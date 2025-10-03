Termoelectrica a anunțat că demarează procedura de conectare la agentul termic a tuturor consumatorilor
Ziarul de Garda, 3 octombrie 2025 09:50
„Termoelectrica” S.A. a anunțat vineri, 3 octombrie, locuitorii municipiului Chișinău că, „în corespundere cu diminuarea temperaturii aerului exterior”, a fost dispusă furnizarea energiei termice către toate categoriile de consumatori. Astfel, instituțiile de educație timpurie, instituțiile de învățământ, instituțiile municipale din sfera medicală și socială, blocurile locative, cât și agenții economici vor începe să fie corectați...
• • •
Alte ştiri de Ziarul de Garda
Acum 10 minute
10:00
Cum țările occidentale vor folosi activele înghețate ale Rusiei la finanțarea apărării și reconstrucției Ucrainei? # Ziarul de Garda
Uniunea Europeană caută modalități de a finanța apărarea și reconstrucția Ucrainei folosind activele Băncii Centrale Ruse înghețate în Occident, în urma începerii „operațiunii militare speciale” a Rusiei în Ucraina. În conformitate cu dreptul internațional, activele suverane nu pot fi confiscate, scrie Reuters. Planul Comisiei Europene ar permite guvernelor europene să utilizeze o parte semnificativă din...
Acum 30 minute
09:50
G4Media/ Casa fostului președinte al României, Klaus Iohannis, va fi scoasă la licitație, spre vânzare. Acesta ar urma să fie dat în judecată de statul român # Ziarul de Garda
Fostul președinte al României, Klaus Iohannis, a fost executat silit de Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF), scrie G4Media, citând surse. Una din casele fostului președinte va fi scoasă la licitație, spre vânzare, relatează sursa citată vineri, 3 octombrie. De asemenea, Iohannis ar urma să fie dat în judecată de statul român „pentru recuperarea banilor...
09:50
Termoelectrica a anunțat că demarează procedura de conectare la agentul termic a tuturor consumatorilor # Ziarul de Garda
„Termoelectrica” S.A. a anunțat vineri, 3 octombrie, locuitorii municipiului Chișinău că, „în corespundere cu diminuarea temperaturii aerului exterior”, a fost dispusă furnizarea energiei termice către toate categoriile de consumatori. Astfel, instituțiile de educație timpurie, instituțiile de învățământ, instituțiile municipale din sfera medicală și socială, blocurile locative, cât și agenții economici vor începe să fie corectați...
Acum o oră
09:30
Alegerile parlamentare din 28 septembrie au fost urmate de o avalanșă de acuzații venite atât din partea unor politicieni locali, cât și de la oficiali de la Moscova. Declarațiile despre „alegeri fraudate”, „amestecul Uniunii Europene” sau „victoria PAS doar cu ajutorul diasporei” au fost propagate de Ilan Șor, Igor Dodon, Maria Zaharova și alți actori...
09:10
Aeroportul din München, închis în timpul nopții din cauza unor drone: 17 zboruri au fost anulate, iar altele au fost redirecționate. Circa trei mii de pasageri au fost afectați # Ziarul de Garda
Aeroportul din München, Germania, s-a redeschis în dimineața zilei de vineri, 3 octombrie, după ce a fost închis peste noapte din cauza apariției unor drone, care au forțat anularea sau devierea a zeci de zboruri în ajunul unei sărbători naționale și au amplificat îngrijorările cu privire la vulnerabilitatea infrastructurii critice din Europa, scrie Reuters. Un...
Acum 2 ore
08:40
LIVE TEXT/ Treisprezece drone, distruse deasupra regiunii Dnipropetrovsk. Război în Ucraina, ziua 1318 # Ziarul de Garda
UPDATE 08:35 În această noapte, forțele ruse au atacat regiunea Dnipropetrovsk cu drone. În orașul Dnipro au izbucnit incendii. Apărătorii ucraineni au distrus 13 drone inamice deasupra regiunii Dnipropetrovsk, a anunțat guvernatorul Serhii Lîsak. În unul dintre satele din raionul Dnipro, patru case private au fost avariate. În comunitatea Șahtarsk din raionul Sînelnîkove, un bloc...
Acum 12 ore
22:00
LIVE TEXT/ Preşedintele Macron anunţă o reuniune a şefilor de stat europeni privind flota-fantomă a Rusiei care ocolesc sancțiunile occidentale. Război în Ucraina, ziua 1317 # Ziarul de Garda
UPDATE 21:50 Preşedintele francez Emmanuel Macron a anunţat că mai mulți şefi de stat europeni se vor reuni „în următoarele zile” pentru a acţiona împotriva flotei-fantomă a Rusiei – navele care transportă petrol rusesc ocolind sancţiunile occidentale, informează AFP, citează G4Media. Macron a cerut să se facă un „pas” în „politica de obstrucţionare” a vaselor...
21:10
Intervenție SMURD în capitală. Un minor a fost transportat din Iași pentru o intervenție chirurgicală # Ziarul de Garda
În după-amiaza zilei de 2 octombrie 2025, un echipaj aero-medical SMURD a efectuat o intervenție aeriană pentru a transporta din Iași la Chișinău un băiat în vârstă de 13 ani, cetățean al Republicii Moldova. Potrivit informațiilor înregistrate, minorul a suferit o intervenție în urma unui traumatism toracic, scrie Inspectoratul General pentru Situații de Urgență. Conform...
Acum 24 ore
20:50
ULTIMA ORĂ/ Constantin Țuțu a fost reținut în Ucraina. Acesta este escortat la izolatorul din Chișinău # Ziarul de Garda
Conform surselor ZdG, fostul deputat democrat Constantin Țuțu a fost reținut în Ucraina. La 22 septembrie, Țuțu a fost anunțat în căutare, după ce instanța a admis parțial demersul procurorilor în acest sens. Țuțu este judecat pentru îmbogățire ilicită, escrocherie și trafic de influență. Acum câteva săptămâni, Țuțu, se afla în stânga Nistrului. Acesta ar...
20:30
ULTIMA ORĂ/ Constantin Țuțu a fost reținut în Ucraina, după ce a fost dat în căutare # Ziarul de Garda
Conform surselor ZdG, fostul deputat democrat Constantin Țuțu a fost reținut în Ucraina. La 22 septembrie, Țuțu a fost anunțat în căutare, după ce instanța a admis parțial demersul procurorilor în acest sens. Țuțu este judecat pentru îmbogățire ilicită, escrocherie și trafic de influență. Acum câteva săptămâni, Țuțu, se afla în stânga Nistrului. Acesta ar...
20:20
Conform surselor ZdG, fostul deputat Constantin Țuțu a fost reținut în Ucraina. La 22 septembrie, Țuțu a fost anunțat în căutare, după ce instanța a admis parțial demersul procurorilor în acest sen. Țuțu este judecat pentru îmbogățire ilicită, escrocherie și trafic de influență. Magistratul Petru Păun de la Judecătoria Buiucani a examinat demersul Procuraturii Anticorupție...
20:00
Pană de curent în sectorul Buiucani: 3000 de consumatori afectați. Situația a fost remediată # Ziarul de Garda
Ministerul Energiei informează că aproximativ 3000 de consumatori din sectorul Buiucani al capitalei au rămas temporar fără energie electrică, în urma unei pene de curent. Conform comunicatului de presă, echipe specializate de la Premier Energy s-au deplasat imediat la fața locului pentru remedierea situației, iar la această oră toți consumatorii au fost reconectați la energie...
19:10
IGSU: Peste 14 mii de copii din instituțiile din învățământ au fost instruiți în domeniul bazelor securității vieții din întreaga țară # Ziarul de Garda
Peste 14 mii de copii din instituțiile din învățământ au fost instruiți în domeniul bazelor securității vieții din întreaga țară. În această săptămână, mai mulți copii din grădinițe, școli, gimnazii și licee au participat la exerciții practice de evacuare și lecții educative privind comportamentul corect în situații de urgență, se arată în comunicatul de presă emis...
18:40
Maia Sandu: Partenerii noștri apreciază fermitatea cu care moldovenii au apărat democrația # Ziarul de Garda
Președinta R. Moldova, Maia Sandu este prezentă la summitul Comunității Politice Europene. Sandu declară că „partenerii noștri apreciază fermitatea cu care moldovenii au apărat democrația și au rezistat încercărilor de interferență”. Președinta a avut și o întâlnire cu Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei, la care au discutat despre procesul de aderare a celor două țări la...
18:00
Documente guvernamentale secrete din perioada sovietică, vor fi consultate de cercetători # Ziarul de Garda
Astăzi, 2 octombrie 2025, Guvernul a transferat Agenției Naționale a Arhivelor (ANA) 956 dosare reprezentând decizii cu mențiunea „STRICT SECRET” ale Consiliului de Miniștri al RSS Moldovenești pe perioada anilor 1940-1990, se arată în comunicatul de presă emis de ANA. Temele acoperite de aceste documente sunt dintre cele mai variate: finanțe, economie, industrie, apărare, educație,...
17:50
Prețul și volumul energiei electrice achiziționat de Energocom în luna septembrie. Circa 80% reprezintă importuri # Ziarul de Garda
În luna septembrie 2025, S.A. „Energocom” a achiziționat circa 322,9 mii MWh de energie electrică, provenind atât din surse interne, cât și din importuri, la un preț mediu ponderat de 113,96 euro/MWh. Conform comunicatului de presă emis de Energocom, importurile au constituit 80,85% din volumul total, în timp ce energia livrată de producătorii autohtoni a...
17:30
Jurnalistele ZdG, Natalia Zaharescu și Măriuța Nistor, premiate în cadrul Galei RePatriot TOP 100 români de pretutindeni # Ziarul de Garda
Jurnalistele ZdG, Natalia Zaharescu și Măriuța Nistor, au fost premiate în cadrul Galei RePatriot TOP 100 români de pretutindeni, organizată de Fundația Romanian Business Leaders. RePatriot îi omagiază pe românii din toată lumea care „prin munca, inteligența și curajul lor, ne inspiră să credem mai mult, să facem mai bine și să rămânem împreună”, potrivit...
17:30
Fostul dictator sirian, Bashar al-Assad, ar fi fost otrăvit la Moscova după o tentativă de asasinare # Ziarul de Garda
Fostul președinte sirian Bashar al-Assad a fost spitalizat la Moscova în urma unei presupuse tentative de otrăvire, susține Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (SOHR). Dictatorul destituit, care a primit azil politic în Rusia după ce a fost răsturnat de la putere în urmă cu zece luni, ar fi fost externat recent dintr-un spital din capitala...
17:20
CEC a exclus „Inima Moldovei” din lista partidelor politice care pot participa la alegerile locale noi din 16 noiembrie 2025 # Ziarul de Garda
Comisia Electorală Centrală (CEC) a modificat hotărârea cu privire la lista partidelor politice care au dreptul de a participa la alegerile locale noi în unele localități din 16 noiembrie 2025. Astfel, poziția nr. 6, unde se regăsește Partidul Politic Partidul Republican „Inima Moldovei”, a fost revocată, anunță CEC. Decizia a fost aprobată urmare a informării de către...
17:10
Partidul Democrat Modern și partidul Moldova Mare vor avea activitatea limitată, ca măsură asiguratorie, până la pronunțarea hotărârilor de către Curtea de Apel Centru în privința formațiunilor # Ziarul de Garda
Curtea de Apel Chișinău Centru a dispus, în calitate de măsură asiguratorie, limitarea activității partidului Democrat Modern din Moldova (PDMM) și a partidului Moldova Mare, până la pronunțarea unei decizii definitive pe fondul cauzei, se arată într-un comunicat de presă emis de Ministerul Justiției joi, 2 octombrie. Măsura a fost aplicată în contextul acțiunilor în...
16:50
„Avem nevoie de drone interceptoare, nu atacăm pe nimeni!” Ministrul român al Apărării dă primele detalii despre cum vrea România să producă drone în comun cu Ucraina # Ziarul de Garda
Ministrul român al Apărării, Ionuț Moșteanu, a declarat la Palatul Victoria că România este în discuții pentru crearea proiect cu Ucraina pentru producția de drone de interceptare, scrie Hotnews.ro. „Vrem capabilități pentru apărare, noi nu atacăm pe nimeni și asta vrem să fie clar”, a precizat ministrul. Ministrul a subliniat că în contextul războiului declanșat...
16:40
LIVE TEXT/ În Polonia a fost arestat un presupus agent al serviciilor speciale ruse, bănuit că pregătea atentate în trei țări. Război în Ucraina, ziua 1317 # Ziarul de Garda
UPDATE 16:35 În Polonia a fost arestat un presupus agent al serviciilor speciale ruse, suspectat că pregătea acte de sabotaj folosind drone și explozibili camuflați. Potrivit publicației Gazeta Wyborcza, citată de novosti.dn.ua, acțiunile bărbatului reprezentau o amenințare nu doar pe teritoriul Poloniei, ci și în Lituania și Germania, țări vecine. Acesta, potrivit anchetei, acționa la...
16:30
„O defecțiune tehnică”: Zborurile operate de FlyOne, cu întârzieri de până la 11 ore. Orarul curselor spre Germania, Cehia și Marea Britanie, dat peste cap # Ziarul de Garda
FlyOne, companie declarată de către Serviciul Informații și Securitate (SIS) ca fiind asociată cu Vladimir Plahotniuc, a operat un zbor spre Italia cu circa 11 ore întârziere, în timp ce înregistrează amânări de mai multe ore și la alte curse. În dimineața zilei de joi, la ora 06:00, un pasager al zborului spre Verona, Italia,...
16:30
Laura Codruța Kovesi avertizează că Europa este invadată de rețele infracționale chineze care operează la „scară industrială” # Ziarul de Garda
Laura Kovesi, procurorul-șef al Parchetului European, a denunțat joi, 2 octombrie, mai multe rețelele infracționale, în special cele chineze, despre care a spus că invadează Uniunea Europeană și comit fraude vamale și cu TVA la scară „industrială”, relatează Kathimerini și La Libre. „Suntem invadați de organizații infracționale din țări terțe, în special chineze”, a subliniat ea în timpul...
16:20
Zborurile operate de FlyOne, cu întârzieri de până la 11 ore. „O defecțiune tehnică” a dat peste cap curse spre Germania, Cehia și Marea Britanie # Ziarul de Garda
FlyOne, companie declarată de către Serviciul Informații și Securitate (SIS) ca fiind asociată cu Vladimir Plahotniuc, a operat un zbor spre Italia cu circa 11 ore întârziere, în timp ce înregistrează amânări de mai multe ore și la alte curse. În dimineața zilei de joi, la ora 06:00, un pasager al zborului spre Verona, Italia,...
16:20
ULTIMĂ ORĂ/ Gabriel Călin, liderul unei formațiuni politice extraparlamentare, plasat în arest pentru 30 de zile # Ziarul de Garda
Gabriel Călin, liderul Partidului Uniunea Creștin-Socială din Moldova (UCSM) – o formațiune politică extraparlamentară – a fost plasat în arest pentru 30 de zile fiind bănuit de corupere electorală și spălarea banilor, anunță Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS). Călin a ajuns joi în fața magistraților de la Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana. Încheierea...
16:00
DOC/ Cadourile Maiei Sandu de la Macron, Merz și Papa Leon: cel mai scump – un pix placat cu aur # Ziarul de Garda
Maia Sandu a primit cadouri protocolare în sumă de 57 de mii de lei în perioada iulie – septembrie 2025. Cel mai scump cadou, estimat la aproape 10 mii de lei, i-a fost oferit președintei de către omologul său francez, Emmanuel Macron. Președinția a declarat daruri oficiale și de la Papa Leon al XIV-lea la...
15:40
LIVE TEXT/ Ministerul rul al Apărării informează despre un schimb de prizonieri după formula „185 la 185”, care a avut loc vara. Război în Ucraina, ziua 1317 # Ziarul de Garda
UPDATE 15:35 Ministerul Apărării al Rusiei a anunțat un schimb de prizonieri după formula „185 la 185”, scrie BBC. Rusia a repatriat 185 de militari din prizonieratul ucrainean, iar în schimb au fost predați 185 de prizonieri ai Forțelor Armate ale Ucrainei, potrivit Ministerului. Schimbul de prizonieri de amploare, desfășurat în mai multe etape, a...
15:40
Doi morți într-un atac asupra unei sinagogi din Manchester. Se crede că suspectul a fost ucis, spune Poliția # Ziarul de Garda
Două persoane au murit în urma unui atac la sinagoga Heaton Park din nordul Manchesterului, potrivit BBC. Alte trei persoane sunt în stare gravă, spune poliția din Regatul Unit. Suspectul a fost împușcat. Premierul britanic Keir Starmer și monarhul Marii Britanii, Regele Charles, au venit cu mesaje în urma atacului. În dimineața zilei de 2...
15:30
După numărarea voturilor am văzut clar: 101 politicieni din 5 formațiuni politice au obținut câte un loc în Parlament. Fiecare dintre ei se simte câștigător. Marele învingător, potrivit numărului de voturi, este partidul PAS – cu 55 de fotolii, o majoritate care le permite să voteze un Guvern și, desigur, diverse proiecte legislative. Totuși, cele...
15:30
Apelurile la 112 vor fi preluate mai rapid, comunicațiile vor fi mai sigure, iar intervențiile se vor face cu tehnologii moderne și echipe bine pregătite după ce, joi, 2 octombrie, R. Moldova și România au făcut un nou pas în modernizarea Serviciului 112, se arată în comunicatul de presă al Ministerului Afacerilor Interne (MAI). Daniella Misail-Nichitin, ministra...
15:20
„Nu vom permite PAS să falsifice alegerile!” – un astfel de mesaj a fost transmis mai multor cetățeni ai R. Moldova de pe un număr indonezian chiar în ziua scrutinului. Mesajul a venit la pachet și cu „dovezi” de fraudare, fabricate și publicate pe canale de comunicare obscure sau asociate forțelor pro-ruse. Expertul Watchdog Valeriu...
15:10
Ziua Internațională a Non-Violenței: unu din cinci copii din R. Moldova este abuzat # Ziarul de Garda
Unu din cinci copii din R. Moldova este afectat de violență, conform statisticilor Inspectoratului General al Poliției (IGP) din 2024. În acest context, de Ziua Internațională a Non-Violenței, Centrul Naţional de Prevenire a Abuzului faţă de Copii (CNPAC) reamintește că fiecare formă de abuz, fie fizic, emoțional sau psihologic, le fură dreptul la o copilărie fericită...
15:00
UPDATE/ Grosu, despre delimitarea lui Plîngău și Macari de PAS: „Am aflat din presă despre anunțul celor doi colegi”. Fostul președinte al Platformei DA: „La negocierile de atunci s-a spus că punem umărul pentru integrarea europeană, dar nu facem parte din PAS” # Ziarul de Garda
Președintele Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Igor Grosu, spune că „a aflat din presă” despre faptul că Dinu Plîngău și Stela Macari, aleși în Parlament pe lista formațiunii, ar urma să fie deputați neafiliați. „PAS și-a asumat un obiectiv fundamental de țară – aderarea la UE. Pentru acest mandat am primit încrederea cetățenilor. Regretăm că...
14:50
Un avocat achitat anterior a fost găsit VINOVAT de către CSJ. Totuși, acesta este eliberat de pedeapsă pentru că a intervenit termenul de prescripție # Ziarul de Garda
Avocatul Vasile Bobeică, care a pretins și primit bani pentru a influența procurori și judecători, în vederea obținerii unor soluții favorabile în dosare penale, a fost condamnat definitiv de Curtea Supremă de Justiție (CSJ) pentru trafic de influență. Decizia a fost pronunțată pe 30 septembrie, aceasta fiind irevocabilă, potrivit unui comunicat de presă al Procuraturii...
14:50
Beneficii pentru mediul de afaceri după semnarea unui Ordin comun între Serviciul Vamal și ANSA # Ziarul de Garda
Mediul de afaceri va beneficia de mai multe avantaje după ce Serviciul Vamal și Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) au semnat joi, 2 octombrie, un Ordin comun privind implementarea măsurilor de facilitare destinate Operatorilor Economici Autorizați (AEO), transmite Serviciul Vamal printr-un comunicat de presă. Documentul a fost semnat de directorul Serviciului Vamal, Alexandru Iacub...
14:20
Tiraspolul a anunțat introducerea, pentru o perioadă de aproximativ zece zile, a unui așa-numit „regim de economisire a gazului”, potrivit portalului Zona de Securitate. Administrația nerecunoscută susține că locuitorii nu vor simți schimbări: gazul pentru consum casnic, școli și spitale va fi livrat în continuare, iar energia electrică destinată necesităților sociale ar urma să fie...
14:10
„Parțial libere și parțial corecte” – declarația CALC privind alegerile parlamentare # Ziarul de Garda
Coaliția Civică pentru Alegeri Libere și Corecte (CALC), rețea de organizații neguvernamentale cu peste două decenii de experiență în monitorizarea proceselor electorale din R. Moldova, a constatat că alegerile parlamentare din 28 septembrie au fost „parțial libere și parțial corecte”. În urma monitorizării, Coaliția a semnalat un climat electoral puternic marcat de polarizare, tentative de...
14:00
Grenade, bombe și cartușe – descoperite în 6 raioane din țară. Geniștii au executat 10 misiuni de deminare # Ziarul de Garda
În raioanele Criuleni, Ștefan Vodă, Ialoveni, Căușeni, Anenii Noi și Strășeni, unde fost descoperite 24 de obiecte explozive în luna septembrie. Conform unui comunicat de presă emis de Ministerul Apărării, echipele de geniști ai Armatei Naționale au stabilit că acestea erau din perioada celui de-al Doilea Război Mondial. Pe parcursul lunii septembrie, echipele de geniști...
13:50
Victoriabank, parte a Grupului Banca Transilvania, anunță finalizarea achiziției Microinvest, după obținerea aprobărilor necesare din partea autorităților de reglementare și supraveghere. Tranzacția întărește poziția Victoriabank pe piață, extinde portofoliul de servicii și reafirmă angajamentul băncii de a sprijini antreprenorii locali.Microinvest este liderul pieței de microfinanțare din Republica Moldova, cu un portofoliu de credite de 7...
13:40
Circulară transmisă de Ministerul Educației și Cercetării înainte de Ziua Profesorului: „Este strict interzisă solicitarea, acceptarea sau primirea de sume de bani, cadouri sau orice alte foloase materiale” # Ziarul de Garda
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) a transmis o circulară către toate instituțiile de învățământ general și organele locale de specialitate în domeniul educației, prin care cere interzicerea solicitării și acceptării „beneficiilor materiale”. Circulara vine în contextul în care pe 5 octombrie se marchează Ziua Profesorului. MEC a amintit în document despre necesitatea respectării prevederilor Codului...
13:20
FOTO/ Maia Sandu a ajuns la Summitului CPE. Șeful Consiliului European a numit alegerile din R. Moldova „o victorie a democrației” # Ziarul de Garda
Președinta Maia Sandu participă astăzi la cea de-a șaptea ediție a Summitului Comunității Politice Europene de la Copenhaga, găzduit de prim-ministra Danemarcei, Mette Frederiksen. Danemarca deține în prezent președinția rotativă a Consiliului Uniunii Europene. La deschiderea summitului, președintele Consiliului European, António Costa, i-a felicitat pe cetățenii R. Moldova pentru victoria democrației și pentru alegerea hotărâtă...
13:00
Alegerile parlamentare din 28 septembrie au adus o victorie clară pentru Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS). Cu puțin peste 50% din voturi, PAS intră în noul legislativ cu 55 de mandate și obține, din nou, majoritatea parlamentară, astfel că poate forma singur guvernul. Totuși, în următorul Parlament intră Blocul „Patriotic”, Blocul „Alternativa”, Partidul „Nostru” și...
12:50
Un procuror anticorupție urmează să fie reevaluat de Comisia Vetting. CSP a respins raportul de nepromovare # Ziarul de Garda
Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) a respins joi, 2 octombrie, raportul Comisiei de evaluare a procurorilor (Comisia Vetting) în privința procurorului anticorupție Andrei Balan, care nu a promovat evaluarea integrității. Pentru admiterea raportului și constatarea nepromovării au votat trei membri ai CSP – președintele Consiliului Superior al Magistraturii Sergiu Caraman, membrul numit din rândul societății...
12:40
Percheziții într-un dosar de abuz de serviciu. Este vizată Societatea pe Acțiuni „Edilitate” # Ziarul de Garda
Oamenii legii desfășoară joi, 2 octombrie, percheziții în capitală și raionul Strășeni, în cadrul unei cauze penale pornite pe faptul comiterii infracțiunii de abuz de serviciu, anunță Centrul Național Anticorupție (CNA) într-un comunicat. Investigațiile vizează foști factori de decizie ai Societății pe Acțiuni „Edilitate”, care, în perioada 2024–2025, ar fi pus în aplicare un plan...
11:50
Consiliul Concurenței a depistat semnele unor acorduri anticoncurențiale în domeniul importului și comercializării unui anumit tip de carne # Ziarul de Garda
Consiliul Concurenței a desfășurat inspecții inopinate la sediile unor întreprinderi active pe piața de import, furnizare și vânzare a cărnii, după ce au fost depistate semnele unor acorduri anticoncurențiale în domeniul importului și comercializării unui anumit tip de carne. „Autoritatea de concurență are motive de îngrijorare că respectivele companii ar fi putut încălca normele legale...
11:30
Igor Grosu, despre delimitarea lui Plîngău și Macari de PAS în Parlament: „Regretăm că am aflat din presă despre anunțul celor 2 colegi fără să discutăm în echipă” # Ziarul de Garda
Președintele Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Igor Grosu, spune că „a aflat din presă” despre faptul că Dinu Plîngău și Stela Macari, aleși în Parlament pe lista formațiunii, ar urma să fie deputați neafiliați. „PAS și-a asumat un obiectiv fundamental de țară – aderarea la UE. Pentru acest mandat am primit încrederea cetățenilor. Regretăm că...
11:30
VIDEO/ Vezi că poți! O profesoară de educație fizică din Fălești și-a transformat grădina într-o afacere. Iată povestea # Ziarul de Garda
Cu doar un an în urmă, profesoară de educație fizică, Mariana Ursachi este astăzi agricultoare. Se mândrește cu produsele ei bio și își dezvoltă propria afacere la Fălești. „Eu am lucrat în sistemul de educație și, la un moment dat, mi-am spus că îmi doresc să fac agricultură”, povestește Mariana. Tânăra spune că simțea că...
11:20
DOC/ PDMM, partid asociat cu Plahotniuc, a cerut examinarea cauzei privind limitarea activității formațiunii la Curtea de Apel Sud # Ziarul de Garda
Boris Foca, liderul Partidul Democrat Modern din Moldova (PDMM), asociat cu Vladimir Plahotniuc, a depus o cerere la Curtea Supremă de Justiție (CSJ) prin care a cerut examinarea cauzei privind limitarea activității formațiunii la a o altă instanță de judecată egală în grad. Magistrații CSJ au respins solicitarea. Pe 22 septembrie 2025, Ministerul Justiției (MJ)...
11:10
Igor Grosu, despre delimitarea lui Pîngău și Macari de PAS în Parlament: „Regretăm că am aflat din presă despre anunțul celor 2 colegi fără să discutăm în echipă” # Ziarul de Garda
Președintele Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Igor Grosu, spune că „a aflat din presă” despre faptul că Dinu Plîngău și Stela Macari, aleși în Parlament pe lista formațiunii, ar urma să fie deputați neafiliați. „PAS și-a asumat un obiectiv fundamental de țară – aderarea la UE. Pentru acest mandat am primit încrederea cetățenilor. Regretăm că...
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.