/VIDEO/ Soț și soție din Rusia, amendați pentru că au cântat melodii în ucraineană acasă

13:30

Poliția de Frontieră a Republicii Moldova a venit cu precizări importante pentru șoferii care intenționează să traverseze frontiera de stat la volanul unui autoturism înmatriculat pe numele altei persoane. Potrivit autorităților, nu este necesară prezentarea unei procuri legalizate, a unui contract de comodat sau a altor documente care să confirme dreptul de folosință asupra vehiculului. […] Acest articol Poliția de Frontieră clarifică: nu este necesară procura pentru a traversa frontiera cu mașina altcuiva a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.