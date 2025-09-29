Europarlamentar AUR: „Veste bună din Republica Moldova! Vom avea un partid unionist în Parlamentul de la Chişinău”
Veridica.md, 29 septembrie 2025 19:50
Adrian Axinia îi felicită pe basarabeni că au ales direcţia bună.
• • •
Acum o oră
19:50
Acum 2 ore
19:10
Ministerul român de Externe salută rezultatele alegerilor pentru Parlamentul de la Chișinău # Veridica.md
Îi felicită pe cetăţenii moldoveni pentru ceea ce numește mobilizarea exemplară, maturitatea democratică, spiritul civic şi, mai ales, pentru determinarea de a continua pe drumul integrării în Uniunea Europeană.
19:10
Ambasada SUA: Apreciem înalt participarea cetățenilor Republicii Moldova la alegerile parlamentare # Veridica.md
Misiunea diplomatică a SUA la Chișinău a transmis un mesaj după scrutinul de duminică, 28 septembrie.
Acum 4 ore
17:40
Senatorii români au aplaudat în plen rezultatul alegerilor parlamentare din Republica Moldova vecină # Veridica.md
„În ciuda ciuda eforturilor Rusiei de a vă abate de la traseul vostru către un viitor mai bun, aţi rămas uniţi şi puternici” - a spus preşedintele camerei superioare a Parlamentului de la București, liberalul Mircea Abrudean.
16:30
Președinta R. Moldova a transmis un mesaj după încheierea alegerilor parlamentare din 28 septembrie, în care a mulțumit cetățenilor care au mers la vot și au demonstrat responsabilitate.
Acum 6 ore
15:40
Partidul pro-european PAS va deține majoritatea parlamentară pentru încă un mandat, după ce a obținut 50,16% din voturi.
15:20
Comisia Electorală Centrală a prezentat datele preliminare ale rezultatelor alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025.
Acum 8 ore
13:30
Alegerile parlamentare din Republica Moldova au atras atenția și susținerea liderilor regionali și europeni, care au transmis felicitări pentru modul în care cetățenii și autoritățile au gestionat scrutinul și au reafirmat angajamentul comun pentru un viitor european al țării.
13:00
Câteva zeci de simpatizanți ai Blocului Electoral Patriotic al Socialiștilor și Comuniștilor au protestat luni în fața Parlamentului de la Chișinău, contestând rezultatele alegerilor parlamentare, în urma cărora Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) a obținut o nouă majoritate.
Acum 12 ore
11:10
NICOLAE NEGRU, comentator politic, editorialist Veridica: Calea spre UE e deschisă pentru următorii patru ani: PAS a obținut majoritatea parlamentară de 55 de mandate și poate forma de sine stătător guvernul. De menționat că pentru integrarea europeană au votat majoritatea absolută a cetățenilor, atât cei din interiorul cât și din afara Republicii Moldova.
Acum 24 ore
21:50
Alegeri Parlamentare 2025: Declarațiile președintelui PAS, Igor Grosu, după închiderea secțiilor de votare # Veridica.md
Igor Grosu condamnă tentativele de interferență și cere calm după închiderea urnelor.
21:30
Peste 1 milion 592 de mii de alegători, adică mai mult de 51,9 % dintre cei înscriși pe listele electorale, au votat până la închiderea urnelor.
20:50
Trei suspecți au fost reținuți de poliție în legătură cu posibile dezordini după alegeri # Veridica.md
Cei reținuți ar fi angajați ai unor structuri de forță din regiunea transnistreană.
20:30
Decizia a fost luată după ce excluderea formațiunii din cursa electorală, dispusă pe 26 septembrie, a fost confirmată definitiv de instanțele de judecată.
Ieri
19:30
Poliția Națională a anunțat astăzi că deține informații privind intențiile unor grupuri de a provoca dezordini și acțiuni de destabilizare în capitală, începând cu miezul nopții și pe parcursul zilei de luni.
18:50
„Buletinele sunt false, video este fals și reprezintă o provocare”, a transmis Executivul.
18:40
Președinta a lansat un nou apel la mobilizare, îndemnând tinerii moldoveni să voteze pentru a apăra libertatea, în ceea ce este al treilea mesaj public al său din ziua alegerilor.
17:50
Poliția îndeamnă cetățenii să rămână vigilenți și să meargă la vot
17:40
Nemulţumirile sunt legate în principal de micşorarea cu 40% a fondului pentru burse şi de noile criterii de acordare a acestora.
17:10
Danemarca va interzice, săptămâna viitoare, toate zborurile civile cu drone deasupra teritoriului său # Veridica.md
Orice încălcare a acestei interdicții se pedepsește cu amendă sau cu închisoare de până la doi ani.
17:10
Toate secțiile de vot din străinătate vizate de alerte false cu bombă și-au reluat activitatea și funcționează în regim normal.
16:30
Promo-LEX raportează încălcări „fără precedent” ale secretului votului și cazuri de transport organizat al alegătorilor # Veridica.md
În total, peste 250 de incidente electorale au fost raportate de organizație până la orele amiezii.
16:20
A ucis o fetiță de 12 ani.
16:00
Din nou aur pentru România, în ultima zi a Campionatelor Mondiale de canotaj din China # Veridica.md
În clasamentul pe medalii, sportivii români sunt pe locul 4 în lume.
15:20
Ministerul de Externe: Alertele cu bombă din diaspora fac parte dintr-o tentativă a Rusiei de a submina procesul electoral # Veridica.md
Incidente au fost raportate în orașe precum Roma, Genova, București, Ashville în Statele Unite și Alicante în Spania.
15:00
Alegerile parlamentare din Republica Moldova, declarate valide după depășirea pragului de participare # Veridica.md
Scrutinul parlamentar din R. Moldova a fost declarat valabil la ora 14:28, după ce participarea alegătorilor a depășit pragul legal de o treime, potrivit datelor furnizate de autoritățile electorale.
13:50
Președinta Maia Sandu face apel către diaspora: „Nu lăsați pe alții să ne fure viitorul” # Veridica.md
„Moldova nu există fără moldovenii din diaspora”, a transmis președinta Maia Sandu celor plecați peste hotare, încurajându-i să voteze și să-și apere, prin vot, viitorul european al țării.
13:20
Infrastructura electorală din R. Moldova viztă de mai multe atacuri cibernetice în ziua alegerilor # Veridica.md
Țintele principale au fost site-ul Comisiei Electorale Centrale și mai multe secții de vot din afara țării, a declarat premierul Dorin Recean.
11:50
Poliția veghează asupra procesului electoral, a mai spus prim-ministrul.
10:40
Mai multe nereguli au fost semnalate de observatorii Promo-LEX în primele ore de la deschiderea secțiilor de votare, printre care încălcarea secretului votului, transportarea organizată a alegătorilor și prezența nejustificată a unor persoane neautorizate în apropierea secțiilor de votare.
10:00
reședinta R. Moldova Maia Sandu a votat pentru un Parlament cu care să poată să fie păstrată pacea, care respectă R. Moldova și cetățenii săi.
07:40
În R. Moldova se desfășoară duminică, 28 septembrie 2025, alegeri parlamentare, la care urmează să fie aleși 101 deputați în Parlamentul de legislatura a XII-a.
Mai mult de 2 zile în urmă
15:00
Foști angajați ai instituțiilor de forță ale Republicii Moldova se află în solda rețelei criminale Șor, coordonată de la Kremlin. Mai exact, este vorba de lucrători ai Serviciului de Pază și Protecție de Stat, foști ofițeri din Ministerul Afacerilor Interne și ofițeri ai Serviciului de Informații și Securitate. Toți aceștia asigură protecția fizică capilor rețelei Șor și au grijă de menținerea ordinii în timpul acțiunilor de protest plătite de la Moscova. În același timp, ei sunt suspectați de autorități că prestează servicii de filaj și interceptări pentru gruparea criminală Șor.
14:20
Bilanţul a urcat la o medalie de aur şi patru de argint.
13:30
Președintele polonez, naționalistul Karol Nawrocki, a promulgat o lege care prelungește protecția temporară acordată refugiaților ucraineni # Veridica.md
După declanșarea invaziei ruse în Ucraina, în februarie 2022, Polonia a primit peste un milion de refugiați, în principal femei și copii.
13:00
Două sunt în regiunea Donețk, unul în Dnipropetrovsk.
26 septembrie 2025
22:10
Partidul Moldova Mare a fost scos din cursa electorală din cauza folosirii fondurilor financiare nedeclarate, venite din străinătate, coruperea alegătorilor.
18:00
Maia Sandu: Moldova este casa noastră – merită salvată de fiecare dată. Mergeți la vot, pentru voi și pentru Moldova # Veridica.md
Preşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a transmis un mesaj alegătorilor înaintea încheierii campaniei electorale pentru alegerile parlamentare de duminică.
17:30
Ministerul de Interne al Serbiei a reținut doi bărbați, acuzați că au antrenat până la 170 de cetățeni moldoveni.
15:00
Toți cei 26 de candidați ai partidului Irinei Vlah, trebuie să se retragă de pe lista electorală a Blocului Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei. Blocul are la dispoziție 24 de ore pentru a face ajustările pe listele de candidați.
12:40
Una de aur, trei de argint.
12:10
Sancțiunile Statelor Unite împotriva companiei sârbe de petrol și gaze NIS, controlată parțial de gigantul rus Gazprom, intră în vigoare pe 1 octombrie # Veridica.md
Firma administrează peste 400 de benzinării, majoritatea în Serbia și vreo 80 în Bosnia, Bulgaria și România.
11:10
Rusia a desfășurat cu succes o operațiune hibridă în Polonia. Analiștii europeni încep să repete narațiunile lui Lukașenko și Putin, în timp ce Serghei Lavrov cochetează demonstrativ cu Donald Trump și îi repetă cuvintele. Ce înseamnă acest lucru pentru securitatea europeană? Care sunt planurile de viitor ale Kremlinului?
10:50
Regiunea găgăuză a ajuns într-un vid politic; jurnalistă de la GRT – candidată pe listele Partidului Moldova Mare; și UE acuzată de un deputat afiliat lui Ilan Șor că, pierzând lupta geopolitică în Ucraina, încearcă să se reabiliteze în Republica Moldova – sunt câteva din subiectele vehiculate în ultimele zile în presa de la Comrat.
10:50
Alerta cu bombă la Judecătoria Buiucani, unde urma să fie examinat dosarul lui Plahotniuc # Veridica.md
Mai devreme, la Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, a avut loc o ședință, la care au fost prezentate mandatele de arest emise în privința lui Vlad Plahotniuc.
10:40
„Există o țară care reprezintă, în primul rând, o amenințare la adresa securității europene, și anume Rusia” - a remarcat prim-ministrul Mette Frederiksen.
10:00
Vladimir Plahotniuc a fost extrădat în Republica Moldova și urmează să participe chiar astăzi la o ședință în dosarul „Furtului Miliardului”. Iurie Roșca a fost condamnat de Curtea de Apel Centru la patru ani de închisoare pentru trafic de influență. Partidul Irinei Vlah urmează să afle dacă rămâne în cursa electorală după ce Curtea de Apel Centru a admis cererea cu privire la limitarea activității formațiunii politice la solicitarea Ministerului Justiției.
10:00
ALEGERI PARLAMENTARE/ Patru secții de votare pentru alegătorii din regiunea transnistreană vor fi reamplasate din motive de securitate # Veridica.md
Secția de votare din Varnița, destinată alegătorilor transnistreni, va fi transferată la Anenii Noi, cea din Hagimus – la Căușeni, iar secțiile din Dubăsari și Doroțcaia vor fi relocate în municipiul Chișinău.
09:20
Preşedintele României, Nicuşor Dan, afirmă că riscul extinderii conflictului militar dincolo de frontiera Ucrainei e extrem de mic # Veridica.md
El consideră că România are o situaţie bună din punct de vedere al securităţii cibernetice, dar se află cu un pas în spatele Rusiei în ceea ce priveşte combaterea dezinformării.
09:10
Bucureștiul denunță apariţia în social media a unui material fals care face referire la pretinse declaraţii legate de Republica Moldova ale șefei diplomației românești, Oana Țoiu # Veridica.md
Este prezent pe reţele de conturi utilizate deja în campanii de manipulare şi interferenţă informaţională străină, denunţate de România şi state partenere din UE şi NATO.
