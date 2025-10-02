12:20

Pe 11 septembrie 2000 împlinise 23 de ani. Exact peste 2 săptămâni, Vitalie Grușac reușea să devină al doilea moldovean care urca pe podium la Jocurile Olimpice de la Sydney după țintașul Oleg Moldovan. Boxerul din Grimăncăuți s-a ales cu medalia de bronz după ce a obținut trei victorii în categoria de greutate 67 kg. … Articolul 25 de ani de la bronzul cucerit de Vitalie Grușac la Jocurile Olimpice de la Sydney apare prima dată în Olympic Moldova.