FCSB a învins-o pe CSU Craiova, iar echipa olteană a cedat fotoliul de lider în clasamentul Superligii românești de fotbal
Radio Moldova, 6 octombrie 2025 11:00
Derby-ul etapei a 12-a din cadrul Superligii românești de fotbal s-a încheiat cu victoria FCSB-ului. Echipa bucureșteană a învins-o cu 1:0 pe CS Universitatea Craiova, într-o partidă disputată pe Arena Națională. Campioana a beneficat de un penalty în minutul 7, după un duel între ucraineanul Oleksandr Romanciuk și Daniel Bîrligea, dar arbitrul Istvan Kovacs a revenit asupra deciziei după ce a urmărit reluările.
• • •
Alte ştiri de Radio Moldova
Acum 10 minute
11:10
Meșterul de 82 de ani care țese tradiția în piele: povestea lui Dumitru Daraban din Ialoveni # Radio Moldova
Meșterul popular Dumitru Daraban din Ialoveni păstrează vie, la cei 82 de ani ai săi, arta lucrului în piele, un meșteșug moștenit din tată-n fiu. Cunoscut pentru chimirele și cravașele sale, lucrate manual, Dumitru continuă să ducă mai departe tradiția familiei, fiind furnizor de podoabe pentru cele mai renumite ansambluri folclorice din țară.
11:10
Harta „caracatiței” lui Plahotniuc în România: ce afaceri conduc „oamenii” oligarhului din Chișinău # Radio Moldova
„Caracatița” lui Plahotniuc s-a extins și în România, potrivit publicației „Libertatea” de peste Prut. Fondatorii Partidului Democrat Modern din Moldova, exclus de la ultimele alegeri parlamentare pe motive de „potențiale acțiuni subversive”, au avut legături cu oligarhul Vladimir Plahotniuc, extrădat de curând din Grecia și arestat la Chișinău, și mulți dintre aceștia fac afaceri și în România.
Acum 30 minute
11:00
Transferuri în euro mai rapide și mai ieftine: R. Moldova, integrată oficial în sistemul european SEPA # Radio Moldova
Republica Moldova a devenit, începând de luni, 6 octombrie, parte operațională a Zonei Unice de Plăți în Euro (SEPA) – infrastructură care reunește 41 de țări europene și permite efectuarea transferurilor în euro în aceleași condiții de cost, siguranță și timp de procesare, indiferent de granițe.
11:00
FCSB a învins-o pe CSU Craiova, iar echipa olteană a cedat fotoliul de lider în clasamentul Superligii românești de fotbal # Radio Moldova
Derby-ul etapei a 12-a din cadrul Superligii românești de fotbal s-a încheiat cu victoria FCSB-ului. Echipa bucureșteană a învins-o cu 1:0 pe CS Universitatea Craiova, într-o partidă disputată pe Arena Națională. Campioana a beneficat de un penalty în minutul 7, după un duel între ucraineanul Oleksandr Romanciuk și Daniel Bîrligea, dar arbitrul Istvan Kovacs a revenit asupra deciziei după ce a urmărit reluările.
10:50
Revista presei internaționale // Rusia își intensifică atacurile asupra infrastructurii energetice a Ucrainei înainte de iarnă; Proteste în Georgia după alegerile locale # Radio Moldova
Presa internațională se concentrează pe noile tensiuni geopolitice și economice din lume. Mai multe publicații scriu despre criticile președintelui ucrainean Volodimir Zelenski la adresa reacției slabe a comunității internaționale față de intensificarea atacurilor ruse asupra infrastructurii energetice a Ucrainei. Printre alte evenimente comentate de presa străină se numără rezultatele alegerilor locale din Georgia și ale celor parlamentare din Cehia. Un subiect aparte abordat de agențiile internaționale de presă e debutul negocierilor de pace dintre Israel și Hamas, conform planului de pace propus de Statele Unite.
10:50
China, acuzată că a mutat sateliții deasupra Ucrainei, ca să ajute Rusia în timpul atacului masiv de duminică # Radio Moldova
Cel puțin trei sateliți de recunoaștere chinezi au fost observați, în noaptea de 4 spre 5 octombrie, deasupra regiunilor vestice ale Ucrainei, cele mai afectate de atacul masiv efectuat de Rusia cu rachete și drone, scrie The Moscow Times, care citează publicația „Military” și datele serviciului de monitorizare Heavens Above.
Acum o oră
10:30
Tradiția lucrului în piele, moștenire de familie păstrată de un meșter în vârstă de 82 de ani din Ialoveni # Radio Moldova
La 82 de ani, meșterul popular Dumitru Daraban din Ialoveni păstrează vie arta lucrului în piele, un meșteșug moștenit din tată-n fiu. Cunoscut pentru chimirele și cravașele sale, lucrate manual, Dumitru continuă să ducă mai departe tradiția familiei, fiind furnizor de podoabe pentru cele mai renumite ansambluri folclorice din țară.
Acum 2 ore
10:20
Revista presei // „Acum, PAS are un bolovan deasupra capului – promisiunea de a ne duce în UE sau la ușa Uniunii până la următoarele parlamentare” # Radio Moldova
Presa din RM transmite că CEC a declarat valabil scrutinul parlamentar din 28 septembrie, urmând validarea mandatelor de către Curtea Constituțională. Publicațiile naționale au în vizor alte două evenimente marcate pe larg în RM - Ziua Pedagogului, sărbătorită anual pe 5 octombrie, și Ziua Națională a Vinului.
10:10
Revista presei // Eurodeputați din 19 țări cer deschiderea „imediată” a negocierilor de aderare pe capitole cu R. Moldova # Radio Moldova
Presa din RM transmite că CEC a declarat valabil scrutinul parlamentar din 28 septembrie, urmând validarea mandatelor de către Curtea Constituțională. Publicațiile naționale au în vizor alte două evenimente marcate pe larg în RM - Ziua Pedagogului, marcată anual pe 5 octombrie, și Ziua Națională a Vinului.
09:50
Poluare suspectată la Orhei: substanțe chimice ar fi fost deversate în râul Răut, iar IPM a deschis o anchetă # Radio Moldova
Inspectoratul pentru Protecția Mediului a demarat o anchetă după ce, la stația de epurare din Orhei, ar fi fost deversate substanțe chimice în râul Răut. Autoritățile au fost alertate de localnicii care au observat, zilele trecute, o spumă de culoare albă pe suprafața apei.
09:50
Irigarea - soluția sustenabilă pentru agricultura R. Moldova: exemplul satului Crocmaz # Radio Moldova
Schimbările climatice reprezintă o provocare pentru agricultură. În ultimii ani, fermierii din Ștefan Vodă au avut mult de suferit din cauza secetei, unii spun că erau gata să renunțe la afaceri. Salvarea a venit printr-un proiect ambițios de irigare, care promite să redea viața câmpurilor arse de soare. La Crocmaz prinde contur unul dintre cele mai moderne și complexe sisteme de irigare din Republica Moldova.
09:40
Traficul aerian pe Aeroportul Internațional din Oslo a fost suspendat temporar, luni dimineață, după ce un pilot al companiei Norwegian Air a raportat că ar fi văzut mai multe drone în apropierea aeroportului, relatează Reuters.
Acum 4 ore
09:00
Transferuri în euro mai rapide și mai ieftine: R. Moldova s-a integrat oficial în sistemul european SEPA # Radio Moldova
Republica Moldova a devenit, începând de luni, 6 octombrie, parte operațională a Zonei Unice de Plăți în Euro (SEPA) – infrastructura care reunește 41 de țări europene și permite efectuarea transferurilor în euro în aceleași condiții de cost, siguranță și timp de procesare, indiferent de granițe.
08:50
Fostul director adjunct al SIS, Alexandru Bălan, rămâne în arest în România încă 30 de zile # Radio Moldova
Curtea de Apel București a dispus prelungirea măsurii arestului preventiv față de Alexandru Bălan, fost șef adjunct al Serviciului de Informații și Securitate (SIS) al Republicii Moldova, pentru o perioadă de 30 de zile, începând cu 10 octombrie și până la 8 noiembrie 2025, inclusiv.
08:40
Rețete care unesc: o ucraineană refugiată în R. Moldova îi învață pe alții să gătească # Radio Moldova
Când războiul a obligat-o să plece din Ucraina, Svitlana Vovchuk a ajuns în Republica Moldova cu o singură dorință: să muncească și să fie de folos. Svitlana lucrează într-un restaurant din Chișinău și, în timpul liber, organizează ateliere pentru alți refugiați din țara ei. Ei învață să gătească și uită, măcar pentru puțin, dorul de casă.
08:10
Laureatul Premiului Păcii al Asociației Librarilor Germani din 2025, istoricul Karl Schlögel, a acuzat mișcarea germană împotriva războiului (Friedensbewegung) de pierderea reperelor și a declarat că este nevoie de o poziție mai fermă față de Rusia, scrie DW.
08:10
Trump salută inițiativa lui Putin de a menține în vigoare ultimul acord nuclear ruso-american, ce expiră în februarie 2026 # Radio Moldova
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a apreciat drept „o idee bună” propunerea liderului rus Vladimir Putin de a prelungi valabilitatea Tratatului privind reducerea armelor strategice ofensive (START-3), care expiră în februarie 2026. Declarația a fost făcută în fața jurnaliștilor la Casa Albă, înaintea unei vizite pe portavionul George H.W. Bush, în largul coastelor Virginiei.
08:00
Ucraina lovește infrastructura rusă: explozii în Nijni Novgorod, incendii în Briansk și avarii majore la rețeaua electrică din Belgorod # Radio Moldova
În noaptea de pe 5 spre 6 octombrie, forțele ucrainene au atacat mai multe obiective de pe teritoriul Rusiei și în Crimeea anexată. Autoritățile ruse au anunțat închiderea temporară a spațiului aerian în mai multe orașe.
07:30
Europa abia a avut timp să-și revină din emoțiile generate de alegerile parlamentare cu miză mare din Republica Moldova, înainte de a trece, vineri și sâmbătă, în weekendul 3-4 octombrie, prin tensiunea alegerilor din Cehia. După ușurarea generată de rezultatul din Republica Moldova a venit îngrijorarea în urma alegerilor din Cehia.
Acum 12 ore
00:50
Echipa națională de futsal a Portugaliei „sub 19 ani” a câștigat Campionatul European, care s-a desfășurat la Chișinău. Într-o finală senzațională, lusitanii au învins Spania cu 3-2. Asta deși spaniolii conduceau cu 2-0.
Acum 24 ore
21:40
Zeci de admiratori la lansarea cărții „Fata de dincolo de ceață”, semnată de Aurelian Silvestru # Radio Moldova
Aurelian Silvestru și-a lansat un nou roman - „Fata de dincolo de ceață”. Biblioteca Publică „Onisifor Ghibu” a devenit neîncăpătoare: zeci de admiratori ai operei lui Aurelian Silvestru au participat la eveniment. În paralel, „Actorul anonim”, un alt roman semnat de autor, a fost tradus în trei limbi: franceză, italiană și germană.
21:30
Ambasadorul Germaniei la Chișinău: „Perspectiva aderării Moldovei la UE este foarte reală” # Radio Moldova
Perspectiva aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană este una realistă, iar Germania ne va oferi tot sprijinul necesar în acest proces. Acesta este mesajul transmis de ambasadorul Germaniei la Chișinău, Hubert Knirsch. Diplomatul german a fost invitatul celei mai recente ediții a emisiunii „Dimensiunea diplomatică” de la Moldova 1.
21:20
Comemorare la Iași: „Neam ucis de nosocomiale” – simbolul unei dureri care cere schimbare # Radio Moldova
Durere și revoltă la Iași. Sute de oameni i-au comemorat pe cei șapte copii morți din cauza infecțiilor luate în același spital. Cei mai mulți erau bebeluși. Locuitorii orașului Iași și oameni veniți din alte părți ale României au scris cu ajutorul a sute de candele mesajul: „Neam ucis de nosocomiale”. Tragedia a readus în discuție problemele din spitale și măsurile precare de combatere a infecțiilor, mai ales în secțiile de terapie intensivă.
20:40
Crește bilanțul victimelor după inundațiile catastrofale care au lovit litoralul bulgăresc. Intemperiile au lăsat în urmă cel puțin cinci morți, iar sute de oameni au fost evacuați din cale apelor. Vremea rea, ploile și inundațiile au făcut ravagii și în mai multe județe din România, în timp ce în zonele montane, continuă să ningă.
20:10
Trump trimite Garda Națională la Chicago după ce instanța a blocat o acțiune similară în Portland # Radio Moldova
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a dispus trimiterea a 300 de militari ai Gărzii Naționale la Chicago, „pentru a face față criminalității care a scăpat de sub control”, a declarat purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Abigail Jackson, citată de Meduza-Live.
19:30
Zimbru Chișinău continuă șirul victoriilor! "Galben-verzii" au învins fără drept de apel campioana Milsami Orhei # Radio Moldova
Zimbru Chișinău este de neoprit! "Galben-verzii" sunt pe val și nu cunosc gustul înfrângerii în această ediție de campionat. De această dată, Zimbru a învins campioana Milsami chiar pe terenul acesteia în cea de-a 15-a etapă a primei divizii a fotbalului moldovenesc.
19:10
Creșterea cheltuielilor pentru Putin – de cinci ori mai mare decât inflația prognozată # Radio Moldova
Cheltuielile pentru Putin și administrația prezidențială cresc cu un sfert în 2025 – până la 31 miliarde de ruble, deși încă de la sfârșitul anului trecut era planificat că finanțările la acest capitol vor rămâne neschimbate, relatează publicația Viorstka.
19:00
O spălătorie socială și de igienă personală s-a deschis în orașul Leova, oferind locuitorilor posibilitatea de a-și spăla gratuit rufele, dar și de a socializa. Totodată, spălătoria oferă condiții adaptate pentru persoanele cu dizabilități, pentru vârstnici și familiile aflate în situații de risc.
19:00
McLaren a cucerit pentru al doilea an la rând titlul mondial la constructori în Formula 1. Rezultatul a fost oficializat după Marele Premiu din Singapore, în care pilotul britanic Lando Norris s-a clasat pe locul 3.
18:30
Vinul de casă, ridicat la rang de artă: CCI a desemnat învingătorii concursului „Polobocul de Aur 2024” # Radio Moldova
Duminică, în cea de-a doua zi a Zilei Naționale a Vinului, Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova (CCI) a desemnat câștigătorii celei de-a XXIII-a ediții a concursului „Polobocul de Aur 2024”, eveniment dedicat vinificatorilor amatori din întreaga țară. Peste 450 de participanți au concurat cu mostre de vin de casă, iar cei mai buni au fost premiați pentru pasiunea și măiestria lor în arta vinului.
18:20
Sport pentru o cauză nobilă: zeci de oameni au transformat alergarea în gest de caritate # Radio Moldova
Zeci de oameni au alergat în această dimineață în parcul Valea Morilor din capitală, susținând o cauză nobilă. La „Cursa Speranței”, taxa de participare a fost o donație făcută pentru copiii care luptă cu o formă de cancer.
18:10
CEC aprobă Raportul cu privire la rezultatele parlamentarelor și îl expediază la CC: 1.609.579 de alegători, rată de 52.24% și 30.8 mii de buletine nevalabile # Radio Moldova
Comisia Electorală Centrală (CEC) a declarat valabile alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025 și a aprobat, pe 5 octombrie, Raportul cu privire la rezultatele scrutinului cu șase voturi „pentru” și trei abțineri. Documentul, care conține 16 capitole și peste 190 de pagini, va fi expediat Curții Constituționale (CC) pentru confirmarea rezultatelor, validarea mandatelor atribuite deputaților aleși și confirmarea listei candidaților supleanți.
18:10
Tenismena care reprezintă Statele Unite ale Americii, Amanda Anisimova, a câștigat turneul WTA de la Beijing. Ea a învins-o în finală pe cehoaica Linda Noskova cu 6-0, 2-6, 6-2. Partida a durat o oră și 46 de minute. Anisimova, numărul 4 mondial, a cucerit, astfel, al 2-lea său titlu din acest an și al 4-lea din carieră.
17:10
Cei mai buni producători de vin de casă, premiați la concursul „Polobocul de Aur 2024” # Radio Moldova
Duminică, în cea de-a doua zi a sărbătorii naționale a vinului, Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova (CCI) a desemnat câștigătorii celei de-a XXIII-a ediții a concursului „Polobocul de Aur 2024”, eveniment dedicat vinificatorilor amatori din întreaga țară. Peste 450 de participanți au concurat cu mostre de vin de casă, iar cei mai buni au fost premiați pentru pasiunea și măiestria lor în arta vinului.
17:10
Portland scapă temporar de intervenția Gărzii Naționale - instanța suspendă decizia lui Trump # Radio Moldova
Judecătoarea Karin Immergut, numită chiar de Donald Trump în timpul primului său mandat, i-a interzis președintelui să trimită trupe în Portland cel puțin până pe 18 octombrie, afirmând că nu există dovezi că protestele recente s-ar fi transformat într-o revoltă sau că ar fi perturbat serios activitatea forțelor de ordine, relatează BBC News.
17:00
Surprinzător! Pilotul spaniol Fermin Aldeguer a câștigat Marele Premiu al Indoneziei la MotoGP # Radio Moldova
Pilotul spaniol Fermin Aldeguer a câștigat Marele Premiu al Indoneziei la MotoGP, cursă desfășurată pe circuitul de la Mandalika. Ibericul a obținut cu această ocazie prima sa victorie la categoria regină a Campionatului Mondial de motociclism viteză.
16:10
Partidul „Democrația Acasă”, fără bani de la stat până în noiembrie 2027: Avertismente și atenționări, aplicate de CEC mai multor concurenți electorali # Radio Moldova
Partidul „Democrația Acasă” (PDA) nu va primi alocații de la stat până în noiembrie 2027, iar foștii candidați independenți de la alegerile parlamentare din 28 septembrie, Andrei Năstase și Tatiana Crețu, au fost somați să vireze în bugetul de stat 5.926 și, respectiv, 24.600 de lei. Sancțiunile au fost aplicate pe 5 octombrie curent de Comisia Electorală Centrală (CEC), care a analizat rapoartele financiare finale ale concurenților electorali din perioada campaniei electorale.
15:30
Stepanida Prisăcari activează de peste 40 de ani în domeniul educației. Și-a început cariera ca învățătoare la clasele primare, iar în prezent predă limba și literatura română la Liceul Teoretic „Alecu Russo” din Orhei. Este apreciată de colegi și elevi pentru profesionalism și implicare activă în viața comunității.
15:20
Semnal politic puternic din Parlamentul European: Scrisoare adresată președintelui CE privind deschiderea „imediată” a negocierilor de aderare cu R. Moldova # Radio Moldova
Cincizeci și cinci de eurodeputați din 19 state membre ale Uniunii Europene au semnat o scrisoare adresată președintelui Consiliului European, António Costa, prin care solicită „deschiderea imediată” a negocierilor de aderare pe capitole cu Republica Moldova. Anunțul a fost făcut de vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, cel care a inițiat acțiunea.
15:00
Semnal politic puternic din Parlamentul European pentru R. Moldova: Scrisoare adresată președintelui CE privind deschiderea negocierilor de aderare # Radio Moldova
Vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, anunță că a inițiat, cu sprijinul a 55 de eurodeputați din 19 țări europene care reprezintă principalele familii politice democratice, o scrisoare comună adresată președintelui Consiliului European, António Costa, prin care se solicită deschiderea imediată a negocierilor de aderare pe capitole cu Republica Moldova.
14:50
Vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, anunță că a inițiat, cu sprijinul a 55 de eurodeputați din 19 țări europene care reprezintă principalele familii politice democratice, o scrisoare comună adresată președintelui Consiliului European, António Costa, prin care se solicită deschiderea imediată a negocierilor de aderare pe capitole cu Republica Moldova.
14:10
AMDM a autorizat peste 270 de medicamente, de la începutul anului: peste 170 – pentru prima dată # Radio Moldova
Cetățenii R. Moldova au acces la mai multe tipuri de medicamente în farmaciile autohtone. Pe parcursul anului curent, Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (AMDM) a autorizat, în total, 271 de medicamente, dintre care 173 pentru prima dată.
13:30
Georgia: Partidul „Visul Georgian” revendică victoria totală în alegeri. Opoziția nu recunoaște rezultatele # Radio Moldova
Partidul „Visul Georgian” și-a anunțat victoria în alegerile locale de sâmbătă, pe fondul boicotului și al unei prezențe record de scăzute. Partidul de guvernământ a revendicat victoria în toate municipalitățile, obținând aproximativ 81% din voturi. Totuși, opoziția a boicotat în mare parte scrutinul, acuzând falsificări și presiuni asupra alegătorilor, relatează DW.
13:00
„A spune adevărul e bine”: Paul Goma, comemorat la Chișinău prin expoziții și lansări de carte # Radio Moldova
Unicul disident anticomunist român recunoscut la nivel mondial s-a născut în Basarabia, în satul Mana din raionul Orhei. La 90 de ani de la nașterea regretatului scriitor Paul Goma, Biblioteca Națională a inaugurat expoziția „Memoria unui exilat” și a găzduit lansarea volumului „Arca lui Goma”, semnat de Aliona Grati. Totodată, Muzeul Național al Literaturii Române a marcat aniversarea prin evenimentul „Eu am crezut întotdeauna că a spune adevărul e bine”.
12:50
Amenzi de peste 1.2 milioane de lei pentru arderea frunzelor. Soluția: transformarea lor în îngrășământ # Radio Moldova
Arderea frunzelor rămâne o practică veche și ilegală în multe localități rurale, cu efecte toxice asupra sănătății și solului. Autoritățile au aplicat, de la începutul anului curent, amenzi de peste 1.2 milioane de lei. Specialiștii spun că cea mai bună alternativă pentru arderea frunzelor este compostarea – o soluție simplă, ieftină și ecologică, prin care acestea devin îngrășământ pentru grădină.
12:30
RETROSPECTIVA // R. Moldova ar putea adera la UE în 2028, după ce și-a ales o majoritate proeuropeană: Rezultatele alegerilor, aplaudate în Occident # Radio Moldova
Cetățenii R. Moldova au oferit, pe 28 septembrie, un vot „clar” în favoarea direcției europene, o „ripostă” Federației Ruse și „o palmă corupției”, iar rezultatele alegerilor parlamentare au fost aplaudate, la propriu, în Occident. În timp ce Comisia Electorală Centrală se pregătește să aprobe Raportul cu privire la rezultatele alegerilor parlamentare din 28 septembrie și să-l expedieze pentru validare la Curtea Constituțională, fugarii sunt, rând pe rând, condamnați, iar regiunea transnistreană se confruntă cu o nouă criză a gazelor.
11:50
Noapte de foc în Ucraina: cinci morți și mai mulți răniți în urma bombardamentelor ruse # Radio Moldova
Armata rusă a lansat un nou atac masiv asupra Ucrainei, vizând, noaptea trecută, peste 700 de ținte. Potrivit rapoartelor preliminare ale autorităților ucrainene, sute de drone „Shahed” și zeci de rachete de diferite tipuri au vizat în mod special regiunile de vest ale Ucrainei. În Zaporijia, opt clădiri înalte, precum și opt clădiri private și nerezidențiale, au fost avariate. O persoană a fost ucisă și nouă au fost rănite. O parte a orașului nu are curent electric.
11:50
Amenzi de peste 1,2 milioane lei pentru arderea frunzelor. Soluția: transformarea lor în îngrășământ # Radio Moldova
Arderea frunzelor rămâne o practică veche și ilegală în multe localități rurale, cu efecte toxice asupra sănătății și solului și cu amenzi de peste 1,2 milioane de lei aplicate de la începutul anului. Drept cea mai bună alternativă, specialiștii recomandă compostarea – o soluție simplă, ieftină și ecologică, prin care frunzele devin îngrășământ pentru grădină.
11:30
Armata rusă a lansat un nou atac masiv asupra Ucrainei, vizând, noaptea trecută, peste 700 de ținte. Potrivit rapoartelor preliminare ale autorităților ucrainene, sute de drone „Shahed” și zeci de rachete de diferite tipuri au vizat în mod special regiunile de vest ale Ucrainei. În Zaporijia, opt clădiri înalte, precum și opt clădiri private și nerezidențiale, au fost avariate. O persoană a fost ucisă și nouă au fost rănite. O parte a orașului nu are curent electric.
Ieri
11:00
CEC aprobă Raportul cu privire la rezultatele alegerilor parlamentare din 28 septembrie și îl va expedia la Curtea Constituțională # Radio Moldova
Comisia Electorală Centrală (CEC) se pregătește să aprobe, în a doua jumătate a zilei de duminică, 5 octombrie, Raportul cu privire la rezultatele alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025. Documentul va fi expediat ulterior Curții Constituționale, care va avea la dispoziție zece zile pentru validarea sau nu a scrutinului, precum și a mandatelor viitorilor deputați.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.