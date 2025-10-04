Manifestații violente în Georgia, după ce partidul pro-rus de guvernământ revendică victoria în alegerile locale. Protestatarii au încercat să ia cu asalt palatul prezidențial din Tbilisi

09:10

Aeroportul din München, Germania, s-a redeschis în dimineața zilei de vineri, 3 octombrie, după ce a fost închis peste noapte din cauza apariției unor drone, care au forțat anularea sau devierea a zeci de zboruri în ajunul unei sărbători naționale și au amplificat îngrijorările cu privire la vulnerabilitatea infrastructurii critice din Europa, scrie Reuters. Un...