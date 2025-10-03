PAS cere anularea înregistrării în cursa electorală a Partidului Politic „Democrația Acasă”, care a acces în Parlament. CEC are AZI ședință
3 octombrie 2025
Partidul „Democrația Acasă”, condus de Vasile Costiuc, care a obținut 5,62% dintre sufragii în cadrul alegerilor parlamentare din 28 septembrie, riscă să fie sancționat, iar voturile acumulate în urma scrutinului ar putea fi nevalidate. Comisia Electorală Centrală (CEC) urmează să examineze în ședința de vineri, 3 octombrie, contestația depusă de Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS)...
Cinci demisii în 3 zile: Primăria condusă de Ion Ceban face „reorganizare internă” # Ziarul de Garda
După alegerile parlamentare de pe 28 septembrie, cinci membri din echipa edilului Ion Ceban au plecat de la Primăria municipiului Chișinău. Reprezentanții Primăriei au spus că schimbările „țin de atribuțiile primarului general și de procesele interne de reorganizare”. Pe 3 octombrie, în presă au apărut informații despre demisia șefului Direcției asistență medicală și socială, Vladimir...
La domiciliul unui fost primar vizat într-o investigație ZdG au avut loc percheziții. Acesta este bănuit de tăinuirea unor documente dintr-un proiect nefinalizat de apeduct de peste 8 milioane de lei # Ziarul de Garda
În dimineața zilei de 3 octombrie, angajații Centrului Național Anticorupție (CNA), sub conducerea Procuraturii Bălți, au efectuat percheziții la domiciliul fostului primar din raionul Glodeni, precum și la domiciliul și sediul persoanei juridice vizate în cauză. Oamenii legii desfășoară urmărirea penală într-un dosar privind „luarea, sustragerea, tăinuirea, degradarea sau distrugerea documentelor”, se arată în comunicatul...
LIVE TEXT/ Peste 400 de drone și rachete de mai multe tipuri au atacat Ucraina în ultima noapte: au fost țintite obiective din sectorul energetic. Război în Ucraina, ziua 1318 # Ziarul de Garda
UPDATE 12:05 În noaptea de 3 octombrie (începând cu ora 20:00 pe 2 octombrie), forțele ruse au lansat un atac combinat asupra teritoriului Ucrainei, utilizând drone de luptă, rachete aeriene și terestre, în total 416 mijloace de atac aerian: Direcția principală a atacului au fost obiectivele de infrastructură critică (sectorul energetic) din regiunile Harkiv și...
O persoană a decedat, iar alte două au suferit intoxicații cu monoxid de carbon în urma a două incendii în raioanele Rîșcani și Anenii Noi # Ziarul de Garda
Două persoane au suferit intoxicație cu monoxid de carbon, iar alta și-a pierdut viața în urma unor incendii. Un incendiu a fost raportat într-o casă din localitatea Chirca, raionul Anenii Noi. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat pe 03 octombrie la ora 01:05. La fața locului au fost îndreptate trei echipaje de pompieri, care...
Victoriabank extinde opțiunile de plată digitală pentru magazinele online, oferind posibilitatea de a accepta achitări prin Apple Pay. Această soluție le permite comercianților să proceseze plăți rapid și sigur, iar clienților acestora să finalizeze achizițiile cu un singur click, pe iPhone, iPad sau Apple Watch, fără a introduce manual datele cardului sau informațiile de livrare....
Un influencer, arestat pentru că ar fi înșelat cel puțin șapte persoane, cu circa 140 de mii de euro, promițându-le venit din importul mașinilor din SUA # Ziarul de Garda
Un influencer a fost arestat într-un dosar în care este învinuit că ar fi înșelat cu peste 140 de mii de euro mai multe persoane. Chișinăuianul și-ar fi înșelat rudele și prietenii într-o pretinsă schemă de investiții în importarea mașinilor din SUA, conform unui comunicat de presă. Potrivit surselor media, ar fi vorba despre Daniel...
Ultimul client important al Gazprom din UE a decis să cumpere gaze naturale din Turkmenistan # Ziarul de Garda
Cel mai mare client rămas al Gazprom în Uniunea Europeană, Ungaria, ar dori să înceapă să achiziționeze gaze naturale din Turkmenistan. Acest lucru a fost anunțat de subsecretarul de stat al Ungariei pentru Afaceri Estice, Adam Stifter, în timpul unei vizite oficiale pe care a efectuat-o la Așgabat, capitala țării din Asia Centrală, relatează The Moscow...
FOTO/ Factura pentru încălzire va avea un nou design. Energocom: „Completați indicii contorului la ziua achitării” # Ziarul de Garda
Energocom anunță că a schimbat designul facturilor, prezentând un model „modern, gândit pentru a fi ușor de înțeles”. Începând de luni, 6 octombrie, consumatorii vor primi primele facturi pentru energia utilizată în luna septembrie. Procesul de facturare rămâne neschimbat. Factura va fi remisă pe email sau prin poștă și va include: „Pentru o facturare corectă,...
Printre noutățile acestui scrutin se află, incontestabil, numărul mic de voturi acordate concurenților care, conform rezultatelor acumulate, s-au poziționat sub pragul electoral. Potrivit datelor CEC, 18 candidați nu au depășit pragul, acumulând, împreună, doar 3,97% din numărul total al voturilor. În medie, fiecare din cei 18 concurenți a acumulat doar 0,22%, adică puțin peste 3500...
LIVE TEXT/ Treisprezece mii de porci au murit în urma unui atac cu drone asupra unei ferme din regiunea Harkiv. Război în Ucraina, ziua 1318 # Ziarul de Garda
UPDATE 10:15 13 mii de porci au murit în urma atacului rus cu drone asupra unei ferme din comunitatea Nova Vodolaha din regiunea Harkiv. „A izbucnit un incendiu de proporții: au ars 8 clădiri destinate creșterii porcilor, cu o suprafață totală de 13,6 mii mp. Un angajat al fermei a fost rănit”, au anunțat salvatorii....
Cum țările occidentale vor folosi activele înghețate ale Rusiei la finanțarea apărării și reconstrucției Ucrainei? # Ziarul de Garda
Uniunea Europeană caută modalități de a finanța apărarea și reconstrucția Ucrainei folosind activele Băncii Centrale Ruse înghețate în Occident, în urma începerii „operațiunii militare speciale” a Rusiei în Ucraina. În conformitate cu dreptul internațional, activele suverane nu pot fi confiscate, scrie Reuters. Planul Comisiei Europene ar permite guvernelor europene să utilizeze o parte semnificativă din...
G4Media/ Casa fostului președinte al României, Klaus Iohannis, va fi scoasă la licitație, spre vânzare. Acesta ar urma să fie dat în judecată de statul român # Ziarul de Garda
Fostul președinte al României, Klaus Iohannis, a fost executat silit de Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF), scrie G4Media, citând surse. Una din casele fostului președinte va fi scoasă la licitație, spre vânzare, relatează sursa citată vineri, 3 octombrie. De asemenea, Iohannis ar urma să fie dat în judecată de statul român „pentru recuperarea banilor...
Termoelectrica a anunțat că demarează procedura de conectare la agentul termic a tuturor consumatorilor # Ziarul de Garda
„Termoelectrica” S.A. a anunțat vineri, 3 octombrie, locuitorii municipiului Chișinău că, „în corespundere cu diminuarea temperaturii aerului exterior”, a fost dispusă furnizarea energiei termice către toate categoriile de consumatori. Astfel, instituțiile de educație timpurie, instituțiile de învățământ, instituțiile municipale din sfera medicală și socială, blocurile locative, cât și agenții economici vor începe să fie corectați...
Alegerile parlamentare din 28 septembrie au fost urmate de o avalanșă de acuzații venite atât din partea unor politicieni locali, cât și de la oficiali de la Moscova. Declarațiile despre „alegeri fraudate”, „amestecul Uniunii Europene” sau „victoria PAS doar cu ajutorul diasporei” au fost propagate de Ilan Șor, Igor Dodon, Maria Zaharova și alți actori...
Aeroportul din München, închis în timpul nopții din cauza unor drone: 17 zboruri au fost anulate, iar altele au fost redirecționate. Circa trei mii de pasageri au fost afectați # Ziarul de Garda
Aeroportul din München, Germania, s-a redeschis în dimineața zilei de vineri, 3 octombrie, după ce a fost închis peste noapte din cauza apariției unor drone, care au forțat anularea sau devierea a zeci de zboruri în ajunul unei sărbători naționale și au amplificat îngrijorările cu privire la vulnerabilitatea infrastructurii critice din Europa, scrie Reuters. Un...
LIVE TEXT/ Treisprezece drone, distruse deasupra regiunii Dnipropetrovsk. Război în Ucraina, ziua 1318 # Ziarul de Garda
UPDATE 08:35 În această noapte, forțele ruse au atacat regiunea Dnipropetrovsk cu drone. În orașul Dnipro au izbucnit incendii. Apărătorii ucraineni au distrus 13 drone inamice deasupra regiunii Dnipropetrovsk, a anunțat guvernatorul Serhii Lîsak. În unul dintre satele din raionul Dnipro, patru case private au fost avariate. În comunitatea Șahtarsk din raionul Sînelnîkove, un bloc...
LIVE TEXT/ Preşedintele Macron anunţă o reuniune a şefilor de stat europeni privind flota-fantomă a Rusiei care ocolesc sancțiunile occidentale. Război în Ucraina, ziua 1317 # Ziarul de Garda
UPDATE 21:50 Preşedintele francez Emmanuel Macron a anunţat că mai mulți şefi de stat europeni se vor reuni „în următoarele zile” pentru a acţiona împotriva flotei-fantomă a Rusiei – navele care transportă petrol rusesc ocolind sancţiunile occidentale, informează AFP, citează G4Media. Macron a cerut să se facă un „pas” în „politica de obstrucţionare” a vaselor...
Intervenție SMURD în capitală. Un minor a fost transportat din Iași pentru o intervenție chirurgicală # Ziarul de Garda
În după-amiaza zilei de 2 octombrie 2025, un echipaj aero-medical SMURD a efectuat o intervenție aeriană pentru a transporta din Iași la Chișinău un băiat în vârstă de 13 ani, cetățean al Republicii Moldova. Potrivit informațiilor înregistrate, minorul a suferit o intervenție în urma unui traumatism toracic, scrie Inspectoratul General pentru Situații de Urgență. Conform...
ULTIMA ORĂ/ Constantin Țuțu a fost reținut în Ucraina. Acesta este escortat la izolatorul din Chișinău # Ziarul de Garda
ULTIMA ORĂ/ Constantin Țuțu a fost reținut în Ucraina, după ce a fost dat în căutare # Ziarul de Garda
Conform surselor ZdG, fostul deputat Constantin Țuțu a fost reținut în Ucraina. La 22 septembrie, Țuțu a fost anunțat în căutare, după ce instanța a admis parțial demersul procurorilor în acest sen. Țuțu este judecat pentru îmbogățire ilicită, escrocherie și trafic de influență. Magistratul Petru Păun de la Judecătoria Buiucani a examinat demersul Procuraturii Anticorupție...
Pană de curent în sectorul Buiucani: 3000 de consumatori afectați. Situația a fost remediată # Ziarul de Garda
Ministerul Energiei informează că aproximativ 3000 de consumatori din sectorul Buiucani al capitalei au rămas temporar fără energie electrică, în urma unei pene de curent. Conform comunicatului de presă, echipe specializate de la Premier Energy s-au deplasat imediat la fața locului pentru remedierea situației, iar la această oră toți consumatorii au fost reconectați la energie...
IGSU: Peste 14 mii de copii din instituțiile din învățământ au fost instruiți în domeniul bazelor securității vieții din întreaga țară # Ziarul de Garda
Peste 14 mii de copii din instituțiile din învățământ au fost instruiți în domeniul bazelor securității vieții din întreaga țară. În această săptămână, mai mulți copii din grădinițe, școli, gimnazii și licee au participat la exerciții practice de evacuare și lecții educative privind comportamentul corect în situații de urgență, se arată în comunicatul de presă emis...
Maia Sandu: Partenerii noștri apreciază fermitatea cu care moldovenii au apărat democrația # Ziarul de Garda
Președinta R. Moldova, Maia Sandu este prezentă la summitul Comunității Politice Europene. Sandu declară că „partenerii noștri apreciază fermitatea cu care moldovenii au apărat democrația și au rezistat încercărilor de interferență”. Președinta a avut și o întâlnire cu Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei, la care au discutat despre procesul de aderare a celor două țări la...
Documente guvernamentale secrete din perioada sovietică, vor fi consultate de cercetători # Ziarul de Garda
Astăzi, 2 octombrie 2025, Guvernul a transferat Agenției Naționale a Arhivelor (ANA) 956 dosare reprezentând decizii cu mențiunea „STRICT SECRET” ale Consiliului de Miniștri al RSS Moldovenești pe perioada anilor 1940-1990, se arată în comunicatul de presă emis de ANA. Temele acoperite de aceste documente sunt dintre cele mai variate: finanțe, economie, industrie, apărare, educație,...
Prețul și volumul energiei electrice achiziționat de Energocom în luna septembrie. Circa 80% reprezintă importuri # Ziarul de Garda
În luna septembrie 2025, S.A. „Energocom” a achiziționat circa 322,9 mii MWh de energie electrică, provenind atât din surse interne, cât și din importuri, la un preț mediu ponderat de 113,96 euro/MWh. Conform comunicatului de presă emis de Energocom, importurile au constituit 80,85% din volumul total, în timp ce energia livrată de producătorii autohtoni a...
Jurnalistele ZdG, Natalia Zaharescu și Măriuța Nistor, premiate în cadrul Galei RePatriot TOP 100 români de pretutindeni # Ziarul de Garda
Jurnalistele ZdG, Natalia Zaharescu și Măriuța Nistor, au fost premiate în cadrul Galei RePatriot TOP 100 români de pretutindeni, organizată de Fundația Romanian Business Leaders. RePatriot îi omagiază pe românii din toată lumea care „prin munca, inteligența și curajul lor, ne inspiră să credem mai mult, să facem mai bine și să rămânem împreună”, potrivit...
Fostul dictator sirian, Bashar al-Assad, ar fi fost otrăvit la Moscova după o tentativă de asasinare # Ziarul de Garda
Fostul președinte sirian Bashar al-Assad a fost spitalizat la Moscova în urma unei presupuse tentative de otrăvire, susține Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (SOHR). Dictatorul destituit, care a primit azil politic în Rusia după ce a fost răsturnat de la putere în urmă cu zece luni, ar fi fost externat recent dintr-un spital din capitala...
CEC a exclus „Inima Moldovei” din lista partidelor politice care pot participa la alegerile locale noi din 16 noiembrie 2025 # Ziarul de Garda
Comisia Electorală Centrală (CEC) a modificat hotărârea cu privire la lista partidelor politice care au dreptul de a participa la alegerile locale noi în unele localități din 16 noiembrie 2025. Astfel, poziția nr. 6, unde se regăsește Partidul Politic Partidul Republican „Inima Moldovei”, a fost revocată, anunță CEC. Decizia a fost aprobată urmare a informării de către...
Partidul Democrat Modern și partidul Moldova Mare vor avea activitatea limitată, ca măsură asiguratorie, până la pronunțarea hotărârilor de către Curtea de Apel Centru în privința formațiunilor # Ziarul de Garda
Curtea de Apel Chișinău Centru a dispus, în calitate de măsură asiguratorie, limitarea activității partidului Democrat Modern din Moldova (PDMM) și a partidului Moldova Mare, până la pronunțarea unei decizii definitive pe fondul cauzei, se arată într-un comunicat de presă emis de Ministerul Justiției joi, 2 octombrie. Măsura a fost aplicată în contextul acțiunilor în...
„Avem nevoie de drone interceptoare, nu atacăm pe nimeni!” Ministrul român al Apărării dă primele detalii despre cum vrea România să producă drone în comun cu Ucraina # Ziarul de Garda
Ministrul român al Apărării, Ionuț Moșteanu, a declarat la Palatul Victoria că România este în discuții pentru crearea proiect cu Ucraina pentru producția de drone de interceptare, scrie Hotnews.ro. „Vrem capabilități pentru apărare, noi nu atacăm pe nimeni și asta vrem să fie clar”, a precizat ministrul. Ministrul a subliniat că în contextul războiului declanșat...
LIVE TEXT/ În Polonia a fost arestat un presupus agent al serviciilor speciale ruse, bănuit că pregătea atentate în trei țări. Război în Ucraina, ziua 1317 # Ziarul de Garda
UPDATE 16:35 În Polonia a fost arestat un presupus agent al serviciilor speciale ruse, suspectat că pregătea acte de sabotaj folosind drone și explozibili camuflați. Potrivit publicației Gazeta Wyborcza, citată de novosti.dn.ua, acțiunile bărbatului reprezentau o amenințare nu doar pe teritoriul Poloniei, ci și în Lituania și Germania, țări vecine. Acesta, potrivit anchetei, acționa la...
„O defecțiune tehnică”: Zborurile operate de FlyOne, cu întârzieri de până la 11 ore. Orarul curselor spre Germania, Cehia și Marea Britanie, dat peste cap # Ziarul de Garda
Laura Codruța Kovesi avertizează că Europa este invadată de rețele infracționale chineze care operează la „scară industrială” # Ziarul de Garda
Laura Kovesi, procurorul-șef al Parchetului European, a denunțat joi, 2 octombrie, mai multe rețelele infracționale, în special cele chineze, despre care a spus că invadează Uniunea Europeană și comit fraude vamale și cu TVA la scară „industrială”, relatează Kathimerini și La Libre. „Suntem invadați de organizații infracționale din țări terțe, în special chineze”, a subliniat ea în timpul...
Zborurile operate de FlyOne, cu întârzieri de până la 11 ore. „O defecțiune tehnică” a dat peste cap curse spre Germania, Cehia și Marea Britanie # Ziarul de Garda
ULTIMĂ ORĂ/ Gabriel Călin, liderul unei formațiuni politice extraparlamentare, plasat în arest pentru 30 de zile # Ziarul de Garda
Gabriel Călin, liderul Partidului Uniunea Creștin-Socială din Moldova (UCSM) – o formațiune politică extraparlamentară – a fost plasat în arest pentru 30 de zile fiind bănuit de corupere electorală și spălarea banilor, anunță Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS). Călin a ajuns joi în fața magistraților de la Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana. Încheierea...
DOC/ Cadourile Maiei Sandu de la Macron, Merz și Papa Leon: cel mai scump – un pix placat cu aur # Ziarul de Garda
Maia Sandu a primit cadouri protocolare în sumă de 57 de mii de lei în perioada iulie – septembrie 2025. Cel mai scump cadou, estimat la aproape 10 mii de lei, i-a fost oferit președintei de către omologul său francez, Emmanuel Macron. Președinția a declarat daruri oficiale și de la Papa Leon al XIV-lea la...
LIVE TEXT/ Ministerul rul al Apărării informează despre un schimb de prizonieri după formula „185 la 185”, care a avut loc vara. Război în Ucraina, ziua 1317 # Ziarul de Garda
UPDATE 15:35 Ministerul Apărării al Rusiei a anunțat un schimb de prizonieri după formula „185 la 185”, scrie BBC. Rusia a repatriat 185 de militari din prizonieratul ucrainean, iar în schimb au fost predați 185 de prizonieri ai Forțelor Armate ale Ucrainei, potrivit Ministerului. Schimbul de prizonieri de amploare, desfășurat în mai multe etape, a...
Doi morți într-un atac asupra unei sinagogi din Manchester. Se crede că suspectul a fost ucis, spune Poliția # Ziarul de Garda
Două persoane au murit în urma unui atac la sinagoga Heaton Park din nordul Manchesterului, potrivit BBC. Alte trei persoane sunt în stare gravă, spune poliția din Regatul Unit. Suspectul a fost împușcat. Premierul britanic Keir Starmer și monarhul Marii Britanii, Regele Charles, au venit cu mesaje în urma atacului. În dimineața zilei de 2...
După numărarea voturilor am văzut clar: 101 politicieni din 5 formațiuni politice au obținut câte un loc în Parlament. Fiecare dintre ei se simte câștigător. Marele învingător, potrivit numărului de voturi, este partidul PAS – cu 55 de fotolii, o majoritate care le permite să voteze un Guvern și, desigur, diverse proiecte legislative. Totuși, cele...
Apelurile la 112 vor fi preluate mai rapid, comunicațiile vor fi mai sigure, iar intervențiile se vor face cu tehnologii moderne și echipe bine pregătite după ce, joi, 2 octombrie, R. Moldova și România au făcut un nou pas în modernizarea Serviciului 112, se arată în comunicatul de presă al Ministerului Afacerilor Interne (MAI). Daniella Misail-Nichitin, ministra...
„Nu vom permite PAS să falsifice alegerile!” – un astfel de mesaj a fost transmis mai multor cetățeni ai R. Moldova de pe un număr indonezian chiar în ziua scrutinului. Mesajul a venit la pachet și cu „dovezi” de fraudare, fabricate și publicate pe canale de comunicare obscure sau asociate forțelor pro-ruse. Expertul Watchdog Valeriu...
Ziua Internațională a Non-Violenței: unu din cinci copii din R. Moldova este abuzat # Ziarul de Garda
Unu din cinci copii din R. Moldova este afectat de violență, conform statisticilor Inspectoratului General al Poliției (IGP) din 2024. În acest context, de Ziua Internațională a Non-Violenței, Centrul Naţional de Prevenire a Abuzului faţă de Copii (CNPAC) reamintește că fiecare formă de abuz, fie fizic, emoțional sau psihologic, le fură dreptul la o copilărie fericită...
UPDATE/ Grosu, despre delimitarea lui Plîngău și Macari de PAS: „Am aflat din presă despre anunțul celor doi colegi”. Fostul președinte al Platformei DA: „La negocierile de atunci s-a spus că punem umărul pentru integrarea europeană, dar nu facem parte din PAS” # Ziarul de Garda
Președintele Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Igor Grosu, spune că „a aflat din presă” despre faptul că Dinu Plîngău și Stela Macari, aleși în Parlament pe lista formațiunii, ar urma să fie deputați neafiliați. „PAS și-a asumat un obiectiv fundamental de țară – aderarea la UE. Pentru acest mandat am primit încrederea cetățenilor. Regretăm că...
Un avocat achitat anterior a fost găsit VINOVAT de către CSJ. Totuși, acesta este eliberat de pedeapsă pentru că a intervenit termenul de prescripție # Ziarul de Garda
Avocatul Vasile Bobeică, care a pretins și primit bani pentru a influența procurori și judecători, în vederea obținerii unor soluții favorabile în dosare penale, a fost condamnat definitiv de Curtea Supremă de Justiție (CSJ) pentru trafic de influență. Decizia a fost pronunțată pe 30 septembrie, aceasta fiind irevocabilă, potrivit unui comunicat de presă al Procuraturii...
Beneficii pentru mediul de afaceri după semnarea unui Ordin comun între Serviciul Vamal și ANSA # Ziarul de Garda
Mediul de afaceri va beneficia de mai multe avantaje după ce Serviciul Vamal și Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) au semnat joi, 2 octombrie, un Ordin comun privind implementarea măsurilor de facilitare destinate Operatorilor Economici Autorizați (AEO), transmite Serviciul Vamal printr-un comunicat de presă. Documentul a fost semnat de directorul Serviciului Vamal, Alexandru Iacub...
Tiraspolul a anunțat introducerea, pentru o perioadă de aproximativ zece zile, a unui așa-numit „regim de economisire a gazului”, potrivit portalului Zona de Securitate. Administrația nerecunoscută susține că locuitorii nu vor simți schimbări: gazul pentru consum casnic, școli și spitale va fi livrat în continuare, iar energia electrică destinată necesităților sociale ar urma să fie...
„Parțial libere și parțial corecte” – declarația CALC privind alegerile parlamentare # Ziarul de Garda
Coaliția Civică pentru Alegeri Libere și Corecte (CALC), rețea de organizații neguvernamentale cu peste două decenii de experiență în monitorizarea proceselor electorale din R. Moldova, a constatat că alegerile parlamentare din 28 septembrie au fost „parțial libere și parțial corecte”. În urma monitorizării, Coaliția a semnalat un climat electoral puternic marcat de polarizare, tentative de...
