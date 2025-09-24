Burse în valoare de 15.000 de lei pentru studenții de la USM și USARB. Ce trebuie să includă dosarul de aplicare
Studenții Universității de Stat din Moldova (USM) și cei ai Universității de Stat „Alecu Russo" din Bălți (USARB), care învață la Facultatea de Științe Economice, au oportunitatea să câștige o bursă în valoare de 15.000 de lei. Moldindconbank lansează concursul pentru programul „Bursa bancară pentru inovație financiară" datorită căruia fiecare candidat(ă) va beneficia de un stagiu de practică garantat în cadrul băncii.
Burse în valoare de 15.000 de lei pentru studenții de la USM și USARB. Ce trebuie să includă dosarul de aplicare
Studenții Universității de Stat din Moldova (USM) și cei ai Universității de Stat „Alecu Russo" din Bălți (USARB), care învață la Facultatea de Științe Economice, au oportunitatea să câștige o bursă în valoare de 15.000 de lei. Moldindconbank lansează concursul pentru programul „Bursa bancară pentru inovație financiară" datorită căruia fiecare candidat(ă) va beneficia de un stagiu de practică garantat în cadrul băncii.
USMF: 350 de specialiști s-au întrunit pentru conferința națională privind imunologia pediatrică
Clinica de Pneumologie din cadrul Departamentului Pediatrie al Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu" din Republica Moldova în comun cu Academia de Științe a Moldovei (AȘM) a organizat Conferința națională cu participare internațională „Imunologia pediatrică – de la fiziologie și suspiciune de boală la diagnostic și management diferențiat". Evenimentul s-a desfășurat pe data de 19 septembrie 2025, la AȘM.
Republica Moldova are deja asigurat majoritatea gazului de care are nevoie pentru încălzirea locuințelor și funcționarea instituțiilor în perioada octombrie 2025 – martie 2026. SA „Energocom" a cumpărat aproximativ 700 de milioane de metri cubi de gaze, adică peste 90 % din consumul estimat pentru anul gazier 2025/2026.
La 19 septembrie 2025, la Chișinău, a avut loc pentru prima ediție a Health Tech Forum – un eveniment de anvergură dedicat accelerării transformării digitale a sistemului de sănătate din Republica Moldova, desfășurat în cadrul „Moldova Business Week".
Înscrie-ți școala la #SuperCoders 2025, programul care aduce AI și siguranța online în fiecare clasă din Moldova
Fundația Orange Moldova, în parteneriat cu Fondul Națiunilor Unite pentru Populație (UNFPA) în Moldova și cu suportul TEKEDU lansează ediția 2025 a programului național #SuperCoders, unul dintre cele mai importante proiecte de educație digitală din țară. Acesta aduce în prim-plan două dintre cele mai actuale și necesare teme: inteligența artificială generativă și siguranța online.
FILIT Chișinău începe, în acest an, cu dialogul dintre Andrei Kurkov, care este scriitor, profesor și regizor ucrainean, și Radu Vancu – poet, prozator, eseist și traducător român. După această întâlnire mult-așteptată urmează o suită de evenimente care vor aduna alți numeroși profesioniști din câmpul literar contemporan din 11 țări. Detalii despre dezbateri literare, expoziții, concerte, ateliere pentru copii și toate celelalte activități găsești în lista de mai jos.
Noi condiții pentru obținerea cetățeniei Republicii Moldova. Solicitanții vor trebui să cunoască limba și prevederile Constituției
Legea cetățeniei Republicii Moldova a fost modificată. Potrivit Agenției Servicii Publice, noile prevederi adoptate sunt în concordanță cu practicile europene implementate în mai multe țări, precum România, Belgia, Polonia, Suedia, Austria, Cipru, Croația și altele. Acestea vor intra în vigoare pe 24 decembrie 2025.
Antreprenorii vor avea acces la finanțare prin Fondul de Fonduri, dedicat susținerii întreprinderilor mici și mijlocii
Pentru prima dată în Republica Moldova, Guvernul a lansat un instrument financiar de tip Fond de Fonduri, dedicat susținerii întreprinderilor mici și mijlocii (IMM) și atragerii investițiilor private în economia națională.
Anularea bacului și „Rural Erasmus Moldova". Ce reforme promit concurenții electorali pentru educația din Moldova
Ce spui despre majorarea burselor până la 5.000 de lei sau despre locuințe de serviciu pentru profesori? Sunt promisiuni pe care le fac unii concurenți electorali care vor să ajungă în Parlament. Pentru că scriem mult despre educație, ne-am propus să analizăm ce loc ocupă acest domeniu în programele electorale ale candidaților. Ține cont că unele dintre promisiunile partidelor sunt populiste, respectiv nu toate pot fi aduse la realitate.
Bursele studenților din România ar putea fi suplinite din Fondul Social European. Informația a fost comunicată de europarlamentarul Nicu Ștefănuță pentru PRO TV. Decizia vine după ce, în august, bugetul pentru burse a fost redus cu aproape o treime, afectând toate tipurile de burse – sociale, de merit și de performanță.
Chiar dacă vara s-a terminat, nu înseamnă că nu mai poți merge în vacanță. Există o mulțime de opțiuni potrivite și pentru celelalte anotimpuri. De exemplu, Egiptul. Odihna în această țară este posibilă pe tot parcursul anului și chiar este mai avantajoasă în extrasezon. Înainte de a-ți face bagajul însă, este important să analizezi destinațiile existente și să înțelegi pe care ți-ar plăcea să o descoperi. Nu știi de unde să începi? Îți prezentăm câteva informații furnizate de Join UP! Moldova, ca să-ți faci o impresie. Iar dacă totuși decizi să mergi, să știi că operatorul de turism îți poate organiza întreaga călătorie. Rapid și pe măsura așteptărilor tale.
Ziua Națională a Vinului: Ghidul esențial al ediției din acest an. Două zile, 106 vinării, o sărbătoare dedicată Vinului Moldovei
În primul weekend din octombrie, Chișinăul găzduiește cea mai mare sărbătoare dedicată vinului Moldovei. Pe 4 și 5 octombrie, în Piața Marii Adunări Naționale se vor aduna 106 vinării care vor avea ocazia să se întâlnească cu iubitorii de vin pentru cea de-a XXIV-a ediție a Zilei Naționale a Vinului. De la producători consacrați la micii vinificatori, fiecare stand descoperă istorii unice despre tradiția viticolă moldovenească. Acest ghid îți prezintă noutățile și experiențele care fac din ediția 2025 un eveniment de neratat.
La Victoriabank este susținută diversitatea talentelor, iar oamenii care își urmează pasiunile sunt cei care inspiră cel mai mult. În cel mai recent episod video din seria „Oameni, Pasiuni, Talente" angajata Victoriabank de la Resurse Umane, Ecaterina Roibu, vă invită să aflați o poveste emoționantă despre curaj, determinare și bucuria de a alerga pentru oameni.
Buze de vită, coadă de cal sau gât de curcan. Milena Motricala povestește despre Aufpet și gustările sănătoase pentru patrupezi
La doar 15 kilometri distanță de Chișinău, Milena Motricala, o tânără antreprenoare din Republica Moldova, gătește recompense pentru animale de companie sub formă de buze de vită, coadă de cal sau gât de curcan. În 2021, alături de partenerul său și cei patru câini fideli ai echipei – Nepțun, Vixen, Cleo și Marta –, a transformat pasiunea pentru animale într-o afacere care aduce bucurie atât patrupezilor, cât și stăpânilor lor. Așa a început Aufpet – locul în care organele necomestibile ale animalelor sunt deshidratate și transformate în gustări pentru câini și pisici.
Poliția a ridicat 200 de buletine de vot care ar fi fost falsificate. Ce spune Ion Ceban și CEC
Ofițerii Direcției de Poliție Chișinău au depistat, la o tipografie din capitală, 200 de buletine de vot pe care era aplicată ștampila „VOTAT" în dreptul Blocului Alternativa. Potrivit Poliției, acestea au fost tipărite în baza unui contract și sunt destinate respectivului bloc politic. Totodată, oamenii legii afirmă că buletinele ar urma să fie folosite în ziua alegerilor prin instituirea unei scheme de tip „carusel". Ion Ceban, liderul blocului, a negat acuzațiile și a declarat că va ataca în instanță Partidul Acțiune și Solidaritate, aflat la guvernare.
De-a lungul ultimilor 30 de ani, România a avut patru legi pentru educație. Acestea au fost emise în 1995, 2011 și 2023. Fiecare dintre aceste legi a fost modificată de-a lungul anilor prin hotărâri de guvern, pentru a fi raportate la situația economică a țării. De aceea, odată cu modificarea legilor educației a evoluat și sprijinul pe care îl oferă statul etnicilor români de pretutindeni. În acest articol îți explicăm cum a evoluat acest sprijin din 1995 până în prezent.
Cine sunt studenții și elevii care vor primi Bursa Președintelui Republicii Moldova în anul de studii 2025/2026
10 studenți din universități și cinci elevi din școlile profesionale, colegiile și centrele de excelență de pe întreg teritoriul țării vor beneficia în acest an de studii de Bursa Președintelui Republicii Moldova. Valoarea acesteia este 3.860 de lei pe lună pentru studenți și 2.995 de
Unde pot vota elevii și studenții care își fac studiile într-o localitate diferită de cea unde își au domiciliul # #diez
Ești elev(ă) sau student(ă) cu drept de vot, dar îți faci studiile într-o altă localitate decât cea unde ai domiciliul sau reședința temporară? Să știi că nu trebuie să mergi acasă pentru a vota. Îți explic mai jos unde și cum îți poți exercita dreptul. Сообщение Unde pot vota elevii și studenții care își fac studiile într-o localitate diferită de cea unde își au domiciliul появились сначала на #diez.
18 participanți au obținut 10 la Marea Dictare Națională din acest an. Cine sunt persoanele care au luat cea mai mare notă # #diez
Astăzi, 23 septembrie, a avut loc ceremonia de premiere a participanților la a treia ediție a Marii Dictări Naționale, care au obținut cele mai bune rezultate. Au fost premiate 120 de persoane care au obținut nota 9 și 18 care au luat nota 10. Сообщение 18 participanți au obținut 10 la Marea Dictare Națională din acest an. Cine sunt persoanele care au luat cea mai mare notă появились сначала на #diez.
Concurs de eseuri pentru studenții moldoveni. Cele mai bune lucrări vor fi publicate într-o revistă națională # #diez
Comitetul Internațional al Crucii Roșii (CICR), în colaborare cu Asociația de Drept Internațional din Moldova, invită studenții să participe la un concurs de eseuri despre provocările contemporane ale dreptului internațional umanitar. Competiția își propune să încurajeze tinerii să reflecteze asupra problemelor actuale care apar în conflictele armate, să examineze modul în care dreptul internațional umanitar se aplică în practică și să prezinte opinii bine argumentate cu privire la posibile soluții. Сообщение Concurs de eseuri pentru studenții moldoveni. Cele mai bune lucrări vor fi publicate într-o revistă națională появились сначала на #diez.
Interacționează cu angajatorii și găsește-ți un job la Târgul de Cariere. Vor fi prezente companii din IT, comerț sau transport # #diez
Târgul de Cariere, cea mai mare rețea de evenimente de recrutare și employer branding din România și Republica Moldova, revine în această toamnă la Chișinău cu o nouă ediție și numeroase oportunități profesionale. Evenimentul, care va avea loc pe 10 și 11 octombrie, între orele 10:00 și 17:00 la Palatul Național „Nicolae Sulac”, reunește angajatori din diverse industrii, care oferă peste 1.000 de locuri de muncă. Сообщение Interacționează cu angajatorii și găsește-ți un job la Târgul de Cariere. Vor fi prezente companii din IT, comerț sau transport появились сначала на #diez.
„Pentru un Parlament Curat 2025”. Au fost publicate încă 10 profiluri de integritate ale candidaților # #diez
În cadrul campaniei de informare „Pentru un Parlament Curat 2025”, Asociația Presei Independente (API) și portalul MoldovaCurata.md au realizat profilurile de integritate ale unor candidați la funcția de deputat din partea partidelor și blocurilor cu cele mai mari șanse de accedere în Parlamentul Republicii Moldova și ale unor candidați independenți. Profilurile au fost documentate de jurnaliști de investigație profesioniști, în baza unor criterii de integritate, elaborate de societatea civilă. În total, au fost realizate și publicate 50 de profiluri. Vă prezentăm mai jos sinteza ultimelor 10 profiluri publicate. Primele patru sinteze, fiecare cuprinzând câte 10 profiluri publicate, pot fi citite aici, aici, aici și aici. Сообщение „Pentru un Parlament Curat 2025”. Au fost publicate încă 10 profiluri de integritate ale candidaților появились сначала на #diez.
În plină campanie electorală, alegătorii din Republica Moldova au la dispoziție un nou instrument digital menit să îi sprijine să își clarifice opțiunile politice înainte de scrutinul din 28 septembrie. „Busola Electorală” este o platformă neutră, imparțială și ușor de utilizat, care vine să aducă mai multă transparență și responsabilitate în procesul electoral. Сообщение Busola Electorală – un instrument neutru care ajută alegătorii появились сначала на #diez.
Calitatea somnului influențează în mod direct starea noastră de sănătate, dispoziția și capacitatea de lucru. Chiar și cel mai frumos interior al dormitorului nu va aduce bucurie dacă patul este incomod, iar salteaua nu se potrivește nevoilor dumneavoastră. Mobilierul și accesoriile pentru dormit joacă un rol cheie în crearea unui spațiu armonios, unde vă puteți relaxa după o zi plină. Acest lucru este deosebit de important pentru locuitorii Moldovei, unde ritmul de viață devine din ce în ce mai activ, iar odihna capătă o valoare deosebită. Pentru a crea condiții ideale pentru somn, merită să vă gândiți la fiecare detaliu, de la alegerea saltelei până la textile de calitate. De exemplu, lenjeria de pat moale și elegantă nu numai că va decora dormitorul, dar vă va oferi și un confort suplimentar în timpul odihnei. Сообщение Cum să alegi o saltea pentru un somn sănătos появились сначала на #diez.
Programul „Bursele Europene pentru Jurnaliști” a dat start înregistrărilor. Cei mai buni vor merge într-o vizită la Bruxelles # #diez
Programul „Bursele Europene pentru Jurnaliști” revine cu o nouă ediție! Oportunitatea are drept scop încurajarea și facilitarea pregătirii profesionale a jurnaliștilor din Republica Moldova care doresc să obțină o expertiză în problematica europeană. Сообщение Programul „Bursele Europene pentru Jurnaliști” a dat start înregistrărilor. Cei mai buni vor merge într-o vizită la Bruxelles появились сначала на #diez.
Investim în inovație și comunități creative: maib a susținut desfășurarea primului Festival de proiecții video din Moldova # #diez
Maib, în calitate de partener general, a făcut posibilă organizarea primei ediții a :ACT – Festivalul de Video Mapping din Moldova, un eveniment care a adus împreună arta digitală, proiecțiile 3D și muzica electronică într-un spectacol unic. Festivalul, organizat de xdoi Event, a transformat pentru o seară Castel Mimi într-o scenă vibrantă, conectând publicul la o experiență multisenzorială de lumină, tehnologie și emoție. Сообщение Investim în inovație și comunități creative: maib a susținut desfășurarea primului Festival de proiecții video din Moldova появились сначала на #diez.
Inițiază un proiect ecologic în școala ta și câștigă 10.000 de lei pentru implementare. Cu ce inițiative eligibile te poți înscrie # #diez
Elevii și profesorii din instituțiile de învățământ general din Moldova sunt invitați să participe la concursul „EcoEd – școala pentru un viitor verde”. Fie că ești elev(ă), fie profesor (profesoară), pentru a participa la competiție, trebuie să inițiezi un proiect sustenabil în școala ta, iar Centrul Național de Mediu îți va oferi un sprijin financiar de până la 10.000 de lei. Сообщение Inițiază un proiect ecologic în școala ta și câștigă 10.000 de lei pentru implementare. Cu ce inițiative eligibile te poți înscrie появились сначала на #diez.
Republica Moldova a încheiat screeningul bilateral pentru aderarea la UE. Care sunt următoarele etape # #diez
Republica Moldova a încheiat luni, 22 septembrie, screeningul bilateral pentru aderarea la Uniunea Europeană. Procesul a început în luna iulie a anului trecut, iar timp de 15 luni experții au analizat legislația națională în raport cu cea europeană, informează Biroul pentru Integrare Europeană. Сообщение Republica Moldova a încheiat screeningul bilateral pentru aderarea la UE. Care sunt următoarele etape появились сначала на #diez.
În ziua alegerilor, cetățenii Moldovei care nu dețin un act de identitate vor primi gratuit buletine provizorii pentru a vota # #diez
În ziua alegerilor, Agenția Servicii Publice va elibera gratuit cărți de identitate provizorii pentru cetățenii cu drept de vot care nu dețin un act de identitate. Informația a fost confirmată de către reprezentanții autorității, într-un comunicat de presă. Сообщение În ziua alegerilor, cetățenii Moldovei care nu dețin un act de identitate vor primi gratuit buletine provizorii pentru a vota появились сначала на #diez.
(video) Fotbalistul francez Ousmane Dembélé a câștigat Balonul de Aur 2025. Cine sunt laureații galei # #diez
Atacantul francez Ousmane Dembélé a câștigat trofeul Balonul de Aur, pentru cel mai bun fotbalist al sezonului 2024/2025. Premiul a fost decernat luni, 22 septembrie, în cadrul celei de-a 69-a ceremonii anuale a evenimentului. Сообщение (video) Fotbalistul francez Ousmane Dembélé a câștigat Balonul de Aur 2025. Cine sunt laureații galei появились сначала на #diez.
Trenul Literaturii, extensia mobilă a FILIT Chișinău, va transforma o simplă călătorie feroviară într-o experiență culturală vie, având ca destinație un loc special: Castel MIMI. Trenul Literaturii pornește din Gara Chișinău vineri, 26 septembrie 2025, la ora 15:00. Pe parcursul călătoriei poeta Ligia Keșișian va susține un performance poetic. Сообщение Trenul Literaturii și „Literatura la Castel”: experiențe unice în Săptămâna FILIT Chișinău появились сначала на #diez.
:ACT Festival – Prima ediție a festivalului de video mapping din Moldova a adunat peste 1.500 de spectatori la Castel Mimi # #diez
Pe 20 septembrie 2025, la Castel Mimi a avut loc prima ediție :ACT Festival, eveniment care a adunat peste 1.500 de spectatori. Artiști vizuali locali și internaționali au transformat fațada castelului într-o scenă de lumină și emoție, oferind o experiență culturală unică pentru Republica Moldova. Сообщение :ACT Festival – Prima ediție a festivalului de video mapping din Moldova a adunat peste 1.500 de spectatori la Castel Mimi появились сначала на #diez.
În perioada 15–20 septembrie 2025, Universitatea Tehnică a Moldovei și Institutul Național de Inovații în Securitatea Cibernetică „Cybercor” în parteneriat cu Academia Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu” din Sibiu, au organizat, în premieră, o școală de toamnă dedicată securității cibernetice. Evenimentul a reunit peste 50 de participanți – studenți, masteranzi și cadre didactice din România și Republica Moldova – într-un program intens de prelegeri, laboratoare practice și sesiuni interactive. Сообщение Construim o generație digitală puternică – prima Școală de Toamnă în Securitate Cibernetică появились сначала на #diez.
Atunci când ești elev sau student, un laptop nu este doar un gadget, ci o unealtă esențială pentru cursuri online, proiecte, cercetare și relaxare. Alegerea potrivită îți poate influența ritmul de lucru, confortul în utilizare și chiar rezultatele academice. Сообщение Cele mai bune laptopuri performante și accesibile pentru elevi și studenți появились сначала на #diez.
O nouă platformă digitală, My Voice Counts (MVC), este acum disponibilă pentru cetățenii Republicii Moldova, oferindu-le posibilitatea să-și exprime opiniile liber, sigur și complet anonim. Aplicația le permite oamenilor să participe activ la viața publică a țării sau a comunității lor fără a fi nevoiți să iasă în stradă. Сообщение My Voice Counts: noua platformă digitală pentru implicarea cetățenilor появились сначала на #diez.
Pe 23 septembrie, la Edineț are loc un nou eveniment RAM Impact, care îi aduce față în față pe creatorii de conținut, lideri de opinie și comunitatea locală. Сообщение RAM Impact reunește la Edineț creatori de conținut și lideri de opinie появились сначала на #diez.
Republica Moldova inaugurează prima colecție de instrumente de coarde create integral de un singur lutier # #diez
Pe 24 septembrie 2025, Sala cu Orgă din Chișinău va găzdui inaugurarea primei colecții de instrumente de coarde realizate integral de un singur lutier pentru membrii Orchestrei Naționale de Cameră. Colecția cuprinde 24 de instrumente: 15 viori, patru viole, patru violoncele și un contrabas, toate create de lutierul Cesare Cipriani, după tradiția maeștrilor școlii cremoneze – Stradivarius, Guarneri și Amati. Сообщение Republica Moldova inaugurează prima colecție de instrumente de coarde create integral de un singur lutier появились сначала на #diez.
Tinerii din Moldova și România s-au întâlnit la Bootcamp-ul Social Impact Award și dau startul Votului Comunității pentru ediția 2025 # #diez
Social Impact Award (SIA) a adus împreună tineri inovatori din Republica Moldova și România, într-un Bootcamp organizat la Cetatea Carului, Moeciu, menit să creeze conexiuni, schimb de experiențe și să inspire noi inițiative cu impact social. Сообщение Tinerii din Moldova și România s-au întâlnit la Bootcamp-ul Social Impact Award și dau startul Votului Comunității pentru ediția 2025 появились сначала на #diez.
UTM – gazda Conferinței Internaționale “2025 RoEduNet: Networking in Education and Research” – un pas strategic pentru digitalizarea și securitatea cibernetică în Republica Moldova # #diez
În perioada 17–20 septembrie 2025, Universitatea Tehnică a Moldovei a avut onoarea de a găzdui cea de-a 24-a ediție a Conferinței Internaționale RoEduNet, desfășurată sub genericul „Networking in Education and Research”. Evenimentul a reunit peste 200 de participanți, dintre care 120 din afara țării – cercetători, profesori universitari, doctoranzi, experți în digitalizare și lideri din mediul academic și guvernamental, confirmând astfel statutul UTM ca centru al inovației și al colaborării internaționale. Сообщение UTM – gazda Conferinței Internaționale “2025 RoEduNet: Networking in Education and Research” – un pas strategic pentru digitalizarea și securitatea cibernetică în Republica Moldova появились сначала на #diez.
Maib lansează o nouă emisiune de obligațiuni corporative din cadrul programului de ofertă publică III # #diez
Din 18 septembrie 2025, maib lansează o nouă emisiune de obligațiuni corporative din cadrul programului de ofertă publică III. Până la 7 octombrie 2025, inclusiv, sunt disponibile pentru subscriere 7.500 de obligațiuni, în valoare totală de 150.000.000 MDL, cu valoarea nominală de 20.000 MDL fiecare. Сообщение Maib lansează o nouă emisiune de obligațiuni corporative din cadrul programului de ofertă publică III появились сначала на #diez.
Pentru mulți absolvenți din România momentul obținerii diplomei de licență se lasă așteptat chiar și până la un an după finalizarea studiilor. Această situație devine uneori frustrantă pentru tinerii care doresc să-și continue studiile sau să aplice pentru un loc de muncă în străinătate. Conform unui răspuns oferit de Ministerul Educației și Cercetării (MEC) din România pentru #diez, acest lucru are o explicație legală și administrativă. Сообщение De ce studenții din România își primesc diploma de licență abia la un an după absolvire появились сначала на #diez.
Marea Britanie a recunoscut oficial Statul Palestina, la scurt timp după anunțuri similare din partea Canadei și Australiei. Premierul britanic Keir Starmer a declarat că decizia sprijină soluția celor două state, subliniind totodată că organizația Hamas nu trebuie să aibă un rol politic în viitor. Сообщение Marea Britanie, Canada și Australia au recunoscut oficial statul Palestina появились сначала на #diez.
În perioada 22-28 septembrie, termometrele vor indica cel mult +27 °C în centrul țării, +29 °C la sud și +25 °C la nord. Totodată, potrivit prognozelor meteorologilor, în toate cele șapte zile vom avea parte de cer variabil. Сообщение Cum va fi vremea în săptămâna 22-28 septembrie появились сначала на #diez.
În fiecare zi, în toată țara se desfășoară o multitudine de evenimente interesante la care poți participa. Mai jos îți prezentăm câteva dintre cele programate în Chișinău pentru perioada 22-28 septembrie, dacă îți dorești să savurezi din plin săptămâna. Сообщение Ce faci săptămâna viitoare? Șapte evenimente la care să mergi în perioada 22-28 septembrie появились сначала на #diez.
La București va avea loc cel mai mare târg dedicat studiilor în străinătate. Cum poți participa # #diez
Bucureștiul va găzdui marți, 30 septembrie 2025, Târgul internațional de studii de masterat și doctorat, organizat de QS Top Universities. Evenimentul va avea loc la Grand Hotel București, între orele 17:00 și 20:30. Сообщение La București va avea loc cel mai mare târg dedicat studiilor în străinătate. Cum poți participa появились сначала на #diez.
(foto) „Se bea foarte mult suc de lămâie.” Ecaterina Gramma, despre tradițiile culinare din Grecia # #diez
Ecaterina Gramma locuiește în Grecia de doi ani. Mult timp a stat chiar în capitala acesteia, Atena, dar de șase luni s-a mutat la periferie, în orașul Eleusina. Evident, în această perioadă, tânăra a reușit să descopere majoritatea obiceiurilor culinare ale localnicilor și să înțeleagă ce le place acestora să gătească. Totodată, a aflat cât de mult ulei de măsline și suc de lămâie utilizează în preparatele tradiționale, dar și ce atitudine au față de brânza feta. Сообщение (foto) „Se bea foarte mult suc de lămâie.” Ecaterina Gramma, despre tradițiile culinare din Grecia появились сначала на #diez.
Serile petrecute în cămin rămân adesea în amintirea studenților ca unele dintre cele mai interesante și memorabile momente din viața lor universitară. Camera de cămin devine locul în care se nasc prietenii, se împărtășesc povești, se râde și se plânge împreună. Ne-am gândit să adunăm 10 idei prin care serile voastre ar putea deveni mai interesante. De la jocuri de societate și activități creative, până la yoga și trenduri pe TikTok, sper că vei găsi o activitate potrivită pentru tine și colegii tăi. Сообщение 10 idei de a petrece serile cu colegii de cameră de la cămin появились сначала на #diez.
În următoarele două luni, Moldova va găzdui mai multe evenimente culturale. Printre acestea se numără și cinci festivaluri pentru cei care doresc să se apropie de tradițiile locale și de artă, în general. Îți prezentăm mai jos lista acestora. Сообщение Cinci festivaluri care vor avea loc în octombrie și noiembrie 2025 în Moldova появились сначала на #diez.
Pescarii moldoveni s-au clasat pe primul loc la cea de-a 25-a ediție a Campionatului Mondial de Pescuit la Crap, desfășurată pe lacurile Jošava și Borovik din Croația. Este pentru prima dată în istorie când Moldova ia aurul la acest campionat. Сообщение Moldova a câștigat medalia de aur la Campionatul Mondial de Pescuit la Crap появились сначала на #diez.
Tinerii moldoveni pot obține o bursă lunară de 992 de euro pentru studii de masterat în Germania. Care sunt condițiile de înscriere # #diez
Serviciul German de Schimb Academic lansează înscrierile pentru bursele DAAD EPOS 2026/2027. Studenții internaționali au oportunitatea să urmeze un program de masterat în una dintre universitățile din Germania. Această bursă oferă finanțare completă pentru unul sau patru ani, în funcție de programul de studiu ales. Сообщение Tinerii moldoveni pot obține o bursă lunară de 992 de euro pentru studii de masterat în Germania. Care sunt condițiile de înscriere появились сначала на #diez.
