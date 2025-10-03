(live) Partidul „Democrație Acasă” rămâne fără alocații de la bugetul de stat pentru 12 luni. CC va decide dacă va valida mandatele formațiunii sau nu

12:10

Dispariția Carolinei Volcova, tânăra studentă în anul V la medicină, a zguduit colegii, familia și apropiații. Nimeni nu se aștepta la un final atât de tragic: trupul ei neînsuflețit a fost descoperit la marginea unei păduri, la aproximativ un kilometru de colegiul unde studia. Imaginile surprinse de camerele de supraveghere din instituția de învățământ cu doar câteva momente înainte de dispariție o arătau vizibil agitată, purtând pantaloni albaștri, bluză gri și jachetă neagră, cu un halat alb pe brațe, se povestește în cadrul emisiunii „Life Moldova”.