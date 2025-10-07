10:30

Actualele alegeri parlamentare din Republica Moldova au fost o confruntare între orientarea spre Vest și cea spre Est. Spre deosebire de campaniile anterioare, Chișinăul nu a mai tolerat în tăcere încercările de interferență din partea Federației Ruse. Este opinia analistului politic, Vitali Andrievschi, invitat în cadrul emisiunii „Новая неделя” de la TV8. Andrievshi a declarat că tentativele […] Acest articol /VIDEO/ Cum am învins Rusia la alegeri? Analist: A apărut un fel de rezistență națională, care a avut un rol semnificativ a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.