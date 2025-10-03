PAS cere anularea înregistrării în cursa electorală a Partidului Politic „Democrația Acasă”, care a acces în Parlament. CEC are AZI ședință

15:10

Unu din cinci copii din R. Moldova este afectat de violență, conform statisticilor Inspectoratului General al Poliției (IGP) din 2024. În acest context, de Ziua Internațională a Non-Violenței, Centrul Naţional de Prevenire a Abuzului faţă de Copii (CNPAC) reamintește că fiecare formă de abuz, fie fizic, emoțional sau psihologic, le fură dreptul la o copilărie fericită...