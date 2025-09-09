Femicidul ar putea fi încadrat la omor calificat: Ministerul Justiției anunță consultări pentru modificarea legislației pentru infracțiunile contra vieții

19:30

Poliția din Bistrița caută un pacient fugit din Spitalul de Psihiatrie, acolo unde a fost internat forțat în 18 august, după ce o tânără din Bârgău și mama ei au cerut ordin de protecție împotriva lui. Cele două ar fi sesizat că individul, un bărbat de 33 de ani, cunoscut cu antecedente psihiatrice o urmărește […]