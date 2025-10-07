Haos pe drumuri din cauza ploilor: 40 de accidente în doar 90 de minute
TV Nord, 7 octombrie 2025 13:30
Serviciul Național Unic pentru Apelurile de Urgență 112 anunță o creștere alarmantă a numărului de accidente rutiere, produse în ultimele ore din cauza condițiilor meteo nefavorabile. Într-un interval de doar o oră și jumătate, dispeceratul 112 a înregistrat până la 40 de apeluri de urgență legate de accidente rutiere. Potrivit autorităților, majoritatea incidentelor au fost […] Acest articol Haos pe drumuri din cauza ploilor: 40 de accidente în doar 90 de minute a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
• • •
Alte ştiri de TV Nord
Acum 5 minute
13:50
/VIDEO/ „Mai bine să plătim pentru confort decât pentru medicamente”. Locuitorii din Bălți așteptă conectarea căldurii # TV Nord
Locuitorii din Bălți spun că nu văd o problemă că autoritățile vor porni mai devreme încălzirea în acest an „Este o părere bună, fiind-că este frig acum, vedeți timpul de afară, ar fi foarte bine la grădinițe și la școli, este de dorit, dar așa este normal.” „Noi foarte tare înghețăm, de aceea sunt de […] Acest articol /VIDEO/ „Mai bine să plătim pentru confort decât pentru medicamente”. Locuitorii din Bălți așteptă conectarea căldurii a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
Acum 30 minute
13:30
Serviciul Național Unic pentru Apelurile de Urgență 112 anunță o creștere alarmantă a numărului de accidente rutiere, produse în ultimele ore din cauza condițiilor meteo nefavorabile. Într-un interval de doar o oră și jumătate, dispeceratul 112 a înregistrat până la 40 de apeluri de urgență legate de accidente rutiere. Potrivit autorităților, majoritatea incidentelor au fost […] Acest articol Haos pe drumuri din cauza ploilor: 40 de accidente în doar 90 de minute a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
Acum 2 ore
12:30
În următoarele ore, România va fi lovită din plin de ciclonul mediteranean Barbara. Meteorologii au actualizat și extins codul roșu de ploi, inclusiv pentru București. Astfel, avertizarea care intră în vigoare la ora 21.00, vizează Capitala și județele Constanța, Călărași, Ialomița, Giurgiu, Ilfov. Fenomenele meteo extreme vor fi mai puternice decât cele de zilele trecute. Ar […] Acest articol Ciclonul Barbara lovește România. Va ploua în 24 de ore cât pentru o lună a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
Acum 4 ore
11:20
Poliția de Frontieră: Din 12 octombrie 2025, cetățenii Republicii Moldova vor fi supuși noilor reguli de control la frontierele externe ale UE # TV Nord
Poliția de Frontieră a Republicii Moldova informează cetățenii că, începând cu 12 octombrie 2025, în punctele de trecere a frontierelor externe ale Uniunii Europene va fi implementat Sistemul de Intrare/Ieșire (Entry/Exit System – EES). Acesta este un nou mecanism european destinat înregistrării datelor privind intrarea, ieșirea și refuzul de intrare a cetățenilor țărilor terțe (non-UE) […] Acest articol Poliția de Frontieră: Din 12 octombrie 2025, cetățenii Republicii Moldova vor fi supuși noilor reguli de control la frontierele externe ale UE a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
10:30
Un bărbat din nordul țării a fost condamnat la 15 ani de închisoare pentru violul unei copile de 12 ani. Potrivit învinuirii înaintate, s-a stabilit, că în perioada aprilie 2019 – noiembrie 2021, o inculpatul, în vârsta de 35 de ani, având scopul satisfacerii poftei sexuale, a întreținut cu copila mai multe rapoarte sexuale, în […] Acest articol Bărbat din nordul țării, condamnat pentru violul unei copile a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
10:20
Ministra Sănătății, Ala Nemerenco, a declarat în cadrul emisiunii „La 360 de grade” de la Radio Moldova că procesul de formare a noului Guvern nu ține de decizia miniștrilor, ci este una pur politică, care trebuie să se desfășoare în conformitate cu procedurile constituționale. „Aceasta nu este decizia miniștrilor, nici a unuia dintre noi, ci […] Acest articol Va rămâne Ala Nemerenco în fruntea Ministerului Sănătății și după formarea noului Guvern? a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
Acum 6 ore
09:30
Ministerul Culturii anunță că ceremonia de rămas-bun de la artistul Ruslan Țaranu, chitarist și aranjor muzical, va avea loc joi, 9 octombrie, fiind organizată cu sprijinul instituției și al reprezentanților breslei muzicale. Decizia a fost luată după ce Ministerul Culturii s-a autosesizat în legătură cu situația creată în urma decesului regretatului muzician, survenit la finele […] Acest articol Ministerul Culturii va organiza funeraliile artistului Ruslan Țaranu a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
09:00
Un incident șocant a avut loc luni la Curtea de Apel din Tirana, capitala Albaniei. Un judecător a fost împușcat mortal în timpul unei ședințe de judecată de către un bărbat care era parte într-un proces aflat în desfășurare. Potrivit poliției albaneze, citate de theguardian.com judecătorul Astrit Kalaja prezida ședința atunci când atacatorul a scos […] Acest articol Un judecător a fost împușcat mortal în timpul unei audieri, în Albania a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
08:50
Începând cu 1 octombrie 2025, printr-un ordin al Ministerului Sănătății, tratamentul chimioterapeutic a fost descentralizat și pentru pacienții cu patologii oncologice din raionul Sîngerei. Această decizie reprezintă un pas important în îmbunătățirea accesului la tratamente oncologice, oferind posibilitatea pacienților să beneficieze de terapii gratuite, direct în raionul lor, fără a mai fi nevoiți să se […] Acest articol Tratamentul chimioterapeutic, disponibil la Spitalul Raional Sîngerei din 1 octombrie a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
Acum 8 ore
07:20
Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru luni, 7 octombrie 2025, o vreme predominant mohorâtă, cu ploi temporare, izolat mai puternice. Vântul va sufla din nord-est, de la slab la moderat, contribuind la o senzație de frig accentuată, mai ales dimineața și seara. Temperaturile vor oscila între: Pe întreg teritoriul țării, cerul va fi acoperit de […] Acest articol Ploi și temperaturi scăzute. Prognoza meteo pentru 7 octombrie 2025 a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
Acum 24 ore
19:10
O femeie de 75 de ani din raionul Edineț, de negăsit. Poliția solicită ajutorul cetățenilor # TV Nord
Polițiștii din Edineț, cărora li s-au alăturat localnicii, pădurarii și vânătorii, continuă căutările unei femei de 75 de ani din satul Alexăndreni, care a dispărut, duminică la prânz, în timp ce s-a rătăcit culegând ciuperci într-o pădure din apropierea satului Brînzeni, același raion. „Chiar dacă sunt implicați mai mulți cetățeni și drone— este nevoie de […] Acest articol O femeie de 75 de ani din raionul Edineț, de negăsit. Poliția solicită ajutorul cetățenilor a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
18:20
Conform datelor statistice, în anul 2024, în Republica Moldova au fost înregistrate peste 2900 de cazuri de hepatite virale, dintre care 74 forme acute și peste 2800 forme cronice. Pentru a preveni hepatita, este esențial să acceptăm vaccinarea, mai ales în primele clipe ale vieții, spun specialiștii. STEFANIDA URSU, medic de familie: „Mamele care refuză […] Acest articol /VIDEO/ Cum putem preveni hepatita și de ce vaccinarea este importantă a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
16:00
BeChangeMaker 2025: Accelerator pentru antreprenori sociali și afaceri cu impact în Republica Moldova # TV Nord
Programul #BeChangeMaker2025: Impact Accelerator revine în acest an cu o nouă ediție dedicată antreprenorilor sociali și de impact din Republica Moldova, care doresc să-și dezvolte ideile, afacerile și comunitățile prin inovație și sustenabilitate. Organizat de HUBul Antreprenorilor Sociali, gestionat de AO „EcoVisio”, programul oferă participanților un cadru intensiv de învățare, conectare și mentorat, desfășurat în […] Acest articol BeChangeMaker 2025: Accelerator pentru antreprenori sociali și afaceri cu impact în Republica Moldova a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
15:40
În weekendul trecut, polițiștii din întreaga țară au înregistrat peste 4300 de abateri de la regulamentul circulației rutiere, în urma verificărilor efectuate pe drumurile naționale și locale. Acțiunile au avut drept scop prevenirea accidentelor și creșterea gradului de siguranță în trafic. Potrivit datelor oferite de Poliția Națională, în doar două zile: De asemenea, în perioada […] Acest articol Peste 4300 de abateri rutiere depistate în weekend de polițiștii din Republica Moldova a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
14:20
/VIDEO/ Ziua Profesorului celebrată la Edineț: respect și recunoștință pentru cei care modelează generații # TV Nord
La Edineț, cadrele didactice au celebrat ocazia Zilei Profesorului. Evenimentul a adunat profesori, elevi și reprezentanți ai autorităților locale, care au adus omagiu muncii și devotamentului dascălilor. VERONICA GORBATIUC, directoarea L.T. „Pan. Halippa”, Edineț: „Suntem foarte onorați, este o activitate pentru profesori, pentru toți acei care își sărbătoresc astăzi ziua profesională. Cu această ocazie aș […] Acest articol /VIDEO/ Ziua Profesorului celebrată la Edineț: respect și recunoștință pentru cei care modelează generații a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
14:10
Agenția Națională Transport Auto (ANTA) informează operatorii de transport rutier internațional de mărfuri și persoane despre noile reguli stabilite de autoritățile Republicii Letonia privind traversarea frontierei cu Federația Rusă și Republica Belarus. Începând cu 15 octombrie 2025, accesul vehiculelor la punctele de trecere „Grebneva”, „Terehova” și „Pāternieki” va fi permis doar în baza unei înregistrări […] Acest articol Reguli noi la frontiera Letoniei cu Rusia și Belarus din 15 octombrie a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
Ieri
13:50
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis o avertizare meteo de cod galben pentru ploi de lungă durată, valabilă în perioada 7–8 octombrie 2025. Conform datelor furnizate de Direcția Regională de Drumuri și Poduri Craiova, precipitațiile vor fi continue, iar în unele regiuni ale țării se vor înregistra cantități de apă între 15 și 49 l/m², […] Acest articol Cod galben de ploi de lungă durată în Republica Moldova a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
13:40
Zilele ploioase aduc adesea o stare de calm, reflecție și nevoia de liniște. Într-un astfel de context, muzica devine un însoțitor perfect — completând atmosfera și emoțiile pe care ploaia le trezește. Am realizat o selecție de zece piese potrivite pentru această perioadă: melodii care vorbesc despre introspecție, iubire, dor, dar și despre redescoperirea echilibrului […] Acest articol Top 10 piese de ascultat când plouă afară a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
13:30
Premiul Nobel pentru Medicină 2025. Descoperirea celulelor care „îmblânzesc” sistemul imunitar # TV Nord
Premiul Nobel pentru Medicină din 2025 a fost câștigat de oamenii de știință Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell și Shimon Sakaguchi pentru ”descoperirile lor privind toleranța imunitară periferică”, conform anunțului făcut luni de Adunarea Nobel de la Institutul Karolinska din Stockholm, Suedia, potrivit site-ului nobelprize.org și agențiilor Reuters și AFP, citate de agerpres.ro. Premiul din acest an […] Acest articol Premiul Nobel pentru Medicină 2025. Descoperirea celulelor care „îmblânzesc” sistemul imunitar a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
13:10
Drumul pe Transalpina rămâne închis din cauza viscolului și a stratului mare de zăpadă. Vremea rea afectează mai multe zone # TV Nord
Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri (DRDP) Craiova anunţă, luni, că traficul pe Transalpina rămâne închis, întrucât stratul de zăpadă are şi 40 de centimetri şi este viscol, potrivit stirileprotv.ro. „Având în vedere prognozele meteo şi starea părţii carosabile, zăpadă 20-40 cm, DN 67C, sectorul cuprins între Rânca şi Obârşia Lotrului, rămâne închis circulaţiei rutiere […] Acest articol Drumul pe Transalpina rămâne închis din cauza viscolului și a stratului mare de zăpadă. Vremea rea afectează mai multe zone a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
12:40
În raionul Edineț, inspectorii de mediu, în colaborare cu angajații Ocolului Silvic Edineț, au desfășurat o serie de razii comune pentru verificarea respectării legislației de mediu. Acțiunile au vizat prevenirea și combaterea depozitării ilegale a deșeurilor pe terenurile publice. În urma controalelor, au fost depistate patru persoane care au aruncat deșeuri pe terenuri publice, inclusiv […] Acest articol /FOTO/ Patru persoane sancționate la Edineț pentru depozitarea ilegală a deșeurilor a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
12:30
Bărbat din Drochia condamnat la 19 ani și jumătate de închisoare pentru omorul mamei vitrege # TV Nord
rocuratura din Drochia anunță condamnarea unui bărbat de 63 de ani pentru omorul mamei sale vitrege, faptă comisă în decembrie 2024. Prin sentința pronunțată de Judecătoria Drochia, sediul Central, inculpatul a fost recunoscut vinovat și condamnat la 19 ani și 6 luni de închisoare, pedeapsă ce urmează a fi executată într-un penitenciar de tip închis. […] Acest articol Bărbat din Drochia condamnat la 19 ani și jumătate de închisoare pentru omorul mamei vitrege a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
10:50
Inspectorii de mediu din raionul Soroca au descoperit o construcție ilegală a unui bazin acvatic pe un teren privat din localitatea Căinarii Vechi. Verificările au fost efectuate în cadrul unei razii privind folosirea și protecția resurselor de apă. Potrivit autorităților, persoana care a inițiat lucrările a încălcat cerințele ecologice privind construcția și exploatarea instalațiilor hidrotehnice. […] Acest articol /FOTO/ Construcție ilegală a unui bazin acvatic descoperită la Soroca a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
09:20
Poliția de Frontieră a descoperit 17 documente de călătorie falsificate în doar o săptămână # TV Nord
Poliția de Frontieră a Republicii Moldova a descoperit, în ultima săptămână, 17 cazuri de documente de călătorie cu semne evidente de falsificare. Neregulile au fost depistate atât pe sensul de intrare, cât și pe cel de ieșire din țară, în timpul procedurilor de control. Cele mai multe cazuri au fost înregistrate la Punctul de Trecere […] Acest articol Poliția de Frontieră a descoperit 17 documente de călătorie falsificate în doar o săptămână a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
5 octombrie 2025
18:30
Comisia Electorală Centrală a aprobat, în ședința de duminică, procesul-verbal privind centralizarea rezultatelor alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025. Potrivit documentului, în listele electorale de bază au fost incluși 2.738.735 de alegători, iar în listele suplimentare – 342.244. În total, la votare au participat 1.609.579 de alegători, dintre care 1.578.722 de voturi au fost valabil […] Acest articol CEC a validat rezultatele alegerilor parlamentare din 2025 a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
17:30
Eurodeputatul român Victor Negrescu, a anunțat inițierea unei scrisori comune adresate președintelui Consiliului European, António Costa, prin care 55 de eurodeputați din 19 state membre ale Uniunii Europene solicită deschiderea imediată a negocierilor de aderare pe capitole cu Republica Moldova. Potrivit lui Negrescu, documentul este un semnal politic puternic transmis de Parlamentul European, care confirmă […] Acest articol /FOTO/ 55 de eurodeputați cer deschiderea negocierilor de aderare cu Republica Moldova a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
16:20
/VIDEO/ Poliția de Frontieră: Vrei să pilotezi drona în zona de frontieră? Iată ce trebuie să știi # TV Nord
Poliția de Frontieră a Republicii Moldova reamintește cetățenilor că utilizarea dronelor în zona de frontieră este permisă doar operatorilor autorizați și numai cu aviz special. Tot mai mulți cetățeni folosesc drone, fie pentru filmări spectaculoase, fie din pasiune pentru fotografie aeriană. Totuși, atunci când vine vorba de utilizarea lor în zona de frontieră, regulile devin […] Acest articol /VIDEO/ Poliția de Frontieră: Vrei să pilotezi drona în zona de frontieră? Iată ce trebuie să știi a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
15:10
Noaptea trecută, Ucraina a fost ținta unui atac aerian combinat extrem de agresiv – peste 50 de rachete și circa 500 de drone au fost lansate asupra regiunilor cheie, cu victime și distrugeri semnificative. Regiuni vizate de ruși au fost Liov, Ivano-Frankivsk, Zaporijia, Cernihiv, Sumi, Harkiv, Herson, Odesa, Kirovohrad Președintele Volodimir Zelenski a anunțat că […] Acest articol /VIDEO/ Ucraina lovită de un atac masiv: cinci morți și zeci de răniți a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
Mai mult de 2 zile în urmă
13:50
CEC se întrunește pentru validarea rezultatelor alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025 # TV Nord
Comisia Electorală Centrală va organiza două ședințe în cursul zilei de duminică, la orele 14:00 și 16:00, în cadrul cărora vor fi analizate mai multe subiecte esențiale privind procesul electoral. Prima ședință va aborda supravegherea finanțării campaniei electorale a concurenților electorali, pe baza rapoartelor din 29 septembrie și 1 octombrie 2025. Ulterior, în cadrul ședinței de […] Acest articol CEC se întrunește pentru validarea rezultatelor alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025 a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
09:20
/VIDEO/ Dina Cojocaru, profesoara de română care de 25 de ani inspiră generații la Liceul „Vasile Alecsandri” din Bălți # TV Nord
Dina Cojocaru își amintește că decizia de a deveni profesoară a fost una firească, venită din iubirea pentru limba română și pentru orele care, în anii de școală, îi ofereau sentimentul că se află „în largul ei”. DINA COJOCARU, profesoară de limba română: „A fost o elecțiune premeditată, dat fiind faptul că, atunci când privești […] Acest articol /VIDEO/ Dina Cojocaru, profesoara de română care de 25 de ani inspiră generații la Liceul „Vasile Alecsandri” din Bălți a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
08:20
Astăzi vremea va fi predominant înnorată pe tot teritoriul Republicii Moldova, cu temperaturi maxime ce se vor situa între +16 °C și +18 °C. Dimineața este posibilă apariția ploilor slabe, în special în zonele de nord, dar acestea vor fi trecătoare și vor dispărea pe parcursul zilei. În Nord, temperaturile maxime vor ajunge până la +16 […] Acest articol /METEO/ Cer noros și ploi slabe în unele zone. Cum va fi vremea astăzi a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
4 octombrie 2025
17:50
În regiunea transnistreană a fost oprită apa caldă, iar la stațiile PECO nu se mai vinde gaz # TV Nord
Vineri dimineața, în orașele Dubăsari și Grigoriopol a fost oprită furnizarea apei calde, iar în jurul orei 13:00, aceeași măsură a fost aplicată și în Tiraspol, Bender, Râbnița și Sucleia. Totodată, la stațiile PECO din regiunea transnistreană a fost sistată comercializarea gazului lichefiat, care va fi livrat exclusiv serviciilor de urgență și militare, transmite IPN. […] Acest articol În regiunea transnistreană a fost oprită apa caldă, iar la stațiile PECO nu se mai vinde gaz a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
15:50
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a transmis un mesaj de recunoștință și susținere pentru cadrele didactice, în cadrul Galei laureaților concursului republican „Pedagogul Anului 2025”. „Astăzi ne îndreptăm recunoștința către dumneavoastră, cei care deschideți orizonturi și aprindeți curiozitatea copiilor noștri”, a spus șefa statului, subliniind rolul esențial al profesorilor în formarea unei societăți democratice și […] Acest articol Maia Sandu: „Educația este cea mai mare garanție că Moldova va reuși” a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
14:20
/VIDEO/ Primele imagini cu Constantin Țuțu la judecătorie: Instanța examinează cererea de plasare în arest # TV Nord
Fostul deputat democrat, Constantin Țuțu, a fost escortat la Judecătoria Ciocana. După ce a fost reținut la punctul de trecere al frontierei Vulcănești, pentru 72 de ore, în cadrul ședinței de astăzi, judecătorii examinează cererea de plasare în arest preventiv a acestuia, scrie tv8.md Întrebat de TV8 cine l-a ajutat să treacă frontiera, Țuțu le-a […] Acest articol /VIDEO/ Primele imagini cu Constantin Țuțu la judecătorie: Instanța examinează cererea de plasare în arest a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
13:30
Poliția de Frontieră clarifică: nu este necesară procura pentru a traversa frontiera cu mașina altcuiva # TV Nord
Poliția de Frontieră a Republicii Moldova a venit cu precizări importante pentru șoferii care intenționează să traverseze frontiera de stat la volanul unui autoturism înmatriculat pe numele altei persoane. Potrivit autorităților, nu este necesară prezentarea unei procuri legalizate, a unui contract de comodat sau a altor documente care să confirme dreptul de folosință asupra vehiculului. […] Acest articol Poliția de Frontieră clarifică: nu este necesară procura pentru a traversa frontiera cu mașina altcuiva a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
12:10
/VIDEO/ Accident tragic la Ungheni: un bărbat a murit pe loc după ce mașina s-a izbit violent de un camion # TV Nord
Un grav accident rutier s-a produs noaptea trecută, în jurul orei 23:30, în raionul Ungheni. Potrivit informațiilor oferite de Poliția Republicii Moldova, un BMW condus de un bărbat de 37 de ani s-a izbit frontal într-un camion încărcat cu peste 20 de tone, care intenționa să vireze spre o stație PECO. Oamenii legii au stabilit […] Acest articol /VIDEO/ Accident tragic la Ungheni: un bărbat a murit pe loc după ce mașina s-a izbit violent de un camion a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
11:20
Pe 4 și 5 octombrie, Republica Moldova marchează tradițional Ziua Vinului, un prilej de sărbătoare pentru viticultori, enologi și iubitorii de vinuri autohtone. Evenimentele tematice vor avea loc în diverse regiuni, cu degustări, târguri, expoziții și prezentări ale noilor recolte. Organizatorii promit că ediția acestui an va pune accent pe brandurile locale, sustenabilitate și tehnologiile […] Acest articol Republica Moldova celebrează Ziua Vinului pe 4–5 octombrie. Ce spunea Dimitrie Cantemir a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
10:10
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) informează consumatorii despre retragerea de pe piață a produsului hinkali marca „Deosebit”, fabricat de compania Ferex GB SRL. Decizia vine după ce, în urma testărilor de laborator, s-a depistat prezența bacteriei Salmonella spp., care poate provoca îmbolnăviri grave dacă produsul este consumat. Potrivit ANSA, operatorul economic a inițiat procedura […] Acest articol Rechemare alimentară: Hinkali „Deosebit”, contaminat cu Salmonella a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
09:10
Astăzi, pe întreg teritoriul Republicii Moldova se va resimți o vreme ploioasă. Cerul va fi acoperit de nori și sunt așteptate averse în cursul dimineții, care se vor diminua spre orele prânzului și după-amiaza. În Nord, temperaturile maxime vor ajunge până la +14 de grade, iar noaptea coboară până la +8 grade. În Centru, termometrele vor indica […] Acest articol /METEO/ Ploi în toate regiunile țării. Câte grade vor fi astăzi a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
3 octombrie 2025
18:00
Poliția: Constantin Țuțu, reținut pentru traversare ilegală și tentativă de influențare a IGPF # TV Nord
Fostul deputat democrat Constantin Țuțu a fost reținut de Poliția Națională, fiind vizat într-o cauză penală pentru traversarea ilegală a frontierei de stat. Potrivit Inspectoratului General al Poliției, în ultima perioadă, Țuțu s-ar fi aflat pe teritoriul din stânga Nistrului. După ce a aflat că este cercetat penal pentru trecerea ilegală a frontierei, acesta a […] Acest articol Poliția: Constantin Țuțu, reținut pentru traversare ilegală și tentativă de influențare a IGPF a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
17:10
/VIDEO/ 17 ani de închisoare pentru unul dintre tinerii implicați în omorul lui Sergiu Oală din Bălți # TV Nord
Magistrații Judecătoriei Fălești au pronunțat astăzi sentința în cazul lui Mihail Ceban, unul dintre tinerii implicați în omorul lui Sergiu Oală, tânărul de 20 de ani din Bălți ucis în septembrie 2024. Acesta a fost condamnat la 17 ani de închisoare și va trebui să achite un prejudiciu moral în sumă de două milioane de […] Acest articol /VIDEO/ 17 ani de închisoare pentru unul dintre tinerii implicați în omorul lui Sergiu Oală din Bălți a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
16:40
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis Cod Galben de ploi puternice pentru ziua de sâmbătă, 4 octombrie 2025, valabil între orele 00:00 și 17:00. În zonele vizate se vor înregistra cantități de apă de 15–30 l/m², ceea ce poate duce la acumulări importante de apă și posibile dificultăți în trafic, scurgeri pe versanți și creșteri […] Acest articol Avertizare meteo: Ploi puternice și risc de inundații pe 4 octombrie a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
15:50
/VIDEO/ Trei elevi au bătut un coleg de grupă în cămin. Victima este la spitalul din Bălți # TV Nord
Noapte de coșmar pentru un tânăr din Bălți – trei colegi de școală l-au snopit în bătaie în cămin. Trei tineri în stare de ebrietate și-au atacat colegul de grupă și l-au lăsat inconștient. Victima a fost transportată de urgență la spital. VICTORIA CORLĂTEANU, sora victimei: „Din câte am înțeles, au fost băieți ca și […] Acest articol /VIDEO/ Trei elevi au bătut un coleg de grupă în cămin. Victima este la spitalul din Bălți a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
14:20
Explozibili ascunși în conserve de porumb: Rusia pregătea atacuri în trei țări din Europa. Planul dejucat de Polonia # TV Nord
Serviciile de informații poloneze au dejucat o operaţiune de sabotaj în care conserve de porumb umplute cu explozibili şi componente pentru drone urmau să fie folosite pentru atacuri în Polonia, Lituania şi Germania. Potrivit Euromaidan Press care citează publicații poloneze și anunțurilor oficiale, un presupus curier GRU a fost arestat, iar cazul confirmă avertismentele privind […] Acest articol Explozibili ascunși în conserve de porumb: Rusia pregătea atacuri în trei țări din Europa. Planul dejucat de Polonia a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
13:30
Primarul municipiului Bălți, Alexandr Petkov, a semnat joi, 3 octombrie 2025, dispoziția privind începerea sezonului de încălzire 2025–2026 pe teritoriul municipiului și în satele Elizaveta și Sadovoe. Potrivit documentului, racordarea la căldură se va face etapizat: Implementarea măsurilor revine SA „CET-Nord”, în colaborare cu administratorii întreprinderilor, organizațiilor și instituțiilor care gestionează centrale termice. Fii mai […] Acest articol La Bălți a început oficial perioada de încălzire 2025–2026 a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
13:30
Pe parcursul anului 2024 au fost înregistrate peste 2900 cazuri de hepatite virale, dintre acestea 74 de cazuri forme acute și peste 2800 cazuri forme cronice. Testare rapidă și acces la tratament ar da bolnavilor șanse la o viață normal. Discutăm la acest subiect cu Stela Gorea, medic infecționist, și Stefanida Ursu, medic de familie, […] Acest articol Esențial // Hepatitele virale: Provocări, prevenție și tratamente moderne a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
13:00
O anchetă comună realizată de compania Elliptic și Agenția de Presă IPN arată că, din 2024, prin cel puțin 11 portofele criptomonede asociate rețelei lui Ilan Șor au tranzitat sume de minimum 8 miliarde de dolari. Schema implică plăți în stablecoin USDT, iar banii proveneau în mare parte din Rusia. Documentele divulgate și corespondența internă […] Acest articol Ilan Șor și imperiul cripto: cel puțin 11 portofele și fluxuri de peste 8 miliarde USD a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
12:10
/FOTO/ Atac cu drone rusești în Harkov. Circa 13 mii de porci au murit într-un incendiu la o fermă # TV Nord
În regiunea Harkov, un atac cu drone lansat de armata rusă a provocat un incendiu de proporții la un complex agricol, soldat cu moartea a aproximativ 13 mii de porci, potrivit Serviciului de Stat pentru Situații de Urgență al Ucrainei (ГСЧС). Autoritățile au precizat că focul a mistuit opt clădiri cu o suprafață totală de […] Acest articol /FOTO/ Atac cu drone rusești în Harkov. Circa 13 mii de porci au murit într-un incendiu la o fermă a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
11:30
Fost primar din Glodeni, vizat într-un dosar penal privind dispariția documentației unui proiect de apeduct # TV Nord
Centrul Național Anticorupție (CNA), sub conducerea Procuraturii Bălți, oficiul principal, investighează un dosar penal inițiat în temeiul art. 360 alin. (1) din Codul penal privind „luarea, sustragerea, tăinuirea, degradarea sau distrugerea documentelor”. Dosarul vizează un fost primar al unei localități din raionul Glodeni și o persoană juridică din Chișinău. Potrivit datelor preliminare, există bănuieli rezonabile […] Acest articol Fost primar din Glodeni, vizat într-un dosar penal privind dispariția documentației unui proiect de apeduct a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
11:00
Două persoane au suferit intoxicație cu monoxid de carbon în urma unui incendiu produs pe 2 octombrie 2025 în satul Dămășcani, raionul Rîșcani. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 18:45, iar la fața locului au intervenit trei echipaje de pompieri și salvatori. Ajunși, aceștia au constatat că focul cuprinsese bunurile materiale din […] Acest articol Incendiu devastator la Rîșcani. Două persoane intoxicate cu monoxid de carbon a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.