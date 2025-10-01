Echipamente de un milion de dolari pentru elevii cu cerințe speciale, oferite de UNICEF și parteneri

10:50

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) a anunțat miercuri dimineață că nu există riscuri de contaminare radioactivă pe teritoriul Republicii Moldova în urma unui incident produs la Centrala nucleară din Zaporijie, sudul Ucrainei, cea mai mare centrală din Europa. În același timp, autoritățile ucrainene informează că centrala a fost deconectată de la rețeaua electrică timp de șapte zile consecutive, cea mai lungă perioadă după declanșarea războiului. Pentru a evita o catastrofă, instalația are nevoie de electricitate.