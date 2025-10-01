Explozii şi focuri de armă într-un cartier din Munchen. Un bărbat a murit şi altul a fost rănit
TVR Moldova, 1 octombrie 2025 14:10
A fost stare de alertă în oraşul german Munchen, în aceasta dimineaţă.
Râul Bâc a căpătat o culoare albastră neobișnuită, iar imaginile surprinse în zona străzii Albișoara au fost rapid distribuite pe rețelele sociale. Fenomenul a alertat inspectorii de mediu, care suspectează o posibilă poluare și au prelevat probe de apa pentru analiză. Localnicii susțin că râul devine tot mai murdar și nu este pentru prima dată când apa capătă o culoare nenaturală.
Meciul din cadrul preliminariilor Campionatului Mondial 2026 dintre Israel și Moldova se va disputa la Chișinău, și nu la Debrecen, în Ungaria, așa cum fusese anunțat anterior, potrivit Federației Moldovenești de Fotbal.
Astăzi, Republica Moldova se alătură comunității internaționale în celebrarea Zilei Internaționale a Persoanelor Vârstnice, instituită de Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite în 1990. Evenimentul subliniază importanța respectării drepturilor persoanelor în vârstă și recunoașterea contribuției pe care aceștia o aduc societății.
Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, l-a găsit vinovat pe fostul primar al comunei Băcioi, Vitalie Șalari, de comiterea infracțiunii de corupere pasivă și a dispus o pedeapsă de opt ani de închisoare, cu amendă de 150.000 de lei și privarea de dreptul de a deține funcții publice pe o perioadă de cinci ani. Șalari a fost anunțat în căutare. În alt dosar, el a mai fost condamnat la opt ani de închisoare.
Plîngău și Macari, deputați independenți. Ce vor face în Parlament, intrați pe lista PAS? # TVR Moldova
Fostul președinte al Partidului Platforma DA, Dinu Plîngău, care a acces în Parlament pe listele PAS, spune că atât el, cât și Stela Macari, de asemenea membră a Platformei DA, deși nu sunt membri ai PAS, vor munci alături de formațiunea pe listele căreia au intrat în Parlament în beneficiul cetățenilor Republicii Moldova, pentru a asigura o stabilitate politică.
O nouă condamnare pentru fostul primar de Băcioi: Opt ani de închisoare pentru corupere pasivă # TVR Moldova
Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, l-a găsit vinovat pe fostul primar al comunei Băcioi, Vitalie Șalari, de comiterea infracțiunii de corupere pasivă și a dispus o pedeapsă de 8 ani de închisoare, cu amendă de 150.000 de lei și privarea de dreptul de a deține funcții publice pe o perioadă de 5 ani. În vederea executării pedepsei, Șalari a fost plasat sub arest preventiv și a fost anunțat în căutare.
Ziua Națională a Vinului va fi marcată, la Chișinău, pe data de 4-5 octombrie. Tradițional, în cadrul evenimentului, va fi acordat Marele Premiu pentru merite deosebite în domeniul vitivinicol. O decizie în acest sens a fost aprobată astăzi de Executiv.
Paralizie bugetară în SUA: serviciile federale blocate, sute de mii de funcționari în șomaj tehnic # TVR Moldova
Paralizia bugetară în Statele Unite, imposibil de evitat. Previzibilul blocaj, care devine certitudine în această dimineață, s-a produs după ce președintele Donald Trump și Congresul nu au ajuns la un acord în privința cheltuielilor federale. Guvernul SUA a suspendat o mare parte din activitățile sale miercuri, scrie TVR Info.
Liderii europeni, reuniți la Copenhaga pentru discuții de securitate și sprijin pentru Ucraina # TVR Moldova
Liderii Uniunii Europene se întâlnesc miercuri, la Copenhaga, pentru discuţii informale axate pe apărare şi războiul Rusiei împotriva Ucrainei, după ce o serie de încălcări ale spaţiului aerian şi observări de drone au stârnit noi preocupări de securitate, scrie TVR Info.
Începând cu 1 noiembrie, pacienții vor avea acces la un nou medicament compensat pentru tratamentul osteoporozei, finanțat din fondurile de asigurare obligatorie de asistență medicală (AOAM).
Grosu, întrevedere cu Bolojan:„În următorii ani relațiile noastre vor fi la un nivel fără precedent” # TVR Moldova
Președintele Parlamentului Republicii Moldova, Igor Grosu, întreprinde miercuri o vizită la București, unde s-a întâlnit cu premierul României, Ilie Bolojan, la trei zile după desfășurarea alegerilor parlamentare în R. Moldova, în urma cărora Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) a câștigat o nouă majoritate parlamentară.
Ce miniștri vor să se regăsească în viitorul Guvern? Declarațiile celor care aspiră la funcții # TVR Moldova
Liderul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Igor Grosu, a spus că în viitorul executiv se vor regăsi miniștri din actuala garnitură într-o emisiune de la Pro TV. El a afirmat că „nu este nicio logică ca miniștri care au inițiat reformele, care s-au bucurat de încrederea colegilor și a societății, să nu ducă lucrul până la capăt”.
O nouă comisie parlamentară, dedicată integrării europene, va fi înființată în viitoarea legislatură, spune liderul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Igor Grosu, președinte al Parlamentului,
Promitea permis auto contra 18.000 lei – un tânăr din Chișinău a fost trimis la închisoare # TVR Moldova
Un tânăr de 20 de ani a fost condamnat la 1 an și 6 luni de închisoare într-un penitenciar de tip semiînchis, după ce a fost găsit vinovat de trafic de influență.
/VIDEO/ O avocată, reținută în flagrant în timp ce transmitea droguri clientului său din penitenciar # TVR Moldova
Oamenii legii au reținut o avocată din Bălți în timp ce transmitea droguri clientului său din penitenciar. Femeia de 54 de ani a fost prinsă chiar în sala de întrevederi cu clientul său, un bărbat de 34 de ani, aflat în detenție.
Republica Moldova spune că nivelul de radiație este normal, dar Ucraina este îngrijorată # TVR Moldova
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) a anunțat miercuri dimineață că nu există riscuri de contaminare radioactivă pe teritoriul Republicii Moldova în urma unui incident produs la Centrala nucleară din Zaporijie, sudul Ucrainei, cea mai mare centrală din Europa. În același timp, autoritățile ucrainene informează că centrala a fost deconectată de la rețeaua electrică timp de șapte zile consecutive, cea mai lungă perioadă după declanșarea războiului. Pentru a evita o catastrofă, instalația are nevoie de electricitate.
Astăzi, Guvernul a aprobat o nouă metodă de finanțare a grădinițelor, care va fi aplicată începând cu anul 2026. Aceasta a fost testată, timp de un an, în patru raioane și urmează să fie extinsă la nivel național.
/FOTO/ Incendiu de proporții la un depozit din Chișinău. Gărzile de rezervă, mobilizate # TVR Moldova
ACTUALIZARE: Pompierii continuă misiunea de lichidare a incendiului de nivel sporit de intervenție pe șoseaua Muncești nr. 801 din Chișinău, informează Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) al MAI.
Incident la Centrala Nucleară din sudul Ucrainei. IGSU: NU există riscuri de contaminare radioactivă # TVR Moldova
Nu există riscuri de contaminare radioactivă pe teritoriul R. Moldova, în urma incidentului produs la centrala nucleară din sudul Ucrainei, unde s-a format un crater și a avut loc avarierea la structură și la o linie electrică regională, precizează Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU). Instituția menționează că precizările au fost făcute de către Agenția Internațională pentru Energie Atomică, structură sub egida ONU.
/FOTO/ În Chișinău, incendiu de proporții la un depozit. 18 autospeciale au luptat cu flăcările # TVR Moldova
Află cu TVR Moldova cele mai importante evenimente care au avut loc marți, 30 septembrie.
Președinta Maia Sandu va participa la Summitul Comunității Politice Europene de la Copenhaga # TVR Moldova
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va participa, în perioada 1-2 octombrie 2025, la Summitul Comunității Politice Europene (CPE), organizat la Copenhaga. În prezent, Danemarca deține președinția rotativă a Consiliului Uniunii Europene.
Cabinetul de miniștri a aprobat, în cadrul ședinței de miercuri, demisia lui Artur Mija din funcția de secretar general al Guvernului, În locul acestuia, Cabinetul de miniștri a aprobat numirea în funcție a Anei Calinici, care deține, în prezent, funcția de secretar de stat al Guvernului.
Nicușor Dan: Aş paria că, în trei ani de acum, Moldova va fi membră a Uniunii Europene # TVR Moldova
Preşedintele Nicuşor Dan a spus că Republica Moldova va fi membră a Uniunii Europene în trei ani și că ar putea paria pentru acest lucru. Declarația a fost făcută la Timișoara, unde Nicușor Dan participă la Conferinţa „Europa la răscruce – Securitate, Prosperitate şi Viitorul Nostru Comun”, relatează tvrinfo.ro.
/FOTO/ Incendiu de proporții la un depozit din sectorul Botanica. 18 autospeciale luptă cu flăcările # TVR Moldova
ACTUALIZARE: Incendiul a fost localizat la ora 23:14. Flăcările nu mai prezintă risc de răspândire, iar situația este ținută sub control. Echipele specializate ale IGSU continuă să acționeze la fața locului pentru lichidarea completă a incendiului.
Marina Tauber a fost condamnată marți de Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, la 7 ani și jumătate de închisoare cu executare pentru finanţarea ilegală a partidelor, încălcarea modului de gestionare a banilor formațiunii politice. În plus, instanța a dispus confiscarea a peste 206 milioane de lei, bani utilizați la săvârșirea infracțiunii. Marina Tauber a părăsit Republica Moldova în ianuarie 2025 și de atunci nu s-a mai întors în țară.
Naționala Republicii Moldova a întâlnit un nou adversar nemilos la Campionatul European de Futsal U-19. După eșecul cu Ucraina, "tricolorii" au fost distruși aseară de Italia, deși au reușit să marcheze primele goluri la turneul continental. În aceeași grupă, Portugalia și-a adjudecat a doua victorie categorică.
Ziua alegerilor nu este punctul final pentru a constitui imediat un nou parlament. Mai sunt câteva etape şi proceduri legale, după 28 septembrie, care trebuie îndeplinite pentru ca scrutinul să fie validat, iar noii deputaţi să-şi ocupe fotoliile la prima şedinţă. Abia după aceasta este numit şi un nou guvern. Paşii, rând pe rând, îi vedeţi în ştirea care urmează.
Regele Charles al III-lea a vizitat aseară expoziția de la Londra, care o celebrează pe Regina Maria a României la împlinirea a 150 de ani de la nașterea ei.
Departamentul de Stat al SUA susține, în cel mai recent raport al său, că Guvernul Republicii Moldova nu îndeplinește standardele minime ce privesc combaterea traficului de persoane, chiar dacă face eforturi în acest sens.
Cetatea Soroca datează din secolul al XV-lea și era menită să protejeze granițele estice ale Țării Moldovei. Sistemul de construcție al acesteia este un exemplu remarcabil de fortificație medievală.
Invitație la „Jazz și Poezie”: recital muzical și literar, din 2 octombrie, la Chișinău # TVR Moldova
Invitație la „Jazz și poezie”, un recital muzical și literar La Chișinău, începând din 2 octombrie, va avea loc ediția a II-a a festivalului Jazz și Poezie, un proiect care aduce împreună două forme de artă ce se completează perfect: muzica și literatura.
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) a emis o avertizare Cod Galben de îngheț pe întreg teritoriul Republicii Moldova, valabilă de joi până vineri.
Predarea religiei în școală: între necesitate și opțiune. Explicațiile profesorului Vasile Manică # TVR Moldova
Predarea religiei în școli rămâne a fi un subiect care stârnește dezbateri privind identitatea, educația și libertatea de alegere. Profesorul Vasile Manică ne spune despre rolul religiei în educație și despre importanța includerii ei în programa școlară.
Marina Tauber, fosta deputată a Partidului „Șor”, declarat neconstituțional, a fost condamnată la 7 ani și 6 luni de închisoare cu executare în penitenciar de tip semiînchis pentru femei pentru finanţarea ilegală a partidelor sau a campaniilor electorale, încălcarea modului de gestionare a mijloacelor financiare ale partidelor politice sau ale fondurilor electorale. Decizia a fost luată de magistrații Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani.
Procuror: Indivizii reținuți duminică seară au fost plătiți să dea foc instituțiilor de stat # TVR Moldova
Cele două persoane din stânga Nistrului, presupuse angajate ale structurilor de forță de la Tiraspol, și un cetățean din Chișinău, reținuți duminică seară, urmau să fie implicate în pregătirea dezordinilor în masă, cum ar fi provocarea incendiilor la instituțiile de stat în schimbul a 100 - 1.000 dolari.
Început de zi neobișnuit pentru funcționarii de la Guvern. Au dat startul zilei cu exerciții fizice # TVR Moldova
Ziua de lucru a început astăzi diferit la Guvernul Republicii Moldova. Funcționarii publici au renunţat la rutina obişnuită de la birou şi au dat startul zilei cu exerciții fizice. Acțiunea se înscrie în Săptămâna Europeană a Sportului, care va continua cu alte evenimente în mai multe regiuni ale Republicii Moldova.
Gabriel Călin este suspectat că ar fi gestionat tranzacții printr-o platformă internațională, cunoscută pentru facilitarea conversiilor de ruble rusești în alte valute în scopul evitării sancțiunilor internaționale impuse Rusiei după invazia militară în Ucraina. Gabriel Călin a fost reținut pentru 72 de ore.
Procuratura Anticorupție informează că Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, a admis demersul procurorilor privind prelungirea cu 30 de zile a arestului preventiv în privința fostului deputat Vladimir Andronachi.
În această toamnă, moldovenii sunt invitați să surprindă în imagini porțile care i-au impresionat și să participe în cadrul concursului național de fotografie „Porțile Moldovei".
Cel mai mare caz de fraudă cu criptomonede din lume: peste 5 mld £. „Zeița bogăției”, condamnată # TVR Moldova
O chinezoaică a fost condamnată la Londra pentru că a orchestrat o fraudă cu criptomonede considerată cea mai mare din lume, cu o valoare estimată la peste 5 miliarde de lire sterline (6,7 miliarde de dolari), scrie BBC.
Oamenii legii au documentat un caz complex de spălare de bani, conversie de criptomonede și finanțare ilegală a activităților politice.
Ambasada Republicii Moldova în Grecia informează cetățenii moldoveni aflați, în tranzit sau care intenționează să călătorească în Republica Elenă, că miercuri, 1 octombrie 2025, începând cu ora locală 00:01, este programată o grevă generală ce se va desfășura la nivel național, pentru o perioadă de 24 de ore.
Fundația Heritage21 împreună cu Chainsaw film productions aduc o proiecție specială în Ungheni pe 1 octombrie 2025 la Casa de cultură, ora 12:30. În vremurile complicate la care suntem martori, Turneul Național de Educație Istorică aduce un omagiu Reginei Maria, la împlinirea a 150 de ani de la naștere, care va fi sărbătorită la nivel național în acest an.
Viceguvernatorul regiunii Krasnodar din Rusia, Alexander Vlasov, a fost arestat la doar câteva ore după ce a demisionat și s-a oferit voluntar pentru serviciul militar în Ucraina, stârnind întrebări cu privire la motivația sa de a renunța la funcția publică pentru a merge pe front, scrie TVR Info.
Un bărbat în vârstă de 47 de ani, originar din municipiul Chișinău, a fost condamnat la 6 ani de închisoare într-un penitenciar de tip semiînchis, după ce a fost găsit vinovat de comiterea a cinci episoade de escrocherie.
Ofițerii Inspectoratului Naţional de Investigaţii, împreună cu mascaţii de la Fulger, efectuează percheziţii într-o cauză penală privind finanțarea ilegală a partidelor politice și spălare de bani. Oamenii legii au declarat că vor veni cu detalii la finalul anchetei.
Traficul rutier, suspendat în PMAN, de Ziua Națională a Vinului. Cum va circula transportul public # TVR Moldova
Începând cu 3 octombrie, ora 16:00 și până pe 6 octombrie, ora 06:00, va fi suspendat traficul rutier pe bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, tronsonul cuprins între str. Alexandr Pușkin și str. Maria Cebotari, dar și pe str. Mitropolit G. Bănulescu –Bodoni, tronsonul cuprins între str. Columna și str. 31 August 1989.
