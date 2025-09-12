Alin Demian, consilierul ministrului Energiei a renunțat la una din sinecuri, cea de administrator special la o fabrica de arme, chiar înaintea valului de demiteri

14:40

Luptă contracronometru pentru salvarea unui bărbat de 70 de ani găsit astăzi în stop cardiac într-o mașină cu ușile blocate, în orasul Năsăud. A fost resuscitat de trei ori pe drumul către spitalul din Năsăud și apoi spre Bistrița și de fiecare dată salvatorii au reușit sa-i readucă funcțiile vitale. Un șofer de 70 de […]