Pachetul unui colet trimis prin Fan Courier i-a venit de hac: a primit o amendă de 3000 de lei

20:10

Hărțuitorul tinerei din Bârgău, Vasile Dorin Flore a primit unul dintre cele mai stricte ordine de protecție din istoria instanțelor bistrițene: de 12 luni. Tmp de un an bărbatul de 33 de ani nu se poate apropia deloc la mai puțin de 50 de metri de tânăra vizată si de mama acesteia, nu are voie […]