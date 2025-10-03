Premierul român Ilie Bolojan, bilanț la 100 de zile de mandat: „Prioritate a fost evitarea colapsului bugetar”
Moldova1, 3 octombrie 2025 19:00
La 100 de zile de la depunerea jurământului, premierul român Ilie Bolojan a prezentat bilanțul activității guvernului său. El a subliniat că principala prioritate a fost evitarea colapsului bugetar și recâștigarea credibilității financiare a României. Despre măsurile dure implementate în ultimele luni de Executivul de la București, dar și despre „restanțele” Guvernului Bolojan, aflăm detalii de la corespondentul Radio Moldova la București, Mircea Oprea.
• • •
Acum 30 minute
19:00
Acum 2 ore
18:30
Lista „agenților străini” din Rusia, actualizată: jurnalista Marina Ovsiannikova a fost inclusă în registru # Moldova1
Jurnalista Marina Ovsianikova, care a apărut în direct la postul public de televiziune din Rusia cu un mesaj împotriva războiului din Ucraina, a fost inclusă în registrul „agenților străini” din Rusia.
18:30
În localitatea Zubrești, raionul Strășeni a fost inaugurat Postul teritorial de salvatori și pompieri voluntari, o inițiativă menită să crească siguranța comunității și să consolideze capacitățile de intervenție în situații de urgență. Costul total al investiției a ajuns la aproximativ trei milioane de lei. Postul de salvatori și pompieri Zubrești va deservi patru localități.
17:50
Sezonul de încălzire 2025-2026 demarează vineri, 3 octombrie, în municipiul Chișinău. Dispoziția a fost semnată de primarul capitalei, Ion Ceban.
17:50
Ziua Vinului consolidează poziția R. Moldova pe plan mondial: „Mizăm pe promovarea externă și pe mai multe exporturi” # Moldova1
Ediția din acest an a Zilei Naționale a Vinului marchează un record de participare și va reuni 106 vinării, inclusiv producători mici locali. Într-un interviu pentru Moldova 1, directorul adjunct al Oficiului Național al Viei și Vinului, Maxim Cataraciuc a declarat că, pe lângă evidențierea excelenței vinicole, evenimentul consolidează poziția Republicii Moldova pe harta mondială și mizează pe promovarea externă și consolidarea exporturilor.
17:40
CEC sancționează partidul „Democrația Acasă” pentru încălcarea Codului electoral. Formațiunea rămâne fără alocații de la buget pentru un an # Moldova1
Comisia Electorală Centrală (CEC) a admis parțial contestația depusă de Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) și a luat act de sesizările formulate de Inspectoratul Național de Investigații privind activitatea Partidului Politic „Democrația Acasă” în campania pentru alegerile parlamentare din 2025.
17:40
Directorul Termoelectrica afirmă că tarifele la agentul termic nu vor fi majorate: „Discuții despre modificarea tarifului nu există la momentul actual” # Moldova1
Termoelectrica este gata să livreze agent termic la solicitare pentru toate categoriile de consumatori: instituții de învățământ, medicale și sociale, blocuri locative și agenți economici, a anunțat directorul general al Termoelectrica, Iurie Răzlovan, la emisiunea „Zi de Zi” de la Radio Moldova. Tarifele la agentul termic vor fi aceleași ca în sezonul trecut.
Acum 4 ore
17:30
Expertul Veaceslav Ioniță: „Un rol esențial la parlamentare l-a avut mobilizarea tinerilor din afara Chișinăului” # Moldova1
La alegerile din 28 septembrie Republica Moldova a înregistrat cea mai ridicată participare la un scrutin parlamentar din ultimul deceniu, atât pe teritoriul țării, cât și în diaspora. Un rol esențial l-a avut mobilizarea tinerilor de 18-25 de ani din afara Chișinăului, care a influențat direct susținerea unui concurent electoral, se arată într-o analiză semnată de Veaceslav Ioniță, expert IDIS „Viitorul”.
17:10
„Rusia a încercat să influențeze alegeri în România și Republica Moldova și a eșuat”, MAE al României # Moldova1
Rusia a încercat să influențeze alegeri în România și Republica Moldova și a eșuat pentru că cetățenii acestor țări preferă alte valori și perspective, a afirmat vineri, 3 octombrie, purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe (MAE) din România, Andrei Țărnea.
17:00
Vremea se va menține rece și posomorâtă, cu precipitații pe arii extinse, în perioada 4–6 octombrie, anunță Serviciul Hidrometeorologic de Stat.
16:50
Trei persoane au ajuns la spital în urma unui accident rutier produs în după-amiaza zilei de 3 octombrie, pe traseul R34 Cantemir–Cahul, în apropierea satului Ghioltosu din raionul Cantemir. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 12:22.
16:50
Patrimoniu pierdut, disputat în instanță: Conacul Râșcanu-Derojinschi „nu mai există” și „pierderea este mult mai mare” decât prejudiciul solicitat de stat # Moldova1
La mai bine de un an de când Ministerul Culturii a emis un ordin prin care a cerut recuperarea prejudiciului de peste 21,6 milioane de lei pentru demolarea Conacului Râșcanu-Derojinschi din centrul capitalei, situația rămâne blocată. Patru dosare administrative, o cauză penală și o expertiză tehnică urmează să stabilească dacă monumentul a fost „demolat” sau doar „reconstruit” și dacă statul își va recupera prejudiciul invocat.
16:40
Drone misterioase în Germania: anchetatorii suspectează legături cu flota fantomă a Rusiei # Moldova1
Anchetatorii germani verifică dacă dronele misterioase observate în nordul țării au fost lansate de pe o navă din așa-numita „flotă fantomă” a Rusiei, folosită pentru a ocoli sancțiunile occidentale. Incidentul vine după ce aeroportul din Munchen a fost blocat mai bine de șapte ore din cauza unor drone neidentificate, afectând mii de pasageri, notează The Kyiv Independent.
16:40
Regiunea transnistreană, forțată să economisească gazul: „Rusia taie finanțarea după alegerile din Moldova” # Moldova1
Kremlinul este foarte nemulțumit de victoria forțelor proeuropene la alegerile parlamentare din Republica Moldova, iar această nemulțumire se reflectă în măsuri restrictive asupra regiunii transnistrene. De această părere este deputatul PAS Oazu Nantoi, membru al Comisiei securitate națională, apărare și ordine publică. Reacția vine după anunțul administrației de la Tiraspol privind instituirea unui „regim de economisire a gazelor naturale” pentru zece zile. Parlamentarul consideră că decizia nu reflectă o criză reală, ci mai degrabă face parte din scenariul politic al Moscovei.
16:00
Reforma teritorial-administrativă, realizată până la alegerile locale din 2027. Igor Grosu: Că vor fi județe sau regiuni, contează mai puțin denumirea # Moldova1
Reforma administrativ-teritorială ar putea fi implementată începând cu anul viitor, înaintea alegerilor locale din 2027, a anunțat președintele Parlamentului și liderul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Igor Grosu. Potrivit acestuia, decizia trebuie adoptată în 2026, astfel încât viitorii primari și consilieri locali să fie aleși deja în noile unități administrativ-teritoriale.
16:00
Surprize de proporții în lotul anunțat de selecționerul reprezentativei de fotbal a Angliei, Thomas Tuchel. Trei dintre cei mai experimentați jucători ai echipei, Jude Bellingham, Phil Foden și Jack Grealish nu au fost convocați pentru meciurile din această lună.
15:50
Deficit de profesori: peste 700 de posturi vacante. Mii de elevi învață cu profesori la pensie sau suplinitori # Moldova1
În sistemul de învățământ din Republica Moldova, deficitul de cadre didactice rămâne o provocare. În prezent, peste 700 de posturi sunt vacante, deși 426 de tineri specialiști s-au angajat în școli și grădinițe, cu peste 130 mai mulți decât acum trei ani. Ministerul Educației și Cercetării susține că această creștere este rezultatul unui efort comun, care implică universitățile, Institutul de Educație și Leadership, școlile și profesorii experimentați.
Acum 6 ore
15:20
Peste 5.130 de tineri au beneficiat de vouchere culturale, de la începutul anului: Cei mai mulți și-au cumpărat cărți # Moldova1
Numărul tinerilor care beneficiază de vouchere culturale crește constant. De la începutul anului curent, peste 5.130 de tineri care au împlinit vârsta de 18 ani au beneficiat de câte 1.000 de lei, bani oferiți de stat pentru procurarea de produse culturale. Responsabilii de la Ministerul Culturii au declarat pentru Teleradio-Moldova că cei mai mulți beneficiari au preferat să-și cumpere cărți, urmând cei care au optat pentru spectacole de teatru și concerte.
14:50
Cancerul mamar întinerește: cea mai tânără pacientă a Institutului Oncologic din Chișinău a fost diagnosticată la 14 ani # Moldova1
Luna octombrie este dedicată conștientizării cancerului mamar – o campanie globală care are drept scop creșterea gradului de informare cu privire la prevenție, depistare timpurie și acces la îngrijiri medicale de calitate. Cunoscută ca „luna roz”, perioada 1–31 octombrie aduce în prim-plan un mesaj esențial: diagnosticarea precoce a cancerului de sân salvează vieți, întrucât depistarea bolii în stadiile incipiente crește semnificativ șansele de vindecare. Medicul mamolog Elena Gorincioi a subliniat în emisiunea Zi de Zi, de la Radio Moldova, că afecțiunea întinerește, încurajând femeile să meargă la medic și să facă investigațiile care le poate salva viața.
14:00
Nereguli grave în respectarea procedurilor de prevenire a infecțiilor au fost depistate la Spitalul „Sfânta Maria” din Iași, arată un raport al Ministerului român al Sănătății. Se întâmplă după ce șapte copii au decedat infectați cu o bacterie asociată asistenței medicale. Aceasta a fost depistată în scurgerea chiuvetei de la secția de Terapie Intensivă. Unitatea sanitară și doi medici au fost amendați, pe motiv că au anunțat cu întârziere focarul de infecție.
14:00
Jumătate din amenzile aplicate de oamenii legii pentru coruperea alegătorilor, contestate în instanță # Moldova1
Mii de persoane sancționate pentru vânzarea voturilor la alegerile din 2024 așteaptă încă verdictul instanțelor. În timp ce unele amenzi au fost confirmate, altele au fost anulate, iar cele mai multe contestații mai sunt încă examinate de către instanțe, arată o analiză realizată de Europa Liberă.
14:00
New films from Romanian and Moldovan directors, including Romania's Official Oscar Submission, will be screened from October 16 to 19 at the Cineplex-Loteanu Cinema in the Moldovan capital, Chișinău, as part of the 11th Romanian Film Days.
Acum 8 ore
13:10
Incendiu uriaș în SUA, la una dintre cele mai mari rafinării. Flăcări vizibile de la distanțe de kilometri # Moldova1
Un incendiu a izbucnit la rafinăria Chevron, una dintre cele mai mari rafinării de pe coasta de vest a SUA, situată în apropierea Los Angeles-ului, ridicând flăcări masive vizibile de la zeci de kilometri întregi în noaptea de joi, 2 octombrie, transmite Canberra Times și AP News.
13:00
Constantin Țuțu, reținut pentru 72 de ore: De la sportiv de performanță la deputat, apoi fugar internațional și inculpat în dosare penale # Moldova1
Din ringul de K1 în vizorul procurorilor, propulsat ulterior în Parlament pe listele Partidului Democrat (PDM), apoi fugar și, mai nou, ajuns în arest. Acesta este traseul marcat de controverse al lui Constantin Țuțu, fost sportiv și ex-deputat PDM, cu dosare penale atât în R. Moldova, cât și peste hotare. În seara zilei de 2 octombrie 2025, acesta s-a predat la intrarea în R. Moldova, după ce s-ar fi aflat o perioadă în regiunea transnistreană, și a fost reținut pentru 72 de ore pentru traversarea ilegala a frontierei.
12:50
FIFA a prezentat mingea oficială a Campionatului Mondial de fotbal din 2026, care se va desfășura în Statele Unite ale Americii, Mexic și Canada. Balonul se numește „Trionda” și conține elemente caracteristice celor 3 țări gazdă.
12:50
Vehiculele autorizate pentru transportul de pasageri nu pot fi utilizate pentru transportul de mărfuri, avertizează ANTA # Moldova1
Vehiculele autorizate pentru transportul de pasageri nu pot fi utilizate pentru transportul de mărfuri, atenționează Agenția Națională Transport Auto (ANTA). Instituția atrage atenția că sunt semnalate tot mai multe cazuri în care microbuzele și autobuzele sunt folosite, contrar destinației, pentru transportarea coletelor, pachetelor voluminoase, echipamentelor grele sau altor materiale, fără a deține autorizațiile prevăzute de lege.
12:40
Cel puțin 8 miliarde de dolari au trecut prin noile portofele de criptomonede asociate cu structurile de afaceri ale oligarhului fugar Ilan Șor, potrivit datelor confirmate de compania de analiză Elliptic și Agenția de presă IPN.
12:20
Descinderi la un fost primar din Glodeni: este bănuit că a ascuns documentația pentru un apeduct din localitate și împiedică exploatarea acestuia # Moldova1
Un fost primar din raionul Glodeni și o persoană juridică din Chișinău au ajuns în atenția oamenilor legii, suspectați de sustragerea și ascunderea documentelor aferente unui proiect de infrastructură estimat la peste opt milioane de lei.
12:20
A treia zi de paralizie bugetară în SUA. Președintele Trump pregătește concedieri masive, iar decizia afectează și activitatea ambasadei americane de la Chișinău # Moldova1
Statele Unite ale Americii intră în a treia zi de paralizie bugetară, iar administrația Trump avertizează că vor urma concedieri și desființarea unor agenții federale.
12:10
Oxigenoterapia, metoda medicală ce stimulează funcțiile vitale. Medic: Procedura este sigură, dar există limite și contraindicații # Moldova1
Oxigenoterapia este o metodă medicală ce permite absorbția rapidă a oxigenului în organism, accelerând refacerea și stimularea funcțiilor vitale. Medicul Elmira Antoci a explicat, la emisiunea „Dimineața cu Radio Moldova”, cum este efectuată procedura în camere speciale, cine poate beneficia, care sunt prețurile și principalele efecte terapeutice - de la refacerea postoperatorie la sprijinul copiilor cu întârzieri de dezvoltare.
12:10
Un om a murit și alți doi au suferit intoxicații în două incendii produse în raioanele Râșcani și Anenii Noi # Moldova1
Un bărbat a murit, iar o femeie și fiul acesteia au ajuns la spital intoxicați în urma a două incendii produse în raioanele Râșcani și Anenii Noi, informează Inspectoratul General pentru Situații de Urgență.
11:50
Pe un deal din apropierea satului Suruceni, din raionul Ialoveni, o fermă a prins viață din dorința unor gospodari de a continua tradițiile strămoșești, dar și din ambiția de a oferi produse naturale și de înaltă calitate. De șapte ani, Valeriu Munteanu, un antreprenor activ la diverse târguri și expoziții, ajutat de cei trei copii ai săi, doi feciori și o fiică, cresc oi și capre, pentru a le oferi sătenilor și nu numai brânză și carne produsă local.
11:40
Steagul R. Moldova, „un simbol al înfrângerii Rusiei”, la protestele din Georgia împotriva guvernării de la Tbilisi # Moldova1
Protestele din Georgia continuă, iar steagul Republicii Moldova se numără printre simbolurile rezistenței folosite de manifestanți. Georgia se află în pragul unor noi tulburări politice: partidul aflat la putere, acuzat de apropiere față de Moscova, se va confrunta în acest weekend, pe 4 octombrie, când vor avea loc alegeri locale, cu primul test electoral după scrutinul contestat de anul trecut, potrivit AFP, citată de France24.
Acum 12 ore
11:20
INI și PAS acuză partidul lui Costiuc că a apelat la boți pentru a-și promova ilegal imaginea pe TikTok în campania electorală: Sesizările, examinate de CEC # Moldova1
Comisia Electorală Centrală (CEC) urmează să examineze, astăzi, 3 octombrie, sesizările Inspectoratului Național de Investigații (INI) și Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) cu privire la Partidul „Democrația Acasă”, condus de Vasile Costiuc, care este acuzat de încălcarea legislației electorale. În documentul depus la CEC, INI susține că, în perioada campaniei electorale, au fost identificate acțiuni coordonate de manipulare a opiniei publice, printre care utilizarea a peste 990 de conturi „inautentice”, de tip „bot”, care ar fi promovat în mod fraudulos imaginea Partidului „Democrația Acasă” și a liderului acestuia, Vasile Costiuc. Ultimul susține că partidul nu ar avea nicio legătură cu acele conturi de pe TikTok.
11:00
Zilele Filmului Românesc revin la Chișinău: Coproducții România – R. Moldova și propunerea Bucureștiului la Premiile Oscar, la Cineplex-Loteanu # Moldova1
Cele mai așteptate filme ale anului, inclusiv noi producții ale unor regizori de pe ambele maluri ale Prutului și propunerea României la Premiile Oscar, vor fi proiectate în perioada 16 - 19 octombrie curent la Cinematograful Cineplex-Loteanu din capitală, în cadrul celei de-a 11-a ediție a Zilelor Filmului Românesc (ZFR) la Chișinău.
10:50
Atacantul moldovean Vitalie Damașcan a înscris primul său gol pentru echipa de club, HŠK Zrinjski Mostar # Moldova1
Fotbalistul Vitalie Damașcan a marcat în partida cu Lincoln Red Imps din Gibraltar din cadrul primei etape a grupei unice a Ligii Conferințelor. Echipa sa de club Zrinjski Mostar s-a impus categoric pe teren propriu cu scorul de 5-0.
10:10
Ziua Națională a Vinului: Câte un butoi de 100 de litri pentru cei mai buni producători ai vinurilor de casă # Moldova1
Câștigătorii Concursului „Polobocul de Aur”, adică cei mai buni producători ai vinurilor de casă din R. Moldova, vor fi premiați duminică, 5 octombrie, în cadrul Zilei Naționale a Vinului, organizată în acest weekend în Piața Marii Adunări Naționale.
10:10
Energocom va emite primele facturi la gaze începând cu 6 octombrie: procesul rămâne neschimbat # Moldova1
Energocom va emite primele facturi pentru consumul de gaze începând cu ziua de luni, 6 octombrie. Procesul de facturare rămâne neschimbat.
09:50
Chișinăuienii pot beneficia deja de energie termică, în contextul scăderii temperaturilor, anunță Termoelectrica. Compania este pregătită să înceapă furnizarea agentului termic pentru toate categoriile de consumatori: instituții de educație timpurie și de învățământ, instituții medicale și sociale, blocuri locative și agenți economici.
09:20
Un copil de 13 ani din Republica Moldova, transportat de urgență cu elicopterul SMURD de la Iași la Chișinău # Moldova1
Un băiat de 13 ani din Republica Moldova a fost transportat de urgență de la Iași la Chișinău cu un elicopter SMURD, în după-amiaza zilei de 2 octombrie. Minorul a avut nevoie de îngrijiri medicale specializate după ce a suferit un traumatism toracic și a fost supus unei intervenții chirurgicale.
08:50
SUA ezită să furnizeze Ucrainei rachete Tomahawk, dar analizează alte opțiuni de armament cu rază lungă # Moldova1
Administrația Trump nu este dispusă, deocamdată, să aprobe vânzarea rachetelor cu rază lungă de acțiune Tomahawk către Ucraina, întrucât stocurile existente sunt rezervate pentru Marina SUA și alte necesități strategice. Totuși, potrivit unui oficial american citat de Reuters sub protecția anonimatului, ar putea fi luată în considerare furnizarea unor alte tipuri de rachete cu rază mare de acțiune.
08:20
Doi morți și trei răniți grav în atacul terorist de la sinagoga Heaton Park din Manchester # Moldova1
Doi oameni au fost uciși și alți trei au fost răniți grav după ce un bărbat a intrat cu mașina în mulțime și a atacat cu un cuțit persoane aflate în apropierea sinagogii Heaton Park din Manchester. Tragedia s-a produs pe 2 octombrie, chiar de Yom Kippur, una dintre cele mai importante sărbători evreiești, scrie DW.
08:00
Zboruri anulate la München din cauza unei drone. Autoritățile suspectează o serie de incidente similare în Europa # Moldova1
Aeroportul din München a fost paralizat în noapte de 2 spre 3 octombrie, după ce mai mulți martori au semnalat prezența unor drone în apropierea și apoi chiar deasupra pistelor. Potrivit poliției federale germane, 17 zboruri au fost anulate, iar aproximativ 3.000 de pasageri au fost afectați.
08:00
Emoții mari pentru 90 de vârstnici care vor studia în cadrul Universității Vârstei a Treia # Moldova1
Emoții mari pentru 90 de vârstnici care au fost acceptați la Universitatea Vârstei a Treia. Ei vor studia engleză, educație juridică și digitalizare, iar cursurile vor fi organizate la Universitatea de Stat din Moldova. Copiii au fost puși la cale, nepoții au crescut și ei, așa că seniorii spun că au suficient timp pentru studii. Cei mai mulți au peste 70 de ani.
07:40
Corespondență Dan Alexe // Agenție UE: situația romilor în România se îmbunătățește, dar discriminarea persistă # Moldova1
Agenția pentru Drepturi Fundamentale a UE (FRA) și-a publicat raportul privind situația romilor în Europa, raport care constată o îmbunătățire față de situația de acum un deceniu, în special în privința accesului la piața muncii, dar și faptul că discriminarea pare să fi rămas la același nivel. Raportul evaluează dacă politicile UE și naționale de incluziune a romilor au îmbunătățit accesul romilor și al nomazilor la drepturile lor fundamentale, comparând rezultatele cu sondajele FRA anterioare.
Acum 24 ore
22:30
Decizia de a deveni deputat neafiliat în Parlament nu va afecta susținerea majorității parlamentare proeuropene, a explicat candidatul pe lista Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Dinu Plîngău. Acesta a precizat că, după aceste alegeri, obiectivul său este să continue sprijinul pentru reforme și proiecte esențiale pentru integrarea europeană.
22:10
Decizia de a deveni deputat neafiliat în Parlament nu va afecta susținerea majorității parlamentare pro-europene, a explicat candidatul pe lista PAS, Dinu Plîngău. Acesta a precizat că, după aceste alegeri, obiectivul său este să continue sprijinul pentru reforme și proiecte esențiale pentru integrarea europeană.
21:50
Pasagerii care aterizează pe Aeroportul „Eugen Doga” din Chișinău sunt întâmpinați cu o sticlă de vin și invitați să participe, în acest weekend, la Ziua Națională a Vinului. Tot astăzi a fost inaugurat și standul „Wine of Moldova”, unde turiștii pot degusta vinurile noastre înainte de îmbarcare.
21:40
Am venit la summitul Comunității Politice Europene cu un mandat puternic de la cetățeni de a avansa aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană, a declarat președinta Maia Sandu, la summitul desfășurat la Copenhaga.
21:30
Fostul deputat democrat, Constantin Țuțu, a fost reținut în Ucraina: S-a predat benevol, la frontieră # Moldova1
Fostul deputat democrat Constantin Țuțu a fost reținut la punctul de trecere Vulcănești, pe sensul de intrare în Republica Moldova dinspre Ucraina. Reținerea a fost confirmată în seara zilei de joi, 2 octombrie, de Poliția de Frontieră a R. Moldova.
