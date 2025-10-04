Țutu, 30 de zile de arest preventiv: cercetat penal pentru trecere ilegală a frontierei și tentativă de mituire a unui funcționar
Moldova1, 4 octombrie 2025 16:30
Fostul deputat și sportiv Constantin Țuțu a fost plasat sâmbătă, 4 octombrie, în arest pentru 30 de zile. Măsura preventivă i-a fost aplicată de către Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, în baza acuzațiilor înaintate de către procurorii PCCOCS privind traversarea ilegală a graniței cu Ucraina și încercarea de a mitui un funcționar de frontieră.
• • •
Alte ştiri de Moldova1
Acum o oră
16:40
Mircea Lucescu a anunțat lotul final al naționalei României pentru meciul cu Republica Moldova # Moldova1
Selecționerul echipei naționale de fotbal a României, Mircea Lucescu, a anunțat lotul final de jucători pentru meciul amical cu reprezentativa Republicii Moldova. Surprizele nu lipsesc de pe listă. Fundașul Kevin Ciubotaru de la formația Hermannstadt Sibiu, fundașul Lisav Naif Eissat de la Maccabi Haifa și mijlocașul Cătălin Cîrjan, legitimat la Dinamo București, au fost convocați în premieră.
16:30
Țutu, 30 de zile de arest preventiv: cercetat penal pentru trecere ilegală a frontierei și tentativă de mituire a unui funcționar # Moldova1
Fostul deputat și sportiv Constantin Țuțu a fost plasat sâmbătă, 4 octombrie, în arest pentru 30 de zile. Măsura preventivă i-a fost aplicată de către Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, în baza acuzațiilor înaintate de către procurorii PCCOCS privind traversarea ilegală a graniței cu Ucraina și încercarea de a mitui un funcționar de frontieră.
Acum 2 ore
16:20
Portugalia și Spania vor disputa finala Campionatului European de fotbal în sală pentru juniori „sub 19 ani”. În prima semifinală, echipa Spaniei a învins cu 7:4 selecționata Ucrainei. Partida a fost una echilibrată, iar la „La Furia Roja” a făcut diferența în repriza a doua.
16:20
Țutu, 30 de zile de arest: cercetat penal pentru trecere ilegală a frontierei și tentativă de mituire a unui funcționar # Moldova1
Fostul deputat și sportiv Constantin Țuțu a fost plasat sâmbătă în arest pentru 30 de zile. Măsura preventivă i-a fost aplicată de către Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, în baza acuzațiilor înaintate de către procurorii PCCOCS privind traversarea ilegală a graniței cu Ucraina și încercarea de a mitui un funcționar de frontieră.
16:00
O mică afacere artizanală prinde contur în satul Cojușna, din raionul Strășeni. Datorită finanțării accesate prin intermediul Organizației pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului (ODA), compania a fost dotată cu echipamente moderne. Acum oțetul de mere 100% bio este produs în cantități mai mari și urmează lansarea unui alt produs local.
15:50
Condițiile meteo au dat puțin peste cap a 9-a ediție Olympic Eco Fest. Din cauza ploii, competițiile sportive între licee și echipe mixte au fost amânate pentru sâmbăta viitoare, și urmează să aibă loc la una dintre instituțiile de învățământ din capitală. Chiar și așa, evinimentul desfășurat în parcul Valea Morilor din Chișinău a demarat cu plantarea arborilor de către sportivi, și membri ai federațiilor naționale.
15:50
Fotbalistul moldovean Alexandru Boiciuc a marcat un nou gol pentru Concordia Chiajna, în Liga a 2-a a României. Atacantul de 28 de ani a înscris în meciul cu Poli Iași, câștigat cu 2-0.
Acum 4 ore
14:50
O mică afacere artizanală prinde contur în satul Cojușna, din raionul Strășeni. Datorită finanțării accesate prin intermediul Organizației pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului (ODA), compania a fost dotată cu echipamente moderne. Acum oțetul de mere 100% bio este produs în cantități mai mari și urmează lansarea unui alt produs local.
13:50
În comunitatea Șostka, din regiunea Sumî, un atac rusesc a vizat trenul de pasageri Șostka–Kiev, a anunțat pe Telegram șeful administrației militare regionale, Oleg Grigorov, citat de BBC News.
13:40
Autoritatea cehă pentru telecomunicații a declarat pentru Politico că organizația locală de cercetare Online Risk Labs a identificat 286 de conturi pe TikTok, cu un „impact săptămânal de 5–9 milioane de vizualizări”, depășind astfel vizibilitatea multor lideri politici. Aceste conturi promovau partide extremiste, precum formațiunea de extremă dreapta Libertate și Democrație Directă sau cea de extremă stânga „Stačilo!” (Destul!), transmite DW.
Acum 6 ore
13:00
Un mort și doi răniți - este bilanțul tragic al unui grav accident rutier care s-a produs noaptea trecută la Ungheni. Potrivit poliției, un autoturism condus de un bărbat de 37 de ani s-a izbit frontal de un camion încărcat cu peste 20 de tone, după ce ar fi derapat din cauza vitezei excesive și a condițiilor meteo nefavorabile.
12:10
R. Moldova se află în top privind consumul de alcool. Medic: „Toate organele sunt afectate” # Moldova1
Un pahar de vin sau câteva sute de grame de tărie sunt, pentru mulți moldoveni, doar un obicei nevinovat. În realitate însă, statisticile sunt îngrijorătoare. Republica Moldova se află în topul european la consumul de alcool. Efectele se resimt la toate nivelurile societății. De la boli grave și decese premature, până la familii destrămate și mii de șoferi prinși băuți la volan. Totuși, tot mai multe persoane recunosc riscurile și încearcă să reducă sau chiar să renunțe la băutură.
Acum 8 ore
11:20
Ucraina: 50 de mii de locuitori ai regiunii Cernigov au rămas fără electricitate în urma unui atac de amploare al Rusiei # Moldova1
Mai multe obiective importante de infrastructură energetică din regiune au fost avariate de lovituri cu drone, a anunțat compania „Cernihivoblenergo”. Aceasta a acuzat armata rusă de „un adevărat act de genocid împotriva populației din Cernigov”, transmite DW.
10:40
Pentru prima dată în istorie, Japonia va avea o femeie în funcția de prim-ministru - Sanae Takaichi # Moldova1
Partidul Liberal-Democrat (PLD) de guvernământ din Japonia a ales-o pe Sanae Takaichi, în vârstă de 64 de ani, drept noul său lider, fapt ce îi va permite să devină prima femeie premier din istoria țării, transmite BBC News.
10:40
Directorul ODA: Granturile pentru afaceri au fost unificate pentru acces mai simplu la finanțare # Moldova1
Din acest an, antreprenorii din Republica Moldova au acces mai facil la finanțare prin granturi, după ce Guvernul a decis să integreze cele 10 priorități naționale într-un produs financiar comun. Măsura are drept scop simplificarea procedurilor și încurajarea lansării de noi afaceri.
09:50
The first agricultural university extension in the Republic of Moldova will be located in the village of Sireți, Strașeni district. As per the Memorandum of Understanding signed between the Technical University of Moldova and the Sireți City Hall, this center aims to bridge scientific research and the local community. It will provide consultancy, practical training, and applied services for farmers and young people.
Acum 12 ore
09:00
Prima extensiune universitară agricolă din Republica Moldova va activa în satul Sireți, din raionul Strășeni. Potrivit Memorandumului de Înțelegere, semnat între Universitatea Tehnică a Moldovei și Primăria Sireți, centrul va aduce mai aproape de comunitate cercetarea științifică, prin consultanță, instruire practică și servicii aplicate pentru fermieri și tineri.
08:00
Spune Neculce în «Letopisețul Țării Moldovei» (Capitolul XIX): — «Dumitrașco-vodă cetind, au dzis copilului: „Hai ghidi cahpol!“»
Acum 24 ore
21:50
Sancțiunile aplicate PDA - întemeiate, constată experții: „Este la latitudinea CC să decidă dacă formațiunea merită cele șase mandate” # Moldova1
Comisia Electorală Centrală (CEC) a stabilit că Partidul „Democrația Acasă” a comis mai multe încălcări ale legislației electorale, a aplicat sancțiunile care țin de competența sa, însă Curtea Constituțională este cea care trebuie să decidă dacă cele șase mandate câștigate de formațiunea condusă de Vasile Costiuc la alegerile parlamentare din 28 septembrie vor fi validate.
21:30
Constantin Stere, 160 de ani de la naștere: Omagiu adus la conferința internațională „Filologia modernă” # Moldova1
Chișinăul găzduiește, în aceste zile, cea de-a 19-a ediție a Conferinței științifice internaționale „Filologia modernă: realizări și perspective în context european”. Evenimentul reunește reputați cercetători din țară și de peste hotare. Tema centrală din acest an îl omagiază pe Constantin Stere, la 160 de ani de la naștere.
21:20
Șeful suspendat al Direcției Juridice a Parlamentului, Ion Creangă, bănuit de trădare de patrie, s-a prezentat astăzi, 3 octombrie, în instanță, după ce a lipsit la precedentele ședințe, invocând probleme de sănătate. Timp de mai bine de o oră, Creangă a citit zeci de pagini în apărarea sa, argumentând pe larg de ce se consideră nevinovat. El speră să fie achitat. Următoarea ședință va continua cu ultimul cuvânt al inculpatului și cu întrebările procurorilor.
21:00
Kremlinul va „tăia” din finanțarea pentru mai multe proiecte, ca să economisească bani pentru război # Moldova1
Autoritățile ruse se pregătesc să reducă finanțarea pentru proiectele cheie din domeniul sănătății, pentru a economisi bani pentru capitolele bugetare militare, scrie The Moscow Times.
20:50
Instalațiile din regiunile Harkov și Poltava ale companiei de stat ucrainene de petrol și gaze Naftogaz au fost atacate masiv. Forțele ruse au lansat 35 de rachete și 60 de drone, provocând daune semnificative, unele critice. În același timp, aproximativ 13 mii de porcine au murit în urma unui atac cu drone asupra unei ferme din Harkov.
20:20
Ion Creangă, bănuit de trădare de patrie, s-a prezentat în instanță. Se declară nevinovat # Moldova1
Șeful suspendat al Direcției Juridice a Parlamentului, Ion Creangă, bănuit de trădare de patrie, s-a prezentat astăzi, 3 octombrie, în instanță, după ce a lipsit la precedentele ședințe, invocând probleme de sănătate. Timp de mai bine de o oră, Creangă a citit zeci de pagini în apărarea sa, argumentând pe larg de ce se consideră nevinovat. El speră să fie achitat. Următoarea ședință va continua cu ultimul cuvânt al inculpatului și cu întrebările procurorilor.
19:40
Vreme extremă în România și în Bulgaria. A plouat torențial și a nins în ambele țări. Zeci de copaci au fost doborâți, iar mai multe drumuri au fost blocate. Din fericire, nu au fost înregistrate victime. În același timp, la munte ninge abundent. Oamenii sunt îndemnați să nu iasă din case.
19:00
Premierul român Ilie Bolojan, bilanț la 100 de zile de mandat: „Prioritate a fost evitarea colapsului bugetar” # Moldova1
La 100 de zile de la depunerea jurământului, premierul român Ilie Bolojan a prezentat bilanțul activității guvernului său. El a subliniat că principala prioritate a fost evitarea colapsului bugetar și recâștigarea credibilității financiare a României. Despre măsurile dure implementate în ultimele luni de Executivul de la București, dar și despre „restanțele” Guvernului Bolojan, aflăm detalii de la corespondentul Radio Moldova la București, Mircea Oprea.
18:30
Lista „agenților străini” din Rusia, actualizată: jurnalista Marina Ovsiannikova a fost inclusă în registru # Moldova1
Jurnalista Marina Ovsianikova, care a apărut în direct la postul public de televiziune din Rusia cu un mesaj împotriva războiului din Ucraina, a fost inclusă în registrul „agenților străini” din Rusia.
18:30
În localitatea Zubrești, raionul Strășeni a fost inaugurat Postul teritorial de salvatori și pompieri voluntari, o inițiativă menită să crească siguranța comunității și să consolideze capacitățile de intervenție în situații de urgență. Costul total al investiției a ajuns la aproximativ trei milioane de lei. Postul de salvatori și pompieri Zubrești va deservi patru localități.
17:50
Sezonul de încălzire 2025-2026 demarează vineri, 3 octombrie, în municipiul Chișinău. Dispoziția a fost semnată de primarul capitalei, Ion Ceban.
17:50
Ziua Vinului consolidează poziția R. Moldova pe plan mondial: „Mizăm pe promovarea externă și pe mai multe exporturi” # Moldova1
Ediția din acest an a Zilei Naționale a Vinului marchează un record de participare și va reuni 106 vinării, inclusiv producători mici locali. Într-un interviu pentru Moldova 1, directorul adjunct al Oficiului Național al Viei și Vinului, Maxim Cataraciuc a declarat că, pe lângă evidențierea excelenței vinicole, evenimentul consolidează poziția Republicii Moldova pe harta mondială și mizează pe promovarea externă și consolidarea exporturilor.
17:40
CEC sancționează partidul „Democrația Acasă” pentru încălcarea Codului electoral. Formațiunea rămâne fără alocații de la buget pentru un an # Moldova1
Comisia Electorală Centrală (CEC) a admis parțial contestația depusă de Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) și a luat act de sesizările formulate de Inspectoratul Național de Investigații privind activitatea Partidului Politic „Democrația Acasă” în campania pentru alegerile parlamentare din 2025.
17:40
Directorul Termoelectrica afirmă că tarifele la agentul termic nu vor fi majorate: „Discuții despre modificarea tarifului nu există la momentul actual” # Moldova1
Termoelectrica este gata să livreze agent termic la solicitare pentru toate categoriile de consumatori: instituții de învățământ, medicale și sociale, blocuri locative și agenți economici, a anunțat directorul general al Termoelectrica, Iurie Răzlovan, la emisiunea „Zi de Zi” de la Radio Moldova. Tarifele la agentul termic vor fi aceleași ca în sezonul trecut.
17:30
Expertul Veaceslav Ioniță: „Un rol esențial la parlamentare l-a avut mobilizarea tinerilor din afara Chișinăului” # Moldova1
La alegerile din 28 septembrie Republica Moldova a înregistrat cea mai ridicată participare la un scrutin parlamentar din ultimul deceniu, atât pe teritoriul țării, cât și în diaspora. Un rol esențial l-a avut mobilizarea tinerilor de 18-25 de ani din afara Chișinăului, care a influențat direct susținerea unui concurent electoral, se arată într-o analiză semnată de Veaceslav Ioniță, expert IDIS „Viitorul”.
Ieri
17:10
„Rusia a încercat să influențeze alegeri în România și Republica Moldova și a eșuat”, MAE al României # Moldova1
Rusia a încercat să influențeze alegeri în România și Republica Moldova și a eșuat pentru că cetățenii acestor țări preferă alte valori și perspective, a afirmat vineri, 3 octombrie, purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe (MAE) din România, Andrei Țărnea.
17:00
Vremea se va menține rece și posomorâtă, cu precipitații pe arii extinse, în perioada 4–6 octombrie, anunță Serviciul Hidrometeorologic de Stat.
16:50
Trei persoane au ajuns la spital în urma unui accident rutier produs în după-amiaza zilei de 3 octombrie, pe traseul R34 Cantemir–Cahul, în apropierea satului Ghioltosu din raionul Cantemir. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 12:22.
16:50
Patrimoniu pierdut, disputat în instanță: Conacul Râșcanu-Derojinschi „nu mai există” și „pierderea este mult mai mare” decât prejudiciul solicitat de stat # Moldova1
La mai bine de un an de când Ministerul Culturii a emis un ordin prin care a cerut recuperarea prejudiciului de peste 21,6 milioane de lei pentru demolarea Conacului Râșcanu-Derojinschi din centrul capitalei, situația rămâne blocată. Patru dosare administrative, o cauză penală și o expertiză tehnică urmează să stabilească dacă monumentul a fost „demolat” sau doar „reconstruit” și dacă statul își va recupera prejudiciul invocat.
16:40
Drone misterioase în Germania: anchetatorii suspectează legături cu flota fantomă a Rusiei # Moldova1
Anchetatorii germani verifică dacă dronele misterioase observate în nordul țării au fost lansate de pe o navă din așa-numita „flotă fantomă” a Rusiei, folosită pentru a ocoli sancțiunile occidentale. Incidentul vine după ce aeroportul din Munchen a fost blocat mai bine de șapte ore din cauza unor drone neidentificate, afectând mii de pasageri, notează The Kyiv Independent.
16:40
Regiunea transnistreană, forțată să economisească gazul: „Rusia taie finanțarea după alegerile din Moldova” # Moldova1
Kremlinul este foarte nemulțumit de victoria forțelor proeuropene la alegerile parlamentare din Republica Moldova, iar această nemulțumire se reflectă în măsuri restrictive asupra regiunii transnistrene. De această părere este deputatul PAS Oazu Nantoi, membru al Comisiei securitate națională, apărare și ordine publică. Reacția vine după anunțul administrației de la Tiraspol privind instituirea unui „regim de economisire a gazelor naturale” pentru zece zile. Parlamentarul consideră că decizia nu reflectă o criză reală, ci mai degrabă face parte din scenariul politic al Moscovei.
16:00
Reforma teritorial-administrativă, realizată până la alegerile locale din 2027. Igor Grosu: Că vor fi județe sau regiuni, contează mai puțin denumirea # Moldova1
Reforma administrativ-teritorială ar putea fi implementată începând cu anul viitor, înaintea alegerilor locale din 2027, a anunțat președintele Parlamentului și liderul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Igor Grosu. Potrivit acestuia, decizia trebuie adoptată în 2026, astfel încât viitorii primari și consilieri locali să fie aleși deja în noile unități administrativ-teritoriale.
16:00
Surprize de proporții în lotul anunțat de selecționerul reprezentativei de fotbal a Angliei, Thomas Tuchel. Trei dintre cei mai experimentați jucători ai echipei, Jude Bellingham, Phil Foden și Jack Grealish nu au fost convocați pentru meciurile din această lună.
15:50
Deficit de profesori: peste 700 de posturi vacante. Mii de elevi învață cu profesori la pensie sau suplinitori # Moldova1
În sistemul de învățământ din Republica Moldova, deficitul de cadre didactice rămâne o provocare. În prezent, peste 700 de posturi sunt vacante, deși 426 de tineri specialiști s-au angajat în școli și grădinițe, cu peste 130 mai mulți decât acum trei ani. Ministerul Educației și Cercetării susține că această creștere este rezultatul unui efort comun, care implică universitățile, Institutul de Educație și Leadership, școlile și profesorii experimentați.
15:20
Peste 5.130 de tineri au beneficiat de vouchere culturale, de la începutul anului: Cei mai mulți și-au cumpărat cărți # Moldova1
Numărul tinerilor care beneficiază de vouchere culturale crește constant. De la începutul anului curent, peste 5.130 de tineri care au împlinit vârsta de 18 ani au beneficiat de câte 1.000 de lei, bani oferiți de stat pentru procurarea de produse culturale. Responsabilii de la Ministerul Culturii au declarat pentru Teleradio-Moldova că cei mai mulți beneficiari au preferat să-și cumpere cărți, urmând cei care au optat pentru spectacole de teatru și concerte.
14:50
Cancerul mamar întinerește: cea mai tânără pacientă a Institutului Oncologic din Chișinău a fost diagnosticată la 14 ani # Moldova1
Luna octombrie este dedicată conștientizării cancerului mamar – o campanie globală care are drept scop creșterea gradului de informare cu privire la prevenție, depistare timpurie și acces la îngrijiri medicale de calitate. Cunoscută ca „luna roz”, perioada 1–31 octombrie aduce în prim-plan un mesaj esențial: diagnosticarea precoce a cancerului de sân salvează vieți, întrucât depistarea bolii în stadiile incipiente crește semnificativ șansele de vindecare. Medicul mamolog Elena Gorincioi a subliniat în emisiunea Zi de Zi, de la Radio Moldova, că afecțiunea întinerește, încurajând femeile să meargă la medic și să facă investigațiile care le poate salva viața.
14:00
Nereguli grave în respectarea procedurilor de prevenire a infecțiilor au fost depistate la Spitalul „Sfânta Maria” din Iași, arată un raport al Ministerului român al Sănătății. Se întâmplă după ce șapte copii au decedat infectați cu o bacterie asociată asistenței medicale. Aceasta a fost depistată în scurgerea chiuvetei de la secția de Terapie Intensivă. Unitatea sanitară și doi medici au fost amendați, pe motiv că au anunțat cu întârziere focarul de infecție.
14:00
Jumătate din amenzile aplicate de oamenii legii pentru coruperea alegătorilor, contestate în instanță # Moldova1
Mii de persoane sancționate pentru vânzarea voturilor la alegerile din 2024 așteaptă încă verdictul instanțelor. În timp ce unele amenzi au fost confirmate, altele au fost anulate, iar cele mai multe contestații mai sunt încă examinate de către instanțe, arată o analiză realizată de Europa Liberă.
14:00
New films from Romanian and Moldovan directors, including Romania's Official Oscar Submission, will be screened from October 16 to 19 at the Cineplex-Loteanu Cinema in the Moldovan capital, Chișinău, as part of the 11th Romanian Film Days.
13:10
Incendiu uriaș în SUA, la una dintre cele mai mari rafinării. Flăcări vizibile de la distanțe de kilometri # Moldova1
Un incendiu a izbucnit la rafinăria Chevron, una dintre cele mai mari rafinării de pe coasta de vest a SUA, situată în apropierea Los Angeles-ului, ridicând flăcări masive vizibile de la zeci de kilometri întregi în noaptea de joi, 2 octombrie, transmite Canberra Times și AP News.
13:00
Constantin Țuțu, reținut pentru 72 de ore: De la sportiv de performanță la deputat, apoi fugar internațional și inculpat în dosare penale # Moldova1
Din ringul de K1 în vizorul procurorilor, propulsat ulterior în Parlament pe listele Partidului Democrat (PDM), apoi fugar și, mai nou, ajuns în arest. Acesta este traseul marcat de controverse al lui Constantin Țuțu, fost sportiv și ex-deputat PDM, cu dosare penale atât în R. Moldova, cât și peste hotare. În seara zilei de 2 octombrie 2025, acesta s-a predat la intrarea în R. Moldova, după ce s-ar fi aflat o perioadă în regiunea transnistreană, și a fost reținut pentru 72 de ore pentru traversarea ilegala a frontierei.
12:50
FIFA a prezentat mingea oficială a Campionatului Mondial de fotbal din 2026, care se va desfășura în Statele Unite ale Americii, Mexic și Canada. Balonul se numește „Trionda” și conține elemente caracteristice celor 3 țări gazdă.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.