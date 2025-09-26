Opt sfaturi pentru fondatori de la UiPath, Front, Banfico și Index.dev, prezentate la Dreamiconˣ

15:30

Chiar dacă vara s-a terminat, nu înseamnă că nu mai poți merge în vacanță. Există o mulțime de opțiuni potrivite și pentru celelalte anotimpuri. De exemplu, Egiptul. Odihna în această țară este posibilă pe tot parcursul anului și chiar este mai avantajoasă în extrasezon. Înainte de a-ți face bagajul însă, este important să analizezi destinațiile existente și să înțelegi pe care ți-ar plăcea să o descoperi. Nu știi de unde să începi? Îți prezentăm câteva informații furnizate de Join UP! Moldova, ca să-ți faci o impresie. Iar dacă totuși decizi să mergi, să știi că operatorul de turism îți poate organiza întreaga călătorie. Rapid și pe măsura așteptărilor tale.