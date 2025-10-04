Profesionalism și pasiune pentru educație: 13 cadre didactice, premiate în ajunul Zilei Profesorului
4 octombrie 2025
Un număr de 13 profesori, învățători și educatori din țară au fost premiați în cadrul Galei „Pedagogul Anului”, organizată cu prilejul Zilei Profesorului. Ei au trecut prin mai multe etape ale competiției, remarcându-se prin profesionalism, creativitate și pasiune pentru educație. Dascălii spun că tind să devină exemple demne de urmat pentru discipolii lor.

Proteste în Georgia: mii de oameni au ieșit în stradă, poliția a folosit gaze lacrimogene # Radio Moldova
Proteste violente în Georgia, unde oamenii au ales, sâmbătă, primarii și membrii consiliilor locale. În cursa electorală au fost înscrise 12 formațiuni politice. Cu toate acestea, cele mai mari forțe de opoziție - inclusiv partidul fostului președinte Mihail Saakașvili - au boicotat votul, relatează presa locală. Opoziția a scos din nou mii de oamenii în stradă. În Tbilisi, protestele au degenerat în ciocniri violente cu forțele de ordine care au ripostat cu jeturi de apă și gaze lacrimogene.
Alegeri în Cehia: Partidul populistului Babiș pe primul loc, dar viitorul guvern depinde de coaliții # Radio Moldova
Cehia și-a ales astăzi Parlamentul. Magnatul populist Andrej Babiș a câștigat, deși partidul său populist, ANO, nu a obținut majoritatea generală, arată rezultatele preliminare. Formațiunea a acumulat sub 35% din voturi, câștigând 81 de locuri în camera inferioară cu 200 de locuri. Babiș va avea nevoie de o alianță pentru a forma un guvern majoritar. Experții au atenționat anterior - dacă ANO învinge și formează guvernul, sprijinul Cehiei pentru Ucraina ar putea slăbi.
Turism și tradiție la un pahar de vin: Chișinăul găzduiește cea mai mare sărbătoare a toamnei # Radio Moldova
Peste 100 de vinării din întreaga țară au transformat astăzi centrul capitalei într-un adevărat festival al tradiției, gustului și identității moldovenești. O mulțime de cetățeni și turiști au venit să sărbătorească Ziua Națională a Vinului. Chiar dacă vremea a fost capricioasă, atmosfera a rămas una de sărbătoare, iar vinul - vedeta incontestabilă a evenimentului.
Profesionalism și pasiune pentru educație: 13 cadre didactice, premiate în ajunul Zilei Profesorului # Radio Moldova
Alexandru Tătaru, vinificatorul din Călărași care produce vinul așa cum a învățat de tatăl și bunicul său # Radio Moldova
De-a lungul secolelor, vinul ne-a însoțit atât în momentele de bucurie, cât și în cele de cumpănă. A fost mereu prezent la sărbători, la muncile câmpului, a adunat familiile în jurul mesei și a devenit un limbaj al dragostei față de pământ, transmis din generație în generație. La Vălcineț, în raionul Călărași, această tradiție seculară continuă să trăiască prin pasiunea și munca lui Alexandru Tătaru, un vinificator dedicat, pentru care vinul este o vocație.
Aeroportul din Munchen a fost închis pentru a doua noapte consecutiv, în urma unei noi alerte cu drone. Berlinul a denunțat amenințarea pe care o reprezintă acestea pentru securitatea țării și a pornit o anchetă. Ulterior, pe parcursul zilei zborurile treptat au fost reluate. În urma incidentului, au fost deviate cel puțin 35 de zboruri, iar peste 60 au fost anulate sau amânate, blocând pe aeroport peste 6.500 de pasageri.
EcoVoucher, o nouă sesiune: peste 3.300 de familii cu doi copii și vârstnici primesc sprijin pentru electrocasnice eficiente # Radio Moldova
Programul EcoVoucher a lansat cea de-a șasea sesiune din acest an, dedicată familiilor cu doi copii și gospodăriilor în care locuiesc persoane de peste 63 de ani. În total, aproximativ 3.369 de familii vor primi vouchere în valoare de 6.000 de lei pentru achiziția de frigidere sau mașini de spălat rufe eficiente energetic. Sesiunea este deschisă în perioada 3 - 19 octombrie 2025.
Turism și tradiție la un pahar de vin: Chișinăul a găzduit cea mai mare sărbătoare a toamnei # Radio Moldova
De un an autorizat, dar inactiv: fondul de pensii facultative nu poate deschide conturi pentru clienți # Radio Moldova
Deși a fost autorizat încă acum un an primul administrator al unui fond de pensii facultative, acesta nu poate activa nici astăzi, deoarece nu a găsit o instituție financiară pentru a deschide conturi celor care sunt interesați să depună bani. Declarația a fost făcute de președinte Comisiei Naționale a Pieței Financiare (CNPF), Dumitru Budianschi, la emisiunea „Factor economic” de la Next TV, care a mai menționat că există persoane care ar dori să-și asigure o pensie prin contribuția la acest fond.
MIA Plăți Instant, rezultate impresionante într-un an și jumătate: peste 750.000 de utilizatori și tranzacții de peste 12 miliarde de lei # Radio Moldova
Republica Moldova va adera, „în câtva zile” la Zona Unică de Plăți în Euro (SEPA), o „componentă-cheie a integrării financiare europene”, a anunțat prim-viceguvernatorul Băncii Naționale a Moldovei (BNM), Petru Rotaru, la Fintech Moldova Conference 2025, un eveniment dedicat inovațiilor financiare digitale din R. Moldova, desfășurat la Chișinău.
Campioana națională la baschet masculin, formația Ceadîr-Basket Ceadîr-Lunga, a început în forță apărarea titlului. Discipolii lui Iurie Fraseniuc au învins pe ABR Soroca cu 109-62 într-un meci disputat la Complexul Sportiv al Academiei de Studii Economice din Moldova.
Internaționalul moldovean Virgiliu Postolachi este în formă înaintea meciului amical cu România. Atacantul a marcat primul său gol în tricoul echipei Universitatea Cluj. În etapa a 12-a a Superligii românești de fotbal, „șepcile roșii” au pierdut surprinzător cu 1:2 pe terenul formației Csikszereda Miercurea Ciuc, iar cel alintat „Posto” a redus din handicap în minutul 90+4 cu o lovitură de cap.
Atac ucrainean cu drone asupra rafinăriei „Kinef” din regiunea Leningrad: incendiu confirmat # Radio Moldova
În noaptea de 4 octombrie, dronele ucrainene au atacat rafinăria „Kirishinefteorgsintez” („Kinef”), care aparține companiei „Surgutneftegaz”, situată în regiunea Leningrad. „Kinef” este a doua ca mărime din Rusia după volumul de procesare, având o capacitate de până la 20 de milioane de tone anual.
Mircea Lucescu a anunțat lotul final al naționalei României pentru meciul cu Republica Moldova # Radio Moldova
Selecționerul echipei naționale de fotbal a României, Mircea Lucescu, a anunțat lotul final de jucători pentru meciul amical cu reprezentativa Republicii Moldova. Surprizele nu lipsesc de pe listă. Fundașul Kevin Ciubotaru de la formația Hermannstadt Sibiu, fundașul Lisav Naif Eissat de la Maccabi Haifa și mijlocașul Cătălin Cîrjan, legitimat la Dinamo București, au fost convocați în premieră.
Fostul deputat și sportiv Constantin Țuțu a fost plasat sâmbătă, 4 octombrie, în arest pentru 30 de zile. Măsura preventivă i-a fost aplicată de către Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, în baza acuzațiilor înaintate de către procurorii PCCOCS privind traversarea ilegală a graniței cu Ucraina și încercarea de a mitui un funcționar de frontieră.
Portugalia și Spania vor disputa finala Campionatului European de fotbal în sală pentru juniori „sub 19 ani”. În prima semifinală, echipa Spaniei a învins cu 7:4 selecționata Ucrainei. Partida a fost una echilibrată, iar la „La Furia Roja” a făcut diferența în repriza a doua.
Fostul deputat și sportiv Constantin Țuțu a fost plasat sâmbătă în arest pentru 30 de zile. Măsura preventivă i-a fost aplicată de către Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, în baza acuzațiilor înaintate de către procurorii PCCOCS privind traversarea ilegală a graniței cu Ucraina și încercarea de a mitui un funcționar de frontieră.
O afacere de familie din Cojușna, exemplu de succes: oțet de mere, exportat în România # Radio Moldova
O mică afacere artizanală prinde contur în satul Cojușna, din raionul Strășeni. Datorită finanțării accesate prin intermediul Organizației pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului (ODA), compania a fost dotată cu echipamente moderne. Acum oțetul de mere 100% bio este produs în cantități mai mari și urmează lansarea unui alt produs local.
A noua ediție a Olympic Eco Fest s-a desfășurat în parcul Valea Morilor din capitală # Radio Moldova
Condițiile meteo au dat puțin peste cap a 9-a ediție Olympic Eco Fest. Din cauza ploii, competițiile sportive între licee și echipe mixte au fost amânate pentru sâmbăta viitoare, și urmează să aibă loc la una dintre instituțiile de învățământ din capitală. Chiar și așa, evinimentul desfășurat în parcul Valea Morilor din Chișinău a demarat cu plantarea arborilor de către sportivi, și membri ai federațiilor naționale.
Fotbalistul moldovean Alexandru Boiciuc a marcat un nou gol pentru Concordia Chiajna, în Liga a 2-a a României. Atacantul de 28 de ani a înscris în meciul cu Poli Iași, câștigat cu 2-0.
O mică afacere artizanală prinde contur în satul Cojușna, din raionul Strășeni. Datorită finanțării accesate prin intermediul Organizației pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului (ODA), compania a fost dotată cu echipamente moderne. Acum oțetul de mere 100% bio este produs în cantități mai mari și urmează lansarea unui alt produs local.
În comunitatea Șostka, din regiunea Sumî, un atac rusesc a vizat trenul de pasageri Șostka–Kiev, a anunțat pe Telegram șeful administrației militare regionale, Oleg Grigorov, citat de BBC News.
Alegeri parlamentare în Cehia: TikTok a blocat conturi care glorificau armata rusă și războiul din Ucraina # Radio Moldova
Autoritatea cehă pentru telecomunicații a declarat pentru Politico că organizația locală de cercetare Online Risk Labs a identificat 286 de conturi pe TikTok, cu un „impact săptămânal de 5–9 milioane de vizualizări”, depășind astfel vizibilitatea multor lideri politici. Aceste conturi promovau partide extremiste, precum formațiunea de extremă dreapta Libertate și Democrație Directă sau cea de extremă stânga „Stačilo!” (Destul!), transmite DW.
Un mort și doi răniți - este bilanțul tragic al unui grav accident rutier care s-a produs noaptea trecută la Ungheni. Potrivit poliției, un autoturism condus de un bărbat de 37 de ani s-a izbit frontal de un camion încărcat cu peste 20 de tone, după ce ar fi derapat din cauza vitezei excesive și a condițiilor meteo nefavorabile.
Soarta incertă a mandatelor Partidului Democrația Acasă și comentariul experților; producătorii de zahăr cer autorităților protejarea pieței locale prin interzicerea importurilor – sunt câteva dintre subiectele presei, trecute în revistă.
Medicii avertizează cu privire la consumul de alcool: „Toate organele sunt afectate” # Radio Moldova
Un pahar de vin sau câteva sute de grame de tărie sunt, pentru mulți moldoveni, doar un obicei nevinovat. În realitate însă, statisticile sunt îngrijorătoare. Republica Moldova se află în topul european la consumul de alcool. Efectele se resimt la toate nivelurile societății. De la boli grave și decese premature, până la familii destrămate și mii de șoferi prinși băuți la volan. Totuși, tot mai multe persoane recunosc riscurile și încearcă să reducă sau chiar să renunțe la băutură.
Ucraina: 50 de mii de oameni din regiunea Cernigov, fără electricitate după un atac masiv al Rusiei # Radio Moldova
Mai multe obiective importante de infrastructură energetică din regiune au fost avariate de lovituri cu drone, a anunțat compania „Cernihivoblenergo”. Aceasta a acuzat armata rusă de „un adevărat act de genocid împotriva populației din Cernigov”, transmite DW.
Japonia va avea prima femeie premier din istorie: Sanae Takaichi preia conducerea PLD # Radio Moldova
Partidul Liberal-Democrat (PLD) de guvernământ din Japonia a ales-o pe Sanae Takaichi, în vârstă de 64 de ani, drept noul său lider, fapt ce îi va permite să devină prima femeie premier din istoria țării, transmite BBC News.
Directorul ODA: Avem 10 programe de finanțare pentru afaceri, unificate într-un singur mecanism # Radio Moldova
Din acest an, antreprenorii din Republica Moldova au acces mai facil la finanțare prin granturi, după ce Guvernul a decis să integreze cele 10 priorități naționale într-un produs financiar comun. Măsura are drept scop simplificarea procedurilor și încurajarea lansării de noi afaceri.
Prima extensiune universitară agricolă din Republica Moldova va activa în satul Sireți, din raionul Strășeni. Potrivit Memorandumului de Înțelegere, semnat între Universitatea Tehnică a Moldovei și Primăria Sireți, centrul va aduce mai aproape de comunitate cercetarea științifică, prin consultanță, instruire practică și servicii aplicate pentru fermieri și tineri.
Spune Neculce în «Letopisețul Țării Moldovei» (Capitolul XIX): — «Dumitrașco-vodă cetind, au dzis copilului: „Hai ghidi cahpol!“»
Sezonul de încălzire 2025-2026 demarează vineri, 3 octombrie, în municipiul Chișinău. Dispoziția a fost semnată de primarul capitalei, Ion Ceban.
Comisia Electorală Centrală (CEC) a stabilit că Partidul „Democrația Acasă” a comis mai multe încălcări ale legislației electorale, a aplicat sancțiunile care țin de competența sa, însă Curtea Constituțională este cea care trebuie să decidă dacă cele șase mandate câștigate de formațiunea condusă de Vasile Costiuc la alegerile parlamentare din 28 septembrie vor fi validate.
Chișinăul găzduiește, în aceste zile, cea de-a 19-a ediție a Conferinței științifice internaționale „Filologia modernă: realizări și perspective în context european”. Evenimentul reunește reputați cercetători din țară și de peste hotare. Tema centrală din acest an îl omagiază pe Constantin Stere, la 160 de ani de la naștere.
Cancer mamar la 14 ani: medicii atenționează despre riscurile diagnosticării afecțiunii la femei tot mai tinere # Radio Moldova
Breast Cancer Awareness Month (Pink October) is underway globally, focusing attention on prevention, early detection, and access to quality care.
Rusia va reduce finanțarea pentru mai multe proiecte, vrea să economisească bani pentru război # Radio Moldova
Autoritățile ruse se pregătesc să reducă finanțarea pentru proiectele cheie din domeniul sănătății, pentru a economisi bani pentru capitolele bugetare militare, scrie The Moscow Times.
Instalațiile din regiunile Harkov și Poltava ale companiei de petrol și gaze Naftogaz, atacate masiv # Radio Moldova
Instalațiile din regiunile Harkov și Poltava ale companiei de stat ucrainene de petrol și gaze Naftogaz au fost atacate masiv. Forțele ruse au lansat 35 de rachete și 60 de drone, provocând daune semnificative, unele critice. În același timp, aproximativ 13 mii de porcine au murit în urma unui atac cu drone asupra unei ferme din Harkov.
Ion Creangă, bănuit de trădare de patrie, s-a prezentat în instanță. Se consideră nevinovat # Radio Moldova
Șeful suspendat al Direcției Juridice a Parlamentului, Ion Creangă, bănuit de trădare de patrie, s-a prezentat astăzi, 3 octombrie, în instanță, după ce a lipsit la precedentele ședințe, invocând probleme de sănătate. Timp de mai bine de o oră, Creangă a citit zeci de pagini în apărarea sa, argumentând pe larg de ce se consideră nevinovat. El speră să fie achitat. Următoarea ședință va continua cu ultimul cuvânt al inculpatului și cu întrebările procurorilor.
Vreme extremă în România și în Bulgaria. A plouat torențial și a nins în ambele țări. Zeci de copaci au fost doborâți, iar mai multe drumuri au fost blocate. Din fericire, nu au fost înregistrate victime. În același timp, la munte ninge abundent. Oamenii sunt îndemnați să nu iasă din case.
Premierul României, Ilie Bolojan, la 100 de zile de mandat: „Prioritate a fost evitarea colapsului bugetar” # Radio Moldova
La 100 de zile de la depunerea jurământului, premierul român Ilie Bolojan a prezentat bilanțul activității guvernului său. El a subliniat că principala prioritate a fost evitarea colapsului bugetar și recâștigarea credibilității financiare a României. Despre măsurile dure implementate în ultimele luni de Executivul de la București, dar și despre „restanțele” Guvernului Bolojan, aflăm detalii de la corespondentul Radio Moldova la București, Mircea Oprea.
Jurnalista Marina Ovsiannikova a fost inclusă în registrul „agenților străini” din Rusia # Radio Moldova
Jurnalista Marina Ovsianikova, care a apărut în direct la postul public de televiziune din Rusia cu un mesaj împotriva războiului din Ucraina, a fost inclusă în registrul „agenților străini” din Rusia.
În localitatea Zubrești, raionul Strășeni a fost inaugurat Postul teritorial de salvatori și pompieri voluntari, o inițiativă menită să crească siguranța comunității și să consolideze capacitățile de intervenție în situații de urgență. Costul total al investiției a ajuns la aproximativ trei milioane de lei. Postul de salvatori și pompieri Zubrești va deservi patru localități.
Soarta celor șase mandate ale Partidului „Democrația Acasă” urmează să fie decisă de Curtea Constituțională. O decizie în acest sens a fost luată vineri, 3 octombrie, de Comisia Electorală Centrală (CEC), care a admis parțial contestația depusă de Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) împotriva formațiunii „Democrația Acasă” și a luat act de sesizările formulate de Inspectoratul Național de Investigații (INI) privind activitatea concurentului în campania pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie. Instituția a sancționat formațiunea, lipsind-o de alocația de la bugetul de stat pentru un an, și a avertizat-o în legătură cu raportarea financiară incorectă.
Sezonul de încălzire 2025-2026 demarează vineri, 3 octombrie, în municipiul Chișinău. Dispoziția a fost semnată de primarul capitalei, Ion Ceban.
Ediția din acest an a Zilei Naționale a Vinului marchează un record de participare și va reuni 106 vinării, inclusiv producători mici locali. Într-un interviu pentru Moldova 1, directorul adjunct al Oficiului Național al Viei și Vinului, Maxim Cataraciuc a declarat că, pe lângă evidențierea excelenței vinicole, evenimentul consolidează poziția Republicii Moldova pe harta mondială și mizează pe promovarea externă și consolidarea exporturilor.
Comisia Electorală Centrală (CEC) a admis parțial contestația depusă de Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) și a luat act de sesizările formulate de Inspectoratul Național de Investigații privind activitatea Partidului Politic „Democrația Acasă” în campania pentru alegerile parlamentare din 2025.
Directorul Termoelectrica, la Radio Moldova: „Suntem pregătiți să furnizăm agent termic tuturor celor care solicită” # Radio Moldova
Termoelectrica este gata să livreze agent termic la solicitare pentru toate categoriile de consumatori: instituții de învățământ, medicale și sociale, blocuri locative și agenți economici, a anunțat directorul general al Termoelectrica, Iurie Răzlovan, la emisiunea „Zi de Zi” de la Radio Moldova. Tarifele la agentul termic vor fi aceleași ca în sezonul trecut.
Expert, despre prezența tinerilor la vot: „S-au mobilizat activ cei din afara Chișinăului” # Radio Moldova
La alegerile din 28 septembrie Republica Moldova a înregistrat cea mai ridicată participare la un scrutin parlamentar din ultimul deceniu, atât pe teritoriul țării, cât și în diaspora. Un rol esențial l-a avut mobilizarea tinerilor de 18-25 de ani din afara Chișinăului, care a influențat direct susținerea unui concurent electoral, se arată într-o analiză semnată de Veaceslav Ioniță, expert IDIS „Viitorul”.
Ministerul de Externe al României: Rusia a eșuat în încercarea de a influența alegerile din România și Republica Moldova # Radio Moldova
Rusia a încercat să influențeze alegeri în România și Republica Moldova și a eșuat pentru că cetățenii acestor țări preferă alte valori și perspective, a afirmat vineri, 3 octombrie, purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe (MAE) din România, Andrei Țărnea.
