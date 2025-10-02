Elon Musk devine primul om din istorie cu o avere de aproape 500 de miliarde de dolari
Noi.md, 2 octombrie 2025 22:30
Elon Musk, CEO-ul Tesla și fondatorul SpaceX și xAI, a devenit prima persoană din istorie care a atins o avere netă de aproape 500 de miliarde de dolari, potrivit indexului miliardarilor realizat de Forbes și citat de Reuters.La ora 15:55 (EST), respectiv 22:55 (ora Romîniei), averea lui Musk era estimată la 499,5 miliarde de dolari. Creșterea spectaculoasă s-a datorat în special revenirii a
• • •
Reguli mai clare pentru instalarea centralelor eoliene. Noua metodologie, aprobată de Ministerul Energiei # Noi.md
Centralele electrice eoliene vor fi instalate în baza unor reguli mai clare. Acestea au fost incluse într-o nouă metodologie, care a fost aprobată de Ministerul Energiei.Documentul prevede condiții inițiale de amplasare, distanțele minime de la marginea localităților și obiecte de infrastructură, dar și cerințe față de demontarea turbinelor și refacerea terenurilor agricole, informează moldpre
Campionul mondial absolut la categoria supergrea, Alexander Usik, a decis să „încălzească” publicul și l-a provocat pe bloggerul și boxerul Jake Paul. Dar twist-ul este că întîlnirea poate avea loc numai după încheierea carierei lui Usik — și nu în ring, dar în cușca MMA.Ucraineanul a scris pe rețelele sociale:„În curând îmi voi încheia cariera și după aceea te voi aștepta în cușcă. Vom ve
Clubul „Zimbru” din Chișinău a anunțat oficial că pe 11 octombrie, la ora 17:00, pe stadionul „Zimbru”, în timpul pauzei internaționale pentru meciurile echipelor naționale, va avea loc un meci amical între „bivolii” locali și „Veres” din prima ligă a Ucrainei (locul 12), care va avea un caracter caritabil.Potrivit Media Sport, banii adunați vor fi transmiși către platforma oficială de strînge
Atacul asupra sinagogii din Manchester, considerat un act terorist de către poliția britanică # Noi.md
Poliția britanică consideră atacul asupra sinagogii Heaton Park din Manchester drept un atac terorist.„Pe baza informațiilor disponibile, unitatea de combatere a terorismului din cadrul poliției a calificat incidentul drept act terorist”, a declarat adjunctul comisarului Scotland Yard, Laurence Taylor, transmite gazeta.ru cu referire la news.sky.com.Potrivit lui Taylor, în cadrul anchetei,
Inspectoratul General de Carabinieri al MAI a intervenit rapid în două situații care puteau afecta siguranța cetățenilor, transmite Noi.md.În primul caz, carabinierii au observat pe bulevardul Ștefan cel Mare un bărbat de 35 de ani care manifesta un comportament agresiv față de trecători.„Intervenția promptă a echipajului aflat în apropiere a aplanat conflictul”, au precizat reprezentanții
Fluxul de călătorii ale chinezilor între diferite regiuni a fost de aproximativ 335,8 de milioane în 1 Octombrie, în creștere cu 1,4% față de aceeași perioadă a anului trecut, conform Ministerului Transporturilor, scrie romanian.cgtn.comSe estimează că cel din 2 octombrie va fi de aproape 290 de milioane de călătorii.
Lupta legendelor sau show pentru bani? Mike Tyson este gata să revină în ring, de data aceasta - într-o luptă împotriva lui Floyd Mayweather # Noi.md
Legendele se întorc – dar de ce? În primăvara anului 2026, lumea boxului va vedea ceva ce pînă nu demult nimeni nu ar fi crezut: Mike Tyson și Floyd Mayweather vor urca în ring unul împotriva celuilalt.De organizarea meciului se ocupă compania CSI Sport, detaliile privind data și locul sînt încă ținute în secret. Un lucru este cert: lupta va fi una demonstrativă. Adică fără riscuri pentru reco
Joi seara, 2 octombrie, s-a aflat că fostul deputat Constantin Țuțu a fost reținut.„Astăzi, la 19:50, în punctul de trecere a frontierei Vulcănești, polițiștii de frontieră moldoveni au acționat în baza unor informații operative și l-au identificat și reținut pe Constantin Țuțu. Acesta este în prezent escortat la izolatorul din Chișinău”, au informat autoritățile de frontieră.Ulterior, în
Poliția de Frontieră informează că astăzi, la 19.50, în punctul de trecere a frontierei Vulcănești, polițiștii de frontieră moldoveni au acționat în baza unor informații operative și l-au identificat și reținut pe Constantin Țuțu.Acesta este în prezent escortat la izolatorul din Chișinău.
Lucrările de modernizare a Staţiei de epurare a apelor uzate din Chişinău avansează. Recent, specialiștii S.A. „Apă-Canal Chișinău” au pus în funcțiune, cu forțe proprii, cel de-al treilea decantor secundar prevăzut în proiect, notează Noi.md.Potrivit Primăriei capitalei, această realizare reprezintă un pas important în pregătirea noii linii de tratare a apelor uzate, contribuind la epurarea m
Pe 2 octombrie, este marcată Ziua Internațională a Nonviolenței, notează Noi.md.În contextul acestei date, Inspectoratul General de Carabinieri a venit cu un mesaj."Pacea și respectul sînt temelia unei societăți armonioase. Inspectoratul General de Carabinieri reafirmă angajamentul de a proteja comunitatea cu profesionalism, echilibru și empatie, promovînd dialogul și siguranța.Fiecare
Maia Sandu: „Vom continua să muncim împreună pentru ca Moldova să devină parte a Uniunii Europene” # Noi.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a participat joi, 2 octombrie, la Summitul Comunității Politice Europene, desfășurat la Copenhaga, Regatul Danemarcei, țară care deține și președinția rotativă a Consiliului Uniunii Europene.„Am venit la summitul Comunității Politice Europene cu un mandat puternic de la cetățeni de a avansa aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană”, a menționa
Un băiat de 13 ani cu traumatism toracic a fost transportat de la Iași la Chișinău cu un elicopter SMURD # Noi.md
În după-amiaza zilei de 2 octombrie 2025, un echipaj aero-medical SMURD a efectuat o intervenție aeriană pentru a transporta din Iași la Chișinău un băiat în vîrstă de 13 ani, cetățean al Republicii Moldova.Potrivit informațiilor înregistrate, minorul a suferit o intervenție în urma unui traumatism toracic.Elicopterul SMURD Iași a aterizat la ora 18:10 pe stadionul „Dinamo” din municipiul
Ministerul Energiei informează că aproximativ 3.000 de consumatori din sectorul Buiucani al Capitalei au rămas temporar fără energie electrică, în urma unei pene de curent.Echipe specializate de la Premier Energy s-au deplasat imediat la fața locului pentru remedierea situației, iar la această oră toți consumatorii au fost reconectați la energie electrică. Circulația transportului public nu a
Moldova produce mult mai multe fructe și cereale, dar mult mai puține legume, cartofi, carne și lapte decît consumă, relatează EastFruit.Conform comunicatului de presă al Biroului Național de Statistică al Republicii Moldova, în 2024, din producția proprie, țara acoperea consumul intern: în ceea ce privește fructele, pomușoarele și nucile – de 1,7 ori; în ceea ce privește culturile cerealiere
Vladimir Plahotniuc rămîne în arest. Curtea de Apel Centru a respins toate cele patru recursuri depuse de apărare privind schimbarea măsurii preventive.Nici de această dată, fostul lider democrat nu s-a prezentat la ședința de judecată. El nu a acceptat să participe nici prin viceoconferință, potrivit procurorului de caz.În instanță, procurorii au respins recursul depus de avocatul lui Vla
Conform surselor ZdG, fostul deputat Constantin Țuțu a fost reținut în Ucraina.La 22 septembrie, Țuțu a fost anunțat în căutare, după ce instanța a admis parțial demersul procurorilor în acest sen. Țuțu este judecat pentru îmbogățire ilicită, escrocherie și trafic de influență.Magistratul Petru Păun de la Judecătoria Buiucani a examinat demersul Procuraturii Anticorupție cu privire la anun
Vechii locuitori ai deșertului Arabiei au creat opere monumentale de artă rupestră pe stînci, inclusiv imagini cu cămile în mărime naturală, probabil pentru a indica sursele de apă.Primele descoperiri ale artei preistorice în deșertul Nefud din Arabia Saudită datează din 2022. Într-un timp relativ scurt, au fost descoperite aproape două sute de imagini.{{837880}}Conform informațiilor, aces
Care este dinamica veniturilor și cheltuielilor fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală? # Noi.md
Compania Naţională de Asigurări în Medicină a acumulat, în lunile ianuarie-septembrie 2025, în fondurile de asigurare obligatorie de asistenţă medicală venituri de peste 11 miliarde de lei.Acumulările respective au fost în creştere cu 683 de milioane de lei sau cu 6,5% faţă de perioada similară a anului trecut.Cea mai mare parte a veniturilor provine din primele de asigurare medicală în co
Vineri, unii consumatori din municipiul Chișinău vor rămîne fără apă la robinet, notează Noi.md.Astfel, în intervalul 09:00 – 19:00, în data de 03 octombrie, fără apă vor fi consumatorii din or. Durlești de pe urmatoarele adrese:{{839618}}-str. Viilor, M. Sadoveanu, Cireșului, Trandafirilor, B. Zavatin, E. Stratan, Bisericii, Mircești.Tot vineri, în intervalul 09:00 – 16:00, și consuma
Aeroportul Internațional „Eugen Doga” – Chișinău și Oficiul Național al Viei și Vinului (ONVV) au deschis, cu prilejul Zilei Naționale a Vinului 2025, standul de țară „Wine of Moldova”. Acesta aduce pasagerilor o experiență culturală și gustativă unică, prezentînd tradițiile și povestea vinului moldovenesc chiar din aeroport, transmite Noi.md.„Vinul Moldovei devine un adevărat ambasador al țăr
Poliția italiană, specializată în artă, a confiscat miercuri, 1 octombrie, 21 de tablouri, care se presupune că ar fi pictate de Salvador Dali, sub suspiciunea de falsificare.Operele de artă confiscate făceau parte din expoziția „Salvador Dali, între artă și mit”, care a fost expusă la Roma în prima jumătate a anului 2025 și s-a deschis săptămîna trecută la Parma.{{836803}}Poliția italiană
În urma unei razii comune desfășurate de inspectorii din Bălți, împreună cu angajații Întreprinderii pentru Silvicultură Bălți, a fost găsită o depozitare neautorizată a deșeurilor în parcela nr. 84 a trupului de pădure „Cosmonauților”.Investigațiile au condus la identificarea persoanei responsabile, care și-a recunoscut vina, notează Noi.md.{{839295}}Făptuitorul a fost sancționat contrave
Maia Sandu, la summitul Comunității Politice Europene: „Vom continua să muncim împreună pentru ca Moldova să devină parte a Uniunii Europene” # Noi.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a participat joi, 2 octombrie, la Summitul Comunității Politice Europene, desfășurat la Copenhaga, Regatul Danemarcei, țară care deține și președinția rotativă a Consiliului Uniunii Europene.„Am venit la summitul Comunității Politice Europene cu un mandat puternic de la cetățeni de a avansa aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană”, a menționa
Locuitorii satului Cîșlița-Prut, raionul Cahul, beneficiază în prezent de condiții moderne pentru desfășurarea activităților artistice în cadrul Casei de Cultură.Construită în anii ’60, Casa de Cultură avea nevoie urgentă de o reparație capitală, în special, a Sălii Mari, care găzduiește toate evenimentele comunității, întrucît timp de decenii nu beneficiase de nicio intervenție majoră.{{8
Procurorii PCCOCS anunță aplicarea arestului pentru un chișinăuian, care și-ar fi înșelat rudele și prietenii cu peste €140.000, într-o pretinsă schemă de investiții în importarea mașinilor din SUA.Schema a început să fie aplicată începînd din 2021, cu ultima din cele șapte victime fiind înșelată în 2025, atunci cînd au și fost depuse plîngerile. Potrivit materialelor cauzei investigate de ofi
Joi, 2 octombrie, Rusia și Ucraina au efectuat un nou schimb de prizonieri de război.Ministerul Apărării al Rusiei a anunțat returnarea a 185 de militari ruși de pe teritoriile controlate de Ucraina. În schimb, părții ucrainene i-au fost predați 185 de prizonieri de război.În plus, Rusia și-a returnat 20 de civili, iar părții ucrainene i-au fost predați 20 de civili.„Militarii și civil
Partidele „Moldova Mare” și „Partidul Democrat Modern din Moldova” au activitatea restricționată provizoriu de instanță # Noi.md
Сurtea de Apel Chișinău Centru a dispus astăzi, ca măsură provizorie, limitarea activității Partidului Politic „Partidul Democrat Modern din Moldova” și a Partidului Politic „Moldova Mare” pînă la pronunțarea unei decizii definitive pe fondul cauzei, comunică moldpres.După cinci ore de amînare, solicitată de avocații partidului „Moldova Mare”, magistrații au decis să dispună limitarea activită
În raionul Telenești, lucrările de reparație a drumului regional G65 au intrat într-o etapă avansată, echipele de muncitori și utilajele fiind prezente pe șantier încă de la începutul lunii octombrie, transmite Noi.md.Potrivit Administrației Naționale a Drumurilor (AND), pînă în prezent, pe sectorul M5 – Cîșla, cuprins între km 11,66 și 15,60, a fost finalizată așternerea stratului de beton as
Serviciul Vamal și Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) consolidează cooperarea instituțională prin semnarea Ordinului comun privind implementarea măsurilor de facilitare destinate Operatorilor Economici Autorizați (AEO), notează Noi.md.Documentul are drept scop consolidarea cooperării instituționale între cele două autorități și facilitarea aplicării beneficiilor prevăzute pe
Președintele Chinei, Xi Jinping, a răspuns scrisorii trimise de profesorii și studenții de la Universitatea Tianjin și le-a transmis felicitări și urări calde cu ocazia împlinirii a 130 de ani de la înființarea acestei instituții, scrie romanian.cgtn.comÎn scrisoare, Xi a cerut universității să se concentreze pe principalele nevoi strategice naționale, să aprofundeze reformele în predare și ce
Expert: „Piaţa zahărului din Moldova riscă să fie monopolizată”. Cu cît se va scumpi zahărul # Noi.md
Recent, Ministerul Economiei a elaborat un proiect de hotărîre a Guvernului prin care intenţionează să introducă în regim de urgenţă „o măsură provizorie de apărare comercială a pieţei interne”.După cum transmite Noi.md cu referire la Unimedia, proiectul de hotărâre prevede suspendarea temporară a exceptării de taxe vamale la importul de zahăr alb din sfeclă de zahăr originar din Serbia, pentr
Elita de la Bruxelles este pregătită pentru război, a declarat premierul Ungariei, Viktor Orban, pe rețeaua de socializare X. El a ajuns la această concluzie după ce a participat la summitul informal al Uniunii Europene de la Copenhaga.„Ei vor să transfere fondurile UE Ucrainei, încearcă să accelereze aderarea acesteia , să finanțeze livrările de arme. Toate aceste inițiative arată clar că eli
Echipa de juniori a Moldovei sub 19 ani de futsal și-a încheiat participarea la Campionatul European, care se desfășoară la Chișinău.Potrivit Media Sport, în meciul final al fazei grupelor, echipa lui Oleg Petrov a pierdut în fața Portugaliei cu scorul de 0:10. Anterior, echipa suferise alte două înfrîngeri – 0:7 în fața Ucrainei și 2:7 în fața Italiei. Drept urmare, ea a ocupat ultimul loc, a
În luna septembrie 2025, S.A. Energocom a achiziționat aproximativ 322.900 MWh de energie electrică, provenită atît din surse interne, cît și din importuri.Prețul mediu ponderat al energiei a fost de 113,96 euro/MWh, mai mic decît în august, cînd compania plătise în medie 121,17 euro/MWh, scrie bani.md.Potrivit datelor prezentate, importurile au reprezentat 80,85% din totalul energiei achi
Fermierii din Moldova, invitați să participe la o campanie de informare despre posibilitățile de subvenționare # Noi.md
Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA), în colaborare cu Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, a anunțat lansarea campaniei de informare „Oportunitățile de subvenționare din FNDA MR – 2025”. Evenimentul se va desfășura în perioada 6 – 10 octombrie 2025, în mai multe localități din țară, transmite Noi.md.Scopul campaniei este de a informa fermierii despre posibili
Moldova Mare și Partidul Democrat Modern, cu activitatea limitată. Curtea de Apel a decis pînă cînd # Noi.md
Activitatea Partidului „Moldova Mare”, condus de Victoria Furtună, a fost limitată temporar prin decizia Curții de Apel Centru din 2 octombrie.În aceeași zi, magistrații au dispus restricționarea, pînă la pronunțarea unei hotărîri pe fond, și a Partidului Democrat Modern – formațiune care succede fostul PDM, aflat la guvernare între 2016 și 2019, scrie newsmaker.md.Măsurile au fost aplicat
Autoritățile locale, împreună cu conducerea CET-Nord, au anunțat că, începînd cu ziua de mîine, 3 octombrie, municipiul Bălți va beneficia de agent termic.După cum transmite Noi.md cu referire la Nordnews, decizia urmează să fie semnată astăzi, 2 octombrie, în conformitate cu cerințele tehnice stabilite de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE).Pentru a asigura confortu
Serviciul unic de urgență 112 din Republica Moldova va fi modernizat și aliniat la standardele digitale europene, în urma unui angajament comun semnat astăzi la București de ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, și prim-adjunctul directorului Serviciului de Telecomunicații Speciale din România, Ionel-Sorinel Vasilca, comunică moldpres.Potrivit Ministerului Afacerilor Interne,
Comisia Electorală Centrală (CEC) a decis astăzi excluderea Partidului Republican „INIMA MOLDOVEI” din lista formațiunilor politice înscrise pentru alegerile locale noi programate pe 16 noiembrie, comunică moldpres.Hotărîrea a fost luată după ce Ministerul Justiției a informat CEC despre intentarea unei acțiuni în instanță împotriva partidului și a solicitat suspendarea activității acestuia. C
Cadrele didactice, obligate să respecte Codul de Etică: Ministerul Educației transmite reguli stricte # Noi.md
Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova a emis o circulară către toate instituțiile de învățămînt general și autoritățile locale responsabile de educație, reamintind importanța respectării Codului de Etică al cadrelor didactice, transmite Noi.md.„Solicităm tuturor cadrelor didactice și de conducere să acționeze ca piloni ai integrității, prin interzicerea solicitării sau accep
Cancelarul german Friedrich Merz l-a criticat pe premierul Ungariei, Viktor Orbán, la summitul UE de ieri de la Copenhaga.Potrivit Oxu.Az, despre acest lucru a anunțat agenția Bloomberg, cu referire la surse.{{839373}}Potrivit interlocutorilor agenției, familiarizați cu situația, „conflictul” a avut loc în timpul discuțiilor despre modul în care UE își poate asigura apărarea și susține Ucr
Un număr record de tineri specialiști s-au angajat în școli și grădinițe, în anul curent de studii # Noi.md
Un număr record de 426 de tineri specialiști s-au angajat în școli și grădinițe, în anul curent de studii, marcînd cea mai mare participare la îndemnul Ministerului Educației și Cercetării de a se alătura sistemului educațional. Anul trecut, în instituțiile de învățămînt s-au angajat 404 tineri, în 2023 – 365, iar în 2022 – 296.Din totalul de tineri angajați, cei mai mulți au optat pentru func
Sportivul moldovean Andrei Avramov a cîștigat medalia de aur la Campionatul Mondial de Arte Marțiale Mixte (versiunea IMMAF), care s-a desfășurat în perioada 27 septembrie - 2 octombrie la Tbilisi (Georgia).Potrivit Media Sport, antrenorul compatriotului nostru este Eduard Chesea.Pe drumul spre finala turneului, în categoria de greutate pînă la 65,8 kg și categoria de vîrstă pînă la 20 de
Echipa Centrului Municipal de Învățare și Educație a Adulților (CMIEA) a marcat Ziua Internațională a Persoanelor în Etate alături de membrele Clubului Seniorilor din cadrul instituției.Cu acest prilej, reprezentanții Centrului au transmis mesaje de felicitare și apreciere, subliniind rolul valoros al seniorilor în viața comunității. Un moment emoționant al întîlnirii a fost răsfoirea broșurii
Gabriel Călin, președintele formațiunii „Uniunea Crestin-Socială din Moldova”, jurnalist, care a fost adus azi-dimineață în fața instanței, a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile, notează Noi.md.El este suspectat că ar fi gestionat tranzacții printr-o platformă internațională, cunoscută pentru facilitarea conversiilor de ruble rusești în alte valute în scopul evitării sancțiunilor
Este vorba de amenajarea unui scuar și de reabilitarea trotuarelor din preajma AMT Ciocana.„Această zonă era distrusă, iar oamenii nici nu aveau pe unde trece. Construim, reabilităm împreună și nu ne oprim să dezvoltăm Chișinăul”, a subliniat Primarul General, Ion Ceban. Pentru confortul locuitorilor, dar și al pacienților, au fost create: accese pietonale; pistă pentru bicicliști;
