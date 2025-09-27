Parlamentare 2025: în 30 de secții de votare se vor folosi liste electorale electronice
#diez, 27 septembrie 2025 16:15
Pentru a face procesul de votare mai rapid și mai eficient, Comisia Electorală Centrală (CEC) a decis ca în 30 de secții de votare din țară și din străinătate să fie utilizate, în premieră, atât liste pe hârtie, cât și liste electorale electronice. Сообщение Parlamentare 2025: în 30 de secții de votare se vor folosi liste electorale electronice появились сначала на #diez.
• • •
Alte ştiri de #diez
Acum o oră
16:15
Pentru a face procesul de votare mai rapid și mai eficient, Comisia Electorală Centrală (CEC) a decis ca în 30 de secții de votare din țară și din străinătate să fie utilizate, în premieră, atât liste pe hârtie, cât și liste electorale electronice. Сообщение Parlamentare 2025: în 30 de secții de votare se vor folosi liste electorale electronice появились сначала на #diez.
Acum 2 ore
15:15
Începând cu anul școlar 2025/2026, profesorii din gimnaziile și liceele din România vor fi obligați să aloce un sfert din orele fiecărei discipline pentru activități de consolidare, aprofundare sau aplicare practică a cunoștințelor. Măsura este prevăzută în Instrucțiunea nr. 8 a Ministerului Educației și Cercetării (MEC) din România. Noile reguli se aplică tuturor cadrelor didactice, școlilor și liceelor, dar și inspectoratelor școlare care au rol de monitorizare și consiliere. Сообщение 25 % din orarul școlar se schimbă: cum vor învăța elevii din România în acest an появились сначала на #diez.
15:15
Alegerile parlamentare din această duminică, 28 septembrie 2025, vor fi monitorizate de 3 423 de observatori naționali și internaționali. 2.496 de observatori sunt naționali și provin din opt asociații obștești din țară. Cei mai mulți au fost acreditați la solicitarea Asociației Promo-LEX și a Uniunii Juriștilor din Moldova. De asemenea, mai mulți observatori au fost acreditați direct de către consiliile electorale de circumscripție. Сообщение Parlamentare 2025: alegerile vor fi monitorizate de peste 3.400 de observatori появились сначала на #diez.
Acum 4 ore
13:45
Duminică, 28 septembrie, vom avea parte de nori și temperaturi scăzute. Potrivit meteorologilor, maximele vor ajunge până la +19 °C, iar minimele vor coborî până la +1 °C. Сообщение Cum va fi vremea în ziua alegerilor parlamentare появились сначала на #diez.
13:15
4,5 milioane de lei pentru centrele și lucrătorii de tineret din Moldova. Care sunt condițiile de înregistrare # #diez
Ministerul Educației și Cercetării, în parteneriat cu Agenția Națională pentru Tineret, lansează Programul Guvernamental de Dezvoltare a Centrelor de Tineret. Inițiativa este dedicată extinderii și modernizării Rețelei Centrelor de Tineret din Republica Moldova, cu un buget anual de 4,5 milioane de lei. Сообщение 4,5 milioane de lei pentru centrele și lucrătorii de tineret din Moldova. Care sunt condițiile de înregistrare появились сначала на #diez.
Acum 6 ore
11:15
Ai un proiect cinematografic în curs de dezvoltare? Participă la forumul de coproducții WEMW 2026 # #diez
Cineaștii din Republica Moldova sunt invitați să participe la Co-Production Forum – una dintre principalele secțiuni ale WEMW (When East Meets West), care va avea loc între 18 și 20 ianuarie 2026 la Trieste, Italia. Evenimentul conectează cineaști din întreaga Europă pentru a stimula coproducțiile, a facilita schimbul de experiență și a sprijini dezvoltarea profesională în domeniul cinematografiei. Participanții vor avea oportunitatea să primească feedback de la experți, să găsească parteneri și finanțare, dar și să concureze pentru premii internaționale importante. Сообщение Ai un proiect cinematografic în curs de dezvoltare? Participă la forumul de coproducții WEMW 2026 появились сначала на #diez.
Acum 8 ore
10:15
Legea educației prevede ca România să aloce minimum 6 % din PIB pentru acest domeniu, însă realitatea bugetară arată altfel. În contextul discuțiilor despre măsurile de austeritate, Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR) a publicat un raport care arată cât s-a investit efectiv în educație în ultimii 11 ani. #diez a analizat documentul pentru a înțelege cum a evoluat fondul destinat burselor. Сообщение Cum a evoluat fondul pentru bursele studenților din România în ultimii 11 ani появились сначала на #diez.
10:15
Cel mai mare festival de film de animație din România, Animest, revine la Chișinău după o pauză de trei ani. Între 30 octombrie și 2 noiembrie 2025, Cinematograful Odeon va găzdui cea de-a 11-a ediție a evenimentului, care promite patru zile intense dedicate pasionaților de animație de toate vârstele. Сообщение Animest revine la Chișinău: patru zile de animație, muzică și creativitate появились сначала на #diez.
Acum 24 ore
00:00
„Alegerile din 28 septembrie sunt unele dintre cele mai importante din istoria Republicii Moldova” – probabil nu este prima dată când auzi acest mesaj în campania electorală din acest an. În condiții obișnuite, acesta ar fi fost doar o modalitate de mobilizare a electoratului. Pe de altă parte, ținând cont de războiul de la graniță, de deschiderea fără precedent din partea Uniunii Europene și de „exemplul georgian”, unii experți susțin că, în această toamnă, nu se va alege doar viitoarea componență a Parlamentului, ci și cursul strategic al țării în general. Сообщение Care este miza alegerilor din acest an și sunt ele oare „cele mai importante din istorie” появились сначала на #diez.
26 septembrie 2025
19:00
Dezbateri publice electorale în Republica Moldova – un exercițiu autentic de democrație participativă # #diez
În perioada 7-23 septembrie 2025, Centrul CONTACT, cu sprijinul Fundației Est-Europene și sub egida Coaliției Civice pentru Alegeri Libere și Corecte, a organizat șase dezbateri publice electorale în mai multe localități ale Republicii Moldova: Răzeni (Ialoveni), Criuleni, Drochia, Cahul, Bălți și Cimișlia. Сообщение Dezbateri publice electorale în Republica Moldova – un exercițiu autentic de democrație participativă появились сначала на #diez.
19:00
O treime din electoratul Republicii Moldova este format din tineri, însă participarea lor la procesul politic rămâne fragilă. Prezența scăzută la vot și lipsa unei reprezentări reale pe listele electorale ridică semne de întrebare privind modul în care generația tânără este implicată în luarea deciziilor. Сообщение (video) Tinerii pot rescrie viitorul Republicii Moldova pe 28 septembrie появились сначала на #diez.
17:45
Ce faci în ultimul weekend din această lună? Cinci evenimente la care să-ți petreci timpul liber pe 27 și 28 septembrie # #diez
Sfârșitul lunii septembrie aduce pe scena Chișinăului concerte, spectacole și activități creative care merită toată atenția. De la muzică live la spectacole pentru copii și ateliere de artă, oferta este diversă și captivantă. Dacă ești în căutarea unor idei pentru timpul liber, am selectat câteva evenimente pentru acest weekend, potrivite pentru toate gusturile. Сообщение Ce faci în ultimul weekend din această lună? Cinci evenimente la care să-ți petreci timpul liber pe 27 și 28 septembrie появились сначала на #diez.
Ieri
16:45
(video) Începe luna octombrie la cinematograf! Cinci filme care vor fi difuzate în premieră la Cineplex săptămânile viitoare # #diez
Hai la film! În următoarele două săptămâni, la cinematografele Cineplex din Chișinău, urmează să aibă loc cinci premiere, așa că te îndemnăm să nu le ratezi. În acest articol îți spunem care sunt acestea, astfel încât să reușești să cumperi bilete, în cazul în care ți-a atras atenția una dintre ele. Producțiile cinematografice vor fi lansate în zilele de 1, 2 și 9 octombrie. Сообщение (video) Începe luna octombrie la cinematograf! Cinci filme care vor fi difuzate în premieră la Cineplex săptămânile viitoare появились сначала на #diez.
16:45
La Liceul „Aristotel” din Chișinău a izbucnit un incendiu. Cinci echipaje de pompieri s-au deplasat la fața locului # #diez
În seara zilei de astăzi, 26 septembrie, un incendiu a izbucnit pe teritoriul Liceului „Aristotel” din Chișinău. Ofițera de presă a Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, Liliana Pușcașu, a declarat pentru #diez că a luat foc o clădire veche de pe teritoriul instituției. Сообщение La Liceul „Aristotel” din Chișinău a izbucnit un incendiu. Cinci echipaje de pompieri s-au deplasat la fața locului появились сначала на #diez.
15:45
Opt sfaturi pentru fondatori de la UiPath, Front, Banfico și Index.dev, prezentate la Dreamiconˣ # #diez
Conferința Dreamiconˣ – The Startup Sales Playbook, desfășurată pe 10 septembrie, a adunat experți din cinci țări pentru a discuta una dintre cele mai mari provocări ale start-upurilor tehnologice – vânzările. Сообщение Opt sfaturi pentru fondatori de la UiPath, Front, Banfico și Index.dev, prezentate la Dreamiconˣ появились сначала на #diez.
15:45
Odată ce ai ajuns la universitate, trebuie să ții cont de prezență. În funcție de cerințele profesorilor, prezența la cursuri ar putea să nu fie obligatorie. În schimb, la seminare și laboratoare ar trebui să mergi. Absențele nemotivate s-ar putea să îți creeze probleme, mai exact – exmatricularea. Сообщение Pentru câte absențe nemotivate poți fi exmatriculat(ă) de la universitățile din Moldova появились сначала на #diez.
14:45
Chișinău devine parte din harta mondială a mobilității electrice odată cu lansarea oficială a brandului BYD (Build Your Dreams), lider global în inovație și tehnologii sustenabile. Prezența BYD în Republica Moldova marchează un pas important în integrarea țării noastre în tendințele globale de tranziție către transport sustenabil. Сообщение Brandul de automobile BYD s-a lansat oficial în Republica Moldova появились сначала на #diez.
14:45
Studenții de la Universitatea Tehnică din Moldova (UTM) nu vor învăța luni, 13 octombrie. Decizia a fost luată în contextul Hramului Orașului Chișinău, care este marcat marți, 14 octombrie. Сообщение Studenții de la UTM nu vor învăța în data de 13 octombrie. Când vor recupera ziua liberă появились сначала на #diez.
14:45
Partidul „Inima Moldovei”, condus de către Irina Vlah, a fost exclus din cursa electorală pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie. Decizia a fost adoptată de către Comisia Electorală Centrală (CEC) în cadrul ședinței de astăzi, 26 septembrie. Membrii CEC au hotărât excluderea formațiunii cu șase voturi „pentru” și trei „împotrivă”. Toți cei 25 de candidați ai partidului au fost retrași din Blocul „Patriotic”. Сообщение Partidul „Inima Moldovei”, condus de Irina Vlah, a fost exclus din cursa electorală появились сначала на #diez.
13:45
Învață cum să-ți gestionezi banii la Școala de educație financiară „FINEDU”. Sunt eligibili elevii care au între 13 și 16 ani # #diez
Dacă te gândești cum să-ți petreci util timpul în vacanța de toamnă, să știi că ai oportunitatea să te înscrii la Școala de educație financiară „FINEDU”. Elevii care își doresc să învețe despre finanțe și cum să le utilizeze în viața de zi cu zi, sunt încurajați să participe. Сообщение Învață cum să-ți gestionezi banii la Școala de educație financiară „FINEDU”. Sunt eligibili elevii care au între 13 și 16 ani появились сначала на #diez.
12:45
Peste 4.000 de vizitatori au participat la Festivalul Vinului de Autor. Publicul a beneficiat de masterclassuri și degustări # #diez
Chișinăul a trăit pe 6 și 7 septembrie una dintre cele mai calde ediții ale Festivalului Vinului de Autor. În curtea Muzeului Național de Istorie a Moldovei, vinul a devenit limbaj comun pentru aproape 4.000 de vizitatori, veniți să descopere istorii ascunse în fiecare pahar. Сообщение Peste 4.000 de vizitatori au participat la Festivalul Vinului de Autor. Publicul a beneficiat de masterclassuri și degustări появились сначала на #diez.
11:45
Adresele mai multor secții de votare din stânga Nistrului au fost modificate. În ce localități vor fi relocate acestea # #diez
Adresele mai multor secții de votare din stânga Nistrului au fost modificate. Potrivit Comisiei Electorale Centrale (CEC), relocarea are loc pentru buna desfășurare a alegerilor parlamentare din 28 septembrie, pentru a garanta siguranța alegătorilor, a funcționarilor electorali, dar și a întregului proces electoral. Сообщение Adresele mai multor secții de votare din stânga Nistrului au fost modificate. În ce localități vor fi relocate acestea появились сначала на #diez.
10:45
La Bălți se va desfășura Festivalul „Bunica și Bunelul Fest”. Participanții vor avea parte de expoziții și ateliere practice # #diez
Piața „Vasile Alecsandri” din Bălți va găzdui cea de-a VIII-a ediție a Festivalului „Bunica și Bunelul Fest”. Evenimentul se va desfășura duminică, 5 octombrie, fiind dedicat celebrării vârstei de argint, tradițiilor și solidarității între generații. Сообщение La Bălți se va desfășura Festivalul „Bunica și Bunelul Fest”. Participanții vor avea parte de expoziții și ateliere practice появились сначала на #diez.
10:45
„Moldova se construiește prin educație, responsabilitate și implicare.” Cristian Cebotari la RAMxEdineț # #diez
Cristian Cebotari, tată a patru băieți și creator de conținut, a fost unul dintre speakerii evenimentului RAMxEdineț, unde a vorbit despre felul în care vede viitorul țării. Pentru el, Moldova de mâine este locul unde copiii lui pot trăi liberi, unde nu sunt jigniți sau marginalizați, dar sprijiniți și încurajați să crească. Сообщение „Moldova se construiește prin educație, responsabilitate și implicare.” Cristian Cebotari la RAMxEdineț появились сначала на #diez.
25 septembrie 2025
20:30
„Un viitor în Uniunea Europeană înseamnă mai multe șanse pentru Moldova de a crește și a prospera” # #diez
Mariana Rufa, directoare executivă a Asociației Businessului European, și Mila Malairau, directoare executivă a Camerei de Comerț Americane din Moldova, sunt două dintre vocile puternice ale mediului de afaceri care susțin parcursul european al Republicii Moldova. Ele cred că direcția europeană aduce beneficii reale pentru oameni, comunități și companii. Сообщение „Un viitor în Uniunea Europeană înseamnă mai multe șanse pentru Moldova de a crește și a prospera” появились сначала на #diez.
19:00
După ce a fost căutat timp de șase ani de autoritățile de la Chișinău, oligarhul fugar Vladimir Plahotniuc a fost extrădat în Republica Moldova. Acesta a ajuns astăzi, 25 septembrie, cu avionul de pe cursa Atena-Chișinău, după ce a fost reținut în iulie curent în capitala elenă. Сообщение Ce urmează după extrădarea lui Plahotniuc появились сначала на #diez.
18:30
„Viitorul european nu mai este un vis, ci o realitate pe care o construim împreună.” Viziunea femeilor lidere din Moldova # #diez
Ludmila Andronic, directoare Afaceri Corporative la Efes Moldova, Carmina Vicol, CEO Monicol și Prime Capital, și Carolina Bugaian, președinta Asociației Femeilor Antreprenoare din Republica Moldova, transmit un mesaj comun – integrarea europeană înseamnă oportunități, egalitate și stabilitate. Сообщение „Viitorul european nu mai este un vis, ci o realitate pe care o construim împreună.” Viziunea femeilor lidere din Moldova появились сначала на #diez.
18:30
Pentru a circula pe unele drumuri naționale și autostrăzi din mai multe țări ale lumii e nevoie de vinietă. Până nu demult, aceasta exista doar sub formă de autocolant, care trebuia lipit pe parbriz. Astăzi însă, este posibil să achiziționezi vinieta și în format digital, ceea ce simplifică foarte mult întregul proces. Îți explicăm mai jos care sunt avantajele variantei online și de ce merită să ai în vedere această opțiune. Сообщение Ce este vinieta online: avantaje și beneficii pentru șoferi появились сначала на #diez.
18:30
Ana Groza, directoare executivă a Asociației Investitorilor Străini, Natalia Sturza, directoare generală a Grupului de Companii Felicia, și Ruxanda Lipcan, directoare de vânzări și marketing la Fautor Winery, fac parte din generația de lideri care cred că parcursul european al Republicii Moldova este singura cale spre un viitor sigur și prosper. Сообщение „Europa nu este doar o promisiune, ci realitatea pe care o trăim deja” появились сначала на #diez.
17:30
La alegerile prezidențiale din 2024 au participat la vot 9 din 10 persoane din categoria de vârstă 66-75 de ani. Aceasta este cea mai activă categorie de alegători, arată datele prezentate de economistul IDIS „Viitorul”, Veaceslav Ioniță. Сообщение De ce tinerii în etate din Moldova votează mai activ la alegeri появились сначала на #diez.
17:30
(video) Studentele de la Animație, UTM, au fost premiate la Hong Kong pentru un scurtmetraj animat # #diez
O echipă de studente de la Animație, Universitatea Tehnică din Moldova (UTM), a ajuns în atenția unuia dintre cele mai prestigioase festivaluri universitare de animație din China. La World University Animation Awards (WUAA) din Hong Kong, Evelina Socolovschi și Ecaterina Bizgu și-au reprezentat echipa cu scurtmetrajul From Vine to Wine, realizat încă din primul an de studii, și au obținut Rainbow Horizon Award pentru viziune artistică și potențial creativ remarcabil. Сообщение (video) Studentele de la Animație, UTM, au fost premiate la Hong Kong pentru un scurtmetraj animat появились сначала на #diez.
Mai mult de 2 zile în urmă
16:30
Meteorologii anunță cod galben de îngheț pe teritoriul Republicii Moldova. Acesta va fi valabil în perioada 27-28 septembrie în întreaga țară. Сообщение Vin înghețurile! Meteorologii prognozează minime de până la −2 °C появились сначала на #diez.
15:15
Tinerii cu cele mai inovatoare idei de afaceri sociale vor fi premiați la Gala „Social Impact Award Moldova 2025” # #diez
Tinerii din Republica Moldova care au excelat la competiția de antreprenoriat social vor fi premiați la Gala „Social Impact Award Moldova 2025”. Evenimentul va deveni o ocazie de networking și de dialog între generații, despre cum poate fi construit un viitor mai bun prin inițiative cu sens, spun organizatorii. Сообщение Tinerii cu cele mai inovatoare idei de afaceri sociale vor fi premiați la Gala „Social Impact Award Moldova 2025” появились сначала на #diez.
14:15
Creangă și Eminescu pe zidul unui liceu din capitală. Portrete ale personalităților românești au fost pictate pe peretele unei școli # #diez
La Liceul Teoretic „Gheorghe Asachi” din Chișinău a fost inaugurat „Zidul Istoriei”. Lucrarea artistică monumentală este un proiect cultural-educațional dedicat personalităților din spațiului românesc, realizat de un pictor din România. Сообщение Creangă și Eminescu pe zidul unui liceu din capitală. Portrete ale personalităților românești au fost pictate pe peretele unei școli появились сначала на #diez.
14:15
Maib intermediază prima ofertă de obligațiuni municipale a Primăriei Costești în valoare de 4,5 milioane de lei # #diez
Maib, în colaborare cu Centrul Analitic Independent „Expert-Grup” și cu susținerea Ambasadei Regatului Țărilor de Jos în Republica Moldova, a organizat astăzi evenimentul de lansare a Ofertei publice privind obligațiunile municipale emise de primăria satului Costești, raionul Ialoveni. Сообщение Maib intermediază prima ofertă de obligațiuni municipale a Primăriei Costești în valoare de 4,5 milioane de lei появились сначала на #diez.
13:15
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău oferă studenților din anul I diverse oportunități și servicii. De la practicarea voluntariatului, până la inițierea în dans popular sau realizarea catedrei militare, tinerii sunt invitați să participe la activitățile și proiectele instituției. În acest articol, am adunat oportunitățile și serviciile de care poate beneficia un student de anul I la UPSC. Сообщение Lista oportunităților și serviciilor de care pot beneficia studenții din anul I la UPSC появились сначала на #diez.
13:15
O nouă rută de autobuz a fost lansată la Chișinău. Aceasta unește sectoarele Ciocana și Râșcani # #diez
La Chișinău a fost lansată o nouă rută de autobuz. Ruta-pilot face legătura între strada Varnița (Ciocana) și Calea Moșilor (Râșcani) și are numărul 50. Сообщение O nouă rută de autobuz a fost lansată la Chișinău. Aceasta unește sectoarele Ciocana și Râșcani появились сначала на #diez.
12:15
„De parcă eram la bacalaureat.” Ce spun participanții care au luat 10 la Marea Dictare Națională despre text # #diez
„M-am simțit ca la examen” și „Mă așteptam la un text mai greu” – așa descriu experiența lor unii participanți la Marea Dictare Națională din acest an. În cazul unora, a fost o întoarcere în băncile clasei de limba și literatura română, pentru alții – un test de concentrare și de evaluare a cunoștințelor. Tradițional, persoanele care au obținut note de 9 și de 10 la Marea Dictare Națională din acest an au fost premiate. Сообщение „De parcă eram la bacalaureat.” Ce spun participanții care au luat 10 la Marea Dictare Națională despre text появились сначала на #diez.
12:15
Petru Scalețchi este bucătar și promotor al gastronomiei moldovenești, cu experiență acumulată în Franța, unde a învățat că bucătăria adevărată înseamnă nu doar gust, ci și respect pentru tradiții. Сообщение Petru Scalețchi: „Moldova este UE – prin gastronomie, tradiție și creativitate” появились сначала на #diez.
11:15
45 de instituții de învățământ profesional tehnic din Moldova – colegii, centre de excelență și școli profesionale – oferă tinerilor 61 de programe de studii pentru învățământul dual. Acestea au încheiat parteneriate cu peste 200 de unități economice, ceea ce oferă posibilitate elevilor să muncească concomitent cu studiile. Сообщение Ce salariu vor primi elevii care au ales să studieze la învățământul dual появились сначала на #diez.
10:15
Trăim vremuri în care afacerile nu mai cresc doar prin instinct, efort neobosit și conexiuni valoroase. Acestea rămân fundamentale, dar în spatele succesului modern, se află un aliat tăcut, dar puternic – tehnologia. Сообщение IT-ul în business: motorul care duce afacerea la turații maxime появились сначала на #diez.
24 septembrie 2025
18:30
Burse în valoare de 15.000 de lei pentru studenții de la USM și USARB. Ce trebuie să includă dosarul de aplicare # #diez
Studenții Universității de Stat din Moldova (USM) și cei ai Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți (USARB), care învață la Facultatea de Științe Economice, au oportunitatea să câștige o bursă în valoare de 15.000 de lei. Moldindconbank lansează concursul pentru programul „Bursa bancară pentru inovație financiară” datorită căruia fiecare candidat(ă) va beneficia de un stagiu de practică garantat în cadrul băncii. Сообщение Burse în valoare de 15.000 de lei pentru studenții de la USM și USARB. Ce trebuie să includă dosarul de aplicare появились сначала на #diez.
17:30
USMF: 350 de specialiști s-au întrunit pentru conferința națională privind imunologia pediatrică # #diez
Clinica de Pneumologie din cadrul Departamentului Pediatrie al Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova în comun cu Academia de Științe a Moldovei (AȘM) a organizat Conferința națională cu participare internațională „Imunologia pediatrică – de la fiziologie și suspiciune de boală la diagnostic și management diferențiat”. Evenimentul s-a desfășurat pe data de 19 septembrie 2025, la AȘM. Сообщение USMF: 350 de specialiști s-au întrunit pentru conferința națională privind imunologia pediatrică появились сначала на #diez.
17:30
Republica Moldova are deja asigurat majoritatea gazului de care are nevoie pentru încălzirea locuințelor și funcționarea instituțiilor în perioada octombrie 2025 – martie 2026. SA „Energocom” a cumpărat aproximativ 700 de milioane de metri cubi de gaze, adică peste 90 % din consumul estimat pentru anul gazier 2025/2026. Сообщение 96 % din volumul de gaze naturale necesar pentru sezonul rece a fost achiziționat появились сначала на #diez.
17:30
La 19 septembrie 2025, la Chișinău, a avut loc pentru prima ediție a Health Tech Forum – un eveniment de anvergură dedicat accelerării transformării digitale a sistemului de sănătate din Republica Moldova, desfășurat în cadrul „Moldova Business Week”. Сообщение În premieră, a fost organizat Health Tech Forum în cadrul „Moldova Business Week” появились сначала на #diez.
17:30
Înscrie-ți școala la #SuperCoders 2025, programul care aduce AI și siguranța online în fiecare clasă din Moldova # #diez
Fundația Orange Moldova, în parteneriat cu Fondul Națiunilor Unite pentru Populație (UNFPA) în Moldova și cu suportul TEKEDU lansează ediția 2025 a programului național #SuperCoders, unul dintre cele mai importante proiecte de educație digitală din țară. Acesta aduce în prim-plan două dintre cele mai actuale și necesare teme: inteligența artificială generativă și siguranța online. Сообщение Înscrie-ți școala la #SuperCoders 2025, programul care aduce AI și siguranța online în fiecare clasă din Moldova появились сначала на #diez.
16:30
FILIT Chișinău începe, în acest an, cu dialogul dintre Andrei Kurkov, care este scriitor, profesor și regizor ucrainean, și Radu Vancu – poet, prozator, eseist și traducător român. După această întâlnire mult-așteptată urmează o suită de evenimente care vor aduna alți numeroși profesioniști din câmpul literar contemporan din 11 țări. Detalii despre dezbateri literare, expoziții, concerte, ateliere pentru copii și toate celelalte activități găsești în lista de mai jos. Сообщение Programul FILIT Chișinău. La ce evenimente poți să participi în patru zile de festival появились сначала на #diez.
16:30
Noi condiții pentru obținerea cetățeniei Republicii Moldova. Solicitanții vor trebui să cunoască limba și prevederile Constituției # #diez
Legea cetățeniei Republicii Moldova a fost modificată. Potrivit Agenției Servicii Publice, noile prevederi adoptate sunt în concordanță cu practicile europene implementate în mai multe țări, precum România, Belgia, Polonia, Suedia, Austria, Cipru, Croația și altele. Acestea vor intra în vigoare pe 24 decembrie 2025. Сообщение Noi condiții pentru obținerea cetățeniei Republicii Moldova. Solicitanții vor trebui să cunoască limba și prevederile Constituției появились сначала на #diez.
16:30
Antreprenorii vor avea acces la finanțare prin Fondul de Fonduri, dedicat susținerii întreprinderilor mici și mijlocii # #diez
Pentru prima dată în Republica Moldova, Guvernul a lansat un instrument financiar de tip Fond de Fonduri, dedicat susținerii întreprinderilor mici și mijlocii (IMM) și atragerii investițiilor private în economia națională. Сообщение Antreprenorii vor avea acces la finanțare prin Fondul de Fonduri, dedicat susținerii întreprinderilor mici și mijlocii появились сначала на #diez.
16:30
Anularea bacului și „Rural Erasmus Moldova”. Ce reforme promit concurenții electorali pentru educația din Moldova # #diez
Ce spui despre majorarea burselor până la 5.000 de lei sau despre locuințe de serviciu pentru profesori? Sunt promisiuni pe care le fac unii concurenți electorali care vor să ajungă în Parlament. Pentru că scriem mult despre educație, ne-am propus să analizăm ce loc ocupă acest domeniu în programele electorale ale candidaților. Ține cont că unele dintre promisiunile partidelor sunt populiste, respectiv nu toate pot fi aduse la realitate. Сообщение Anularea bacului și „Rural Erasmus Moldova”. Ce reforme promit concurenții electorali pentru educația din Moldova появились сначала на #diez.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.