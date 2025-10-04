(video) Fata care are acasă pianul Irinei Rimes. De ce moldoveanca Ilinca Platon, nu a reușit să întoarcă vreun scaun la Vocea României: „Ești un deliciu”

18:30

Trombe marine au apărut în apropierea malului bulgăresc al mării Negre. În provincia Tsarevo a fost decretată stare de urgenţă din cauza fenomenelor extreme. În Burgas, localnicii au fost avertizaţi să nu iasă din case şi să urce, la nevoie, la etajele superioare ale clădirilor, din cauza inundaţiilor. În unele zone, s-au acumulat peste 100 de litri de apă pe metru pătrat. Autorităţile sunt sprijinite de militari cu bărci şi un detaşament de scafandri. Iar un elicopter a fost trimis de la Sofia să evacueze oameni din zonele greu accesibile, scrie presa română.