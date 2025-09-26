Care este miza alegerilor din acest an și sunt ele oare „cele mai importante din istorie”

„Alegerile din 28 septembrie sunt unele dintre cele mai importante din istoria Republicii Moldova” – probabil nu este prima dată când auzi acest mesaj în campania electorală din acest an. În condiții obișnuite, acesta ar fi fost doar o modalitate de mobilizare a electoratului. Pe de altă parte, ținând cont de războiul de la graniță, de deschiderea fără precedent din partea Uniunii Europene și de „exemplul georgian”, unii experți susțin că, în această toamnă, nu se va alege doar viitoarea componență a Parlamentului, ci și cursul strategic al țării în general. Сообщение Care este miza alegerilor din acest an și sunt ele oare „cele mai importante din istorie” появились сначала на #diez.

