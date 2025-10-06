O femeie de la Edineț este căutată. S-ar fi pierdut duminică în timp ce strângea ciuperci
Radio Moldova, 6 octombrie 2025 21:30
O femeie în vârstă de 75 de ani din satul Alexăndreni, raionul Edineț, a dispărut duminicǎ, 5 octombrie, în timp ce culegea ciuperci într-o pădure din apropierea satului Brânzeni, același raion.
• • •
Acum 15 minute
22:00
O tânără revenită de la New York, blogger culinar în R. Moldova: Biscuiții americani - cartea ei de vizită # Radio Moldova
O moldoveancă a lăsat în urmă visul american și a revenit acasă. După o carieră de succes pe Wall Street, la New York, Cătălina Castraveț s-a implicat în proiecte de lungă durată în Republica Moldova. Tânăra își dorește să construiască un hotel în rezervația Orheiul Vechi. Până va primi primii turiști, Cătălina dezvoltă un blog culinar.
Acum o oră
21:30
O femeie de la Edineț este căutată. S-ar fi pierdut duminică în timp ce strângea ciuperci
O femeie în vârstă de 75 de ani din satul Alexăndreni, raionul Edineț, a dispărut duminicǎ, 5 octombrie, în timp ce culegea ciuperci într-o pădure din apropierea satului Brânzeni, același raion.
21:20
Tratamentele oncologice sunt disponibile și în raioane. Ala Nemerenco: „Pacienții nu vor mai fi nevoiți să se deplaseze la Chișinău” # Radio Moldova
Ministerul Sănătății continuă procesul de descentralizare a tratamentelor oncologice, prin deschiderea de centre specializate în raioanele Republicii Moldova. Ministra de resort, Ala Nemerenco, a declarat la emisiunea „La 360 de grade” de la Radio Moldova că primele două centre – Florești și Sângerei – sunt deja funcționale, iar unul urmează să fie deschis și la Orhei.
21:20
Magia teatrului de păpuși, adusă la Chișinău de actori din România, Ucraina și Bulgaria # Radio Moldova
Magia teatrului de păpuși este adusă în aceste zile la Chișinău de colective teatrale pentru copii din România, Ucraina și Bulgaria. Alături de artiștii moldoveni, păpușarii participă la Gala Internațională a Teatrelor de Păpuși. Ediția din acest an este marcată și de aderarea Teatrului „Licurici” la organizația internațională de teatre și creatori din întreaga lume, dedicați artei pentru copii și tineri.
Acum 2 ore
21:00
CEC a prezentat Curții Constituționale actele necesare pentru confirmarea rezultatelor alegerilor din 28 septembrie # Radio Moldova
Comisia Electorală Centrală (CEC) a transmis luni, 6 octombrie, Curții Constituționale documentele și materiale necesare pentru confirmarea rezultatelor alegerilor parlamentare din 28 septembrie și validarea mandatelor deputaților.
21:00
Selecționerul Lilian Popescu și-a definitivat staff-ul tehnic la echipa națională de fotbal a Republicii Moldova # Radio Moldova
Noul selecționer și-a ales practic toți antrenorii cu care lucrează și la Petrocub Hîncești. Anunțul a fost făcut în cadrul emisiunii Arena Sportivă la Moldova 1 de Dragoș Hîncu, șeful departamentului selecționate din cadrul Federației Moldovenești de fotbal.
20:40
O femeie de la Edineț este căutată. S-ar fi pierdut în timp ce strângea duminică ciuperci
O femeie în vârstă de 75 de ani din satul Alexăndreni, raionul Edineț, a dispărut duminicǎ, 5 octombrie, în timp ce culegea ciuperci într-o pădure din apropierea satului Brânzeni, același raion.
Acum 4 ore
20:10
O femeie în vârstă de 75 de ani din satul Alexăndreni, raionul Edineț a dispărut duminicǎ, 5 octombrie, în timp ce culegea ciuperci într-o pădure din apropierea satului Brînzeni, același raion.
19:50
Tratamentele oncologice simple sunt disponibile și în raioane. Ala Nemerenco: „Pacienții nu vor mai fi nevoiți să se deplaseze la Chișinău” # Radio Moldova
Ministerul Sănătății continuă procesul de descentralizare a tratamentelor oncologice, prin deschiderea de centre specializate în raioanele Republicii Moldova. Ministra de resort, Ala Nemerenco, a declarat în emisiunea „La 360 de grade” de la Radio Moldova, că primele două centre – Florești și Sângerei – sunt deja funcționale, iar unul urmează să fie deschis și la Orhei.
19:40
Transferuri la costuri reduse și chiar la ZERO euro: Guvernatoarea BNM explică avantajele aderării la SEPA # Radio Moldova
Plățile în euro din și înspre Republica Moldova devin, începând cu 6 octombrie, mai rapide, sigure și cu comisioane extrem de mici. Guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei (BNM), Anca Dragu, a declarat la emisiunea „În Context”, de la Moldova 1, că aderarea la Zona Unică de Plăți în Euro (SEPA) înseamnă milioane de euro economii pentru cetățeni și companii. Dincolo de plăți, aderarea la SEPA este și despre potențialul Republicii Moldova, care a demonstrat că poate oferi cele mai bune servicii, la fel ca în Uniunea Europeană.
19:20
Cel puțin 50 de oameni au decedat în Nepal în urma ploilor abundente care au provocat inundații și alunecări de teren. Autoritățile spun că numărul victimelor ar putea fi mult mai mare și asta pentru că mulți oameni sunt dați dispăruți. Operațiunile de căutare și salvare sunt extrem de dificile din cauza ploilor care nu contenesc.
18:30
Ala Nemerenco, la Radio Moldova: „Vom avea un centru de iodoterapie pentru tratamentul cancerului tiroidian” # Radio Moldova
Republica Moldova va avea în premieră un centru de iodoterapie pentru tratamentul cancerului tiroidian. Acesta va fi amenajat într-un spațiu special la Institutul Oncologic și va deveni funcțional anul viitor, a anunțat ministra Sănătății, Ala Nemerenco, în emisiunea „La 360 de grade” de la Radio Moldova. Ea a precizat că este un pas major pentru consolidarea serviciilor oncologice din țară.
18:20
Peste 17 mii de persoane și-au găsit, de la începutul anului curent, un loc de muncă, fiind ajutate de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM).
Acum 6 ore
17:50
Diana Chiriac, despre reforma administrativă: Peste jumătate dintre primării sunt „în afara normei legale” # Radio Moldova
Peste 55% dintre primăriile din Republica Moldova sunt deschise în localități cu mai puțin de 1.500 de locuitori, contrar prevederilor legale privind crearea primăriilor la o populație mai mare de această limită. Diana Chiriac, șefa Direcției administrație publică locală din cadrul Guvernului, a vorbit în platoul de la Moldova 1 despre stadiul actual al reformei de amalgamare voluntară.
17:30
Record istoric în Rusia: peste 200 de condamnări pentru trădare de patrie și spionaj timp de jumătate de an # Radio Moldova
Instanțele din Federația Rusă au pronunțat, în primele șase luni ale anului curent, 224 de condamnări în dosare privind trădarea de patrie, spionaj și colaborarea confidențială cu state străine, cel mai ridicat număr înregistrat în întreaga istorie modernă a Rusiei. Potrivit datelor Centrului Analitic al lui Kirill Parubeț, pregătite pentru proiectul „Primul Departament”, 232 de persoane au devenit figuranți în aceste dosare, transmite The Moscow Times.
17:20
Trupele ruse au lovit luni, 6 octombrie, o clădire a unui centru medical din orașul Sumî, potrivit șefului administrației militare regionale, Oleh Hryhoriv, citat de publicația „Ukrainska Pravda”.
17:10
Peste 170 de instituții publice din Chișinău, conectate la sistemul centralizat de termoficare, își vor putea controla mai bine consumul după instalarea a 203 Puncte Termice Individuale (PTI) de ultimă generație. La licitația anunțată pentru desfășurarea lucrărilor și-au depus ofertele cinci companii, din Republica Moldova, România, Ucraina, Cehia și Italia, potrivit Unității de Implementare a Proiectelor în Energetică (UCIPE).
16:50
Încă o condamnare în dosarul finanțării ilegale a fostului Partid „Șor”: un fost lider local va sta trei ani la închisoare # Radio Moldova
Fostul președinte al Oficiului Teritorial Basarabeasca al fostului Partid Politic „Șor” a fost condamnat la trei ani de închisoare cu executare într-un penitenciar semiînchis, pentru complicitate la acceptarea cu bună-știință a finanțării unui partid politic din partea unui grup criminal organizat. Totodată, instanța a dispus confiscarea în folosul statului a peste 1.75 milioane de lei, bani utilizați pentru organizarea protestelor și remunerarea participanților, în interesul grupării Șor.
16:50
Medvedev comentează incidentele cu drone din Europa: „Este o modalitate de a-i speria pe europeni” # Radio Moldova
Fostul președinte și premier rus Dmitri Medvedev, vicepreședinte al Consiliului de Securitate al Federației Ruse, a comentat seria de incidente recente cu drone în mai multe state europene. „Este o modalitate de a-i speria pe europeni”, a declarat Medvedev, fără să recunoască direct implicarea Rusiei.
16:50
Expert economic, despre SEPA: Noul mecanism oferă un nivel mai mare de încredere și transparență în circulația banilor # Radio Moldova
Aderarea Republicii Moldova la Zona Unică de Plăți în Euro (SEPA) oferă un nivel mai mare de încredere și transparență în circulația banilor, precum și transferuri în euro mai rapide și mai ieftine, susține expertul economic Vitalie Rapcea.
Acum 8 ore
16:10
Președintele României, Nicușor Dan, și-a numit cei 16 consilieri prezidențiali după mai bine de patru luni de la preluarea mandatului. Printre aceștia se numără Ludovic Orban și Eugen Tomac, eurodeputatul care deține și cetățenia R. Moldova, Marius Lazurca, fost ambasador la Chișinău, Valentin Naumescu, precum și apropiați ai președintelui de la Primăria București.
16:10
Peste 150 de mii de vizitatori din 30 de țări au participat la cea de-a XXIV-a ediție a Zilei Naționale a Vinului # Radio Moldova
Peste 150.000 de vizitatori au participat la cea de-a XXIV-a ediție a Zilei Naționale a Vinului, desfășurată pe 4 și 5 octombrie la Chișinău. Chiar dacă vremea a fost ploioasă, oamenii nu au ezitat să vină să sărbătorească în Piața Marii Adunări Naționale. Potrivit datelor adunate de organizatori, vizitatorii au venit din circa 30 de țări.
16:00
Lista consilierilor președintelui României, Nicușor Dan: Un fost ambasador de la Chișinău și un eurodeputat cu cetățenia R. Moldova, la Palatul Cotroceni # Radio Moldova
Președintele României, Nicușor Dan, și-a numit cei 16 consilieri prezidențiali după mai bine de patru luni de la preluarea mandatului. Printre aceștia se numără Ludovic Orban și Eugen Tomac, eurodeputatul care deține și cetățenia R. Moldova, Marius Lazurca, fost ambasador la Chișinău, Valentin Naumescu, precum și apropiați ai președintelui de la Primăria București.
15:50
Trupele ruse au lovit luni, 6 octombrie, o clădire a unui centru medical din orașul Sumî, potrivit șefului administrației militare regionale, Oleh Hryhoriv, citat de publicația Ukrainska Pravda.
15:50
Un nou recurs depus de fostul lider democrat Vladimir Plahotniuc privind schimbarea măsurii preventive a fost respins luni, 6 octombrie, de Curtea de Apel Centru. Decizia este irevocabilă și menține în vigoare mandatul de arest emis în septembrie 2022, în dosarul „Achiziționarea blanchetelor pentru pașapoarte”. Mandatul a fost pus în executare pe 25 septembrie, când Plahotniuc a fost extrădat din Grecia și adus la Chișinău.
15:30
Val de demisii la Primăria Chișinău: Ion Ceban invocă „reorganizări interne”, iar experții vorbesc despre consecințele politizării administrației capitalei # Radio Moldova
Val de plecări la Primăria Chișinău după alegerile parlamentare din 28 septembrie. În ultima săptămână, cel puțin cinci funcționari, apropiați primarului Ion Ceban, au demisionat din funcții. În timp ce edilul susține că aceste schimbări fac parte din „procese interne de reorganizare”, pe care le consideră o etapă firească în activitatea instituției, experții consideră că plecările ar avea legătură cu rezultatul modest obținut de Blocul „Alternativa” la scrutin.
15:30
Când online-ul devine „câmp minat” pentru copii: peste 500 de apeluri la Telefonul Copilului într-o singură lună # Radio Moldova
Tot mai mulți copii din Republica Moldova trec prin experiențe neplăcute în mediul online – de la hărțuire și șantaj, până la expunerea la conținut sexual sau fraude. Doar în luna septembrie, Telefonul Copilului a înregistrat peste 500 de apeluri. În spatele jocurilor aparent inofensive sau al platformelor de socializare, se ascund tot mai des persoane rău intenționate.
15:10
Încă o condamnare în dosarul finanțării ilegale a fostului Partid „Șor”: un fost lider local va sta trei ani de închisoare # Radio Moldova
Fostul președinte al Oficiului Teritorial Basarabeasca al fostului Partid Politic „Șor” a fost condamnat la trei ani de închisoare cu executare într-un penitenciar semiînchis, pentru complicitate la acceptarea cu bună știință a finanțării unui partid politic din partea unui grup criminal organizat. Totodată, instanța a dispus confiscarea în folosul statului a peste 1,75 milioane de lei, bani utilizați pentru organizarea protestelor și remunerarea participanților, în interesul grupării Șor.
14:40
Chișinău, the capital of Moldova, has released the programme for its annual City Day celebrations on 14 October.
14:40
Pregătirea rețelelor de termoficare avansează diferit: rata de semnare a fișelor tehnice oscilează între 3% și 45% # Radio Moldova
Pregătirea fondului locativ al municipiului Chișinău pentru sezonul de încălzire 2025-2026 este pe ultima sută de metri, a anunțat luni șeful adjunct al Direcției generale locativ-comunală și amenajare (DGLCA), Ghenadie Dubița. Sistemele inginerești au fost deja verificate în 99% din blocurile locative administrate de întreprinderile municipale. În cazul altor gestionari procentul este mai mic, dar avansează fără impedimente majore. Totodată, deocamdată mai puțin de jumătate din blocuri au semnate fișele tehnice pentru recepționarea agentului termic.
14:40
Uniunea Europeană critică scrutinul georgian: „Reprimarea opoziției și presiuni asupra cetățenilor” # Radio Moldova
Uniunea Europeană condamnă alegerile locale din Georgia, desfășurate într-un climat de reprimare a opoziției și presiuni asupra societății civile, în timp ce zeci de mii de manifestanți au ieșit pe străzile orașului Tbilisi pentru a protesta împotriva derivei autoritariste a partidului de guvernământ „Visul Georgian”.
14:40
Ploile nu contenesc. Meteorologii au emis Cod galben de ploi de lungă durată în toată țara, pentru perioada 07- 08 octombrie.
14:30
Două localități din raionul Călărași au început procedura de amalgamare voluntară: „Un pas necesar și bun” # Radio Moldova
Două localități din raionul Călărași ar putea avea, în curând, o singură primărie. Este vorba despre comuna Onișcani și satul Hirova, care au demarat procedura de amalgamare voluntară. Autoritățile spun că această schimbare este necesară, deoarece ambele sate au prea puțini locuitori și întâmpină dificultăți în atragerea fondurilor pentru dezvoltare.
14:20
SUA: R. Moldova avansează spre UE, dar este slăbită de corupție, exodul forței de muncă și lipsa investițiilor # Radio Moldova
Republica Moldova a înregistrat progrese în reformele economice și în consolidarea instituțiilor democratice, dar continuă să se confrunte cu probleme de corupție, birocrație și instabilitate în justiție, constată Departamentul de Stat al Statelor Unite în Raportul privind Climatul Investițional 2025, publicat în luna septembrie. Documentul descrie R. Moldova ca fiind o țară „cu un potențial semnificativ de creștere” în contextul integrării europene, dar precizează că acesta este încă limitat de lipsa de productivitate, exodul forței de muncă tinere, slăbiciunea instituțiilor și persistența corupției la nivel înalt.
Acum 12 ore
14:10
Sărbătoarea Hramului orașului Chișinău va începe tradițional cu Liturghia de la Catedrala Mitropolitană „Nașterea Domnului” # Radio Moldova
Autoritățile municipale anunță programul zilei de 14 octombrie, când este celebrat Hramul Chișinăului. Sărbătoarea va începe în mod tradițional cu Liturghia oficiată la Catedrala Metropolitană „Nașterea Domnului”, de la ora 08:00. Programul va continua cu activități festive, organizate în Piața Marii Adunări Naționale și mai departe pe bulevardul central al capitalei, până la intersecția cu strada Vasile Alecsandri, iar seara va culmina cu un spectacol muzical de excepție.
13:50
Termen-limită pentru înregistrarea candidaților la alegerile locale noi – 7 octombrie # Radio Moldova
Marți, 7 octombrie, este ultima zi în care pot fi depuse documentele pentru înregistrarea candidaților la funcțiile elective în cadrul alegerilor locale noi care vor avea loc pe 16 noiembrie 2025 în mai multe localități din R. Moldova, anunță Comisia Electorală Centrală (CEC).
13:40
Pregătirea relelor pentru termoficare avansează diferit: rata de semnare a fișelor tehnice oscilează între 3% și 45% # Radio Moldova
Pregătirea fondului locativ al municipiului Chișinău pentru sezonul de încălzire 2025-2026 este pe ultima sută de metri, a anunțat luni șeful adjunct al Direcției generale locativ-comunală și amenajare (DGLCA), Ghenadie Dubița. Sistemele inginerești au fost deja verificate în 99% din blocurile locative administrate de întreprinderile municipale. În cazul altor gestionari procentul este mai mic, dar avansează fără impedimente majore. Totodată, deocamdată mai puțin de jumătate din blocuri au semnate fișele tehnice pentru recepționarea agentului termic.
13:40
Raport: Narațiunile propagandei ruse, amplificate de peste 647 de mii de mesaje de pe Telegram și Tiktok, în perioada electorală # Radio Moldova
Alegerile parlamentare din R. Moldova au fost marcate de o amplă campanie de dezinformare a alegătorilor. O organizație neguvernamentală de la Chișinău a monitorizat canalele de Telegram și Tiktok și a identificat peste 647 de mii de mesaje denigratoare, care au adunat milioane de vizualizări. Prin intermediul postărilor respective erau transmise mesaje politice, cu scopul de a ataca valori ca democrația, identitatea națională sau viitorul european al R. Moldova.
12:40
Specialiștii recomandă reluarea împăduririi la Mălăiești, după ce s-au prins doar 40% din puieții plantați toamna trecută # Radio Moldova
Campania de împădurire din satul Mălăiești, raionul Orhei, a eșuat, după ce doar 39.6% din cei peste 200 de mii de puieți plantați în toamna anului trecut s-au prins. Constatările aparțin unui grup de lucru format de Ministerul Mediului, după ce Moldova 1 a relatat, în august curent, despre situația de la Mălăiești. Specialiștii propun efectuarea unor lucrări de completare a culturilor silvice, pentru asigurarea densității necesare viitoarei păduri.
12:40
Numărul infracțiunilor financiar-bancare comise în mediul online în Republica Moldova a crescut semnificativ în 2025. În primele nouă luni ale anului, au fost înregistrate peste 1.200 de cazuri, cu un prejudiciu total estimat la peste 200 de milioane de lei. Promisiunile false de îmbogățire rapidă fac cele mai multe victime. În contextul Lunii Securității Cibernetice, Inspectoratul General al Poliției (IGP) lansează campania națională „Stop Investiții False”, pentru a atenționa utilizatorii să nu investească în scheme dubioase.
12:10
„Șor controlează în continuare Autonomia Găgăuză”: Cernev dezvăluie motivul tăcerii oficialilor găgăuzi după alegerile parlamentare # Radio Moldova
UTA Găgăuzia rămâne „o bombă cu efect întârziat” în mâinile grupării Șor, care va întreprinde eforturi în continuare pentru a folosi regiunea în acțiuni de destabilizare a R. Moldova, precum și în context geopolitic. O soluție pentru a „restabili normalitatea” la Comrat este desemnarea unei administrații temporare, care să colaboreze îndeaproape cu autoritățile centrale, susține șefului Oficiului Cancelariei de Stat din Găgăuzia, Serghei Cernev.
11:40
Demisie fulger la Paris: Sébastien Lecornu părăsește funcția de premier după doar 14 ore de la formarea guvernului # Radio Moldova
Premierul francez Sébastien Lecornu a demisionat luni dimineață, la numai 14 ore după anunțarea noului său cabinet, în urma amenințărilor venite atât din partea aliaților, cât și a opoziției, care au avertizat că vor iniția o moțiune pentru răsturnarea guvernului. Decizia sa bruscă, fără precedent în istoria recentă a Franței, a provocat tensiuni pe piețele financiare, determinând scăderea acțiunilor franceze și deprecierea euro, transmite Reuters.
11:30
Crimă la Drochia: bărbat condamnat la aproape 20 de ani de închisoare pentru omorul mamei sale vitrege # Radio Moldova
S-a îmbătat și s-a dus în gospodăria mamei sale vitrege pe care a ucis-o cu șase lovituri de cuțit. Un bărbat de 63 de ani din raionul Drochia a fost condamnat la 19 ani și jumătate de închisoare, pedeapsa urmând să fie executată într-un penitenciar de tip închis.
11:10
Meșterul de 82 de ani care țese tradiția în piele: povestea lui Dumitru Daraban din Ialoveni # Radio Moldova
Meșterul popular Dumitru Daraban din Ialoveni păstrează vie, la cei 82 de ani ai săi, arta lucrului în piele, un meșteșug moștenit din tată-n fiu. Cunoscut pentru chimirele și cravașele sale, lucrate manual, Dumitru continuă să ducă mai departe tradiția familiei, fiind furnizor de podoabe pentru cele mai renumite ansambluri folclorice din țară.
11:10
Harta „caracatiței” lui Plahotniuc în România: ce afaceri conduc „oamenii” oligarhului din Chișinău # Radio Moldova
„Caracatița” lui Plahotniuc s-a extins și în România, potrivit publicației „Libertatea” de peste Prut. Fondatorii Partidului Democrat Modern din Moldova, exclus de la ultimele alegeri parlamentare pe motive de „potențiale acțiuni subversive”, au avut legături cu oligarhul Vladimir Plahotniuc, extrădat de curând din Grecia și arestat la Chișinău, și mulți dintre aceștia fac afaceri și în România.
11:00
Transferuri în euro mai rapide și mai ieftine: R. Moldova, integrată oficial în sistemul european SEPA # Radio Moldova
Republica Moldova a devenit, începând de luni, 6 octombrie, parte operațională a Zonei Unice de Plăți în Euro (SEPA) – infrastructură care reunește 41 de țări europene și permite efectuarea transferurilor în euro în aceleași condiții de cost, siguranță și timp de procesare, indiferent de granițe.
11:00
FCSB a învins-o pe CSU Craiova, iar echipa olteană a cedat fotoliul de lider în clasamentul Superligii românești de fotbal # Radio Moldova
Derby-ul etapei a 12-a din cadrul Superligii românești de fotbal s-a încheiat cu victoria FCSB-ului. Echipa bucureșteană a învins-o cu 1:0 pe CS Universitatea Craiova, într-o partidă disputată pe Arena Națională. Campioana a beneficat de un penalty în minutul 7, după un duel între ucraineanul Oleksandr Romanciuk și Daniel Bîrligea, dar arbitrul Istvan Kovacs a revenit asupra deciziei după ce a urmărit reluările.
10:50
Revista presei internaționale // Rusia își intensifică atacurile asupra infrastructurii energetice a Ucrainei înainte de iarnă; Proteste în Georgia după alegerile locale # Radio Moldova
Presa internațională se concentrează pe noile tensiuni geopolitice și economice din lume. Mai multe publicații scriu despre criticile președintelui ucrainean Volodimir Zelenski la adresa reacției slabe a comunității internaționale față de intensificarea atacurilor ruse asupra infrastructurii energetice a Ucrainei. Printre alte evenimente comentate de presa străină se numără rezultatele alegerilor locale din Georgia și ale celor parlamentare din Cehia. Un subiect aparte abordat de agențiile internaționale de presă e debutul negocierilor de pace dintre Israel și Hamas, conform planului de pace propus de Statele Unite.
10:50
China, acuzată că a mutat sateliții deasupra Ucrainei, ca să ajute Rusia în timpul atacului masiv de duminică # Radio Moldova
Cel puțin trei sateliți de recunoaștere chinezi au fost observați, în noaptea de 4 spre 5 octombrie, deasupra regiunilor vestice ale Ucrainei, cele mai afectate de atacul masiv efectuat de Rusia cu rachete și drone, scrie The Moscow Times, care citează publicația „Military” și datele serviciului de monitorizare Heavens Above.
10:30
Tradiția lucrului în piele, moștenire de familie păstrată de un meșter în vârstă de 82 de ani din Ialoveni # Radio Moldova
La 82 de ani, meșterul popular Dumitru Daraban din Ialoveni păstrează vie arta lucrului în piele, un meșteșug moștenit din tată-n fiu. Cunoscut pentru chimirele și cravașele sale, lucrate manual, Dumitru continuă să ducă mai departe tradiția familiei, fiind furnizor de podoabe pentru cele mai renumite ansambluri folclorice din țară.
