LIVE TEXT/ Lovituri nocturne în Dnipropetrovsk și Cernigov – o femeie a fost rănită, o casă a fost distrusă, iar mai multe au fost avariate. Război în Ucraina, ziua 1319

20:00

Ministerul Energiei informează că aproximativ 3000 de consumatori din sectorul Buiucani al capitalei au rămas temporar fără energie electrică, în urma unei pene de curent. Conform comunicatului de presă, echipe specializate de la Premier Energy s-au deplasat imediat la fața locului pentru remedierea situației, iar la această oră toți consumatorii au fost reconectați la energie...