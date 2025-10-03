Cadrele didactice cu rezultate remarcabile în 2025, premiate cu diplome de apreciere la Chișinău

03:30

Un tînăr din Blackpool, Marea Britanie, a supraviețuit miraculos unei căderi de la 3.300 de metri altitudine, după ce parașuta sa nu s-a deschis în timpul unui salt efectuat în vacanță, în Las Vegas.Mitchell Deakin, în vîrstă de 25 de ani, a suferit răni grave în urma impactului, la fel ca instructorul său de parașutism, un bărbat de 54 de ani. Ambii au supraviețuit accidentului, transmite sti