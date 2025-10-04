EcoVoucher, o nouă sesiune: peste 3.300 de familii cu doi copii și vârstnici primesc sprijin pentru electrocasnice eficiente

16:40

Kremlinul este foarte nemulțumit de victoria forțelor proeuropene la alegerile parlamentare din Republica Moldova, iar această nemulțumire se reflectă în măsuri restrictive asupra regiunii transnistrene. De această părere este deputatul PAS Oazu Nantoi, membru al Comisiei securitate națională, apărare și ordine publică. Reacția vine după anunțul administrației de la Tiraspol privind instituirea unui „regim de economisire a gazelor naturale” pentru zece zile. Parlamentarul consideră că decizia nu reflectă o criză reală, ci mai degrabă face parte din scenariul politic al Moscovei.