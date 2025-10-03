Ion Creangă, bănuit de trădare de patrie, s-a prezentat în instanță. Se declară nevinovat

08:00

Emoții mari pentru 90 de vârstnici care au fost acceptați la Universitatea Vârstei a Treia. Ei vor studia engleză, educație juridică și digitalizare, iar cursurile vor fi organizate la Universitatea de Stat din Moldova. Copiii au fost puși la cale, nepoții au crescut și ei, așa că seniorii spun că au suficient timp pentru studii. Cei mai mulți au peste 70 de ani.