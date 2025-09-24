Burse în valoare de 15.000 de lei pentru studenții de la USM și USARB. Ce trebuie să includă dosarul de aplicare

15:15

Calitatea somnului influențează în mod direct starea noastră de sănătate, dispoziția și capacitatea de lucru. Chiar și cel mai frumos interior al dormitorului nu va aduce bucurie dacă patul este incomod, iar salteaua nu se potrivește nevoilor dumneavoastră. Mobilierul și accesoriile pentru dormit joacă un rol cheie în crearea unui spațiu armonios, unde vă puteți relaxa după o zi plină. Acest lucru este deosebit de important pentru locuitorii Moldovei, unde ritmul de viață devine din ce în ce mai activ, iar odihna capătă o valoare deosebită. Pentru a crea condiții ideale pentru somn, merită să vă gândiți la fiecare detaliu, de la alegerea saltelei până la textile de calitate. De exemplu, lenjeria de pat moale și elegantă nu numai că va decora dormitorul, dar vă va oferi și un confort suplimentar în timpul odihnei.