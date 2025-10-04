Directorul ODA: Granturile pentru afaceri au fost unificate pentru acces mai simplu la finanțare

11:20

Comisia Electorală Centrală (CEC) urmează să examineze, astăzi, 3 octombrie, sesizările Inspectoratului Național de Investigații (INI) și Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) cu privire la Partidul „Democrația Acasă”, condus de Vasile Costiuc, care este acuzat de încălcarea legislației electorale. În documentul depus la CEC, INI susține că, în perioada campaniei electorale, au fost identificate acțiuni coordonate de manipulare a opiniei publice, printre care utilizarea a peste 990 de conturi „inautentice”, de tip „bot”, care ar fi promovat în mod fraudulos imaginea Partidului „Democrația Acasă” și a liderului acestuia, Vasile Costiuc. Ultimul susține că partidul nu ar avea nicio legătură cu acele conturi de pe TikTok.