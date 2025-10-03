Ziua Națională a Vinului 2025: un număr record de vinării și experiențe inedite în centrul Chișinăului

21:00

Ministerul Energiei informează că aproximativ 3.000 de consumatori din sectorul Buiucani al Capitalei au rămas temporar fără energie electrică, în urma unei pene de curent.Echipe specializate de la Premier Energy s-au deplasat imediat la fața locului pentru remedierea situației, iar la această oră toți consumatorii au fost reconectați la energie electrică. Circulația transportului public nu a