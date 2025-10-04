Țutu, 30 de zile de arest preventiv: cercetat penal pentru trecere ilegală a frontierei și tentativă de mituire a unui funcționar

12:10

Un pahar de vin sau câteva sute de grame de tărie sunt, pentru mulți moldoveni, doar un obicei nevinovat. În realitate însă, statisticile sunt îngrijorătoare. Republica Moldova se află în topul european la consumul de alcool. Efectele se resimt la toate nivelurile societății. De la boli grave și decese premature, până la familii destrămate și mii de șoferi prinși băuți la volan. Totuși, tot mai multe persoane recunosc riscurile și încearcă să reducă sau chiar să renunțe la băutură.