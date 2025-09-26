Doi tineri au scăpat fără zgârieturi după ce mașina le-a fost lovită de un tren de călători

16:40

Casa de Asigurări de Sănătate Bistrița-Năsăud (CJAS) anunță că persoanele fizice care au depus declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale, formularul 212, nu mai trebuie să meargă la ghișeu pentru validarea calității de asigurat. Documentele pot fi trimise direct la adresa info@cas.bn, transmite CJAS BN într-un comunicat de presă. Sunt acceptate două […]