național Unic pentru Apelurile de Urgență 112 anunță o creștere alarmantă a numărului de accidente rutiere, produse în ultimele ore din cauza condițiilor meteo nefavorabile. Într-un interval de doar o oră și jumătate, dispeceratul 112 a înregistrat până la 40 de apeluri de urgență legate de accidente rutiere. Potrivit autorităților, majoritatea incidentelor au fost […] Acest articol Haos pe drumuri din cauza ploilor: 40 de accidente în doar 90 de minute a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
12:30
În următoarele ore, România va fi lovită din plin de ciclonul mediteranean Barbara. Meteorologii au actualizat și extins codul roșu de ploi, inclusiv pentru București. Astfel, avertizarea care intră în vigoare la ora 21.00, vizează Capitala și județele Constanța, Călărași, Ialomița, Giurgiu, Ilfov. Fenomenele meteo extreme vor fi mai puternice decât cele de zilele trecute. Ar […] Acest articol Ciclonul Barbara lovește România. Va ploua în 24 de ore cât pentru o lună a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
11:20
Poliția de Frontieră: Din 12 octombrie 2025, cetățenii Republicii Moldova vor fi supuși noilor reguli de control la frontierele externe ale UE # TV Nord
Poliția de Frontieră a Republicii Moldova informează cetățenii că, începând cu 12 octombrie 2025, în punctele de trecere a frontierelor externe ale Uniunii Europene va fi implementat Sistemul de Intrare/Ieșire (Entry/Exit System – EES). Acesta este un nou mecanism european destinat înregistrării datelor privind intrarea, ieșirea și refuzul de intrare a cetățenilor țărilor terțe (non-UE) […] Acest articol Poliția de Frontieră: Din 12 octombrie 2025, cetățenii Republicii Moldova vor fi supuși noilor reguli de control la frontierele externe ale UE a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
10:30
Un bărbat din nordul țării a fost condamnat la 15 ani de închisoare pentru violul unei copile de 12 ani. Potrivit învinuirii înaintate, s-a stabilit, că în perioada aprilie 2019 – noiembrie 2021, o inculpatul, în vârsta de 35 de ani, având scopul satisfacerii poftei sexuale, a întreținut cu copila mai multe rapoarte sexuale, în […] Acest articol Bărbat din nordul țării, condamnat pentru violul unei copile a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
10:20
Ministra Sănătății, Ala Nemerenco, a declarat în cadrul emisiunii „La 360 de grade” de la Radio Moldova că procesul de formare a noului Guvern nu ține de decizia miniștrilor, ci este una pur politică, care trebuie să se desfășoare în conformitate cu procedurile constituționale. „Aceasta nu este decizia miniștrilor, nici a unuia dintre noi, ci […] Acest articol Va rămâne Ala Nemerenco în fruntea Ministerului Sănătății și după formarea noului Guvern? a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
09:30
Ministerul Culturii anunță că ceremonia de rămas-bun de la artistul Ruslan Țaranu, chitarist și aranjor muzical, va avea loc joi, 9 octombrie, fiind organizată cu sprijinul instituției și al reprezentanților breslei muzicale. Decizia a fost luată după ce Ministerul Culturii s-a autosesizat în legătură cu situația creată în urma decesului regretatului muzician, survenit la finele […] Acest articol Ministerul Culturii va organiza funeraliile artistului Ruslan Țaranu a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
09:00
Un incident șocant a avut loc luni la Curtea de Apel din Tirana, capitala Albaniei. Un judecător a fost împușcat mortal în timpul unei ședințe de judecată de către un bărbat care era parte într-un proces aflat în desfășurare. Potrivit poliției albaneze, citate de theguardian.com judecătorul Astrit Kalaja prezida ședința atunci când atacatorul a scos […] Acest articol Un judecător a fost împușcat mortal în timpul unei audieri, în Albania a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
08:50
Începând cu 1 octombrie 2025, printr-un ordin al Ministerului Sănătății, tratamentul chimioterapeutic a fost descentralizat și pentru pacienții cu patologii oncologice din raionul Sîngerei. Această decizie reprezintă un pas important în îmbunătățirea accesului la tratamente oncologice, oferind posibilitatea pacienților să beneficieze de terapii gratuite, direct în raionul lor, fără a mai fi nevoiți să se […] Acest articol Tratamentul chimioterapeutic, disponibil la Spitalul Raional Sîngerei din 1 octombrie a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
07:20
Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru luni, 7 octombrie 2025, o vreme predominant mohorâtă, cu ploi temporare, izolat mai puternice. Vântul va sufla din nord-est, de la slab la moderat, contribuind la o senzație de frig accentuată, mai ales dimineața și seara. Temperaturile vor oscila între: Pe întreg teritoriul țării, cerul va fi acoperit de […] Acest articol Ploi și temperaturi scăzute. Prognoza meteo pentru 7 octombrie 2025 a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
6 octombrie 2025
19:10
O femeie de 75 de ani din raionul Edineț, de negăsit. Poliția solicită ajutorul cetățenilor # TV Nord
Polițiștii din Edineț, cărora li s-au alăturat localnicii, pădurarii și vânătorii, continuă căutările unei femei de 75 de ani din satul Alexăndreni, care a dispărut, duminică la prânz, în timp ce s-a rătăcit culegând ciuperci într-o pădure din apropierea satului Brînzeni, același raion. „Chiar dacă sunt implicați mai mulți cetățeni și drone— este nevoie de […] Acest articol O femeie de 75 de ani din raionul Edineț, de negăsit. Poliția solicită ajutorul cetățenilor a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
18:20
Conform datelor statistice, în anul 2024, în Republica Moldova au fost înregistrate peste 2900 de cazuri de hepatite virale, dintre care 74 forme acute și peste 2800 forme cronice. Pentru a preveni hepatita, este esențial să acceptăm vaccinarea, mai ales în primele clipe ale vieții, spun specialiștii. STEFANIDA URSU, medic de familie: „Mamele care refuză […] Acest articol /VIDEO/ Cum putem preveni hepatita și de ce vaccinarea este importantă a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
Mai mult de 2 zile în urmă
16:00
BeChangeMaker 2025: Accelerator pentru antreprenori sociali și afaceri cu impact în Republica Moldova # TV Nord
Programul #BeChangeMaker2025: Impact Accelerator revine în acest an cu o nouă ediție dedicată antreprenorilor sociali și de impact din Republica Moldova, care doresc să-și dezvolte ideile, afacerile și comunitățile prin inovație și sustenabilitate. Organizat de HUBul Antreprenorilor Sociali, gestionat de AO „EcoVisio”, programul oferă participanților un cadru intensiv de învățare, conectare și mentorat, desfășurat în […] Acest articol BeChangeMaker 2025: Accelerator pentru antreprenori sociali și afaceri cu impact în Republica Moldova a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
15:40
În weekendul trecut, polițiștii din întreaga țară au înregistrat peste 4300 de abateri de la regulamentul circulației rutiere, în urma verificărilor efectuate pe drumurile naționale și locale. Acțiunile au avut drept scop prevenirea accidentelor și creșterea gradului de siguranță în trafic. Potrivit datelor oferite de Poliția Națională, în doar două zile: De asemenea, în perioada […] Acest articol Peste 4300 de abateri rutiere depistate în weekend de polițiștii din Republica Moldova a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
14:20
/VIDEO/ Ziua Profesorului celebrată la Edineț: respect și recunoștință pentru cei care modelează generații # TV Nord
La Edineț, cadrele didactice au celebrat ocazia Zilei Profesorului. Evenimentul a adunat profesori, elevi și reprezentanți ai autorităților locale, care au adus omagiu muncii și devotamentului dascălilor. VERONICA GORBATIUC, directoarea L.T. „Pan. Halippa”, Edineț: „Suntem foarte onorați, este o activitate pentru profesori, pentru toți acei care își sărbătoresc astăzi ziua profesională. Cu această ocazie aș […] Acest articol /VIDEO/ Ziua Profesorului celebrată la Edineț: respect și recunoștință pentru cei care modelează generații a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
14:10
Agenția Națională Transport Auto (ANTA) informează operatorii de transport rutier internațional de mărfuri și persoane despre noile reguli stabilite de autoritățile Republicii Letonia privind traversarea frontierei cu Federația Rusă și Republica Belarus. Începând cu 15 octombrie 2025, accesul vehiculelor la punctele de trecere „Grebneva”, „Terehova” și „Pāternieki” va fi permis doar în baza unei înregistrări […] Acest articol Reguli noi la frontiera Letoniei cu Rusia și Belarus din 15 octombrie a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
13:50
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis o avertizare meteo de cod galben pentru ploi de lungă durată, valabilă în perioada 7–8 octombrie 2025. Conform datelor furnizate de Direcția Regională de Drumuri și Poduri Craiova, precipitațiile vor fi continue, iar în unele regiuni ale țării se vor înregistra cantități de apă între 15 și 49 l/m², […] Acest articol Cod galben de ploi de lungă durată în Republica Moldova a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
13:40
Zilele ploioase aduc adesea o stare de calm, reflecție și nevoia de liniște. Într-un astfel de context, muzica devine un însoțitor perfect — completând atmosfera și emoțiile pe care ploaia le trezește. Am realizat o selecție de zece piese potrivite pentru această perioadă: melodii care vorbesc despre introspecție, iubire, dor, dar și despre redescoperirea echilibrului […] Acest articol Top 10 piese de ascultat când plouă afară a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
13:30
Premiul Nobel pentru Medicină 2025. Descoperirea celulelor care „îmblânzesc” sistemul imunitar # TV Nord
Premiul Nobel pentru Medicină din 2025 a fost câștigat de oamenii de știință Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell și Shimon Sakaguchi pentru ”descoperirile lor privind toleranța imunitară periferică”, conform anunțului făcut luni de Adunarea Nobel de la Institutul Karolinska din Stockholm, Suedia, potrivit site-ului nobelprize.org și agențiilor Reuters și AFP, citate de agerpres.ro. Premiul din acest an […] Acest articol Premiul Nobel pentru Medicină 2025. Descoperirea celulelor care „îmblânzesc” sistemul imunitar a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
13:10
Drumul pe Transalpina rămâne închis din cauza viscolului și a stratului mare de zăpadă. Vremea rea afectează mai multe zone # TV Nord
Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri (DRDP) Craiova anunţă, luni, că traficul pe Transalpina rămâne închis, întrucât stratul de zăpadă are şi 40 de centimetri şi este viscol, potrivit stirileprotv.ro. „Având în vedere prognozele meteo şi starea părţii carosabile, zăpadă 20-40 cm, DN 67C, sectorul cuprins între Rânca şi Obârşia Lotrului, rămâne închis circulaţiei rutiere […] Acest articol Drumul pe Transalpina rămâne închis din cauza viscolului și a stratului mare de zăpadă. Vremea rea afectează mai multe zone a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
12:40
În raionul Edineț, inspectorii de mediu, în colaborare cu angajații Ocolului Silvic Edineț, au desfășurat o serie de razii comune pentru verificarea respectării legislației de mediu. Acțiunile au vizat prevenirea și combaterea depozitării ilegale a deșeurilor pe terenurile publice. În urma controalelor, au fost depistate patru persoane care au aruncat deșeuri pe terenuri publice, inclusiv […] Acest articol /FOTO/ Patru persoane sancționate la Edineț pentru depozitarea ilegală a deșeurilor a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
12:30
Bărbat din Drochia condamnat la 19 ani și jumătate de închisoare pentru omorul mamei vitrege # TV Nord
rocuratura din Drochia anunță condamnarea unui bărbat de 63 de ani pentru omorul mamei sale vitrege, faptă comisă în decembrie 2024. Prin sentința pronunțată de Judecătoria Drochia, sediul Central, inculpatul a fost recunoscut vinovat și condamnat la 19 ani și 6 luni de închisoare, pedeapsă ce urmează a fi executată într-un penitenciar de tip închis. […] Acest articol Bărbat din Drochia condamnat la 19 ani și jumătate de închisoare pentru omorul mamei vitrege a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
10:50
Inspectorii de mediu din raionul Soroca au descoperit o construcție ilegală a unui bazin acvatic pe un teren privat din localitatea Căinarii Vechi. Verificările au fost efectuate în cadrul unei razii privind folosirea și protecția resurselor de apă. Potrivit autorităților, persoana care a inițiat lucrările a încălcat cerințele ecologice privind construcția și exploatarea instalațiilor hidrotehnice. […] Acest articol /FOTO/ Construcție ilegală a unui bazin acvatic descoperită la Soroca a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
09:20
Poliția de Frontieră a descoperit 17 documente de călătorie falsificate în doar o săptămână # TV Nord
Poliția de Frontieră a Republicii Moldova a descoperit, în ultima săptămână, 17 cazuri de documente de călătorie cu semne evidente de falsificare. Neregulile au fost depistate atât pe sensul de intrare, cât și pe cel de ieșire din țară, în timpul procedurilor de control. Cele mai multe cazuri au fost înregistrate la Punctul de Trecere […] Acest articol Poliția de Frontieră a descoperit 17 documente de călătorie falsificate în doar o săptămână a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
5 octombrie 2025
18:30
Comisia Electorală Centrală a aprobat, în ședința de duminică, procesul-verbal privind centralizarea rezultatelor alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025. Potrivit documentului, în listele electorale de bază au fost incluși 2.738.735 de alegători, iar în listele suplimentare – 342.244. În total, la votare au participat 1.609.579 de alegători, dintre care 1.578.722 de voturi au fost valabil […] Acest articol CEC a validat rezultatele alegerilor parlamentare din 2025 a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
17:30
Eurodeputatul român Victor Negrescu, a anunțat inițierea unei scrisori comune adresate președintelui Consiliului European, António Costa, prin care 55 de eurodeputați din 19 state membre ale Uniunii Europene solicită deschiderea imediată a negocierilor de aderare pe capitole cu Republica Moldova. Potrivit lui Negrescu, documentul este un semnal politic puternic transmis de Parlamentul European, care confirmă […] Acest articol /FOTO/ 55 de eurodeputați cer deschiderea negocierilor de aderare cu Republica Moldova a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.