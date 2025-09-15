Robert Sighiartău: ”Orice dronă care intră în România trebuie doborâtă pe loc”. Ce spun experții în apărare

16:50

Prima creșă construită într-o comună din Bistrița-Năsăud din bani guvernamentali are ordin de începere a lucrărilor. Este vorba de o creșă din Reteag, comuna Petru Rareș, cu 40 de locuri, finanțată din banii Companiei Naționale de Investiții (CNI). De altfel acest gen de investiție este una dintre puținele obiective ridicate de la zero pentru care […]