(video 18+) „L-au amenințat să tacă”: Cei trei elevi de la Bălți care și-au bătut cu cruzime colegul ar fi fost beți: Minorul, internat cu traumă cranio-cerebrală
UNIMEDIA, 4 octombrie 2025 10:40
Poliția a deschis un dosar penal pe cazul șocant dintr-un cămin de la Bălți, unde trei elevi și-au bătut cu cruzime un coleg, apoi l-au amenințat să tacă, altfel „va fi mai rău”. Când comandanta căminului l-a văzut, a chemat imediat poliția și ambulanța, iar, din spusele surorii victimei, minorii ar fi fost beți.
• • •
Secţiile de votare s-au redeschis sâmbătă în Republica Cehă, în a doua zi a alegerilor parlamentare pe care fostul premier Andrej Babis ar putea să le câştige, dar fără a avea certitudinea că va putea obţine o majoritate, scrie news.ro.
Atenție șoferi și călători! Traficul în centrul capitalei este blocat: Vezi traseele de ocolire # UNIMEDIA
Primăria Chișinău informează că, în perioada 3 octombrie 2025, ora 16:00 - 6 octombrie 2025, ora 06:00, va fi suspendat traficul rutier pe bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, tronsonul cuprins între str. Alexandr Pușkin și str. Maria Cebotari, dar și pe str. Mitropolit G.Bănulescu –Bodoni, tronsonul cuprins între str. Columna și str. 31 August 1989.
Pe 4 octombrie, istoria a fost marcată de adoptarea Calendarului gregorian și de lansarea primului satelit artificial, Sputnik 1.
Un jurnalist salvadorian, expulzat din SUA după ce a relatat despre manifestaţiile anti-Trump # UNIMEDIA
Un jurnalist salvadorian stabilit de două decenii în Statele Unite a fost expulzat vineri, după ce fusese arestat în timp ce relata de la manifestaţii anti-Trump, la mijlocul lunii iunie, a anunţat un organism american de apărare a presei, scrie news.ro.
O zi destul de bună. O să avem grijă de casă, de familie și o să ne oferim și nouă un mic respiro — o plimbare, o vizită, orice ne poate elibera de stres, potrivit stirileprotv.ro.
Vremea de astăzi, în Republica Moldova, va fi caracterizată de condiții variate, cu perioade de ploaie și cer acoperit, atmosfera fiind umedă și răcoroasă.
(video) Costiuc, după ce CEC a pasat decizia privind mandatele PPDA la CC: Se tem să ia cartoful cu mâinile lor, pentru că cineva urmează să ia pumni în cap # UNIMEDIA
Liderul Partidului Democrația Acasă, Vasile Costiuc,a comentat decizia Comisie Electorale Centrale de a trimite la Curte Constituțională hotărârea privind mandatele PPDA, afirmând că aceștia se tem să îți asume responsabilitatea pentru că cineva „urmează să ia pumni în cap”.
Secția Cultură și Turism Soroca anunță cu profundă durere trecerea în eternitate a lui Tudor Eftodii, muzician de excepție, posesor al unei voci cristaline care a înseninat inimile tuturor celor care l-au ascultat.
Î.C.S Premier Energy Distribution S.A. anunţă că sâmbătă, 4 octombrie, vor avea loc lucrări programate de întreținere, renovare și modernizare a rețelelor electrice. Astfel, conform companiei, deconectările vor fi pentru îmbunătățirea serviciilor prestate clienţilor.
De la volan, direct la Dispensar: Un șofer de 37 de ani, prins conducând drogat în miez de noapte # UNIMEDIA
Un șofer de 37 de ani a fost oprit noaptea trecută de polițiștii de patrulare în timp ce conducea haotic prin capitală. Potrivit Poliției, bărbatul a fost testat medical, rezultând că se afla sub influența cannabis-ului.
Maia Sandu nu va fi supusă unei expertize psihiatrice: Cererea depusă de avocatul Annei Mihalachi, respinsă de instanță # UNIMEDIA
Judecătoria Chișinău a respins astăzi cererea avocatului Annei Mihalachi, femeia care a publicat pe Facebook o postare în care susținea că bunicul șefei statului „a fost informator”, de a supune șefa statului, Maia Sandu, unei expertize psihiatrice.
Alte 9 posturi TV, sancționate pentru modul de reflectare a alegerilor parlamentare: Ce încălcări a stabilit CA # UNIMEDIA
În ședința din 3 octombrie, membrii Consiliului Audiovizualului (CA) au aplicat amenzi în mărime totală de 69 000 de lei pentru 9 posturi TV și câte o avertizare publică pentru 7 posturi TV, pentru încălcarea legislației electorale în procesul de reflectare a alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025, dar și a prevederilor Codului serviciilor media audiovizuale (CSMA).
Donald Trump, ultimatum pentru Hamas: Eliberați toți ostaticii și semnați acordul până duminică sau „se va dezlănțui iadul” # UNIMEDIA
Donald Trump a dat un ultimatum pentru Hamas, cerând eliberarea tuturor ostaticilor și semnarea unui acord de pace până duminică, ora 18:00. Președinte american a afirmat că „peste 25.000 de soldați au fost deja eliminați” și a avertizat că, în cazul unui refuz, „se va dezlănțui iadul”, iar liderii grupării „vor fi vânați și uciși”, scrie digi24.ro.
Accident grav în capitală: O tânără de 25 de ani, lovită de un Porsche, în timp ce traversa strada regulamentar # UNIMEDIA
O tânără de 25 de ani a suferit mai multe traumatisme, după ce a fost lovită de un Porsche. Potrivit informațiilor, incidentul a avut loc în timp ce acesta traversa strada regulamentar.
„Închideți ușile și geamurile, iar dacă sunteți la volan reduceți viteza”: IGSU, cu recomandări în contextul alertei meteo # UNIMEDIA
Conform datelor Serviciului Hidrometeorologic de Stat, pe data de 04 octombrie 2025, în intervalul orelor 00.00 – 17.00, în mai multe regiuni ale țării se vor înregistra ploi puternice, cu acumulări de apă de 15–30 l/m². În acest context, IGSU îndeamnă cetățenii să respecte mai multe recomandări, în vederea prevenirii situațiilor de risc.
Poliția înaintează noi acuzații lui Constantin Țuțu: Ar fi încercat să influențeze angajați IGPF ca să treacă frontiera # UNIMEDIA
Poliția Națională vine cu precizări în legătură cu reținerea lui Constantin Țuțu, aflat în căutare și care figurează într-o cauză penală pornită pe faptul traversării ilegale a frontierei de stat.
Fenomen spectaculos pe malul bulgăresc al Mării Negre: Trombe marine uriașe au inundat satele din apropiere # UNIMEDIA
Trombe marine au apărut în apropierea malului bulgăresc al mării Negre. În provincia Tsarevo a fost decretată stare de urgenţă din cauza fenomenelor extreme. În Burgas, localnicii au fost avertizaţi să nu iasă din case şi să urce, la nevoie, la etajele superioare ale clădirilor, din cauza inundaţiilor. În unele zone, s-au acumulat peste 100 de litri de apă pe metru pătrat. Autorităţile sunt sprijinite de militari cu bărci şi un detaşament de scafandri. Iar un elicopter a fost trimis de la Sofia să evacueze oameni din zonele greu accesibile, scrie presa română.
Noi detalii despre reținerea lui Constantin Țuțu: Fostul deputat ar fi încercat să influențeze vameșii pentru a putea intra în țară # UNIMEDIA
Starul de la Manchester City, lăsat cu „buza umflată” de fosta iubită: Femeia l-a înșelat chiar cu coechipierul partenerului său # UNIMEDIA
Unul dintre cele mai cunoscute cupluri din sportul internațional s-a destrămat după ce starul de la Manchester City a fost înșelat de partenera lui. Totul s-a întâmplat în urmă cu mai bine de 10 ani, însă abia acum s-au pus cap la cap toate aspectele infidelității, scrie protv.ro.
(live) Partidul „Democrație Acasă” rămâne fără alocații de la bugetul de stat pentru 12 luni. CC va decide dacă va valida mandatele formațiunii sau nu # UNIMEDIA
Ultima oră! CC va hotărî dacă anulează sau păstrează mandatele PPDA. Decizia, luată de CEC # UNIMEDIA
(video) „Continuăm să muncim”. Prima reacție a lui Ion Ceban, după demisiile pe bandă rulantă de la Primăria Chișinău # UNIMEDIA
Primarul capitalei, Ion Ceban, a venit cu o primă reacție după demisiile anunțate în ultimele zile la Primăria municipiului Chișinău. „Continuăm să muncim și să realizăm proiecte”, a declarat edilul.
(live) CEC, în ședință: Activistul Radu Dutcovici, prezent la adunare, cere anularea voturilor acordate PPDA # UNIMEDIA
Cum se simte tânărul de 17 ani, snopit în bătaie la un cămin din Bălți. Precizările medicilor # UNIMEDIA
Adolescentul de 17 ani, bătut de alți tineri la cămin din municipiul Bălți și internat ulterior în spital, se simte mai bine. Precizările au fost făcute pentru UNIMEDIA, de purtătoarea de cuvânt a Spitalului Clinic Bălți, Andreea Galici.
Șoferi, nu faceți plinul astăzi, în weekend e mai ieftin: Preţul benzinei scade cu 6 bani. Cât va costa motorina # UNIMEDIA
Agenția Naționala pentru Reglementare în Energetică (ANRE) anunță pentru acest weekend, 4-6 octombrie, prețuri mai mici la carburanți. Astfel, pentru un litru de benzină șoferii vor plăti cu 6 bănuți mai puțin, iar pentru cel la motorină - cu 5 bani.
Vine potopul peste Moldova: Meteorologii au emis Cod Galben de ploi puternice. Când intră în vigoare alertă # UNIMEDIA
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis un Cod Galben de ploi puternice pentru vestul țării. Alertă va intra în vigoare mâine, 4 octombrie, între orele 00:00 și 17:00.
(video) Gluma făcută de Putin după incursiunile dronelor care au provocat teamă în Europa. Cum a luat peste picior NATO # UNIMEDIA
Președintele Vladimir Putin a ridiculizat temerile europene legate de apariția dronelor, a respins acuzațiile privind prezența trupelor ruse la granița cu Finlanda și a descris NATO drept un „tigru de hârtie”, scrie protv.ro.
Scene șocante la un cămin din Bălți: Un adolescent de 17 ani, în stare gravă, după ce a fost bătut de alți tineri. Ce spune Poliția # UNIMEDIA
Un adolescent de 17 ani, elev al unei Școli Profesionale din Bălți, a ajuns la spital în stare gravă după ce a fost bătut de alți tineri. Incidentul s-a produs pe 1 octombrie, în fața căminului instituției de învățământ.
(foto) Accident cumplit la Cantemir: O șoferiță și o pasageră, descarcerate de salvatori, după ce un TIR și o Dacia s-au lovit frontal # UNIMEDIA
Un accident rutier grav s-a produs în după-amiaza zilei de 3 octombrie 2025, pe traseul R34 Cantemir–Cahul, în apropierea satului Ghioltosu, raionul Cantemir. Un camion de model Volvo și un automobil Dacia Logan s-au ciocnit frontal. În urma impactului, trei persoane aflate în autoturism au rămas blocate între fiarele mașinii.
Alarmă în industria zahărului: Dacă Guvernul cedează presiunilor comercianților-importatori, Moldova rămâne fără ultimele 2 fabrici de zahăr și fără zahăr propriu # UNIMEDIA
Uniunea Producătorilor de Zahăr din Moldova (UPZM) își exprimă profunda îngrijorare față de presiunile exercitate de unii dealeri și comercianți-importatori, care contestă proiectul Guvernului privind protejarea pieței prin limitarea importurilor de zahăr din Serbia.
Ultima oră! Unul dintre învinuiții de omorul lui Sergiu Oală, tânărul din Bălți, condamnat la 17 ani de pușcărie. 13 inculpați pe dosar # UNIMEDIA
Mihail Cebotari, unul dintre cei 13 inculpați în dosarul omorului lui Sergiu Oală, tânărul de 21 de ani din Bălți, a fost condamnat la 17 ani de închisoare, scrie nordinfo.md.
(live) CEC, în ședință: Comisia decide dacă anulează sau păstrează mandatele PPDA, după sesizările PAS și INI. Niciun reprezentant al Partidului Acțiune și Solidaritate nu s-a prezentat # UNIMEDIA
(video) Surpriză în direct: The Motans a dezvăluit sexul celui de-al doilea copil. În cinstea cui i-a pus numele # UNIMEDIA
Denis Roabeș, cunoscut sub numele de scenă The Motans, a anunțat în direct, la Profm, că a devenit tată pentru a doua oară. Artistul a mărturisit că soția sa, Bianca, a adus pe lume un băiețel.
(video) Vasile Costiuc acuză PAS că pregătește „furtul mandatelor” Democrației Acasă: „Vor să-și facă majoritate constituțională, prin abuz și acte false” # UNIMEDIA
(live) CEC, în ședință: Se examinează sesizarea PAS și INI pe Partidul „Democrația Acasă” # UNIMEDIA
(video) Vasile Costiuc acuză PAS că pregătește „furtul mandatelor” Partidului Democrația Acasă: „Vor să-și facă majoritate constituțională, prin abuz și acte false” # UNIMEDIA
Un ex-primar din Glodeni și o firmă din Chișinău, sub lupa CNA: Au ascuns actele pe un proiect de canalizare de peste 8 milioane de lei # UNIMEDIA
Centrul Național Anticorupție, sub conducerea Procuraturii Bălți, a demarat o anchetă împotriva unui fost primar din raionul Glodeni și a unei firme din Chișinău, suspectați că ar fi sustras și ascuns documentația unui proiect de apă și canalizare de peste 8 milioane de lei, blocând finalizarea lucrărilor, se arată într-un comunicat emis de CNA.
Un ex-primar din Glodeni și o firmă din Chișinău, cercetați de CNA: Au ascuns actele pe un proiect de canalizare de peste 8 milioane de lei # UNIMEDIA
(video) Inundaţii masive în Bulgaria: Peste 100 de litri de apă pe metru pătrat. Staţiunea Elenite, luată complet de viituri # UNIMEDIA
Jumătate de Bulgaria suferă de pe urma ploilor torenţiale care au provocat inundaţii și alunecări de teren. S-au acumulat peste 100 de litri de apă pe metru pătrat, iar staţiunea Elenite a fost luată complet de viituri, scrie publicaţia Bulgaria Dnes, citată de presa română.
Un bărbat de 85 de ani, originar din orașul Leova, este căutat de rude și de oamenii legii. Potrivit Poliției, acesta a plecat ieri, 2 octombrie, de acasă și până în prezent nu a revenit.
Igor Dodon: Excluderea unui partid parlamentar va fi ultima lovitură în statul de drept. Majoritatea Maiei Sandu este fragilă și ar vrea să-și consolideze pozițiile prin încă 2-3 mandate # UNIMEDIA
Unul dintre liderii Blocului electoral Patriotic, ex-președintele Igor Dodon susține că prin excluderea unui partid parlamentar guvernarea PAS generează alegeri repetate sau anticipate, iar intenția va constitui „ultima lovitură fatală în statul de drept, în principiile votului democrat și în voința poporului”. „Toți înțeleg miza politică: majoritatea sorosistă a Maiei Sandu este destul de fragilă și PAS ar vrea să-și consolideze pozițiile prin acapararea a încă 2-3 mandate de deputat”, afirmă fostul șef de stat.
(video) Kate Middleton, grație desăvârșită: Prințesa de Wales a urcat pe tocuri într-un avion de luptă, iar imaginile au devenit virale # UNIMEDIA
Prințesa Kate Middleton a efectuat prima sa vizită oficială la o bază a Forțelor Aeriene din Marea Britanie, în calitate de Comodor șef al Flotei Aeriene, scrie protv.ro.
Keith Urban, primul concert după divorțul de Nicole Kidman. Pe scenă, a proiectat fotografia cu actrița și fiicele lor # UNIMEDIA
Keith Urban a revenit pe scenă la GIANT Center din Hershey, Pennsylvania, bifând primul show după ce s-a aflat că el și Nicole Kidman divorțează. Starul country a proiectat pe ecrane o fotografie cu Kidman și cu cele două fiice ale lor, în timp ce interpreta piesa „Heart Like a Hometown” (lansată în 2024), gest primit cu aplauze puternice de public, scrie profm.ro.
(video) Nu le-ai văzut niciodată așa: Surorile Osoianu au făcut senzație pe Marele Zid Chinesc și au interpretat o lălaită # UNIMEDIA
Surorile Osoianu au făcut senzație pe Marele Zid Chinezesc, una dintre cele șapte noi minuni ale lumii. Acestea au interpretat o „lălaită” - un cântec tradițional moldovenesc fără cuvinte, chiar pe zid, fiind ascultate și filmate de zeci de turiști.
Presa română: Cum ar putea pierde partidul Maiei Sandu majoritatea în Parlamentul de la Chișinău # UNIMEDIA
După alegerile parlamentare de duminica trecută, partidul fondat de către Maia Sandu, actuala președintă a Republicii Moldova a reușit să obțină 55 de mandate. Cu toate acestea, viitoare guvernare poate fi extrem de fragilă, potrivit Digi24.ro, care xplică într-o analiză care ar putea fi vulnerabilitățile.
Țuțu este acuzat de „traversare ilegală a frontierei”. Acesta a fost plasat în izolator pentru 72 de ore. Ce spun procurorii # UNIMEDIA
Fostul deputat democrat Constantin Țuțu, reținut ieri, 2 octombrie, la vama Vulcănești, a fost plasat în izolator pentru 72 de ore, pentru traversarea ilegală a frontierei Republicii Moldova. Informațiile au fost confirmate pentru UNIMEDIA de purtătorul de cuvânt al Procuraturii pentru Combaterea Criminalității și Cauze Speciale, Emil Gaitur.
