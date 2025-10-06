Sărbătoarea Hramului orașului Chișinău va începe tradițional cu Liturghia de la Catedrala Mitropolitană „Nașterea Domnului”

16:10

Partidul „Democrația Acasă” (PDA) nu va primi alocații de la stat până în noiembrie 2027, iar foștii candidați independenți de la alegerile parlamentare din 28 septembrie, Andrei Năstase și Tatiana Crețu, au fost somați să vireze în bugetul de stat 5.926 și, respectiv, 24.600 de lei. Sancțiunile au fost aplicate pe 5 octombrie curent de Comisia Electorală Centrală (CEC), care a analizat rapoartele financiare finale ale concurenților electorali din perioada campaniei electorale.