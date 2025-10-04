MIA Plăți Instant, rezultate impresionante într-un an și jumătate: peste 750.000 de utilizatori și tranzacții de peste 12 miliarde de lei

15:20

Numărul tinerilor care beneficiază de vouchere culturale crește constant. De la începutul anului curent, peste 5.130 de tineri care au împlinit vârsta de 18 ani au beneficiat de câte 1.000 de lei, bani oferiți de stat pentru procurarea de produse culturale. Responsabilii de la Ministerul Culturii au declarat pentru Teleradio-Moldova că cei mai mulți beneficiari au preferat să-și cumpere cărți, urmând cei care au optat pentru spectacole de teatru și concerte.