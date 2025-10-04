(video) „Parazitul, dacă nu venea... ” Crima teribilă de la Ocolina, unde un bărbat a fost ucis și aruncat în râpă: Tatăl unuia dintre suspecți a băut cu ei în acea seară
UNIMEDIA, 4 octombrie 2025 20:10
Investigațiile pe crima teribila de la Ocolina, unde Vasile Rotaru, un bărbat de 37 de ani, a fost omorât, legat și târât cu un cal, apoi aruncat într-o râpă de la marginea pădurii, scot la iveală detalii cutremurătoare. Tatăl unuia dintre suspecți, vecin cu familia lui Vasile Rotaru, dă vina pe victimă. „Dacă nu venea parazitul, nimic nu se întâmpla”, spune bărbatul, pentru Life Moldova, care după ce fiul său a fost reținut, el a vândut tot ce avea pe lângă gospodărie și a plecat din sat, iar în seara tragediei - era și el acasă.
• • •
Alte ştiri de UNIMEDIA
Acum 30 minute
20:10
(video) „Parazitul, dacă nu venea... ” Crima teribilă de la Ocolina, unde un bărbat a fost ucis și aruncat în râpă: Tatăl unuia dintre suspecți a băut cu ei în acea seară # UNIMEDIA
Investigațiile pe crima teribila de la Ocolina, unde Vasile Rotaru, un bărbat de 37 de ani, a fost omorât, legat și târât cu un cal, apoi aruncat într-o râpă de la marginea pădurii, scot la iveală detalii cutremurătoare. Tatăl unuia dintre suspecți, vecin cu familia lui Vasile Rotaru, dă vina pe victimă. „Dacă nu venea parazitul, nimic nu se întâmpla”, spune bărbatul, pentru Life Moldova, care după ce fiul său a fost reținut, el a vândut tot ce avea pe lângă gospodărie și a plecat din sat, iar în seara tragediei - era și el acasă.
Acum o oră
19:40
Doar un profesor din Chișinău: Lista cadrelor didactice care au câștigat concursul „Pedagogul Anului 2025” # UNIMEDIA
Câștigătorii concursului republican „Pedagogul anului 2025” au fost premiați în cadrul unei ceremonii festive organizate sâmbătă, 4 octombrie curent, de către Ministerul Educației și Cercetării. De premii au beneficiat 13 profesori, învățători și educatori, care au trecut prin mai multe etape ale competiției, remarcându-se prin profesionalism, creativitate și pasiune pentru educație.
Acum 2 ore
19:20
(video/update) Constantin Țuțu, adus în fața instanței: „Am intrat legal în țară”. Va sta 30 de zile după gratii # UNIMEDIA
(update) Instanța i-a dictatt 30 de arest preventiv.Știrea inițială: Sportivul Constantin Țuțu, fost deputat democrat, a fost adus astăzi în fața instanței de judecată, care va decide dacă îl plasează în arest. Acesta contrazice organele de drept și spune că „a intrat legal în țară, așa cum intră orice om”.
19:10
(video) „I'm fuc**ng grateful”: Cine este Nikita, tânărul din Moldova care a urcat pe podium pentru Louis Vuitton, la Fashion week Paris # UNIMEDIA
Un tânăr din Republica Moldova a fost ales de unul dintre cele mai de lux branduri din lume, Louis Vuitton, pentru a-l reprezenta la săptămâna modei de la Paris - cel mai monden eveniment, care dictează trendurile pe piața modei și prezintă noile tendințe din viitoarele colecții. Faceți cunoștință cu istoria lui Nikita.
18:50
(video) Accident la Buiucani: O Skoda și un Ford s-au tamponat și au perturbat circulația în zonă # UNIMEDIA
Un accident s-a produs astăzi la o intersecție de le strada Belinski din sectorul Buiucani al capitalei. Potrivi imaginilor expediate redacției UNIMeDIA, circulația în zona a fost perturbată.
18:30
(video) Primarul de Sadîc, care s-a bătut recent cu o femeie, condamnat pentru huliganism pe un alt dosar: Ce amendă va achita # UNIMEDIA
Primarul satului Sadîc din raionul Cantemir, filmat în campania electorală cum se bate cu femeie chiar în incinta primăriei, a fost condamnat de prima instanță pentru huliganism, pe un alt dosar. Ar fi vorba despre o altă bătaie, anterioară, cu un consătean de-al său.
Acum 4 ore
18:20
Nici ploaia nu i-a oprit: Ziua Națională a Vinului a început în PMAN. Era așteptată și Maia Sandu, dar a venit Igor Grosu # UNIMEDIA
Ceremonia oficială de deschidere a Zilei Naționale a Vinului 2025 a început. Ajunsă la cea de-a XXIV-a ediție, sărbătoarea celebrează tradițiile milenare ale vinificației și oferă oportunitatea de a descoperi aromele, cultura și oamenii care fac din Vinul Moldovei un simbol al excelenței și al identității naționale.
18:10
„ChatGPT m-a costat doar 15 euro”: Un fotbalist şi-a înlocuit agentul cu AI pentru a-şi negocia un transfer # UNIMEDIA
Demetri Mitchell, fost jucător al Manchester United, a negociat transferul său la un club londonez fără a plăti serviciile unui agent, scrie news.ro.
17:40
(video) Noi dezvăluiri de la Dinu Plîngău: PAS ne-a propus încă la locale ca Platforma DA să nu participe, în schimbul locurilor pe listă la CMC # UNIMEDIA
Dinu Plîngău, care a părăsit Platforma DA pentru a candida la funcția de deputat pe lista Partidului Acțiune și Solidaritate, a dezvăluit că a avut propuneri similare și la alegerile locale din 2023. „Am refuzat atunci și avem haos în capitală. Ca să nu repetăm acele greșeli, am acceptat acum”, a explicat Plîngău la TV8.
17:10
(video) Moldova, pe harta luxului internațional: Ambalaje pentru Chanel și Dior, produse chiar la Chișinău # UNIMEDIA
Pe rafturile magazinelor din Paris, Milano sau New York găsim parfumuri și produse de lux ambalate în cutii realizate la Chișinău. Lux Packaging este compania care produce ambalaje premium pentru unele dintre cele mai mari branduri din lume: Chanel, Christian Dior, Acqua di Parma, Versace, Ferrari, Trussardi. Particularitatea companiei este că aproape 80% din procesul de producție este manual, ceea ce transformă fiecare cutie într-o piesă unică, realizată cu migală și precizie. „Brandurile pun accent pe calitate. Iar noi asta oferim: calitate”, subliniază fondatoarea companiei, Tatiana Friniuc.
16:40
Parlamentul bulgar i-a retras preşedintelui autoritatea de a numi şefii serviciilor de securitate # UNIMEDIA
Parlamentul Bulgariei a adoptat modificările la Legea privind Agenţia de Stat pentru Securitate Naţională (SANS) în prima şi a doua lectură. Conform amendamentelor, preşedintele Agenţiei de Stat pentru Securitate Naţională va fi ales de Parlament la propunerea guvernului, în loc să fie numit prin decret prezidenţial, potrivit BTA, citat de news.ro.
Acum 6 ore
16:10
(video) „Nu e pentru că sunt norocoasă”: Marina Cârnaț a primit, la a 10-a externare, cadou un Mercedes: Total black, visul meu # UNIMEDIA
Marina Cârnaț a avut parte de o supriza deosebită, la externarea din maternitate, după ce a adus pe lume al 10-lea copil. Soțul ei, Teodor, i-a adus cadou la ușă un Mercedes nou, de culoare neagră. Marina, îmbrăcată și ea într-o rochie neagră fabuloasă, a postat imagini și poze cu noua sa mașină.
15:50
Armata israeliană a declarat sâmbătă că îşi continuă ofensiva în oraşul Gaza şi a avertizat locuitorii să nu se întoarcă în zonă, în ciuda apelului preşedintelui american Donald Trump de a înceta imediat bombardamentele Israelului, scrie news.ro.
15:10
TikTok rescrie regulile luxului: Cum influențează rețeaua deciziile de cumpărare ale noii generații # UNIMEDIA
Un nou raport TikTok, „Express to Impress”, dezvăluie rolul crucial pe care platforma îl joacă în conectarea brandurilor de lux cu generațiile mai tinere.
15:10
Sportivul Constantin Țuțu, fost deputat democrat, a fost adus astăzi în fața instanței de judecată, care va decide dacă îl plasează în arest. Acesta contrazice organele de drept și spune că „a intrat legal în țară, așa cum intră orice om”.
14:40
Violeta Gașițoi, despre videoclipul „Prostitution” filmat, inclusiv, la psihiatrie: „Artă controversată vs. drepturile pacienților” # UNIMEDIA
Scandalul legat de filmările videoclipului la piesa Prostitution a solistului trupei Rammstein, realizate la Spitalul de Psihiatrie a ajuns în analiza juriștilor. Asta după ce explicațiile instituției medicale au scandalizat și mai mult societatea. Vedeți mai jos o analiză efectuată de avocata Violeta Gașițoi, în care se abordează, în primul rând, problema demnității pacienților, despre care au cam uitat toți cei implicați în aceste filmări.
14:30
Banner anti-Israel şi mingi de tenis aruncate în teren: Meciul din LaLiga, Osasuna-Getafe, a fost întrerupt pentru scurt timp # UNIMEDIA
Meciul dintre Osasuna şi Getafe, disputat vineri seară în LaLiga, a fost întrerupt temporar din cauza incidentelor produse în tribune la El Sadar, scrie news.ro.
Acum 8 ore
13:50
(video) Fata care are acasă pianul Irinei Rimes. De ce moldoveanca Ilinca Platon, nu a reușit să întoarcă vreun scaun la Vocea României: „Ești un deliciu” # UNIMEDIA
Ilinca Platon s-a născut în Italia, însă, după doar trei luni, mama ei a dus-o în Republica Moldova și a lăsat-o în grija bunicilor până la vârsta de 13 ani. Tânăra a povestit ce o leagă de Irina Rimes chiar dacă nu a reușit să întoarcă vreun scaun, aseară, la Vocea României, difuzată de protv.ro.
13:40
Sean „Diddy” Combs, condamnat la peste 4 ani de pușcărie pentru proxenetism: Va plăti şi o amendă de jumătate de milion de dolari # UNIMEDIA
Magnatul hip-hopului american, Sean „Diddy” Combs, a fost condamnat vineri la 50 de luni de închisoare pentru acuzaţii legate de prostituţie şi proxenetism, relatează Reuters, citat de news.ro.
13:30
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) atenționează consumatorii despre retragerea de pe piață a produsului hinkali marca „Deosebit” al companiei Ferex GB SRL. Decizia vine după ce, în urma testărilor de laborator, s-a depistat prezența bacteriei Salmonella spp..
13:10
ANTA, avertizează: Vehiculele pentru pasageri nu pot fi utilizate pentru transportul de mărfuri # UNIMEDIA
Agenția Națională Transport Auto (ANTA) atenționează operatorii de transport rutier și conducătorii auto asupra riscurilor majore generate de utilizarea necorespunzătoare a vehiculelor autorizate pentru transportul de pasageri în scopul transportării de mărfuri.
Acum 12 ore
12:20
(live) Nici ploaia nu i-a oprit: Ziua Națională a Vinului a început în PMAN. Era așteptată și Maia Sandu, dar a venit Igor Grosu # UNIMEDIA
Ceremonia oficială de deschidere a Zilei Naționale a Vinului 2025 a început. Ajunsă la cea de-a XXIV-a ediție, sărbătoarea celebrează tradițiile milenare ale vinificației și oferă oportunitatea de a descoperi aromele, cultura și oamenii care fac din Vinul Moldovei un simbol al excelenței și al identității naționale. Urmăriți live sărbătoare pe UNIMEDIA.
12:10
Trump aruncă o umbră asupra premiilor Nobel, în timp ce organismul care acordă distincţiile avertizează că libertatea academică este în pericol # UNIMEDIA
Una dintre instituţiile care acordă premiile Nobel a avertizat că libertatea academică este ameninţată în SUA şi în alte părţi, interferenţa politică riscând să aibă efecte negative pe termen lung - în timp ce oamenii de ştiinţă se pregătesc pentru anunţarea premiilor de săptămâna viitoare, potrivit Reuters, citat de news.ro.
12:10
(video) Tragedie pe șosea: Șoferul unui BMW a decedat, noaptea trecută, după ce a intrat cu viteză într-un camion # UNIMEDIA
Tragedie la Ungheni. Un bărbat de 37 de ani a murit pe loc, după ce a intrat cu BMW-ul într-un camion care aștepta să vireze. Alți doi bărbați din BMW, care erau pasageri, au fost transportați la spital cu multiple traume. Imagini surprinse de camere de supraveghere, publicate de poliție.
11:40
(video) „The best boyfriend in the world.” Iubitul secret al Andreei Bostănică pare a fi miliardar: Ce cadouri le-a făcut invitatelor la petrecerea din Dubai # UNIMEDIA
Andreea Bostănică și-a invitat prietenele la o mega petrecere, de ziua ei, în Dubai. După avion și un iaht de lux, a venit și momentul care le-a surprins și mai mult pe fete. Prietenul secret al Andreei le-a dăruit tuturor câte un iPhone.
11:10
Care sunt cele mai bune companii de lux din lume, conform Time: Pe ce loc s-a clasat Ferrari # UNIMEDIA
Revista Time a publicat clasamentul celor mai bune companii din lume în 2025, bazat pe satisfacția angajaților, creșterea veniturilor și transparența în ceea ce privește sustenabilitatea. Printre acestea se numără și mai multe grupuri de lux.
10:40
(video 18+) „L-au amenințat să tacă”: Cei trei elevi de la Bălți care și-au bătut cu cruzime colegul ar fi fost beți: Minorul, internat cu traumă cranio-cerebrală # UNIMEDIA
Poliția a deschis un dosar penal pe cazul șocant dintr-un cămin de la Bălți, unde trei elevi și-au bătut cu cruzime un coleg, apoi l-au amenințat să tacă, altfel „va fi mai rău”. Când comandanta căminului l-a văzut, a chemat imediat poliția și ambulanța, iar, din spusele surorii victimei, minorii ar fi fost beți.
10:30
Secţiile de votare s-au redeschis sâmbătă în Republica Cehă, în a doua zi a alegerilor parlamentare pe care fostul premier Andrej Babis ar putea să le câştige, dar fără a avea certitudinea că va putea obţine o majoritate, scrie news.ro.
10:00
Atenție șoferi și călători! Traficul în centrul capitalei este blocat: Vezi traseele de ocolire # UNIMEDIA
Primăria Chișinău informează că, în perioada 3 octombrie 2025, ora 16:00 - 6 octombrie 2025, ora 06:00, va fi suspendat traficul rutier pe bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, tronsonul cuprins între str. Alexandr Pușkin și str. Maria Cebotari, dar și pe str. Mitropolit G.Bănulescu –Bodoni, tronsonul cuprins între str. Columna și str. 31 August 1989.
09:50
Pe 4 octombrie, istoria a fost marcată de adoptarea Calendarului gregorian și de lansarea primului satelit artificial, Sputnik 1.
09:40
Un jurnalist salvadorian, expulzat din SUA după ce a relatat despre manifestaţiile anti-Trump # UNIMEDIA
Un jurnalist salvadorian stabilit de două decenii în Statele Unite a fost expulzat vineri, după ce fusese arestat în timp ce relata de la manifestaţii anti-Trump, la mijlocul lunii iunie, a anunţat un organism american de apărare a presei, scrie news.ro.
09:30
O zi destul de bună. O să avem grijă de casă, de familie și o să ne oferim și nouă un mic respiro — o plimbare, o vizită, orice ne poate elibera de stres, potrivit stirileprotv.ro.
09:10
Vremea de astăzi, în Republica Moldova, va fi caracterizată de condiții variate, cu perioade de ploaie și cer acoperit, atmosfera fiind umedă și răcoroasă.
Acum 24 ore
21:10
(video) Costiuc, după ce CEC a pasat decizia privind mandatele PPDA la CC: Se tem să ia cartoful cu mâinile lor, pentru că cineva urmează să ia pumni în cap # UNIMEDIA
Liderul Partidului Democrația Acasă, Vasile Costiuc,a comentat decizia Comisie Electorale Centrale de a trimite la Curte Constituțională hotărârea privind mandatele PPDA, afirmând că aceștia se tem să îți asume responsabilitatea pentru că cineva „urmează să ia pumni în cap”.
21:00
Secția Cultură și Turism Soroca anunță cu profundă durere trecerea în eternitate a lui Tudor Eftodii, muzician de excepție, posesor al unei voci cristaline care a înseninat inimile tuturor celor care l-au ascultat.
20:40
Î.C.S Premier Energy Distribution S.A. anunţă că sâmbătă, 4 octombrie, vor avea loc lucrări programate de întreținere, renovare și modernizare a rețelelor electrice. Astfel, conform companiei, deconectările vor fi pentru îmbunătățirea serviciilor prestate clienţilor.
20:30
De la volan, direct la Dispensar: Un șofer de 37 de ani, prins conducând drogat în miez de noapte # UNIMEDIA
Un șofer de 37 de ani a fost oprit noaptea trecută de polițiștii de patrulare în timp ce conducea haotic prin capitală. Potrivit Poliției, bărbatul a fost testat medical, rezultând că se afla sub influența cannabis-ului.
Ieri
20:10
Maia Sandu nu va fi supusă unei expertize psihiatrice: Cererea depusă de avocatul Annei Mihalachi, respinsă de instanță # UNIMEDIA
Judecătoria Chișinău a respins astăzi cererea avocatului Annei Mihalachi, femeia care a publicat pe Facebook o postare în care susținea că bunicul șefei statului „a fost informator”, de a supune șefa statului, Maia Sandu, unei expertize psihiatrice.
20:00
Alte 9 posturi TV, sancționate pentru modul de reflectare a alegerilor parlamentare: Ce încălcări a stabilit CA # UNIMEDIA
În ședința din 3 octombrie, membrii Consiliului Audiovizualului (CA) au aplicat amenzi în mărime totală de 69 000 de lei pentru 9 posturi TV și câte o avertizare publică pentru 7 posturi TV, pentru încălcarea legislației electorale în procesul de reflectare a alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025, dar și a prevederilor Codului serviciilor media audiovizuale (CSMA).
19:40
Donald Trump, ultimatum pentru Hamas: Eliberați toți ostaticii și semnați acordul până duminică sau „se va dezlănțui iadul” # UNIMEDIA
Donald Trump a dat un ultimatum pentru Hamas, cerând eliberarea tuturor ostaticilor și semnarea unui acord de pace până duminică, ora 18:00. Președinte american a afirmat că „peste 25.000 de soldați au fost deja eliminați” și a avertizat că, în cazul unui refuz, „se va dezlănțui iadul”, iar liderii grupării „vor fi vânați și uciși”, scrie digi24.ro.
19:10
Accident grav în capitală: O tânără de 25 de ani, lovită de un Porsche, în timp ce traversa strada regulamentar # UNIMEDIA
O tânără de 25 de ani a suferit mai multe traumatisme, după ce a fost lovită de un Porsche. Potrivit informațiilor, incidentul a avut loc în timp ce acesta traversa strada regulamentar.
19:00
„Închideți ușile și geamurile, iar dacă sunteți la volan reduceți viteza”: IGSU, cu recomandări în contextul alertei meteo # UNIMEDIA
Conform datelor Serviciului Hidrometeorologic de Stat, pe data de 04 octombrie 2025, în intervalul orelor 00.00 – 17.00, în mai multe regiuni ale țării se vor înregistra ploi puternice, cu acumulări de apă de 15–30 l/m². În acest context, IGSU îndeamnă cetățenii să respecte mai multe recomandări, în vederea prevenirii situațiilor de risc.
18:50
Poliția înaintează noi acuzații lui Constantin Țuțu: Ar fi încercat să influențeze angajați IGPF ca să treacă frontiera # UNIMEDIA
Poliția Națională vine cu precizări în legătură cu reținerea lui Constantin Țuțu, aflat în căutare și care figurează într-o cauză penală pornită pe faptul traversării ilegale a frontierei de stat.
18:30
Fenomen spectaculos pe malul bulgăresc al Mării Negre: Trombe marine uriașe au inundat satele din apropiere # UNIMEDIA
Trombe marine au apărut în apropierea malului bulgăresc al mării Negre. În provincia Tsarevo a fost decretată stare de urgenţă din cauza fenomenelor extreme. În Burgas, localnicii au fost avertizaţi să nu iasă din case şi să urce, la nevoie, la etajele superioare ale clădirilor, din cauza inundaţiilor. În unele zone, s-au acumulat peste 100 de litri de apă pe metru pătrat. Autorităţile sunt sprijinite de militari cu bărci şi un detaşament de scafandri. Iar un elicopter a fost trimis de la Sofia să evacueze oameni din zonele greu accesibile, scrie presa română.
18:10
Noi detalii despre reținerea lui Constantin Țuțu: Fostul deputat ar fi încercat să influențeze vameșii pentru a putea intra în țară # UNIMEDIA
Poliția Națională vine cu precizări în legătură cu reținerea lui Constantin Țuțu, aflat în căutare și care figurează într-o cauză penală pornită pe faptul traversării ilegale a frontierei de stat.
18:00
Starul de la Manchester City, lăsat cu „buza umflată” de fosta iubită: Femeia l-a înșelat chiar cu coechipierul partenerului său # UNIMEDIA
Unul dintre cele mai cunoscute cupluri din sportul internațional s-a destrămat după ce starul de la Manchester City a fost înșelat de partenera lui. Totul s-a întâmplat în urmă cu mai bine de 10 ani, însă abia acum s-au pus cap la cap toate aspectele infidelității, scrie protv.ro.
17:40
(live) Partidul „Democrație Acasă” rămâne fără alocații de la bugetul de stat pentru 12 luni. CC va decide dacă va valida mandatele formațiunii sau nu # UNIMEDIA
Comisia Electorală Centrală s-a întrunit astăzi, 3 octombrie, în ședință. Pe ordinea de zi au figurat nouă subiecte, printre care sesizarea depusă de Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) și Inspectoratul Național de Investigație (INI) pe Partidul „Democrația Acasă”.
17:30
Ultima oră! CC va hotărî dacă anulează sau păstrează mandatele PPDA. Decizia, luată de CEC # UNIMEDIA
Comisia Electorală Centrală a solicitat înregistrării concurentului electoral Partidului Politic „Democrația Acasă”. Totuși, instituția menționează că după încheierea alegerilor, înregistrarea unui concurent nu mai poate fi anulată, întrucât ziua scrutinului a trecut. Prin urmare, toate materialele vor fi transmise Curții Constituționale, care urmează să hotărască dacă validează sau nu rezultatele alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025. Decizia a fost luată astăzi, 3 octombrie, în cadrul ședinței CEC.
17:10
(video) „Continuăm să muncim”. Prima reacție a lui Ion Ceban, după demisiile pe bandă rulantă de la Primăria Chișinău # UNIMEDIA
Primarul capitalei, Ion Ceban, a venit cu o primă reacție după demisiile anunțate în ultimele zile la Primăria municipiului Chișinău. „Continuăm să muncim și să realizăm proiecte”, a declarat edilul.
16:50
(live) CEC, în ședință: Activistul Radu Dutcovici, prezent la adunare, cere anularea voturilor acordate PPDA # UNIMEDIA
Comisia Electorală Centrală se întrunește astăzi, 3 octombrie, în ședință. Pe ordinea de zi figurează nouă subiecte, printre care sesizarea depusă de Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) și Inspectoratul Național de Investigație (INI) pe Partidul „Democrația Acasă”. Comisia va decide dacă anulează sau păstrează mandatele PPDA.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.