/VIDEO/ Forfotă în secțiile de votare: Cum au decurs ultimele pregătiri pentru alegerile parlamentare

TV8, 27 septembrie 2025 21:30

/VIDEO/ Forfotă în secțiile de votare: Cum au decurs ultimele pregătiri pentru alegerile parlamentare

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de TV8

Acum o oră
22:30
/VIDEO/ Vacanțe de vis cu zbor direct din Chișinău: Cererea pentru destinații exotice a explodat TV8
22:30
/VIDEO/ Alegeri 2025: Vino și tu la vot! „Avem dreptul să alegem viitorul în care să se nască copiii noștri” TV8
Acum 2 ore
22:00
/VIDEO/ Cifre îngrijorătoare: Internetul ascunde tot mai multe pericole pentru copii TV8
21:30
/VIDEO/ Forfotă în secțiile de votare: Cum au decurs ultimele pregătiri pentru alegerile parlamentare TV8
21:10
/VIDEO/ Alegeri 2025: Vino și tu la vot! Profesoara Larisa Avram: „Nu lăsa pe alții să decidă în locul tău” TV8
21:10
/VIDEO/ Masterclass culinar la Penitenciarul Goian: Deținuții minori au învățat să facă pizza TV8
Acum 4 ore
20:20
/VIDEO/ Peste 20.000 de moldoveni mor anual din cauza bolilor de inimă: Medicii trag un semnal de alarmă TV8
19:40
/VIDEO/ Alegeri 2025: Vino și tu la vot! Absolventa de nota 10 Valeria Todica: „Fii și tu vocea care contează” TV8
19:40
Taxă turistică pentru câini: În ce oraș din Italia proprietarii vor scoate din buzunare 1,5 euro pe zi pentru patrupezi TV8
19:30
/VIDEO/ Alegeri 2025: Vino și tu la vot! Actrița Vera Mereuță: „Voi merge cu credința că știu să aleg calea dreaptă” TV8
19:30
/VIDEO/ „Vreau să revin în Moldova”: O tânără studiază la Berlin și visează să se întoarcă acasă, după 10 ani în străinătate TV8
Acum 6 ore
18:10
/VIDEO/ „Mai puțini, copii, mai puține școli”: Optimizarea instituțiilor de învățământ, cea mai eficientă sperietoare electorală TV8
17:50
Birourile electorale au recepționat plicurile prin corespondență: În ce țări au votat cei mai mulți alegători TV8
17:40
/VIDEO/ Alegeri 2025: Vino și tu la vot! Agricultorul Anton Deleu: „Doar împreună putem avea grijă de Moldova” TV8
17:40
Iarna, tot mai aproape: Trei destinații de top pe care trebuie să le eviți în sezonul rece TV8
17:10
O nouă schemă de fraudă în regiunea transnistreană: Cum a rămas o pensionară fără bani, după ce ar fi fost șantajată la telefon TV8
Acum 8 ore
16:40
Un medicament folosit în cancer ar putea ajuta copiii cu autism: Ce arată primele studii TV8
16:00
/VIDEO/ „Ajutor de la Domnul”, cu „Sare și Lumină” în mână: Preot din Hîncești, prins că ar fi distribuit ziare ilegale în timpul slujbei TV8
15:50
Ucraina ar putea opri importurile de produse petroliere prin România: Care este cauza TV8
15:30
/VIDEO/ Investitorul Vasile Tofan te îndeamnă să ieși la vot: „Contează mai mult ca niciodată” TV8
Acum 12 ore
15:00
Acord încheiat: Rusia va antrena un batalion aeropurtat chinez, pregătit pentru invazia Taiwanului TV8
14:50
Bucură-te de atmosfera toamnei dansând: Seniorii din Chișinău sunt invitați la o nouă rundă de distracție în aer liber TV8
14:30
Fake-urile continuă și în ajun de alegeri. Președinția: „Să nu ne lăsăm păcăliți” TV8
14:10
Tragedie la Cahul: Tânăra dispărută acum două zile a fost găsită moartă TV8
14:00
Zelenski acuză, Szijjarto răspunde: Drone ale Ungariei ar fi intrat în spațiul aerian al Ucrainei TV8
13:30
Chișinăul, în pregătiri pentru Campionatul European de Futsal: Cum va fi organizat transportul spre Chișinău Arena TV8
13:20
/VIDEO/ Satoshi a lansat un feat cu Guess Who înainte de alegeri: „Țara începe unde se termină casa” TV8
13:00
„Cred că avem un acord privind Gaza”: Trump vine cu un nou plan de pace în regiune TV8
12:40
Vânătoare interzisă în zona de frontieră, de alegeri: Avertismentul autorităților TV8
12:30
Tablete digitale în 30 de secții de votare: Alegătorii din țară și diasporă vor putea semna electronic TV8
12:10
Incident neobișnuit la Dubăsari: Un bărbat ar fi provocat un incendiu, iar apoi ar fi jefuit un pacient al spitalului TV8
12:00
Ultimul weekend din septembrie ne delectează cu produse autohtone: Unde se desfășoară târgurile de sezon TV8
11:40
/VIDEO/ Moldovenii din diasporă se pregătesc de vot: O familie din China va călători o mie de kilometri până la Beijing TV8
11:30
/VIDEO/ Scenarii postelectorale: Ce s-ar putea întâmpla în Moldova după alegerile din 28 septembrie TV8
11:10
/VIDEO/ Școli mici, provocări mari: Cum stabilim echilibrul dintre costurile și calitatea educației din Moldova TV8
11:00
/LIVE TEXT/ Război în Orientul Mijlociu, ziua 722: Coaliție pentru Palestina, protest la ONU și noi sancțiuni. Trump: „Cred că avem un acord” TV8
10:30
/LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 1312: Kievul ar fi lovit o rafinărie de petrol din Rusia. Un nou împrumut UE de 140 de miliarde de euro TV8
10:10
Sărbătoare pe 27 septembrie 2025: Ce nu trebuie să mănânci de Înălțarea Sfintei Cruci TV8
Acum 24 ore
10:00
Horoscop 27 septembrie 2025 de la ChatGPT: Gemenii muncesc, Racii trăiesc momente pasionale, iar Fecioarele sunt puse pe discuții TV8
09:40
Ziua tăcerii în întreaga țară: Ce riscă cei care vor face agitație electorală și sancțiunile admise de CEC TV8
09:10
/METEO/ Vreme stabilă înainte de alegeri: Meteorologii spun că ne vom bucura de soare astăzi, 27 septembrie 2025 TV8
26 septembrie 2025
23:10
/VIDEO/ Scenarii postelectorale: Ce s-ar putea întâmpla în Moldova după alegerile din 28 spetembrie TV8
Ieri
23:00
/VIDEO/ Campanie electorală, pe final. Promo-LEX: S-au utilizat PR negru, discurs de ură și resurse administrative TV8
22:20
/DOC/ Cine este fostul viceprimar de Chișinău, condamnat la închisoare pentru fals în acte: Încă 6 persoane, găsite vinovate TV8
22:10
/VIDEO/ Ediție Specială „Întreabă Ghețu” la Strășeni: Care sunt așteptările oamenilor de la alegeri TV8
22:10
Primar din Dubăsari, cercetat pentru mobilizare la proteste: Grupul suspect de Telegram pe care l-a creat TV8
21:20
/ULTIMA ORĂ/ Partidul Victoriei Furtună, în afara cursei electorale: CEC a anulat înregistrarea la alegeri TV8
21:10
Percheziții la Hîncești și Soroca: Propagandă religioasă și suspiciuni de corupere a alegătorilor TV8
20:10
/LIVE/ CEC examinează sesizarea împotriva Partidului „Moldova Mare”: PSDE cere excluderea din alegeri TV8
20:10
/LIVE/ Ediție Specială „Întreabă Ghețu” la Strășeni: Care sunt așteptările oamenilor de la alegeri TV8
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.