(live) Partidul „Democrație Acasă” rămâne fără alocații de la bugetul de stat pentru 12 luni. CC va decide dacă va valida mandatele formațiunii sau nu
UNIMEDIA, 3 octombrie 2025 17:40
Comisia Electorală Centrală s-a întrunit astăzi, 3 octombrie, în ședință. Pe ordinea de zi au figurat nouă subiecte, printre care sesizarea depusă de Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) și Inspectoratul Național de Investigație (INI) pe Partidul „Democrația Acasă”.
• • •
Acum 30 minute
17:40
17:30
Comisia Electorală Centrală a solicitat înregistrării concurentului electoral Partidului Politic „Democrația Acasă”. Totuși, instituția menționează că după încheierea alegerilor, înregistrarea unui concurent nu mai poate fi anulată, întrucât ziua scrutinului a trecut. Prin urmare, toate materialele vor fi transmise Curții Constituționale, care urmează să hotărască dacă validează sau nu rezultatele alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025. Decizia a fost luată astăzi, 3 octombrie, în cadrul ședinței CEC.
Acum o oră
17:10
(video) „Continuăm să muncim”. Prima reacție a lui Ion Ceban, după demisiile pe bandă rulantă de la Primăria Chișinău # UNIMEDIA
Primarul capitalei, Ion Ceban, a venit cu o primă reacție după demisiile anunțate în ultimele zile la Primăria municipiului Chișinău. „Continuăm să muncim și să realizăm proiecte”, a declarat edilul.
Acum 2 ore
16:50
Comisia Electorală Centrală se întrunește astăzi, 3 octombrie, în ședință. Pe ordinea de zi figurează nouă subiecte, printre care sesizarea depusă de Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) și Inspectoratul Național de Investigație (INI) pe Partidul „Democrația Acasă”. Comisia va decide dacă anulează sau păstrează mandatele PPDA.
16:50
Cum se simte tânărul de 17 ani, snopit în bătaie la un cămin din Bălți. Precizările medicilor # UNIMEDIA
Adolescentul de 17 ani, bătut de alți tineri la cămin din municipiul Bălți și internat ulterior în spital, se simte mai bine. Precizările au fost făcute pentru UNIMEDIA, de purtătoarea de cuvânt a Spitalului Clinic Bălți, Andreea Galici.
16:50
Șoferi, nu faceți plinul astăzi, în weekend e mai ieftin: Preţul benzinei scade cu 6 bani. Cât va costa motorina # UNIMEDIA
Agenția Naționala pentru Reglementare în Energetică (ANRE) anunță pentru acest weekend, 4-6 octombrie, prețuri mai mici la carburanți. Astfel, pentru un litru de benzină șoferii vor plăti cu 6 bănuți mai puțin, iar pentru cel la motorină - cu 5 bani.
16:40
Vine potopul peste Moldova: Meteorologii au emis Cod Galben de ploi puternice. Când intră în vigoare alertă # UNIMEDIA
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis un Cod Galben de ploi puternice pentru vestul țării. Alertă va intra în vigoare mâine, 4 octombrie, între orele 00:00 și 17:00.
16:30
După sesizările venite din partea PAS și a Poliției, și Serviciul de Informații și Securitate (SIS) a expediat către Comisia Electorală Centrală (CEC) o notă informativă cu privire la activitatea Partidului Democrația Acasă. La rândul său, liderul formațiunii, Vasile Costiuc, acuză SIS că ar monitoriza activitatea formațiunii sale pe rețelele sociale.
16:20
(video) Gluma făcută de Putin după incursiunile dronelor care au provocat teamă în Europa. Cum a luat peste picior NATO # UNIMEDIA
Președintele Vladimir Putin a ridiculizat temerile europene legate de apariția dronelor, a respins acuzațiile privind prezența trupelor ruse la granița cu Finlanda și a descris NATO drept un „tigru de hârtie”, scrie protv.ro.
16:10
16:10
Scene șocante la un cămin din Bălți: Un adolescent de 17 ani, în stare gravă, după ce a fost bătut de alți tineri. Ce spune Poliția # UNIMEDIA
Un adolescent de 17 ani, elev al unei Școli Profesionale din Bălți, a ajuns la spital în stare gravă după ce a fost bătut de alți tineri. Incidentul s-a produs pe 1 octombrie, în fața căminului instituției de învățământ.
16:10
(foto) Accident cumplit la Cantemir: O șoferiță și o pasageră, descarcerate de salvatori, după ce un TIR și o Dacia s-au lovit frontal # UNIMEDIA
Un accident rutier grav s-a produs în după-amiaza zilei de 3 octombrie 2025, pe traseul R34 Cantemir–Cahul, în apropierea satului Ghioltosu, raionul Cantemir. Un camion de model Volvo și un automobil Dacia Logan s-au ciocnit frontal. În urma impactului, trei persoane aflate în autoturism au rămas blocate între fiarele mașinii.
16:00
Alarmă în industria zahărului: Dacă Guvernul cedează presiunilor comercianților-importatori, Moldova rămâne fără ultimele 2 fabrici de zahăr și fără zahăr propriu # UNIMEDIA
Uniunea Producătorilor de Zahăr din Moldova (UPZM) își exprimă profunda îngrijorare față de presiunile exercitate de unii dealeri și comercianți-importatori, care contestă proiectul Guvernului privind protejarea pieței prin limitarea importurilor de zahăr din Serbia.
Acum 4 ore
15:50
15:50
Ultima oră! Unul dintre învinuiții de omorul lui Sergiu Oală, tânărul din Bălți, condamnat la 17 ani de pușcărie. 13 inculpați pe dosar # UNIMEDIA
Mihail Cebotari, unul dintre cei 13 inculpați în dosarul omorului lui Sergiu Oală, tânărul de 21 de ani din Bălți, a fost condamnat la 17 ani de închisoare, scrie nordinfo.md.
15:40
15:30
(video) Surpriză în direct: The Motans a dezvăluit sexul celui de-al doilea copil. În cinstea cui i-a pus numele # UNIMEDIA
Denis Roabeș, cunoscut sub numele de scenă The Motans, a anunțat în direct, la Profm, că a devenit tată pentru a doua oară. Artistul a mărturisit că soția sa, Bianca, a adus pe lume un băiețel.
15:20
(video) Vasile Costiuc acuză PAS că pregătește „furtul mandatelor” Democrației Acasă: „Vor să-și facă majoritate constituțională, prin abuz și acte false” # UNIMEDIA
Liderul Partidului Democrația Acasă, Vasile Costiuc, a declarat că guvernarea PAS încearcă să-și construiască majoritate constituțională prin „abuz și acte false”, vizând mandate obținute legal de formațiunea sa la alegerile parlamentare. Declarațiile au fost făcute de politician în cadrul unei intervenții live pe rețele.
15:20
15:10
15:00
Un ex-primar din Glodeni și o firmă din Chișinău, sub lupa CNA: Au ascuns actele pe un proiect de canalizare de peste 8 milioane de lei # UNIMEDIA
Centrul Național Anticorupție, sub conducerea Procuraturii Bălți, a demarat o anchetă împotriva unui fost primar din raionul Glodeni și a unei firme din Chișinău, suspectați că ar fi sustras și ascuns documentația unui proiect de apă și canalizare de peste 8 milioane de lei, blocând finalizarea lucrărilor, se arată într-un comunicat emis de CNA.
14:50
14:50
(video) Inundaţii masive în Bulgaria: Peste 100 de litri de apă pe metru pătrat. Staţiunea Elenite, luată complet de viituri # UNIMEDIA
Jumătate de Bulgaria suferă de pe urma ploilor torenţiale care au provocat inundaţii și alunecări de teren. S-au acumulat peste 100 de litri de apă pe metru pătrat, iar staţiunea Elenite a fost luată complet de viituri, scrie publicaţia Bulgaria Dnes, citată de presa română.
14:40
Un bărbat de 85 de ani, originar din orașul Leova, este căutat de rude și de oamenii legii. Potrivit Poliției, acesta a plecat ieri, 2 octombrie, de acasă și până în prezent nu a revenit.
14:20
Igor Dodon: Excluderea unui partid parlamentar va fi ultima lovitură în statul de drept. Majoritatea Maiei Sandu este fragilă și ar vrea să-și consolideze pozițiile prin încă 2-3 mandate # UNIMEDIA
Unul dintre liderii Blocului electoral Patriotic, ex-președintele Igor Dodon susține că prin excluderea unui partid parlamentar guvernarea PAS generează alegeri repetate sau anticipate, iar intenția va constitui „ultima lovitură fatală în statul de drept, în principiile votului democrat și în voința poporului”. „Toți înțeleg miza politică: majoritatea sorosistă a Maiei Sandu este destul de fragilă și PAS ar vrea să-și consolideze pozițiile prin acapararea a încă 2-3 mandate de deputat”, afirmă fostul șef de stat.
14:00
(video) Kate Middleton, grație desăvârșită: Prințesa de Wales a urcat pe tocuri într-un avion de luptă, iar imaginile au devenit virale # UNIMEDIA
Prințesa Kate Middleton a efectuat prima sa vizită oficială la o bază a Forțelor Aeriene din Marea Britanie, în calitate de Comodor șef al Flotei Aeriene, scrie protv.ro.
14:00
Keith Urban, primul concert după divorțul de Nicole Kidman. Pe scenă, a proiectat fotografia cu actrița și fiicele lor # UNIMEDIA
Keith Urban a revenit pe scenă la GIANT Center din Hershey, Pennsylvania, bifând primul show după ce s-a aflat că el și Nicole Kidman divorțează. Starul country a proiectat pe ecrane o fotografie cu Kidman și cu cele două fiice ale lor, în timp ce interpreta piesa „Heart Like a Hometown” (lansată în 2024), gest primit cu aplauze puternice de public, scrie profm.ro.
Acum 6 ore
13:50
(video) Nu le-ai văzut niciodată așa: Surorile Osoianu au făcut senzație pe Marele Zid Chinesc și au interpretat o lălaită # UNIMEDIA
Surorile Osoianu au făcut senzație pe Marele Zid Chinezesc, una dintre cele șapte noi minuni ale lumii. Acestea au interpretat o „lălaită” - un cântec tradițional moldovenesc fără cuvinte, chiar pe zid, fiind ascultate și filmate de zeci de turiști.
13:30
Presa română: Cum ar putea pierde partidul Maiei Sandu majoritatea în Parlamentul de la Chișinău # UNIMEDIA
După alegerile parlamentare de duminica trecută, partidul fondat de către Maia Sandu, actuala președintă a Republicii Moldova a reușit să obțină 55 de mandate. Cu toate acestea, viitoare guvernare poate fi extrem de fragilă, potrivit Digi24.ro, care xplică într-o analiză care ar putea fi vulnerabilitățile.
13:20
Țuțu este acuzat de „traversare ilegală a frontierei”. Acesta a fost plasat în izolator pentru 72 de ore. Ce spun procurorii # UNIMEDIA
Fostul deputat democrat Constantin Țuțu, reținut ieri, 2 octombrie, la vama Vulcănești, a fost plasat în izolator pentru 72 de ore, pentru traversarea ilegală a frontierei Republicii Moldova. Informațiile au fost confirmate pentru UNIMEDIA de purtătorul de cuvânt al Procuraturii pentru Combaterea Criminalității și Cauze Speciale, Emil Gaitur.
13:10
O femeie a devenit noul lider al Bisericii Anglicane, pentru prima dată în istorie: Cine este Sarah Mullally # UNIMEDIA
Sarah Mullally a fost numită vineri noul arhiepiscop de Canterbury, devenind astfel liderul spiritual al celor 85 de milioane de anglicani din întreaga lume și prima femeie care ocupă această funcție, potrivit CNN, potrivit hotnews.ro.
12:50
(video) Au transformat subterana în podium: Mai multe tinere au defilat în rochii negre și sub muzică de violoncel, într-un pasaj din centrul capitalei # UNIMEDIA
Un pasaj pietonal din inima capitalei s-a transformat pentru o zi într-un podium de modă inedit. Pe fundalul pereților de beton, tinere modele au defilat în cadrul unui eveniment artistic neconvențional, desfășurat la intersecția bulevardului Negruzzi cu strada Ciuflea.
12:30
Continuă plecările de la Primăria Chișinău: Vladimir Bolocan, șeful direcției asistență medicală și socială, a demisionat # UNIMEDIA
Șeful direcției asistență medicală și socială, Vladimir Bolocan, a demisionat din funcție ieri, 2 octombrie. „A venit timpul să dau viață unor proiecte care de mult timp le am planificate”, a scris acesta pe rețele.
12:10
(video) Ultima zi din viața Carolinei. Ce spun colegii și profesorii studentei de la medicină, găsită strangulată la Cahul: „A sunat fata din cameră și a anunțat-o că i-a rupt cearșaful” # UNIMEDIA
Dispariția Carolinei Volcova, tânăra studentă în anul V la medicină, a zguduit colegii, familia și apropiații. Nimeni nu se aștepta la un final atât de tragic: trupul ei neînsuflețit a fost descoperit la marginea unei păduri, la aproximativ un kilometru de colegiul unde studia. Imaginile surprinse de camerele de supraveghere din instituția de învățământ cu doar câteva momente înainte de dispariție o arătau vizibil agitată, purtând pantaloni albaștri, bluză gri și jachetă neagră, cu un halat alb pe brațe, se povestește în cadrul emisiunii „Life Moldova”.
12:00
Stație terminus forțată: Un troleibuz, grav avariat, după ce s-a lovit cu un camion, în centrul capitalei # UNIMEDIA
Un accident rutier s-a petrecut în această dimineață în centrul capitalei, unde un troleibuz s-a lovit cu un camion.
Acum 8 ore
11:50
Victoria Sanduța: „Se vehiculează că voturile unui concurent electoral, care a trecut pragul, ar putea fi anulate. O fraudă electorală foarte gravă” # UNIMEDIA
Fosta candidată independentă la alegerile parlamentare, ex-judecătoarea Victoria Sanduța a reacționat la informația despre o posibilă anulare a voturilor obținute de Platforma „Democrația Acasă” la parlamentare. „Vreau să fiu foarte clară: acest lucru ar fi o fraudă electorală foarte gravă. Alegătorii nu și-au dat votul pentru ca el să fie „mutat”, după bunul plac al cuiva, în buzunarul altui partid sau concurent electoral”, a scris Sanduța.
11:30
„Mедвежья услуга”: Un Volvo, lovit de o Toyota într-o intersecție de la Buiucani, după o cedare pe jumătate # UNIMEDIA
Un incident rutier s-a produs la Buiucani, în această dimineață, 3 octombrie. Un șofer de Volvo a intrat într-o intersecție, fiind lăsat de un conducător auto, însă al doilea participant la trafic nu i-a acordat prioritate.
11:20
Victoriabank extinde opțiunile de plată digitală pentru magazinele online, oferind posibilitatea de a accepta achitări prin Apple Pay. Această soluție le permite comercianților să proceseze plăți rapid și sigur, iar clienților acestora să finalizeze achizițiile cu un singur click, pe iPhone, iPad sau Apple Watch, fără a introduce manual datele cardului sau informațiile de livrare. Banca a integrat anterior și Google Pay, completând astfel portofoliul de plăți digitale pentru clienții e-commerce.
11:20
(video) Dinu Plîngău vrea să revină în Platforma DA „într-o formă sau alta”: Timpul va arăta când # UNIMEDIA
Fostul lider al Platformei Demnitate și Adevăr, care a candidat pe lista Partidului Acțiune și Solidaritate la parlamentare, Dinu Plîngău, a declarat la emisiunea „Cutia Neagră” de la TV8 că își propune să revină în formațiune, dar a precizat că decizia nu depinde doar de el și că momentul nu este încă stabilit
11:10
(video) The Motans a devenit tată pentru a doua oară: Modul inedit ales de Denis Roabeș pentru a da vestea cea mare # UNIMEDIA
Surpriză de proporții pentru admiratoarele lui Denis Roabeș. Solistul trupei The Motans a anunțat, cu un zâmbet larg și o emoție vizibilă, că viața lui s-a schimbat din nou radical. La doar doi ani după ce și-a ținut în brațe primul copil, cântărețul este acum tată pentru a doua oară, scrie presa română.
11:10
Alertă cu drone la Soci: Sirene de alarmă au răsunat la scurt timp după discursul lui Putin despre războiul din Ucraina # UNIMEDIA
Sirenele de alarmă au răsunat vineri în Soci, în sud-vestul Rusiei, la scurt timp după ce președintele Vladimir Putin a susținut un discurs despre războiul din Ucraina și alte subiecte în cadrul unui forum organizat în oraș, scrie adevarul.ro.
10:40
10:30
(video) Au rămas fără acoperiș deasupra capului, în prag de iarnă: Un incendiu devastator a mistuit o parte dintr-o casă, la Boșcana # UNIMEDIA
O familie din localitatea Boșcana, raionul Criuleni, a rămas fără locuință în prag de iarnă, după ce acoperișul casei a fost mistuit de flăcări. Incendiul devastator a izbucnit joi seara, 2 octombrie. Pompierii au intervenit cu patru autospeciale pentru a stinge focul. Din fericire, nimeni nu a fost rănit, însă casa a rămas grav avariată, iar cauza izbucnirii incendiului urmează să fie stabilită.
10:20
Leii descoperă adevăratele prietenii, iar Racii au parte de atenție: Află ce-ți prezic astrele # UNIMEDIA
Conjuncția planetară de astăzi aduce o zi de reflecție și decizii importante pentru toate semnele zodiacale. Fiecare nativ va resimți influența astrelor într-un mod unic, fie că este vorba de relații sau de carieră. Horoscopul zilnic de astăzi ar putea dezvălui indicii personalizate despre cum să navigăm aceste energii cosmice.
10:10
Vrei căldură? Cere! „Termoelectrica”, gata să înceapă sezonul de încălzire în capitală, chiar dacă Primăria nu a emis o dispoziție # UNIMEDIA
„Termoelectrica” S.A. anunță că este pregătită să înceapă furnizarea energiei termice către consumatorii din municipiul Chișinău, în contextul scăderii temperaturilor exterioare. Conectarea la agentul termic poate avea loc chiar înainte de emiterea unei dispoziții oficiale din partea Primăriei.
10:10
Teatrul Național „Eugène Ionesco” aduce magia copilăriei în spectacolul „Peter Pan”, regizat de Sergiu Chiriac, după povestea clasică a lui James Matthew Barrie. Este o experiență dedicată atât copiilor, care descoperă Țara de Nicăieri, cât și adulților, care retrăiesc emoția zborului cu puterea imaginației.
10:00
Intervenție SMURD pentru un copil de 13 ani: Băiatul, transportat la Chișinău după ce a fost suferit un traumatism toracic # UNIMEDIA
În după-amiaza zilei de 2 octombrie 2025, un echipaj aero-medical SMURD a efectuat o intervenție aeriană pentru a transporta din Iași la Chișinău un băiat în vârstă de 13 ani, cetățean al Republicii Moldova.
Acum 12 ore
09:40
Prințul William anunță reforme la nivelul monarhiei: Cred că pot spune cu siguranță că schimbarea este pe agenda mea # UNIMEDIA
Prințul de Wales a declarat că va aduce schimbări în monarhie atunci când va fi rege, într-un interviu despre care surse din palat spun că este cel mai deschis interviu al Prințului William, notează BBC, citat de presa română.
09:30
„Orice început frumos are un sfârșit”. Mesajul Nataliei Ixari, după plecarea de la Primărie # UNIMEDIA
După ce primarul capitalei Ion Ceban a anunțat despre schimbările de la Primărie, Natalia Ixari, fosta purtătoarea de cuvânt a edilului a venit cu un mesaj public pe rețele. „Orice început frumos are un sfârșit. Orice ușă închisă este pentru a se deschide o altă ușă”, a menționat Ixari.
09:10
File din trecut: Tratatul lui Teodosiu I cu Goții, un Punct de Cotitură pentru Imperiul Roman # UNIMEDIA
Pe 3 octombrie, istoria a fost marcată de predarea lui Vercingetorix și reunificarea Germaniei, evenimente ce au remodelat Europa.
