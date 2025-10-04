Prima extensiune universitară agricolă din R. Moldova va activa în raionul Strășeni
Radio Moldova, 4 octombrie 2025 09:00
Prima extensiune universitară agricolă din Republica Moldova va activa în satul Sireți, din raionul Strășeni. Potrivit Memorandumului de Înțelegere, semnat între Universitatea Tehnică a Moldovei și Primăria Sireți, centrul va aduce mai aproape de comunitate cercetarea științifică, prin consultanță, instruire practică și servicii aplicate pentru fermieri și tineri.
• • •
Alte ştiri de Radio Moldova
Acum o oră
09:00
Prima extensiune universitară agricolă din Republica Moldova va activa în satul Sireți, din raionul Strășeni. Potrivit Memorandumului de Înțelegere, semnat între Universitatea Tehnică a Moldovei și Primăria Sireți, centrul va aduce mai aproape de comunitate cercetarea științifică, prin consultanță, instruire practică și servicii aplicate pentru fermieri și tineri.
Acum 2 ore
08:00
Spune Neculce în «Letopisețul Țării Moldovei» (Capitolul XIX): — «Dumitrașco-vodă cetind, au dzis copilului: „Hai ghidi cahpol!“»
Acum 12 ore
22:10
Sezonul de încălzire 2025-2026 demarează vineri, 3 octombrie, în municipiul Chișinău. Dispoziția a fost semnată de primarul capitalei, Ion Ceban.
21:50
Cazul Partidului „Democrația Acasă”, „o sarcină grea” pentru Curtea Constituțională: „Cum transformi 16 milioane de vizualizări în voturi?” # Radio Moldova
Comisia Electorală Centrală (CEC) a stabilit că Partidul „Democrația Acasă” a comis mai multe încălcări ale legislației electorale, a aplicat sancțiunile care țin de competența sa, însă Curtea Constituțională este cea care trebuie să decidă dacă cele șase mandate câștigate de formațiunea condusă de Vasile Costiuc la alegerile parlamentare din 28 septembrie vor fi validate.
21:30
Chișinăul găzduiește, în aceste zile, cea de-a 19-a ediție a Conferinței științifice internaționale „Filologia modernă: realizări și perspective în context european”. Evenimentul reunește reputați cercetători din țară și de peste hotare. Tema centrală din acest an îl omagiază pe Constantin Stere, la 160 de ani de la naștere.
21:00
Cancer mamar la 14 ani: medicii atenționează despre riscurile diagnosticării afecțiunii la femei tot mai tinere # Radio Moldova
Breast Cancer Awareness Month (Pink October) is underway globally, focusing attention on prevention, early detection, and access to quality care.
21:00
Rusia va reduce finanțarea pentru mai multe proiecte, vrea să economisească bani pentru război # Radio Moldova
Autoritățile ruse se pregătesc să reducă finanțarea pentru proiectele cheie din domeniul sănătății, pentru a economisi bani pentru capitolele bugetare militare, scrie The Moscow Times.
20:50
Instalațiile din regiunile Harkov și Poltava ale companiei de petrol și gaze Naftogaz, atacate masiv # Radio Moldova
Instalațiile din regiunile Harkov și Poltava ale companiei de stat ucrainene de petrol și gaze Naftogaz au fost atacate masiv. Forțele ruse au lansat 35 de rachete și 60 de drone, provocând daune semnificative, unele critice. În același timp, aproximativ 13 mii de porcine au murit în urma unui atac cu drone asupra unei ferme din Harkov.
Acum 24 ore
20:20
Ion Creangă, bănuit de trădare de patrie, s-a prezentat în instanță. Se consideră nevinovat # Radio Moldova
Șeful suspendat al Direcției Juridice a Parlamentului, Ion Creangă, bănuit de trădare de patrie, s-a prezentat astăzi, 3 octombrie, în instanță, după ce a lipsit la precedentele ședințe, invocând probleme de sănătate. Timp de mai bine de o oră, Creangă a citit zeci de pagini în apărarea sa, argumentând pe larg de ce se consideră nevinovat. El speră să fie achitat. Următoarea ședință va continua cu ultimul cuvânt al inculpatului și cu întrebările procurorilor.
19:40
Vreme extremă în România și în Bulgaria. A plouat torențial și a nins în ambele țări. Zeci de copaci au fost doborâți, iar mai multe drumuri au fost blocate. Din fericire, nu au fost înregistrate victime. În același timp, la munte ninge abundent. Oamenii sunt îndemnați să nu iasă din case.
19:00
Premierul României, Ilie Bolojan, la 100 de zile de mandat: „Prioritate a fost evitarea colapsului bugetar” # Radio Moldova
La 100 de zile de la depunerea jurământului, premierul român Ilie Bolojan a prezentat bilanțul activității guvernului său. El a subliniat că principala prioritate a fost evitarea colapsului bugetar și recâștigarea credibilității financiare a României. Despre măsurile dure implementate în ultimele luni de Executivul de la București, dar și despre „restanțele” Guvernului Bolojan, aflăm detalii de la corespondentul Radio Moldova la București, Mircea Oprea.
18:30
Jurnalista Marina Ovsiannikova a fost inclusă în registrul „agenților străini” din Rusia # Radio Moldova
Jurnalista Marina Ovsianikova, care a apărut în direct la postul public de televiziune din Rusia cu un mesaj împotriva războiului din Ucraina, a fost inclusă în registrul „agenților străini” din Rusia.
18:30
În localitatea Zubrești, raionul Strășeni a fost inaugurat Postul teritorial de salvatori și pompieri voluntari, o inițiativă menită să crească siguranța comunității și să consolideze capacitățile de intervenție în situații de urgență. Costul total al investiției a ajuns la aproximativ trei milioane de lei. Postul de salvatori și pompieri Zubrești va deservi patru localități.
18:20
Partidul „Democrația Acasă”, sancționat de CEC: Avertisment și lipsirea de finanțare publică pentru 12 luni # Radio Moldova
Soarta celor șase mandate ale Partidului „Democrația Acasă” urmează să fie decisă de Curtea Constituțională. O decizie în acest sens a fost luată vineri, 3 octombrie, de Comisia Electorală Centrală (CEC), care a admis parțial contestația depusă de Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) împotriva formațiunii „Democrația Acasă” și a luat act de sesizările formulate de Inspectoratul Național de Investigații (INI) privind activitatea concurentului în campania pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie. Instituția a sancționat formațiunea, lipsind-o de alocația de la bugetul de stat pentru un an, și a avertizat-o în legătură cu raportarea financiară incorectă.
17:50
Sezonul de încălzire 2025-2026 demarează vineri, 3 octombrie, în municipiul Chișinău. Dispoziția a fost semnată de primarul capitalei, Ion Ceban.
17:50
Ediția din acest an a Zilei Naționale a Vinului marchează un record de participare și va reuni 106 vinării, inclusiv producători mici locali. Într-un interviu pentru Moldova 1, directorul adjunct al Oficiului Național al Viei și Vinului, Maxim Cataraciuc a declarat că, pe lângă evidențierea excelenței vinicole, evenimentul consolidează poziția Republicii Moldova pe harta mondială și mizează pe promovarea externă și consolidarea exporturilor.
17:40
Încălcarea art. 54 din Codul electoral: „Democrația Acasă” primește avertisment și pierde finanțarea publică pentru 12 luni # Radio Moldova
Comisia Electorală Centrală (CEC) a admis parțial contestația depusă de Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) și a luat act de sesizările formulate de Inspectoratul Național de Investigații privind activitatea Partidului Politic „Democrația Acasă” în campania pentru alegerile parlamentare din 2025.
17:40
Directorul Termoelectrica, la Radio Moldova: „Suntem pregătiți să furnizăm agent termic tuturor celor care solicită” # Radio Moldova
Termoelectrica este gata să livreze agent termic la solicitare pentru toate categoriile de consumatori: instituții de învățământ, medicale și sociale, blocuri locative și agenți economici, a anunțat directorul general al Termoelectrica, Iurie Răzlovan, la emisiunea „Zi de Zi” de la Radio Moldova. Tarifele la agentul termic vor fi aceleași ca în sezonul trecut.
17:30
Expert, despre prezența tinerilor la vot: „S-au mobilizat activ cei din afara Chișinăului” # Radio Moldova
La alegerile din 28 septembrie Republica Moldova a înregistrat cea mai ridicată participare la un scrutin parlamentar din ultimul deceniu, atât pe teritoriul țării, cât și în diaspora. Un rol esențial l-a avut mobilizarea tinerilor de 18-25 de ani din afara Chișinăului, care a influențat direct susținerea unui concurent electoral, se arată într-o analiză semnată de Veaceslav Ioniță, expert IDIS „Viitorul”.
17:10
Ministerul de Externe al României: Rusia a eșuat în încercarea de a influența alegerile din România și Republica Moldova # Radio Moldova
Rusia a încercat să influențeze alegeri în România și Republica Moldova și a eșuat pentru că cetățenii acestor țări preferă alte valori și perspective, a afirmat vineri, 3 octombrie, purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe (MAE) din România, Andrei Țărnea.
17:00
Vremea se va menține rece și posomorâtă, cu precipitații pe arii extinse, în perioada 4–6 octombrie, anunță Serviciul Hidrometeorologic de Stat.
16:50
Ciocnire frontală între un camion și un automobil la Cantemir: trei persoane au ajuns la spital # Radio Moldova
Trei persoane au ajuns la spital în urma unui accident rutier produs în după-amiaza zilei de 3 octombrie, pe traseul R34 Cantemir–Cahul, în apropierea satului Ghioltosu din raionul Cantemir. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 12:22.
16:50
Conacul Râșcanu-Derojinschi, „demolat”, „ruinat” sau „reconstruit”? Cinci cauze, pe rolul instanțelor, după ce statul a solicitat prejudicii de 21,6 milioane de lei # Radio Moldova
La mai bine de un an de când Ministerul Culturii a emis un ordin prin care a cerut recuperarea prejudiciului de peste 21,6 milioane de lei pentru demolarea Conacului Râșcanu-Derojinschi din centrul capitalei, situația rămâne blocată. Patru dosare administrative, o cauză penală și o expertiză tehnică urmează să stabilească dacă monumentul a fost „demolat” sau doar „reconstruit” și dacă statul își va recupera prejudiciul invocat.
16:40
Drone misterioase în Germania, anchetatorii suspectează legături cu flota fantomă a Rusiei # Radio Moldova
Anchetatorii germani verifică dacă dronele misterioase observate în nordul țării au fost lansate de pe o navă din așa-numita „flotă fantomă” a Rusiei, folosită pentru a ocoli sancțiunile occidentale. Incidentul vine după ce aeroportul din Munchen a fost blocat mai bine de șapte ore din cauza unor drone neidentificate, afectând mii de pasageri, notează The Kyiv Independent.
16:40
Regim de economisire a gazului în regiunea transnistreană. Kremlinul taie finanțările după alegeri # Radio Moldova
Kremlinul este foarte nemulțumit de victoria forțelor proeuropene la alegerile parlamentare din Republica Moldova, iar această nemulțumire se reflectă în măsuri restrictive asupra regiunii transnistrene. De această părere este deputatul PAS Oazu Nantoi, membru al Comisiei securitate națională, apărare și ordine publică. Reacția vine după anunțul administrației de la Tiraspol privind instituirea unui „regim de economisire a gazelor naturale” pentru zece zile. Parlamentarul consideră că decizia nu reflectă o criză reală, ci mai degrabă face parte din scenariul politic al Moscovei.
16:00
Grosu: Reforma administrativ-teritorială ar putea fi aplicată începând cu anul viitor, înaintea alegerilor locale. Ce spun primarii # Radio Moldova
Reforma administrativ-teritorială ar putea fi implementată începând cu anul viitor, înaintea alegerilor locale din 2027, a anunțat președintele Parlamentului și liderul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Igor Grosu. Potrivit acestuia, decizia trebuie adoptată în 2026, astfel încât viitorii primari și consilieri locali să fie aleși deja în noile unități administrativ-teritoriale.
16:00
Surprize de proporții în lotul anunțat de selecționerul reprezentativei de fotbal a Angliei, Thomas Tuchel. Trei dintre cei mai experimentați jucători ai echipei, Jude Bellingham, Phil Foden și Jack Grealish nu au fost convocați pentru meciurile din această lună.
15:50
Aproximativ 22% dintre cadrele didactice în școlile din R. Moldova au vârsta de pensionare # Radio Moldova
În sistemul de învățământ din Republica Moldova, deficitul de cadre didactice rămâne o provocare. În prezent, peste 700 de posturi sunt vacante, deși 426 de tineri specialiști s-au angajat în școli și grădinițe, cu peste 130 mai mulți decât acum trei ani. Ministerul Educației și Cercetării susține că această creștere este rezultatul unui efort comun, care implică universitățile, Institutul de Educație și Leadership, școlile și profesorii experimentați.
15:20
Câte 1.000 de lei de la stat pentru tinerii care au împlinit 18 ani. Ministerul Culturii: „Preferă să cumpere cărți” # Radio Moldova
Numărul tinerilor care beneficiază de vouchere culturale crește constant. De la începutul anului curent, peste 5.130 de tineri care au împlinit vârsta de 18 ani au beneficiat de câte 1.000 de lei, bani oferiți de stat pentru procurarea de produse culturale. Responsabilii de la Ministerul Culturii au declarat pentru Teleradio-Moldova că cei mai mulți beneficiari au preferat să-și cumpere cărți, urmând cei care au optat pentru spectacole de teatru și concerte.
14:50
Cancer mamar la 14 ani: medicii atenționează despre riscurile diagnosticării afecțiunii la femei tot mai tinere # Radio Moldova
Luna octombrie este dedicată conștientizării cancerului mamar – o campanie globală care are drept scop creșterea gradului de informare cu privire la prevenție, depistare timpurie și acces la îngrijiri medicale de calitate. Cunoscută ca „luna roz”, perioada 1–31 octombrie aduce în prim-plan un mesaj esențial: diagnosticarea precoce a cancerului de sân salvează vieți, întrucât depistarea bolii în stadiile incipiente crește semnificativ șansele de vindecare. Medicul mamolog Elena Gorincioi a subliniat în emisiunea Zi de Zi, de la Radio Moldova, că afecțiunea întinerește, încurajând femeile să meargă la medic și să facă investigațiile care le poate salva viața.
14:00
Nereguli grave în prevenirea infecțiilor la un spital din Iași, unde șapte copii au decedat # Radio Moldova
Nereguli grave în respectarea procedurilor de prevenire a infecțiilor au fost depistate la Spitalul „Sfânta Maria” din Iași, arată un raport al Ministerului român al Sănătății. Se întâmplă după ce șapte copii au decedat infectați cu o bacterie asociată asistenței medicale. Aceasta a fost depistată în scurgerea chiuvetei de la secția de Terapie Intensivă. Unitatea sanitară și doi medici au fost amendați, pe motiv că au anunțat cu întârziere focarul de infecție.
14:00
Cazurile de corupere electorală, pe rolul instanțelor: de la sancțiuni maxime la contestații în așteptare # Radio Moldova
Mii de persoane sancționate pentru vânzarea voturilor la alegerile din 2024 așteaptă încă verdictul instanțelor. În timp ce unele amenzi au fost confirmate, altele au fost anulate, iar cele mai multe contestații mai sunt încă examinate de către instanțe, arată o analiză realizată de Europa Liberă.
13:20
The Central Electoral Commission (CEC) is due to examine complaints today, October 3, against the "Democrația Acasă" (Democracy at Home) Party, led by Vasile Costiuc, over alleged electoral law violations.
13:10
Un incendiu a izbucnit la rafinăria Chevron, una dintre cele mai mari rafinării de pe coasta de vest a SUA, situată în apropierea Los Angeles-ului, ridicând flăcări masive vizibile de la zeci de kilometri întregi în noaptea de joi, 2 octombrie, transmite Canberra Times și AP News.
13:00
Fostul deputat Constantin Țuțu, reținut pentru 72 de ore după ce s-a predat la frontieră: Traseul marcat de controverse al fostului deputat democrat # Radio Moldova
Din ringul de K1 în vizorul procurorilor, propulsat ulterior în Parlament pe listele Partidului Democrat (PDM), apoi fugar și, mai nou, ajuns în arest. Acesta este traseul marcat de controverse al lui Constantin Țuțu, fost sportiv și ex-deputat PDM, cu dosare penale atât în R. Moldova, cât și peste hotare. În seara zilei de 2 octombrie 2025, acesta s-a predat la intrarea în R. Moldova, după ce s-ar fi aflat o perioadă în regiunea transnistreană, și a fost reținut pentru 72 de ore pentru traversarea ilegala a frontierei.
12:50
FIFA a prezentat mingea oficială a Campionatului Mondial de fotbal din 2026, care se va desfășura în Statele Unite ale Americii, Mexic și Canada. Balonul se numește „Trionda” și conține elemente caracteristice celor 3 țări gazdă.
12:50
ANTA: Microbuzele și autobuzele autorizate pentru transportul de pasageri nu pot transporta mărfuri # Radio Moldova
Vehiculele autorizate pentru transportul de pasageri nu pot fi utilizate pentru transportul de mărfuri, atenționează Agenția Națională Transport Auto (ANTA). Instituția atrage atenția că sunt semnalate tot mai multe cazuri în care microbuzele și autobuzele sunt folosite, contrar destinației, pentru transportarea coletelor, pachetelor voluminoase, echipamentelor grele sau altor materiale, fără a deține autorizațiile prevăzute de lege.
12:40
Unsprezece portofele cripto asociate cu grupul Șor: tranzacții de peste 8 miliarde de dolari # Radio Moldova
Cel puțin 8 miliarde de dolari au trecut prin noile portofele de criptomonede asociate cu structurile de afaceri ale oligarhului fugar Ilan Șor, potrivit datelor confirmate de compania de analiză Elliptic și Agenția de presă IPN.
12:20
Percheziții: fost primar din Glodeni, bănuit că a tăinuit documentele unui proiect de peste 8 milioane de lei # Radio Moldova
Un fost primar din raionul Glodeni și o persoană juridică din Chișinău au ajuns în atenția oamenilor legii, suspectați de sustragerea și ascunderea documentelor aferente unui proiect de infrastructură estimat la peste opt milioane de lei.
12:20
Statele Unite ale Americii intră în a treia zi de paralizie bugetară, iar administrația Trump avertizează că vor urma concedieri și desființarea unor agenții federale.
12:10
Medic, la Radio Moldova, despre oxigenoterapie: Procedura este sigură, dar există limite și contraindicații # Radio Moldova
Oxigenoterapia este o metodă medicală ce permite absorbția rapidă a oxigenului în organism, accelerând refacerea și stimularea funcțiilor vitale. Medicul Elmira Antoci a explicat, la emisiunea „Dimineața cu Radio Moldova”, cum este efectuată procedura în camere speciale, cine poate beneficia, care sunt prețurile și principalele efecte terapeutice - de la refacerea postoperatorie la sprijinul copiilor cu întârzieri de dezvoltare.
12:10
Incendii în raioanele Râșcani și Anenii Noi: un om a murit și alți doi au suferit intoxicații # Radio Moldova
Un bărbat a murit, iar o femeie și fiul acesteia au ajuns la spital intoxicați în urma a două incendii produse în raioanele Râșcani și Anenii Noi, informează Inspectoratul General pentru Situații de Urgență.
11:50
O familie din Suruceni crește oi și capre pentru a produce brânză și carne de înaltă calitate # Radio Moldova
Pe un deal din apropierea satului Suruceni, din raionul Ialoveni, o fermă a prins viață din dorința unor gospodari de a continua tradițiile strămoșești, dar și din ambiția de a oferi produse naturale și de înaltă calitate. De șapte ani, Valeriu Munteanu, un antreprenor activ la diverse târguri și expoziții, ajutat de cei trei copii ai săi, doi feciori și o fiică, cresc oi și capre, pentru a le oferi sătenilor și nu numai brânză și carne produsă local.
11:40
Proteste în Georgia: Drapelul R. Moldova, printre simbolurile rezistenței folosite de manifestanți # Radio Moldova
Protestele din Georgia continuă, iar steagul Republicii Moldova se numără printre simbolurile rezistenței folosite de manifestanți. Georgia se află în pragul unor noi tulburări politice: partidul aflat la putere, acuzat de apropiere față de Moscova, se va confrunta în acest weekend, pe 4 octombrie, când vor avea loc alegeri locale, cu primul test electoral după scrutinul contestat de anul trecut, potrivit AFP, citată de France24.
11:20
Sesizări la CEC privind postările de pe TikTok în sprijinul Partidului „Democrația Acasă”: Vasile Costiuc acuză că ar putea rămâne fără cele șase mandate de deputat # Radio Moldova
Comisia Electorală Centrală (CEC) urmează să examineze, astăzi, 3 octombrie, sesizările Inspectoratului Național de Investigații (INI) și Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) cu privire la Partidul „Democrația Acasă”, condus de Vasile Costiuc, care este acuzat de încălcarea legislației electorale. În documentul depus la CEC, INI susține că, în perioada campaniei electorale, au fost identificate acțiuni coordonate de manipulare a opiniei publice, printre care utilizarea a peste 990 de conturi „inautentice”, de tip „bot”, care ar fi promovat în mod fraudulos imaginea Partidului „Democrația Acasă” și a liderului acestuia, Vasile Costiuc. Ultimul susține că partidul nu ar avea nicio legătură cu acele conturi de pe TikTok.
11:00
Program // Cele mai noi filme românești, inclusiv propunerea României pentru Premiile Oscar, proiectate gratuit la Chișinău # Radio Moldova
Cele mai așteptate filme ale anului, inclusiv noi producții ale unor regizori de pe ambele maluri ale Prutului și propunerea României la Premiile Oscar, vor fi proiectate în perioada 16 - 19 octombrie curent la Cinematograful Cineplex-Loteanu din capitală, în cadrul celei de-a 11-a ediție a Zilelor Filmului Românesc (ZFR) la Chișinău.
10:50
Revista presei internaționale // Perturbări ale traficului aerian în Germania din cauza unor drone; Liderii europeni întăresc apărarea împotriva amenințărilor rusești # Radio Moldova
Presa internațională se concentrează pe tensiunile de securitate din Europa. Mai multe publicații relatează despre perturbările traficului aerian din Germania provocate de apariția unor noi drone neidentificate și despre măsurile luate de liderii europeni pentru întărirea apărării împotriva amenințărilor rusești. Campania electorală pentru alegerile municipale din Georgia, care se desfășoară sub presiuni asupra opoziției și societății civile, e un alt subiect abordat de presa internațională.
10:50
Revista Presei // Președintele României: Există o voință puternică din partea UE pentru ca cel târziu în 2028, Republica Moldova să devină parte a blocului comunitar # Radio Moldova
Summitul Comunității Politice Europene și parcursul European al Republicii Moldova; drapelul țării noastre, simbol al rezistenței față de regimul lui Putin la protestele din Georgia; reținerea fostului deputat Constantin Țuțu – sunt câteva dintre principalele subiecte ale presei, trecute în revistă.
10:50
Atacantul moldovean Vitalie Damașcan a înscris primul său gol pentru echipa de club, HŠK Zrinjski Mostar # Radio Moldova
Fotbalistul Vitalie Damașcan a marcat în partida cu Lincoln Red Imps din Gibraltar din cadrul primei etape a grupei unice a Ligii Conferințelor. Echipa sa de club Zrinjski Mostar s-a impus categoric pe teren propriu cu scorul de 5-0.
10:10
„Polobocul de aur”: Ce premii vor primi duminică cei mai buni producători ai vinurilor de casă # Radio Moldova
Câștigătorii Concursului „Polobocul de Aur”, adică cei mai buni producători ai vinurilor de casă din R. Moldova, vor fi premiați duminică, 5 octombrie, în cadrul Zilei Naționale a Vinului, organizată în acest weekend în Piața Marii Adunări Naționale.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.