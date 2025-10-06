O tânără revenită de la New York, blogger culinar în R. Moldova: Biscuiții americani - cartea ei de vizită

10:50

Presa internațională se concentrează pe noile tensiuni geopolitice și economice din lume. Mai multe publicații scriu despre criticile președintelui ucrainean Volodimir Zelenski la adresa reacției slabe a comunității internaționale față de intensificarea atacurilor ruse asupra infrastructurii energetice a Ucrainei. Printre alte evenimente comentate de presa străină se numără rezultatele alegerilor locale din Georgia și ale celor parlamentare din Cehia. Un subiect aparte abordat de agențiile internaționale de presă e debutul negocierilor de pace dintre Israel și Hamas, conform planului de pace propus de Statele Unite.