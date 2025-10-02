Cluburile de fotbal din Moldova și Ucraina vor organiza un meci caritabil la Chișinău

16:30

Este vorba de amenajarea unui scuar și de reabilitarea trotuarelor din preajma AMT Ciocana.„Această zonă era distrusă, iar oamenii nici nu aveau pe unde trece. Construim, reabilităm împreună și nu ne oprim să dezvoltăm Chișinăul”, a subliniat Primarul General, Ion Ceban. Pentru confortul locuitorilor, dar și al pacienților, au fost create: accese pietonale; pistă pentru bicicliști;