Ministerul Justiției cere suspendarea activității partidului Victoriei Furtună pentru un an

19:10

Ziua alegerilor nu este punctul final pentru a constitui imediat un nou parlament. Mai sunt câteva etape şi proceduri legale, după 28 septembrie, care trebuie îndeplinite pentru ca scrutinul să fie validat, iar noii deputaţi să-şi ocupe fotoliile la prima şedinţă. Abia după aceasta este numit şi un nou guvern. Paşii, rând pe rând, îi vedeţi în ştirea care urmează.