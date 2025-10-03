În Belgia, 15 drone au fost observate deasupra unei baze militare
Ziarul de Garda, 3 octombrie 2025 22:10
În Belgia, în noaptea de 3 octombrie, au fost observate 15 drone deasupra bazei militare Elsenborn din estul provinciei Liège, care se învecinează cu Germania, scrie Meduza cu referire la presa belgiană. Ministerul Apărării din Belgia a confirmat această informație și a declarat că investighează incidentul. Baza militară Elsenborn este un centru de instruire, unde...
• • •
Alte ştiri de Ziarul de Garda
Acum 30 minute
22:10
În Belgia, în noaptea de 3 octombrie, au fost observate 15 drone deasupra bazei militare Elsenborn din estul provinciei Liège, care se învecinează cu Germania, scrie Meduza cu referire la presa belgiană. Ministerul Apărării din Belgia a confirmat această informație și a declarat că investighează incidentul. Baza militară Elsenborn este un centru de instruire, unde...
Acum 2 ore
21:30
LIVE TEXT/ Un fotojurnalist francez a decedat din cauza unei drone rusești, în regiunea Donețk. Război în Ucraina, ziua 1318 # Ziarul de Garda
UDATE 21:25 Președintele Franței și-a exprimat condoleanțele pentru moartea fotojurnalistului Anthony Lallican în regiunea Donețk din Ucraina și a confirmat că acesta a murit în urma unui atac al unei drone rusești. „Concetățeanul nostru, fotojurnalistul Antonii Lallikan, însoțea armata ucraineană pe frontul de rezistență. Am aflat cu profundă tristețe despre moartea sa în urma atacului...
21:00
Operatorul din domeniul alimentar Ferex GB SRL recheamă de la consumatori khinkali de marca comercială „Deosebit” cu carne de porc și pui pe motiv de neconformitatea a produsului. Despre acest fapt a anunțat Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA). Mai exact, în cazul produsului a fost depistată prezența bacteriei Salmonella spp. „Consumatorii care au procurat...
Acum 4 ore
20:00
Ministrul Energiei din Turcia, Alparslan Bayraktar, a declarat că achiziționarea petrolului rusesc este o decizie a companiilor private de rafinare a petrolului. Astfel a răspuns el la apelul președintelui SUA, Donald Trump, de a suspenda achiziționarea de resurse energetice din Rusia, relatează Bloomberg. „În esență, aceasta este o decizie a companiilor private, a distribuitorilor și...
19:10
Amenzi totale de 69 000 de lei pentru 9 posturi TV: au încălcat legislația electorală în procesul de reflectare a parlamentarelor # Ziarul de Garda
În ședința din 3 octombrie, membrii Consiliului Audiovizualului (CA) au aplicat amenzi în mărime totală de 69 000 de lei pentru 9 posturi TV și câte o avertizare publică pentru 7 posturi TV, pentru încălcarea legislației electorale în procesul de reflectare a alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025, dar și a prevederilor Codului serviciilor media...
18:50
Trump a dat Hamasului timp până duminică să accepte planul de pace pentru Gaza. În caz contrar, pe grupare o așteaptă „iadul cumplit” # Ziarul de Garda
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că gruparea palestiniană Hamas trebuie să accepte până duminică seara, 5 octombrie, planul său de instaurare a păcii în sectorul Gaza. Șeful Casei Albe a adăugat că, dacă acest lucru nu se va întâmpla, militanții Hamas vor fi distruși, scrie BBC. „Acordul cu Hamas trebuie să fie încheiat până...
Acum 6 ore
18:20
Un agent economic acuză statul că, prin intermediul unei întreprinderi, a încasat ilegal circa 6 milioane de lei de la mai multe companii: „Așa face un hoț adevărat” # Ziarul de Garda
Întreprinderea de Stat „INGEOCAD”, prin intermediul Laboratorului de Verificări Metrologice, este acuzată că ar fi încasat ilegal peste 5,6 milioane de lei. Laboratorul ar fi eliberat Buletine Metrologice, având acreditarea expirată, suspendată și, în cele din urmă, retrasă, susține Igor Plămădeală, directorul companiei „Geo Galileo”. Olga Miron, șefa laboratorului, precizează însă că instituția și-a desfășurat...
17:50
Cod galben de ploi puternice pentru sâmbătă. „Dacă vă aflați în locuință, închideți geamurile și ușile și deconectați aparatele electrice” # Ziarul de Garda
Pe parcursul zilei de sâmbătă, 4 octombrie, în intervalul orelor 00:00 – 17:00, în raioanele din vestul țării se așteaptă ploi puternice. Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) a emis în acest sens un cod galben. „În zonele vizate se prevăd ploi puternice (prin acumulare se vor înregistra cantități de apă de 15-30 l/m2)”, se arată în...
17:50
Constantin Țuțu a încercat „să influențeze” angajați ai IGPF pentru a-i permite intrarea în R. Moldova. Precizările poliției # Ziarul de Garda
Fostul deputat democrat Constantin Țuțu a încercat „să influențeze” angajați ai Inspectoratului General al Poliției de FrontierăI (IGPF) pentru a-i permite intrarea în R. Moldova. Vineri, 3 octombrie, Poliția Națională a precizat că acesta este cercetat penal pe faptul traversării ilegale a frontierei de stat. Poliția Națională a făcut o serie de precizări în legătură...
17:30
ULTIMA ORĂ/ Curtea Constituțională va DECIDE soarta partidului „Democrația Acasă”. CEC va prezenta un raport privind blocul camuflat și promovarea inautentică pe rețele # Ziarul de Garda
Comisia Electorală Centrală (CEC) a examinat contestațiile depuse de Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) și Inspectoratul Național de Investigație prin care s-a cerut anularea înregistrării din cursa electorală a partidului „Democrației Acasă”. CEC va transmite Curții Constituționale (CC) constatările sale în privința partidului Democrația Acasă, în partea ce ține de bloc electoral camuflat și promovarea...
17:20
Maia Sandu nu va fi supusă unei expertize psihiatrice și nici nu va fi internată pentru 90 de zile, așa cum a cerut Hlopețchi: instanța a respins cererea avocatului care o reprezintă pe femeia acționată în judecată pentru denigrare # Ziarul de Garda
Președinta Maia Sandu nu va fi supusă unei expertize psihiatrice și nici nu va fi internată pentru 90 de zile în „instituția psihiatrică pentru supraveghere”, așa cum a solicitat avocatul Annei Mihalachi, femeia acționată în judecată de către șefa statului pentru că ar fi denigrat-o prin răspândirea unor informații false despre bunelul său. Judecătoria Chișinău, sediul Centru, a...
17:10
85 000 de atacuri cibernetice, acțiuni de sabotaj și colaborarea lui Georgescu cu Moscova: Nicușor Dan a prezentat un raport privind războiul hibrid purtat de Rusia împotriva României # Ziarul de Garda
Președintele României, Nicușor Dan, a prezentat liderilor europeni reuniți la summitul de la Copenhaga un raport privind amploarea războiului hibrid purtat de Federația Rusă împotriva României. Documentul arată că alegerile prezidențiale din 2024 au fost ținta unei campanii coordonate de influență, în care au fost combinate atacuri cibernetice, acțiuni de destabilizare și propagandă masivă pe...
17:00
Asigurările date de Tiraspol au eșuat. Alimentarea cu apă caldă a fost întreruptă, iar la stațiile PECO nu se mai vinde gaz # Ziarul de Garda
Deși Tiraspolul a anunțat introducerea, pentru o perioadă de aproximativ zece zile, a unui așa-numit „regim de economisire a gazului”, susținând că locuitorii nu vor simți schimbări, vineri, 3 octombrie, cetățenii regiunii transnistrene au avut de suferit în urma mai multor consecințe, conform portalului Zona de Securitate. Potrivit portalului, vineri, 3 octombrie, au fost oprite...
16:50
Inundații în Bulgaria: oamenii sunt evacuați de urgență. Sunt raportate sate fără curent, mașini și locuințe luate de ape # Ziarul de Garda
În urma ploilor torențiale din Bulgaria, mai multe localități au fost inundate. Sunt semnalate automobile luate de ape, locuințe și hoteluri inundate și copaci căzuți, iar mai multe persoane „se află în dificultate”, fiind ajutate de echipele de salvatori, relatează dnesbulgaria.com. În stațiunea Elenite de pe litoralul bulgăresc și la Trăn a fost declarată stare...
16:40
LIVE TEXT/ Una dintre cele mai mari rafinării din Rusia, situată în sudul Uralilor, ar fi fost lovită de drone ucrainene. Război în Ucraina, ziua 1318 # Ziarul de Garda
UDATE 16:35 Dronele ucrainene au atacat rafinăria de petrol Orsknefteorgsintez din regiunea Orenburg din Rusia pe 3 octombrie, a declarat o sursă din Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) pentru Kyiv Independent. Instalația se află la aproximativ 1.400 de kilometri de teritoriul controlat de Ucraina. Fondată în 1935, Orsknefteorgsintez este una dintre cele mai vechi...
Acum 8 ore
16:30
Germania verifică o navă a „flotei din umbră” rusești în legătură cu zborurul dronelor la München # Ziarul de Garda
Anchetatorii germani examinează posibile legături între drone neidentificate observate în nordul Germaniei și o navă din „flota fantomă” rusă, a raportat Spiegel pe 2 octombrie, potrivit Kyiv Independent. „Flota fantomă” se referă la nave cu structuri de proprietate opace care utilizează pavilioane de complezență pentru a evita sancțiunile și supravegherea occidentală. Nava în cauză, un...
15:50
Doi bărbați au fost prinși în flagrant în timp ce transportau droguri de 4,5 milioane de lei # Ziarul de Garda
Doi bărbați au fost prinși în flagrant în timp ce ce transportau 5 kilograme de droguri de tip PVP, așa-numita „sare”, dar și mefedronă. Droguri sintetice urmau a fi vândute prin intermediul aplicației de mesagerie Telegram, anunță Poliția într-un comunicat de presă. Doi bărbați de 37 și 38 de ani, locuitori ai capitalei, au fost reținuți,...
14:50
Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării (MDED) anunță că 70% dintre serviciile publice destinate companiilor sunt diponibile online. Astfel, din totalul celor 407 servicii publice dedicate antreprenorilor și întreprinzătorilor, 284 pot fi accesate în format digital. Obiectivul asumat prin Planul de Creștere al R. Moldova 2025–2027 și anume digitalizarea a 75% din serviciile G2B (Government to Business) până la sfârșitul anului...
Acum 12 ore
14:30
PAS cere anularea înregistrării în cursa electorală a Partidului Politic „Democrația Acasă”, care a acces în Parlament. CEC are AZI ședință # Ziarul de Garda
Partidul „Democrația Acasă”, condus de Vasile Costiuc, care a obținut 5,62% dintre sufragii în cadrul alegerilor parlamentare din 28 septembrie, riscă să fie sancționat, iar voturile acumulate în urma scrutinului ar putea fi nevalidate. Comisia Electorală Centrală (CEC) urmează să examineze în ședința de vineri, 3 octombrie, contestația depusă de Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS)...
12:40
Cinci demisii în 3 zile: Primăria condusă de Ion Ceban face „reorganizare internă” # Ziarul de Garda
După alegerile parlamentare de pe 28 septembrie, cinci membri din echipa edilului Ion Ceban au plecat de la Primăria municipiului Chișinău. Reprezentanții Primăriei au spus că schimbările „țin de atribuțiile primarului general și de procesele interne de reorganizare”. Pe 3 octombrie, în presă au apărut informații despre demisia șefului Direcției asistență medicală și socială, Vladimir...
12:20
La domiciliul unui fost primar vizat într-o investigație ZdG au avut loc percheziții. Acesta este bănuit de tăinuirea unor documente dintr-un proiect nefinalizat de apeduct de peste 8 milioane de lei # Ziarul de Garda
În dimineața zilei de 3 octombrie, angajații Centrului Național Anticorupție (CNA), sub conducerea Procuraturii Bălți, au efectuat percheziții la domiciliul fostului primar din raionul Glodeni, precum și la domiciliul și sediul persoanei juridice vizate în cauză. Oamenii legii desfășoară urmărirea penală într-un dosar privind „luarea, sustragerea, tăinuirea, degradarea sau distrugerea documentelor”, se arată în comunicatul...
12:10
LIVE TEXT/ Peste 400 de drone și rachete de mai multe tipuri au atacat Ucraina în ultima noapte: au fost țintite obiective din sectorul energetic. Război în Ucraina, ziua 1318 # Ziarul de Garda
UPDATE 12:05 În noaptea de 3 octombrie (începând cu ora 20:00 pe 2 octombrie), forțele ruse au lansat un atac combinat asupra teritoriului Ucrainei, utilizând drone de luptă, rachete aeriene și terestre, în total 416 mijloace de atac aerian: Direcția principală a atacului au fost obiectivele de infrastructură critică (sectorul energetic) din regiunile Harkiv și...
12:10
La domiciliul primarului vizat într-o investigație ZdG au avut loc percheziții. Acesta este bănuit de tăinuirea unor documente dintr-un proiect nefinalizat de apeduct de peste 8 milioane de lei # Ziarul de Garda
În dimineața zilei de 3 octombrie, angajații Centrului Național Anticorupție (CNA), sub conducerea Procuraturii Bălți, au efectuat percheziții la domiciliul fostului primar din raionul Glodeni, precum și la domiciliul și sediul persoanei juridice vizate în cauză. Oamenii legii desfășoară urmărirea penală într-un dosar privind „luarea, sustragerea, tăinuirea, degradarea sau distrugerea documentelor”, se arată în comunicatul...
12:00
O persoană a decedat, iar alte două au suferit intoxicații cu monoxid de carbon în urma a două incendii în raioanele Rîșcani și Anenii Noi # Ziarul de Garda
Două persoane au suferit intoxicație cu monoxid de carbon, iar alta și-a pierdut viața în urma unor incendii. Un incendiu a fost raportat într-o casă din localitatea Chirca, raionul Anenii Noi. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat pe 03 octombrie la ora 01:05. La fața locului au fost îndreptate trei echipaje de pompieri, care...
11:50
Victoriabank extinde opțiunile de plată digitală pentru magazinele online, oferind posibilitatea de a accepta achitări prin Apple Pay. Această soluție le permite comercianților să proceseze plăți rapid și sigur, iar clienților acestora să finalizeze achizițiile cu un singur click, pe iPhone, iPad sau Apple Watch, fără a introduce manual datele cardului sau informațiile de livrare....
11:30
Un influencer, arestat pentru că ar fi înșelat cel puțin șapte persoane, cu circa 140 de mii de euro, promițându-le venit din importul mașinilor din SUA # Ziarul de Garda
Un influencer a fost arestat într-un dosar în care este învinuit că ar fi înșelat cu peste 140 de mii de euro mai multe persoane. Chișinăuianul și-ar fi înșelat rudele și prietenii într-o pretinsă schemă de investiții în importarea mașinilor din SUA, conform unui comunicat de presă. Potrivit surselor media, ar fi vorba despre Daniel...
10:50
Ultimul client important al Gazprom din UE a decis să cumpere gaze naturale din Turkmenistan # Ziarul de Garda
Cel mai mare client rămas al Gazprom în Uniunea Europeană, Ungaria, ar dori să înceapă să achiziționeze gaze naturale din Turkmenistan. Acest lucru a fost anunțat de subsecretarul de stat al Ungariei pentru Afaceri Estice, Adam Stifter, în timpul unei vizite oficiale pe care a efectuat-o la Așgabat, capitala țării din Asia Centrală, relatează The Moscow...
10:40
FOTO/ Factura pentru încălzire va avea un nou design. Energocom: „Completați indicii contorului la ziua achitării” # Ziarul de Garda
Energocom anunță că a schimbat designul facturilor, prezentând un model „modern, gândit pentru a fi ușor de înțeles”. Începând de luni, 6 octombrie, consumatorii vor primi primele facturi pentru energia utilizată în luna septembrie. Procesul de facturare rămâne neschimbat. Factura va fi remisă pe email sau prin poștă și va include: „Pentru o facturare corectă,...
10:30
Printre noutățile acestui scrutin se află, incontestabil, numărul mic de voturi acordate concurenților care, conform rezultatelor acumulate, s-au poziționat sub pragul electoral. Potrivit datelor CEC, 18 candidați nu au depășit pragul, acumulând, împreună, doar 3,97% din numărul total al voturilor. În medie, fiecare din cei 18 concurenți a acumulat doar 0,22%, adică puțin peste 3500...
10:20
LIVE TEXT/ Treisprezece mii de porci au murit în urma unui atac cu drone asupra unei ferme din regiunea Harkiv. Război în Ucraina, ziua 1318 # Ziarul de Garda
UPDATE 10:15 13 mii de porci au murit în urma atacului rus cu drone asupra unei ferme din comunitatea Nova Vodolaha din regiunea Harkiv. „A izbucnit un incendiu de proporții: au ars 8 clădiri destinate creșterii porcilor, cu o suprafață totală de 13,6 mii mp. Un angajat al fermei a fost rănit”, au anunțat salvatorii....
10:00
Cum țările occidentale vor folosi activele înghețate ale Rusiei la finanțarea apărării și reconstrucției Ucrainei? # Ziarul de Garda
Uniunea Europeană caută modalități de a finanța apărarea și reconstrucția Ucrainei folosind activele Băncii Centrale Ruse înghețate în Occident, în urma începerii „operațiunii militare speciale” a Rusiei în Ucraina. În conformitate cu dreptul internațional, activele suverane nu pot fi confiscate, scrie Reuters. Planul Comisiei Europene ar permite guvernelor europene să utilizeze o parte semnificativă din...
09:50
G4Media/ Casa fostului președinte al României, Klaus Iohannis, va fi scoasă la licitație, spre vânzare. Acesta ar urma să fie dat în judecată de statul român # Ziarul de Garda
Fostul președinte al României, Klaus Iohannis, a fost executat silit de Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF), scrie G4Media, citând surse. Una din casele fostului președinte va fi scoasă la licitație, spre vânzare, relatează sursa citată vineri, 3 octombrie. De asemenea, Iohannis ar urma să fie dat în judecată de statul român „pentru recuperarea banilor...
09:50
Termoelectrica a anunțat că demarează procedura de conectare la agentul termic a tuturor consumatorilor # Ziarul de Garda
„Termoelectrica” S.A. a anunțat vineri, 3 octombrie, locuitorii municipiului Chișinău că, „în corespundere cu diminuarea temperaturii aerului exterior”, a fost dispusă furnizarea energiei termice către toate categoriile de consumatori. Astfel, instituțiile de educație timpurie, instituțiile de învățământ, instituțiile municipale din sfera medicală și socială, blocurile locative, cât și agenții economici vor începe să fie corectați...
Acum 24 ore
09:30
Alegerile parlamentare din 28 septembrie au fost urmate de o avalanșă de acuzații venite atât din partea unor politicieni locali, cât și de la oficiali de la Moscova. Declarațiile despre „alegeri fraudate”, „amestecul Uniunii Europene” sau „victoria PAS doar cu ajutorul diasporei” au fost propagate de Ilan Șor, Igor Dodon, Maria Zaharova și alți actori...
09:10
Aeroportul din München, închis în timpul nopții din cauza unor drone: 17 zboruri au fost anulate, iar altele au fost redirecționate. Circa trei mii de pasageri au fost afectați # Ziarul de Garda
Aeroportul din München, Germania, s-a redeschis în dimineața zilei de vineri, 3 octombrie, după ce a fost închis peste noapte din cauza apariției unor drone, care au forțat anularea sau devierea a zeci de zboruri în ajunul unei sărbători naționale și au amplificat îngrijorările cu privire la vulnerabilitatea infrastructurii critice din Europa, scrie Reuters. Un...
08:40
LIVE TEXT/ Treisprezece drone, distruse deasupra regiunii Dnipropetrovsk. Război în Ucraina, ziua 1318 # Ziarul de Garda
UPDATE 08:35 În această noapte, forțele ruse au atacat regiunea Dnipropetrovsk cu drone. În orașul Dnipro au izbucnit incendii. Apărătorii ucraineni au distrus 13 drone inamice deasupra regiunii Dnipropetrovsk, a anunțat guvernatorul Serhii Lîsak. În unul dintre satele din raionul Dnipro, patru case private au fost avariate. În comunitatea Șahtarsk din raionul Sînelnîkove, un bloc...
Ieri
22:00
LIVE TEXT/ Preşedintele Macron anunţă o reuniune a şefilor de stat europeni privind flota-fantomă a Rusiei care ocolesc sancțiunile occidentale. Război în Ucraina, ziua 1317 # Ziarul de Garda
UPDATE 21:50 Preşedintele francez Emmanuel Macron a anunţat că mai mulți şefi de stat europeni se vor reuni „în următoarele zile” pentru a acţiona împotriva flotei-fantomă a Rusiei – navele care transportă petrol rusesc ocolind sancţiunile occidentale, informează AFP, citează G4Media. Macron a cerut să se facă un „pas” în „politica de obstrucţionare” a vaselor...
21:10
Intervenție SMURD în capitală. Un minor a fost transportat din Iași pentru o intervenție chirurgicală # Ziarul de Garda
În după-amiaza zilei de 2 octombrie 2025, un echipaj aero-medical SMURD a efectuat o intervenție aeriană pentru a transporta din Iași la Chișinău un băiat în vârstă de 13 ani, cetățean al Republicii Moldova. Potrivit informațiilor înregistrate, minorul a suferit o intervenție în urma unui traumatism toracic, scrie Inspectoratul General pentru Situații de Urgență. Conform...
20:50
ULTIMA ORĂ/ Constantin Țuțu a fost reținut în Ucraina. Acesta este escortat la izolatorul din Chișinău # Ziarul de Garda
Conform surselor ZdG, fostul deputat democrat Constantin Țuțu a fost reținut în Ucraina. La 22 septembrie, Țuțu a fost anunțat în căutare, după ce instanța a admis parțial demersul procurorilor în acest sens. Țuțu este judecat pentru îmbogățire ilicită, escrocherie și trafic de influență. Acum câteva săptămâni, Țuțu, se afla în stânga Nistrului. Acesta ar...
20:30
ULTIMA ORĂ/ Constantin Țuțu a fost reținut în Ucraina, după ce a fost dat în căutare # Ziarul de Garda
Conform surselor ZdG, fostul deputat democrat Constantin Țuțu a fost reținut în Ucraina. La 22 septembrie, Țuțu a fost anunțat în căutare, după ce instanța a admis parțial demersul procurorilor în acest sens. Țuțu este judecat pentru îmbogățire ilicită, escrocherie și trafic de influență. Acum câteva săptămâni, Țuțu, se afla în stânga Nistrului. Acesta ar...
20:20
Conform surselor ZdG, fostul deputat Constantin Țuțu a fost reținut în Ucraina. La 22 septembrie, Țuțu a fost anunțat în căutare, după ce instanța a admis parțial demersul procurorilor în acest sen. Țuțu este judecat pentru îmbogățire ilicită, escrocherie și trafic de influență. Magistratul Petru Păun de la Judecătoria Buiucani a examinat demersul Procuraturii Anticorupție...
20:00
Pană de curent în sectorul Buiucani: 3000 de consumatori afectați. Situația a fost remediată # Ziarul de Garda
Ministerul Energiei informează că aproximativ 3000 de consumatori din sectorul Buiucani al capitalei au rămas temporar fără energie electrică, în urma unei pene de curent. Conform comunicatului de presă, echipe specializate de la Premier Energy s-au deplasat imediat la fața locului pentru remedierea situației, iar la această oră toți consumatorii au fost reconectați la energie...
19:10
IGSU: Peste 14 mii de copii din instituțiile din învățământ au fost instruiți în domeniul bazelor securității vieții din întreaga țară # Ziarul de Garda
Peste 14 mii de copii din instituțiile din învățământ au fost instruiți în domeniul bazelor securității vieții din întreaga țară. În această săptămână, mai mulți copii din grădinițe, școli, gimnazii și licee au participat la exerciții practice de evacuare și lecții educative privind comportamentul corect în situații de urgență, se arată în comunicatul de presă emis...
18:40
Maia Sandu: Partenerii noștri apreciază fermitatea cu care moldovenii au apărat democrația # Ziarul de Garda
Președinta R. Moldova, Maia Sandu este prezentă la summitul Comunității Politice Europene. Sandu declară că „partenerii noștri apreciază fermitatea cu care moldovenii au apărat democrația și au rezistat încercărilor de interferență”. Președinta a avut și o întâlnire cu Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei, la care au discutat despre procesul de aderare a celor două țări la...
18:00
Documente guvernamentale secrete din perioada sovietică, vor fi consultate de cercetători # Ziarul de Garda
Astăzi, 2 octombrie 2025, Guvernul a transferat Agenției Naționale a Arhivelor (ANA) 956 dosare reprezentând decizii cu mențiunea „STRICT SECRET” ale Consiliului de Miniștri al RSS Moldovenești pe perioada anilor 1940-1990, se arată în comunicatul de presă emis de ANA. Temele acoperite de aceste documente sunt dintre cele mai variate: finanțe, economie, industrie, apărare, educație,...
17:50
Prețul și volumul energiei electrice achiziționat de Energocom în luna septembrie. Circa 80% reprezintă importuri # Ziarul de Garda
În luna septembrie 2025, S.A. „Energocom” a achiziționat circa 322,9 mii MWh de energie electrică, provenind atât din surse interne, cât și din importuri, la un preț mediu ponderat de 113,96 euro/MWh. Conform comunicatului de presă emis de Energocom, importurile au constituit 80,85% din volumul total, în timp ce energia livrată de producătorii autohtoni a...
17:30
Jurnalistele ZdG, Natalia Zaharescu și Măriuța Nistor, premiate în cadrul Galei RePatriot TOP 100 români de pretutindeni # Ziarul de Garda
Jurnalistele ZdG, Natalia Zaharescu și Măriuța Nistor, au fost premiate în cadrul Galei RePatriot TOP 100 români de pretutindeni, organizată de Fundația Romanian Business Leaders. RePatriot îi omagiază pe românii din toată lumea care „prin munca, inteligența și curajul lor, ne inspiră să credem mai mult, să facem mai bine și să rămânem împreună”, potrivit...
17:30
Fostul dictator sirian, Bashar al-Assad, ar fi fost otrăvit la Moscova după o tentativă de asasinare # Ziarul de Garda
Fostul președinte sirian Bashar al-Assad a fost spitalizat la Moscova în urma unei presupuse tentative de otrăvire, susține Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (SOHR). Dictatorul destituit, care a primit azil politic în Rusia după ce a fost răsturnat de la putere în urmă cu zece luni, ar fi fost externat recent dintr-un spital din capitala...
17:20
CEC a exclus „Inima Moldovei” din lista partidelor politice care pot participa la alegerile locale noi din 16 noiembrie 2025 # Ziarul de Garda
Comisia Electorală Centrală (CEC) a modificat hotărârea cu privire la lista partidelor politice care au dreptul de a participa la alegerile locale noi în unele localități din 16 noiembrie 2025. Astfel, poziția nr. 6, unde se regăsește Partidul Politic Partidul Republican „Inima Moldovei”, a fost revocată, anunță CEC. Decizia a fost aprobată urmare a informării de către...
17:10
Partidul Democrat Modern și partidul Moldova Mare vor avea activitatea limitată, ca măsură asiguratorie, până la pronunțarea hotărârilor de către Curtea de Apel Centru în privința formațiunilor # Ziarul de Garda
Curtea de Apel Chișinău Centru a dispus, în calitate de măsură asiguratorie, limitarea activității partidului Democrat Modern din Moldova (PDMM) și a partidului Moldova Mare, până la pronunțarea unei decizii definitive pe fondul cauzei, se arată într-un comunicat de presă emis de Ministerul Justiției joi, 2 octombrie. Măsura a fost aplicată în contextul acțiunilor în...
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.