/FOTO/ Incendiu de proporții la un depozit din sectorul Botanica. 18 autospeciale luptă cu flăcările
TVR Moldova, 30 septembrie 2025 23:30
ACTUALIZARE: Incendiul a fost localizat la ora 23:14. Flăcările nu mai prezintă risc de răspândire, iar situația este ținută sub control. Echipele specializate ale IGSU continuă să acționeze la fața locului pentru lichidarea completă a incendiului.
• • •
Alte ştiri de TVR Moldova
Acum o oră
23:30
/FOTO/ Incendiu de proporții la un depozit din sectorul Botanica. 18 autospeciale luptă cu flăcările # TVR Moldova
ACTUALIZARE: Incendiul a fost localizat la ora 23:14. Flăcările nu mai prezintă risc de răspândire, iar situația este ținută sub control. Echipele specializate ale IGSU continuă să acționeze la fața locului pentru lichidarea completă a incendiului.
Acum 4 ore
22:10
Marina Tauber a fost condamnată marți de Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, la 7 ani și jumătate de închisoare cu executare pentru finanţarea ilegală a partidelor, încălcarea modului de gestionare a banilor formațiunii politice. În plus, instanța a dispus confiscarea a peste 206 milioane de lei, bani utilizați la săvârșirea infracțiunii. Marina Tauber a părăsit Republica Moldova în ianuarie 2025 și de atunci nu s-a mai întors în țară.
Acum 6 ore
19:40
Naționala Republicii Moldova a întâlnit un nou adversar nemilos la Campionatul European de Futsal U-19. După eșecul cu Ucraina, "tricolorii" au fost distruși aseară de Italia, deși au reușit să marcheze primele goluri la turneul continental. În aceeași grupă, Portugalia și-a adjudecat a doua victorie categorică.
19:10
Ziua alegerilor nu este punctul final pentru a constitui imediat un nou parlament. Mai sunt câteva etape şi proceduri legale, după 28 septembrie, care trebuie îndeplinite pentru ca scrutinul să fie validat, iar noii deputaţi să-şi ocupe fotoliile la prima şedinţă. Abia după aceasta este numit şi un nou guvern. Paşii, rând pe rând, îi vedeţi în ştirea care urmează.
Acum 8 ore
18:10
Regele Charles al III-lea a vizitat aseară expoziția de la Londra, care o celebrează pe Regina Maria a României la împlinirea a 150 de ani de la nașterea ei.
18:00
Departamentul de Stat al SUA susține, în cel mai recent raport al său, că Guvernul Republicii Moldova nu îndeplinește standardele minime ce privesc combaterea traficului de persoane, chiar dacă face eforturi în acest sens.
17:10
Cetatea Soroca datează din secolul al XV-lea și era menită să protejeze granițele estice ale Țării Moldovei. Sistemul de construcție al acesteia este un exemplu remarcabil de fortificație medievală.
16:40
Invitație la „Jazz și Poezie”: recital muzical și literar, din 2 octombrie, la Chișinău # TVR Moldova
Invitație la „Jazz și poezie”, un recital muzical și literar La Chișinău, începând din 2 octombrie, va avea loc ediția a II-a a festivalului Jazz și Poezie, un proiect care aduce împreună două forme de artă ce se completează perfect: muzica și literatura.
16:30
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) a emis o avertizare Cod Galben de îngheț pe întreg teritoriul Republicii Moldova, valabilă de joi până vineri.
Acum 12 ore
16:10
Predarea religiei în școală: între necesitate și opțiune. Explicațiile profesorului Vasile Manică # TVR Moldova
Predarea religiei în școli rămâne a fi un subiect care stârnește dezbateri privind identitatea, educația și libertatea de alegere. Profesorul Vasile Manică ne spune despre rolul religiei în educație și despre importanța includerii ei în programa școlară.
16:10
Marina Tauber, fosta deputată a Partidului „Șor”, declarat neconstituțional, a fost condamnată la 7 ani și 6 luni de închisoare cu executare în penitenciar de tip semiînchis pentru femei pentru finanţarea ilegală a partidelor sau a campaniilor electorale, încălcarea modului de gestionare a mijloacelor financiare ale partidelor politice sau ale fondurilor electorale. Decizia a fost luată de magistrații Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani.
15:50
Procuror: Indivizii reținuți duminică seară au fost plătiți să dea foc instituțiilor de stat # TVR Moldova
Cele două persoane din stânga Nistrului, presupuse angajate ale structurilor de forță de la Tiraspol, și un cetățean din Chișinău, reținuți duminică seară, urmau să fie implicate în pregătirea dezordinilor în masă, cum ar fi provocarea incendiilor la instituțiile de stat în schimbul a 100 - 1.000 dolari.
15:40
Început de zi neobișnuit pentru funcționarii de la Guvern. Au dat startul zilei cu exerciții fizice # TVR Moldova
Ziua de lucru a început astăzi diferit la Guvernul Republicii Moldova. Funcționarii publici au renunţat la rutina obişnuită de la birou şi au dat startul zilei cu exerciții fizice. Acțiunea se înscrie în Săptămâna Europeană a Sportului, care va continua cu alte evenimente în mai multe regiuni ale Republicii Moldova.
15:30
Gabriel Călin este suspectat că ar fi gestionat tranzacții printr-o platformă internațională, cunoscută pentru facilitarea conversiilor de ruble rusești în alte valute în scopul evitării sancțiunilor internaționale impuse Rusiei după invazia militară în Ucraina. Gabriel Călin a fost reținut pentru 72 de ore.
15:30
Procuratura Anticorupție informează că Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, a admis demersul procurorilor privind prelungirea cu 30 de zile a arestului preventiv în privința fostului deputat Vladimir Andronachi.
15:10
În această toamnă, moldovenii sunt invitați să surprindă în imagini porțile care i-au impresionat și să participe în cadrul concursului național de fotografie „Porțile Moldovei".
15:10
Procuratura Anticorupție informează că Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, a admis demersul procurorilor privind prelungirea cu 30 de zile a arestului preventiv în privința fostului deputat Vladimir Andronachi.
14:40
Cel mai mare caz de fraudă cu criptomonede din lume: peste 5 mld £. „Zeița bogăției”, condamnată # TVR Moldova
O chinezoaică a fost condamnată la Londra pentru că a orchestrat o fraudă cu criptomonede considerată cea mai mare din lume, cu o valoare estimată la peste 5 miliarde de lire sterline (6,7 miliarde de dolari), scrie BBC.
14:40
Oamenii legii au documentat un caz complex de spălare de bani, conversie de criptomonede și finanțare ilegală a activităților politice.
14:10
Ambasada Republicii Moldova în Grecia informează cetățenii moldoveni aflați, în tranzit sau care intenționează să călătorească în Republica Elenă, că miercuri, 1 octombrie 2025, începând cu ora locală 00:01, este programată o grevă generală ce se va desfășura la nivel național, pentru o perioadă de 24 de ore.
14:00
Fundația Heritage21 împreună cu Chainsaw film productions aduc o proiecție specială în Ungheni pe 1 octombrie 2025 la Casa de cultură, ora 12:30. În vremurile complicate la care suntem martori, Turneul Național de Educație Istorică aduce un omagiu Reginei Maria, la împlinirea a 150 de ani de la naștere, care va fi sărbătorită la nivel național în acest an.
13:40
Viceguvernatorul regiunii Krasnodar din Rusia, Alexander Vlasov, a fost arestat la doar câteva ore după ce a demisionat și s-a oferit voluntar pentru serviciul militar în Ucraina, stârnind întrebări cu privire la motivația sa de a renunța la funcția publică pentru a merge pe front, scrie TVR Info.
13:10
Un bărbat în vârstă de 47 de ani, originar din municipiul Chișinău, a fost condamnat la 6 ani de închisoare într-un penitenciar de tip semiînchis, după ce a fost găsit vinovat de comiterea a cinci episoade de escrocherie.
13:00
Ofițerii Inspectoratului Naţional de Investigaţii, împreună cu mascaţii de la Fulger, efectuează percheziţii într-o cauză penală privind finanțarea ilegală a partidelor politice și spălare de bani. Oamenii legii au declarat că vor veni cu detalii la finalul anchetei.
12:40
Traficul rutier, suspendat în PMAN, de Ziua Națională a Vinului. Cum va circula transportul public # TVR Moldova
Începând cu 3 octombrie, ora 16:00 și până pe 6 octombrie, ora 06:00, va fi suspendat traficul rutier pe bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, tronsonul cuprins între str. Alexandr Pușkin și str. Maria Cebotari, dar și pe str. Mitropolit G. Bănulescu –Bodoni, tronsonul cuprins între str. Columna și str. 31 August 1989.
12:40
Uniunea Europeană condamnă atacurile hibride din partea Rusiei și felicită cetăţenii Republicii Moldova pentru capacitatea de a rezista în faţa acestora, se spune într-un comunicat publicat pe pagina Consiliului Uniunii Europene după scrutinul parlamentar de duminică.
12:10
Preşedintele american Donald Trump a propus un plan de pace în Gaza, în 20 de puncte, care prevede o încetare imediată a focului în Gaza, eliberarea tuturor ostaticilor în termen de 72 de ore de când Israel acceptă planul, dar și retragerea treptată a forțelor israeliene, potrivit TVR Info.
Acum 24 ore
11:20
Confirmat! Treizeci și unu de tineri din Transnistria au fost reținuți pentru destabilizări # TVR Moldova
Inspectoratul General al Poliției anunță reținerea a 31 de persoane - cea mai mare parte din acestea originare din regiunea transnistreană - pentru implicare în acțiuni de destabilizare în timpul protestului organizat luni de Blocul Electoral Patriotic.
11:10
Bruxelles-ul, gata să deschidă negocierile pentru aderarea Ucrainei la UE. Răspunsul CE pentru Orban # TVR Moldova
Comisia Europeană a confirmat vineri că Ucraina a îndeplinit criteriile tehnice necesare pentru deschiderea negocierilor de aderare la Uniunea Europeană, potrivit TVR Info. Singurul pas rămas este decizia politică a statelor membre, în ciuda opoziției exprimate de Ungaria.
11:00
Un bărbat a fost reținut după ce ar fi cerut de la o persoană suma de €4500 (peste 85.000 lei) pentru permisul auto de categoria „B” al soției unui cunoscut.
10:10
Cunoașteți povestea de viață a Veronicăi Untilă, kinetoterapeutul care creează frumosul prin culori # TVR Moldova
Este kintetorapeut, dar în timpul liber pictează. E vorba despre Veronica Untilă, o tânără pasionată de artă. Jurnalistul TVR MOLDOVA Anatol Fornea i-a aflat povestea. Să o cunoaştem şi noi.
09:40
Miercuri, 1 octombrie 2025, la ora 16.30, Majestatea Sa Margareta Custodele Coroanei, va găzdui, la Palatul Elisabeta, o seară dedicată Republicii Moldova. Alături de Majestatea Sa se vor afla Alteța Sa Regală Principele Radu și Alteța Sa Regală Principesa Sofia.
09:10
În perioada 30 septembrie – 5 octombrie 2025, în Republica Moldova se va desfășura Săptămâna Europeană a Sportului, o inițiativă a Comisiei Europene care promovează mișcarea, sportul și un stil de viață sănătos. Ediția din acest an are tema „Sport pentru toți”, accentuând importanța incluziunii și accesului egal la activități sportive.
08:50
Află cu TVR Moldova cele mai importante evenimente care au avut loc luni, 29 septembrie.
08:40
Astăzi, la ora 16:00, la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, urmează să fie pronunțată sentința în dosarul deputatei Marina Tauber.
08:10
Artur Ioniță a pus umărul la a treia victorie a sezonului pentru formația Triestina. Mijlocașul naționalei de fotbal a Republicii Moldova a marcat în meciul cu gruparea Renate.
08:10
Poliția desfășoară percheziții într-un dosar de finanțare ilegală a partidelor politice # TVR Moldova
Poliția R. Moldova informează că la această oră, ofițerii Direcției Investigații Infracțiuni Economice a Inspectoratului Național de Investigații, cu sprijinul polițiștilor din Brigada cu Destinație Specială „Fulger”, desfășoară percheziții în cadrul unei cauze penale inițiate pentru finanțarea ilegală a partidelor politice/concurenților electorali și spălarea banilor.
Ieri
20:10
Petrocub Hâncești, Zimbru Chișinău și Milsami Orhei continuă goana după Sheriff Tiraspol # TVR Moldova
Petrocub Hâncești, Zimbru Chișinău și Milsami Orhei continuă goana după Sheriff Tiraspol. "Viespile" au doar un punct avantaj față de "lei" și două față de galben-verzi. Cele trei formații sunt urmate de "vulturii roșii". Toate patru echipe au asigurată prezența în faza secundă a campionatului de fotbal din Republica Moldova.
19:40
Irina Rîngaci a cucerit aurul la etapa din Grecia a Mondialului de Lupte pe Plajă. Sportiva a triumfat la categoria 70 de kilograme, în care a înregistrat cinci victorii. La turneul organizat în Grecia au fost premiați și alți reprezentanți ai Republicii Moldova.
19:40
Start prost pentru naționala Republicii Moldova Campionatul European de Futsal Under-19 # TVR Moldova
Naționala Republicii Moldova a debutat cum nu se poate mai prost la Campionatul European de Futsal Under-19, organizat, în premieră, la Chișinău. "Tricolorii" au fost învinși de reprezentativa Ucrainei, care s-a impus cu 7 la 0. În aceeași grupă, Portugalia a bătut-o pe Italia.
19:10
Irina Rîngaci a devenit campioană mondial la lupte pe plajă. Sportiva a triumfat la categoria 70 de kilograme, în care a înregistrat cinci victorii. La turneul organizat în Grecia au fost premiați și alți reprezentanți ai Republicii Moldova.
18:40
Rezultatele alegerilor parlamentare au fost urmărite cu sufletul la gură de către cetăţenii Republicii Moldova. Mai mulţi locuitori ai oraşului Chişinău pe care i-am întâlnit pe stradă ne-au spus că au mari aşteptări de la deputaţii din viitorul legislativ. Cel mai important, spun oamenii, este ca legislatorii să se ţină de cuvânt şi să realizeze promisiunile din campania electorală.
18:20
Germania, Franţa şi Polonia - „Triunghiul de la Weimar” – au emis o declarație comună despre alegerile parlamentare din Republica Moldova în care au felicitat cetățenii Republicii Moldova pentru rezultatele obținute în urma scrutinului parlamentar, au exprimat apreciere pentru autorități și cetățeni și au reafirmat angajamentul de a continua sprijinirea dezvoltării democratice, a reformelor și a creșterii economice a Moldovei, precum și consolidarea rezilienței acesteia, în special pe drumul său către Uniunea Europeană.”
18:10
Vadim Ghimbovschi are 20 de ani, dar deja a reușit să cucerească șapte titluri internaționale, printre care, două medalii de aur, una de argint și patru de bronz. Deși a trecut și prin situații mai puțin ușoare, nu a renunțat la judo.
18:00
Ambasada SUA la Chișinău felicită partidele care au acces în parlament după scrutinul parlamentar din 28 septembrie și așteaptă „cu nerăbdare” să colaboreze cu următorul guvern pe teme de interes comun.
17:10
Ministerul Apărării al României: Fragmente de dronă găsite în jud. Tulcea, ridicate pentru expertiză # TVR Moldova
Ministerul Apărării Naționale (MApN) a anunțat că, în cursul zilei de 29 septembrie, a fost semnalată printr-un apel la numărul unic de urgență 112 existența unor fragmente de dronă în zona canalului Șontea Nouă, județul Tulcea.
17:10
Un judecătoare a fost deferită justiției pentru că, acum zece ani, a luat2,5 milioane de leide la trei persoane și nu i-a mai întors. Fosta magistrată este învinuită de escrocherie și fals în declarații.
16:30
În cadrul unei conferințe de presă, președinta Maia Sandu a fost întrebată despre aderarea la UE și dacă Republica Moldova ar putea solicita decuplarea de Ucraina, precum și despre scenariul în care procesul s-ar face cu sau fără Transnistria.
16:10
Ambasadorul României la Chișinău: „În R. Moldova a câștigat dorința de prosperitate în pace" # TVR Moldova
Ambasadorul României la Chișinău, Cristian-Leon Țurcanu, a venit cu un mesaj în contextul alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025.
15:40
La scrutinul parlamentar de ieri, Partidul Acțiune și Solidaritate a fost votat de mai mulți alegători decât în 2021, însă, paradoxal, va avea mai puțini deputați în viitorul Parlament. PAS pierde opt mandate, dar rămâne principala forță de guvernare. Chiar și așa, analiștii spun că rezultatul obţinut este unul solid și reflectă clar direcția pe care alegătorii vor ca țara să o urmeze.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.