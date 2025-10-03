Pensii și alocații sociale pentru deținătorii de carduri bancare: Precizările CNAS
Noi.md, 3 octombrie 2025 10:00
Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS) informează că a fost executată finanțarea pensiilor și alocațiilor sociale a beneficiarilor care dețin carduri bancare.Banii vor fi disponibili după procesarea plăților de către prestatorii de servicii de plată în cadrul serviciului guvernamental de plăţi electronice (MPay), notează Noi.md.{{835076}}CNAS reamintește persoanelor asigurate despre po
• • •
Alte ştiri de Noi.md
Acum 10 minute
10:00
Google a declarat că hackerii trimit mailuri de șantaj către un număr nespecificat de directori din diverse companii, pretinzînd că au furat date sensibile din aplicațiile Oracle.Google afirmă că un grup care pretinde că are legături cu banda de ransomware cl0p a susținut că a furat date sensibile din Oracle E-Business Suite. Google a descris campania de mailuri ca fiind de mare amploare, dar
10:00
Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS) informează că a fost executată finanțarea pensiilor și alocațiilor sociale a beneficiarilor care dețin carduri bancare.Banii vor fi disponibili după procesarea plăților de către prestatorii de servicii de plată în cadrul serviciului guvernamental de plăţi electronice (MPay), notează Noi.md.{{835076}}CNAS reamintește persoanelor asigurate despre po
Acum o oră
09:30
Comisia Electorală Centrală (CEC) se întrunește astăzi în ședință, la care se va decide soarta celor 6 mandatede deputat, pe care ar urma să le obțină partidul politic "Democrația Acasă", condusă de Vasile Costriuc, notează Noi.md.Pe ordinea de zi a Comisiei, figurează 7 chestiuni, prima fiind "Cu privire la contestația nr. CEC-10AP/91 din 28 septembrie 2025 a Partidului Politic „Partidul Acți
09:30
Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a preluat miercuri una dintre casele fostului președinte Klaus Iohannis din Sibiu, conform unor surse citate de Antena 3 CNN.Soții Carmen și Klaus Iohannis au semnat procesul-verbal de predare-primire și au cedat imobilul. Ulterior, inspectorii s-au deplasat la casă, au schimbat yala și urmează să pună un sigiliu, întrucît cheile nu au fost pred
09:30
Piața auto din China este cea mai competitivă din lume și tocmai aici se testează adevărata valoare a brandurilor.În august 2025, mai multe studii de amploare realizate de J.D. Power China și China Automobile Quality Rating au confirmat din nou: GEELY se numără printre liderii în fiabilitate, tehnologie și satisfacția proprietarilor.GEELY ocupă constant poziții de topUnul dintre ce
09:30
Traficul aerian pe Aeroportul din München a revenit la normal vineri-dimineață, după ce aeroportul a fost închis temporar joi-seara din cauza mai multor drone aflate în spațiul aerian apropiat.Aeroportul din München și-a stopat operațiunile temporar joi-seara, după ce autoritățile au raportat prezența mai multor drone.{{839643}}Vineri-dimineață, traficul aerian a fost reluat. Potrivit unui
Acum 2 ore
09:00
Fără regiunea Transnistreană, Moldova va fi un stat incomplet, cu o mare probabilitate de dispariție # Noi.md
Moldova nu poate adera la Uniunea Europeană fără Transnistria.Această opinie este exprimată de internauți, comentînd ultima declarație a președintei Maia Sandu, potrivit căreia autoritățile din Moldova iau în considerare varianta aderării la Uniunea Europeană fără regiunea Transnistreană, în cazul în care reunificarea teritorială nu va fi posibilă pînă la momentul integrării. {{840019}}Mai
09:00
De la cadouri simbolice la obiecte luxoase: Ce daruri a primit Maia Sandu de la oficiali străini # Noi.md
Președinția a publicat lista darurilor pe care le-a primit șefa statului în trimestrul III din anul 2025. Mai mulți oficiali europeni de rang înalt, ambasadori și lideri religioși i-au acordat Maiei Sandu cadouri, unele simbolice, iar altele – luxoase.Fostul lider polonez, Andrzej Duda, i-a acordat Maiei Sandu o figurină decorativă din porțelan, în formă de cocostîrc. Suvenirul valorează 4850
09:00
Un procent semnificativ din populația țării noastre se confruntă cu probleme de vedere, miopia fiind cea mai frecventă.Numărul persoanelor cu această problemă este în creștere, spun specialiștii. Unul dintre factorii decisivi este folosirea necontrolată a tehnologiilor informaționale, spun specialiștii de la Chișinău și din străinătate, care au abordat subiectul în cadrul unei conferințe."
08:30
Procesul de desecretizare continuă: urmează transmiterea dosarelor din 1991–2010 către Arhive # Noi.md
Cancelaria de Stat a Republicii Moldova a transmis Agenției Naționale a Arhivelor 956 de dosare care conțin decizii cu mențiunea „Strict secret” ale Consiliului de Miniștri al RSS Moldovenești, din perioada 1940–1990, transmite IPN.Documentele includ decizii referitoare la finanțe, economie, industrie, apărare, educație, securitatea statului, știință și alte domenii.Începând cu 1 noiembr
08:30
Cadrele didactice cu rezultate remarcabile în 2025, premiate cu diplome de apreciere la Chișinău # Noi.md
Cadrele didactice din municipiul Chișinău au fost omagiate în cadrul unei festivități organizate de Direcția generală educație, tineret și sport, la Palatul Național „Nicolae Sulac”, cu prilejul Zilei lucrătorului din domeniul învățământului.Educatorii și profesorii care s-au evidențiat prin rezultate remarcabile în anul 2025 au primit diplome de apreciere pentru contribuția lor în domeniul ed
Acum 4 ore
08:00
Vă invităm zilnic să cunoașteți cele mai importante evenimente ale zilei. An de an fiecare zi este unică în felul său. Cele mai importante știri ale zilei:3 octombrie — a 276-a zi a anului conform Calendarului Gregorian. Pînă la sfîrşitul anului au rămas 89 de zile.Sărbători religioase sau Ortodoxe: Sf. Mare Mc. Eustatie, Teopista şi fiii lorCe se sărbătorește în lume:
08:00
Zelenski, la întrevederea cu Sandu: „Este importantă deschiderea simultană a negocierilor cu UE” # Noi.md
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, și președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, au avut joi o întrevedere bilaterală în marja summitului informal al liderilor europeni, desfășurat la Copenhaga, Danemarca. Discuțiile s-au concentrat pe integrarea europeană a Republicii Moldova și Ucrainei.„Este important să găsim modalități de a asigura deschiderea simultană a primului capitol de negoc
07:30
Vremea se menține stabilă și răcoroasă.Meteorologii prognozează cer variabil. Izolat vor cădea precipitații slabe.Vîntul va sufla slab pînă la moderat, din nord-est.Ziua, în sudul țării temperatura aerului va fi de +13...+15°C.În centru se așteaptă +11...+13°C, iar în nord termometrele vor indica în jur de +8...+10°C.
07:30
O pană de curent produsă joi seara a lăsat pentru o perioadă de timp în întuneric o parte dintre locuitorii sectorului Buiucani al capitalei.Potrivit Ministerului Energiei, aproximativ 3 000 de consumatori au fost afectați, transmite IPN.Echipele de intervenție ale operatorului s-au deplasat la fața locului pentru remedierea avariei, provocate de defectarea a două cabluri de 6 kV.Cir
07:30
La sfîrșitul săptămînii de muncă leul moldovenesc a slăbit față de euro, dar a crescut față de dolar.Astfel, pe parcursul unei zile el a cedat monedei unice europene 4 bani, dar a cîștigat de la dolarul american circa 0,6 bani, transmite Noi.md.Banca Naţională a Moldovei a stabilit pentru ziua de 3 octombrie un curs oficial de schimb valutar egal cu 19,6237 lei pentru un euro (+4 bani) și
07:00
Conform datelor Biroului Național de Statistică, venitul mediu lunar al familiilor vîrstnice din mediul rural din Moldova este de 4 315,7 lei.Aproximativ 69,7% din această sumă revin pensiilor și altor ajutoare sociale, 9,7% - venituri din agricultură și 4,3% - transferuri din străinătate.În orașe, situația este puțin mai bună: venitul mediu lunar al unei persoane peste 60 de ani este de 6
06:30
Perioada minimă de recuperare a unui pacient lovit de o mașină care circula cu viteza de 50 km/h este de cel puțin șase luni.Despre acest lucru a vorbit medicul chirurg, ortopedul-traumatolog, directorul Departamentului Clinic Ortopedie și Traumatologie al Institutului de Medicină Urgentă, Dumitru Hîncota, în cadrul emisiunii „Без галстуков” cu Alexandru Stahurschi, de pe canalul de televiziun
Acum 6 ore
06:00
Între transcrierea, modificarea și rectificarea actelor de stare civilă există diferență, așa că cetățenii trebuie să fie foarte atenți atunci cer unul dintre aceste servicii.Actele de stare civilă întocmite pe numele cetățenilor moldoveni de către organele competente ale țărilor străine au putere doveditoare în țara noastră numai dacă sunt transcrise în registrele de stare civilă ale Republic
05:30
Studiu: Siguranța aeriană a Europei, în pericol din cauza reducerilor de costuri și a presiunii asupra personalului # Noi.md
Piloții și însoțitorii de bord ai companiilor aeriene europene se simt tot mai presați să lucreze ore lungi și să ascundă semnele oboselii, în detrimentul siguranței, arată un studiu amplu.Reducerea costurilor și urmărirea profitului de către companiile aeriene au „slăbit în mod sistemic” siguranța, iar mulți angajați epuizați se simt prea intimidați pentru a contesta deciziile managementului,
04:30
Un stil de viață sănătos la limită: mituri despre produsele „benefice”, în care credem prea ușor # Noi.md
În lumea alimentației sănătoase este ușor să te pierzi.Publicitatea și rețelele sociale ne impun ideea că drumul către o siluetă ideală și longevitate trece prin superalimente scumpe, uleiuri exotice și gustări „corecte”. Dar ce părere au nutriționiștii despre asta? Se pare că multe produse „sănătoase” nu sunt atît de sănătoase pe cît par. Haideți să vedem unde se termină adevăratele beneficii
Acum 8 ore
03:30
Un tînăr din Blackpool, Marea Britanie, a supraviețuit miraculos unei căderi de la 3.300 de metri altitudine, după ce parașuta sa nu s-a deschis în timpul unui salt efectuat în vacanță, în Las Vegas.Mitchell Deakin, în vîrstă de 25 de ani, a suferit răni grave în urma impactului, la fel ca instructorul său de parașutism, un bărbat de 54 de ani. Ambii au supraviețuit accidentului, transmite sti
02:30
Cercetătorii din Turcia susțin că au identificat locul exact al celebrei Bătălii de la Granic, prima mare victorie a lui Alexandru Macedon împotriva Imperiului Persan, obținută în secolul IV î.Hr.Descoperirea ar putea oferi o nouă perspectivă asupra începuturilor campaniei militare care a schimbat istoria lumii.„Cercetările noastre, combinate cu o lectură atentă a surselor antice, ne-au pe
Acum 12 ore
01:30
În regiunea viticolă Alentejo, numită adesea „Toscana Portugaliei” pentru dealurile acoperite de vii, livezile de măslini și pădurile de plută, recoltarea strugurilor are loc noaptea, sub lumina lunii și a farurilor utilajelor.Aerul răcoros de toamnă păstrează prospețimea fructelor și îi protejează pe muncitori de temperaturile ridicate.Recoltarea nocturnă este o practică tot mai des întîl
01:00
Agenția Spațială Europeană (ESA) a declarat că satelitul lui Saturn, Enceladus, are toate condițiile necesare pentru existența vieții.{{802782}}Cercetarea se bazează pe datele furnizate de sonda spațială Cassini, care în 2008 a colectat probe de cristale de gheață din gheizerele de la polul sud al satelitului. Oamenii de știință au confirmat că particulele proaspete conțin molecule organice co
00:00
Piața de film a Chinei menține anul acesta o creștere constantă.Conform datelor unei platforme de pe Internet, în 2025, pînă în 2 octombrie, încasările în cinematografia chineză au fost de peste 42,5 de miliarde de yuani, depășind cifra totală a încasărilor din 2024, scrie romanian.cgtn.com.Pînă azi, în 2025 au fost lansate peste 300 de filme la nivel național, inclusiv filme istorice, com
2 octombrie 2025
23:30
Dacă administrația americană n-ar recurge în repetate rînduri la dreptul de veto, contramăsurile Consiliului de Securitate al ONU pentru criza din Gaza ar fi fost mult mai eficiente.China manifestă profunda sa dezamăgire față de respingerea în 18 septembrie de către SUA a unui proiect de rezoluție privind problema din Gaza, prezentat spre aprobarea Consiliului, a declarat în 1 Octombrie reprez
23:30
Secretariatul Parlamentului anunță concurs pentru selectarea candidaților la stagiile plătite pentru perioada noiembrie 2025 – aprilie 2026, notează Noi.md.Pentru tinerii care vor să obțină experiență de muncă alături de funcționarii publici sînt propuse trei locuri în cadrul subdiviziunilor. Termenul-limită de depunere a dosarelor este data de 15 octombrie 2025, ora 17:00.{{837502}}Viitor
23:00
Reguli mai clare pentru instalarea centralelor eoliene. Noua metodologie, aprobată de Ministerul Energiei # Noi.md
Centralele electrice eoliene vor fi instalate în baza unor reguli mai clare. Acestea au fost incluse într-o nouă metodologie, care a fost aprobată de Ministerul Energiei.Documentul prevede condiții inițiale de amplasare, distanțele minime de la marginea localităților și obiecte de infrastructură, dar și cerințe față de demontarea turbinelor și refacerea terenurilor agricole, informează moldpre
23:00
Campionul mondial absolut la categoria supergrea, Alexander Usik, a decis să „încălzească” publicul și l-a provocat pe bloggerul și boxerul Jake Paul. Dar twist-ul este că întîlnirea poate avea loc numai după încheierea carierei lui Usik — și nu în ring, dar în cușca MMA.Ucraineanul a scris pe rețelele sociale:„În curând îmi voi încheia cariera și după aceea te voi aștepta în cușcă. Vom ve
22:30
Clubul „Zimbru” din Chișinău a anunțat oficial că pe 11 octombrie, la ora 17:00, pe stadionul „Zimbru”, în timpul pauzei internaționale pentru meciurile echipelor naționale, va avea loc un meci amical între „bivolii” locali și „Veres” din prima ligă a Ucrainei (locul 12), care va avea un caracter caritabil.Potrivit Media Sport, banii adunați vor fi transmiși către platforma oficială de strînge
22:30
Elon Musk, CEO-ul Tesla și fondatorul SpaceX și xAI, a devenit prima persoană din istorie care a atins o avere netă de aproape 500 de miliarde de dolari, potrivit indexului miliardarilor realizat de Forbes și citat de Reuters.La ora 15:55 (EST), respectiv 22:55 (ora Romîniei), averea lui Musk era estimată la 499,5 miliarde de dolari. Creșterea spectaculoasă s-a datorat în special revenirii a
22:00
Atacul asupra sinagogii din Manchester, considerat un act terorist de către poliția britanică # Noi.md
Poliția britanică consideră atacul asupra sinagogii Heaton Park din Manchester drept un atac terorist.„Pe baza informațiilor disponibile, unitatea de combatere a terorismului din cadrul poliției a calificat incidentul drept act terorist”, a declarat adjunctul comisarului Scotland Yard, Laurence Taylor, transmite gazeta.ru cu referire la news.sky.com.Potrivit lui Taylor, în cadrul anchetei,
22:00
Inspectoratul General de Carabinieri al MAI a intervenit rapid în două situații care puteau afecta siguranța cetățenilor, transmite Noi.md.În primul caz, carabinierii au observat pe bulevardul Ștefan cel Mare un bărbat de 35 de ani care manifesta un comportament agresiv față de trecători.„Intervenția promptă a echipajului aflat în apropiere a aplanat conflictul”, au precizat reprezentanții
22:00
Fluxul de călătorii ale chinezilor între diferite regiuni a fost de aproximativ 335,8 de milioane în 1 Octombrie, în creștere cu 1,4% față de aceeași perioadă a anului trecut, conform Ministerului Transporturilor, scrie romanian.cgtn.comSe estimează că cel din 2 octombrie va fi de aproape 290 de milioane de călătorii.
22:00
Lupta legendelor sau show pentru bani? Mike Tyson este gata să revină în ring, de data aceasta - într-o luptă împotriva lui Floyd Mayweather # Noi.md
Legendele se întorc – dar de ce? În primăvara anului 2026, lumea boxului va vedea ceva ce pînă nu demult nimeni nu ar fi crezut: Mike Tyson și Floyd Mayweather vor urca în ring unul împotriva celuilalt.De organizarea meciului se ocupă compania CSI Sport, detaliile privind data și locul sînt încă ținute în secret. Un lucru este cert: lupta va fi una demonstrativă. Adică fără riscuri pentru reco
22:00
Joi seara, 2 octombrie, s-a aflat că fostul deputat Constantin Țuțu a fost reținut.„Astăzi, la 19:50, în punctul de trecere a frontierei Vulcănești, polițiștii de frontieră moldoveni au acționat în baza unor informații operative și l-au identificat și reținut pe Constantin Țuțu. Acesta este în prezent escortat la izolatorul din Chișinău”, au informat autoritățile de frontieră.Ulterior, în
21:30
Poliția de Frontieră informează că astăzi, la 19.50, în punctul de trecere a frontierei Vulcănești, polițiștii de frontieră moldoveni au acționat în baza unor informații operative și l-au identificat și reținut pe Constantin Țuțu.Acesta este în prezent escortat la izolatorul din Chișinău.
21:30
Lucrările de modernizare a Staţiei de epurare a apelor uzate din Chişinău avansează. Recent, specialiștii S.A. „Apă-Canal Chișinău” au pus în funcțiune, cu forțe proprii, cel de-al treilea decantor secundar prevăzut în proiect, notează Noi.md.Potrivit Primăriei capitalei, această realizare reprezintă un pas important în pregătirea noii linii de tratare a apelor uzate, contribuind la epurarea m
21:30
Pe 2 octombrie, este marcată Ziua Internațională a Nonviolenței, notează Noi.md.În contextul acestei date, Inspectoratul General de Carabinieri a venit cu un mesaj."Pacea și respectul sînt temelia unei societăți armonioase. Inspectoratul General de Carabinieri reafirmă angajamentul de a proteja comunitatea cu profesionalism, echilibru și empatie, promovînd dialogul și siguranța.Fiecare
Acum 24 ore
21:00
Maia Sandu: „Vom continua să muncim împreună pentru ca Moldova să devină parte a Uniunii Europene” # Noi.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a participat joi, 2 octombrie, la Summitul Comunității Politice Europene, desfășurat la Copenhaga, Regatul Danemarcei, țară care deține și președinția rotativă a Consiliului Uniunii Europene.„Am venit la summitul Comunității Politice Europene cu un mandat puternic de la cetățeni de a avansa aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană”, a menționa
21:00
Un băiat de 13 ani cu traumatism toracic a fost transportat de la Iași la Chișinău cu un elicopter SMURD # Noi.md
În după-amiaza zilei de 2 octombrie 2025, un echipaj aero-medical SMURD a efectuat o intervenție aeriană pentru a transporta din Iași la Chișinău un băiat în vîrstă de 13 ani, cetățean al Republicii Moldova.Potrivit informațiilor înregistrate, minorul a suferit o intervenție în urma unui traumatism toracic.Elicopterul SMURD Iași a aterizat la ora 18:10 pe stadionul „Dinamo” din municipiul
21:00
Ministerul Energiei informează că aproximativ 3.000 de consumatori din sectorul Buiucani al Capitalei au rămas temporar fără energie electrică, în urma unei pene de curent.Echipe specializate de la Premier Energy s-au deplasat imediat la fața locului pentru remedierea situației, iar la această oră toți consumatorii au fost reconectați la energie electrică. Circulația transportului public nu a
21:00
Moldova produce mult mai multe fructe și cereale, dar mult mai puține legume, cartofi, carne și lapte decît consumă, relatează EastFruit.Conform comunicatului de presă al Biroului Național de Statistică al Republicii Moldova, în 2024, din producția proprie, țara acoperea consumul intern: în ceea ce privește fructele, pomușoarele și nucile – de 1,7 ori; în ceea ce privește culturile cerealiere
21:00
Vladimir Plahotniuc rămîne în arest. Curtea de Apel Centru a respins toate cele patru recursuri depuse de apărare privind schimbarea măsurii preventive.Nici de această dată, fostul lider democrat nu s-a prezentat la ședința de judecată. El nu a acceptat să participe nici prin viceoconferință, potrivit procurorului de caz.În instanță, procurorii au respins recursul depus de avocatul lui Vla
21:00
Conform surselor ZdG, fostul deputat Constantin Țuțu a fost reținut în Ucraina.La 22 septembrie, Țuțu a fost anunțat în căutare, după ce instanța a admis parțial demersul procurorilor în acest sen. Țuțu este judecat pentru îmbogățire ilicită, escrocherie și trafic de influență.Magistratul Petru Păun de la Judecătoria Buiucani a examinat demersul Procuraturii Anticorupție cu privire la anun
21:00
Vechii locuitori ai deșertului Arabiei au creat opere monumentale de artă rupestră pe stînci, inclusiv imagini cu cămile în mărime naturală, probabil pentru a indica sursele de apă.Primele descoperiri ale artei preistorice în deșertul Nefud din Arabia Saudită datează din 2022. Într-un timp relativ scurt, au fost descoperite aproape două sute de imagini.{{837880}}Conform informațiilor, aces
20:30
Ministerul Energiei informează că aproximativ 3.000 de consumatori din sectorul Buiucani al Capitalei au rămas temporar fără energie electrică, în urma unei pene de curent.Echipe specializate de la Premier Energy s-au deplasat imediat la fața locului pentru remedierea situației, iar la această oră toți consumatorii au fost reconectați la energie electrică. Circulația transportului public nu a
20:30
Care este dinamica veniturilor și cheltuielilor fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală? # Noi.md
Compania Naţională de Asigurări în Medicină a acumulat, în lunile ianuarie-septembrie 2025, în fondurile de asigurare obligatorie de asistenţă medicală venituri de peste 11 miliarde de lei.Acumulările respective au fost în creştere cu 683 de milioane de lei sau cu 6,5% faţă de perioada similară a anului trecut.Cea mai mare parte a veniturilor provine din primele de asigurare medicală în co
20:30
Vineri, unii consumatori din municipiul Chișinău vor rămîne fără apă la robinet, notează Noi.md.Astfel, în intervalul 09:00 – 19:00, în data de 03 octombrie, fără apă vor fi consumatorii din or. Durlești de pe urmatoarele adrese:{{839618}}-str. Viilor, M. Sadoveanu, Cireșului, Trandafirilor, B. Zavatin, E. Stratan, Bisericii, Mircești.Tot vineri, în intervalul 09:00 – 16:00, și consuma
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.