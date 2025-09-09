Femicidul ar putea fi încadrat la omor calificat: Ministerul Justiției anunță consultări pentru modificarea legislației pentru infracțiunile contra vieții
9 septembrie 2025
Ministerul Justiției a anunțat că va demara consultări publice pentru a decide dacă legislația privind infracțiunile contra vieții trebuie modificată. Este vizat femicidul (infracțiunile contrar femeilor) care ar putea fi încadrat în viitor la omor calificat, cu condamnarea pe măsură, de peste 20 de ani, însă și alte infracțiuni contra vieții comise din motive legate […]

12:30
12:30
Deșeurile reciclabile de sticlă, colectate în pubela verde urmează să fie ridicate de mașinile Supercom miercuri, 10 septembrie, în Bistrița și localitățile componente, în cadrul programului săptămânal de colectare selectivă, anunță ADI Deșeuri. Recomandarea operatorului de salubritate este ca în caz că aveți cantități mai mari de deșeuri reciclabile din sticlă, care nu încap în […]
Școală reprezentativă din Beclean, reabilitată cu bani europeni, și-a redeschis în sfârsit porțile. # Bistrita Express
Deschidere de an școlar intens așteptată la Școala gimnazială Grigore Silași din Beclean, odată cu finalul unei reabilitări din fonduri europene, cu dotari de ultimă generație care a costat peste 8,8 milioane de lei. Elevii,părinții și profesorii școlii s-au putut bucura de un debut de an școlar în clădirea reabilitată din temelii cu ajutorul fondurilor […]
Un tânăr de 19 ani, angajat al unei firme specializată în instalare de rețele electrice s-a prăbușit luni dimineața de la înălțime, în comuna Sânmihaiu de Campie, în timp ce făcea lucrări la un stalp de electricitate de pe o scară. Potrivit informațiilor polițiștilor, tânărul s-ar fi dezechilibrat în timp ce muncea și a cazut […]
Casa de Asigurări de Sănătate Bistrița-Năsăud (CJAS) anunță că persoanele fizice care au depus declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale, formularul 212, nu mai trebuie să meargă la ghișeu pentru validarea calității de asigurat. Documentele pot fi trimise direct la adresa info@cas.bn, transmite CJAS BN într-un comunicat de presă. Sunt acceptate două […]
Primarul Bistriței anunță semnarea contractului de finanțare pentru Linia Albastră # Bistrita Express
Primarul Bistriței, Gabriel Lazany a anunțat semnarea contractului de finanțare pentru Linia Albastră, numele dat de administrație coridorului de mobilitate realizat de-a lungul râului Bistrița. Contractul a fost semnat la sediul Agenției de Dezvoltare Regională Nord-Vest. valoarea totală a proiectului este de 209, 34 milioane Proiectul presupune: crearea unui nou coridor de mobilitate de 10 […]
Finalul primei săptămâni din septembrie se anunță canicular, cu o avertizare de cod galben de căldură excesivă și temperaturi de peste 30 de grade. Județul Bistrița-Năsăud nu va face excepție și va intra sub avertizarea de cod galben. Valul de căldură care s-a simțit începând încă de miercuri va continua și vineri, 5 septembrie. Pentru […]
Procurorii năsăudeni, detalii despre cazul oribil de viol comis asupra unei copile de 5 anișori. # Bistrita Express
Procurorii din Năsăud au dat detalii despre cazul oribil de viol căreia i-a căzut victimă la finalul lunii august o fetiță de doar 5 anișori, ademenită și agresată de un bărbat în locuința acestuia. Presupusul agresor, identificat de polițiștii din Sangeorz Bai, un localnic de 52 de ani de pe Valea Ilvelor, a fost reținut, […]
Mașină zdrobită de trenul Iași-Timișoara: șoferul a scapat nevătămat și a dispărut de la locul accidentului # Bistrita Express
O mașină a fost lovită în plin de Trenul Regio Iași -Timișoara la o trecere de nivel din Ilva Mică, în această dimineață în jurul orelor 4,00. Deși mașina a fost zdrobită de tren și proiectată într-un post de semnalizare locală, șoferul, care era singur din autovehicul, nu doar ca n-a pățit nimic, dar a […]
Bistrițenii de la Dimex 2000 au urcat în top 3 constructori români de drumuri. Topul realizat în funcție de cifra de afaceri # Bistrita Express
Compania bistrițeană DIMEX 2000 ocupă poziția a 3-a într-un top 100 al constructorilor români de drumuri si autostrăzi, realizat de publicația de specialitate Arena Construcțiilor, după cifra de afaceri raportată anul trecut. Topul 100 Drumari include cele mai mari 100 firme de construcții drumuri și autostrăzi cu codul CAEN 4211, ierarhizate în funcție de mărimea […]
Primarul din Sângeorz-Băi spune că simularea disponibilizărilor n-are date corecte. Administrația sa era pe locul 3 în judet # Bistrita Express
Primarul din Sângeorz Băi, Cătălin Bota, al cărui administratie apărea pe simularea disponibilizarilor de personal din județ cu al treilea cel mai mare număr de funcționari care ar trebui să plece, susține că datele trecute în aplicația guvernamentală nu sunt corecte și că va face rectificările în cursul zilei de astăzi. Contactat de Bistrița Express […]
Motociclistul care a lovit fetița de 10 ani făcea acrobații cu motocicleta în momentul accidentului, spun procurorii # Bistrita Express
Motociclistul de 20 de ani, arestat la domiciliu după ce a accidentat grav o fetiță în localitatea Cormaia, conducea agresiv și făcea acrobații cu motocicleta în momentul impactului. În plus, după ce a lovit copila, și-a văzut de drum fără să încerce să o ajute și s-a întors ulterior, pe jos la locul accidentului, susțin […]
Consiliul Județean și Primăria Bistrița ar pierde cei mai mulți angajați dacă se va aplica reducerea de 45%. Lista primăriilor vizate si simularea pentru 40 si 45 % # Bistrita Express
În Bistrița-Năsăud cei mai mulți angajați din administrațiile locale care ar putea fi disponibilizați dacă se va aplica procentul de 40% cerut de premierul Bolojan ar fi chiar Consiliul Județean BN, urmat de Primăria Bistrița și Primăria Sângeorz Băi, Primăria Matei și Teaca. În cazul unei reduceri de 40% ar fi afectate 10 primării și […]
Eclipsă spectaculoasă de lună la finalul saptămânii. Luna va deveni roșiatică la magnitudinea eclipsei. # Bistrita Express
Prima eclipsă totală de lună vizibilă în România în ultimii 6 ani va oferi privitorilor, duminică, 7 septembrie, un spectacol rar. În faza de magnitudine, satelitul Pământului va căpăta o culoare roșiatică, un fenomen cunoscut și sub numele de „Luna roșie” sau ”Luna sângerie”, anunță astronomii Fenomenul poate fi urmărit în țara noastră, dacă o vor […]
Bătăuș din Maieru trimis în arest preventiv după două incidente violente în decurs de câteva luni # Bistrita Express
Un măierean de 41 de ani, Stefan A. a fost trimis de judecători în arest preventiv în prima zi din septembrie după ce a provocat un scandal în stradă și l-a luat la bătaie pe un consătean. În decizia de încarcerare pentru 30 de zile luată de judecătorii Judecătoriei Năsăud a cântărit însă greu faptul […]
Primarul Năsăudului (PNL) respinge tăierea din pix a posturilor din primării: ”trebuie o analiză pe fiecare UAT în parte” # Bistrita Express
Primarul orașului Năsăud, Dorin Vlașin (PNL) spune că reducerea posturilor din administrație nu se poate face din pix, unitar pentru toată lumea, și că ar trebui o analiza pe fiecare UAT-în parte care să indice cum să se facă de fapt restructurarea. Contactat de Bistrița Express, primarul Vlașin spun că în cazul orasului Năsăud nici […]
Premieră: majorarea tarifelor la salubrizare n-a trecut de votul primăriilor din BN. Cum s-a votat? # Bistrita Express
Majorarea tarifelor la salubrizare, de 8,1% cerută de Supercom n-a reușit sa treacă de votul reprezentanților primăriilor din ADI Deșeuri Bistrița-Năsăud. Din 36 de UAT-uri care au trimis până vineri, 29 august rezultatul votului din Consiliile Locale, 26 au votat împotrivă și abia 10, între care și Consiliul Județean BN, au spus DA. Restul de […]
Deputatul PSD Daniel Suciu nu mai e în conducerea Camerei Deputaților, dar a prins o altă funcție cu greutate # Bistrita Express
Deputatul PSD de Bistrița-Năsăud, Daniel Suciu nu mai este în conducerea Camerei Deputaților, o premieră pentru ultimii 5 ani, însă este recomandarea partidului pentru o altă funcție importantă. Suciu este propunerea PSD pentru funcția de președinte al Delegației Parlamentare Române pentru NATO, desemnarea urmând să se facă prin vot într-un plen al Camerei Deputaților. Astăzi […]
Ordin de protecție între doi frați din Beclean. Șase luni au interzis să se contacteze unul pe altul # Bistrita Express
Doi frați din Beclean, care locuiesc în vecinătate, n-au voie sa se contacteze în niciun fel timp de 6 luni și nici sa se apropie la o distanță mai mare de 5 metri unul de celălalt. Cel puțin asta a stabilit zilele trecute o instanță a Judecatoriei Beclean la solicitarea unuia dintre frați, Gelu M, […]
Case și beciuri inundate în Bistrița, după ploile cu debite mari, de peste 50 de l/mp de duminică # Bistrita Express
Bistrița s-a confruntat din nou cu ploi abundente duminică, 31 august după amiaza și seara, care au dus din nou la inundarea de beciuri, curți și case. Pompierii și echipele SVSU au intervenit încă de la ora 18,00 cu pompe, în foarte multe zone pentru a ajuta la scoaterea apei. Ploaia a continuat însă să […]
Agresori în familie la nici 30 de ani de ani: doi tineri s-au ales cu ordine de protecție după ce și-au agresat partenerele. Unul a fost reținut # Bistrita Express
Doi tineri au primit ordine de protecție provizorii după ce și-au agresat soțiile în Bistrița-Năsăud: niciunul dintre indivizii agresivi cu partenerele n-avea mai mult de 30 de ani. E vorba de un bistrițean de 29 de ani și un tânăr din Lunca Ilvei de 26 de ani. Bistrițeanul a ajuns inclusiv după gratii. În cazul […]
Bistrițean reclamat la poliție după ce a încasat bani pentru reparația unor acoperișuri în Alba, dar a uitat de reparații # Bistrita Express
Polițiștii din Alba i-au făcut percheziții în cursul zilei de ieri unui bistrițean de 28 de ani care a încasat bani de la doi localnici din Alba Iulia în urmă cu o lună, pentru reparații la acoperiș, dar nu s-a întors sa mai facă și prestația. Unul dintre clienții bistrițeanului care s-a dovedit ulterior că […]
Spitalul Bistrița-Năsăud și-a angajat o casă de avocatură din Cluj pentru contestarea despăgubirii de 1 milion de euro # Bistrita Express
Comitetul Director al Spitalului Județean Clinic de Urgență Bistrița-Năsăud a decis în iulie angajarea unui avocat clujean care să-l reprezinte în procesul în care contestă despăgubirea record de un milion de euro, acordată de un complet al Judecatoriei Bistrița familiei unui fost pacient. Potrivit datelor SEAP Spitalul Judetean de Urgență îi va plăti avocatului care-l […]
Prima ediție a Rezidenței Artistice Beclean, expunere inedită de lucrări în foaierul Primăriei. Remus Ștefureac, invitat special # Bistrita Express
Foaierul Primăriei din Beclean a găzduit joi după amiaza un eveniment inedit: un minivernisaj al unui grup de artiști plastici invitați de administrația orașului să facă rezidență artistică într-un program aflat la prima ediție. Rodul rezidenței artistice Beclean-ediția I a fost o colecție de lucrări plastice și de fotografii expuse la intrarea în Primărie. Lucrările, […]
Setați-vă în agendă 29 august: seară de live cooking chef Gălan, plus degustare de vinuri la Casa cu Bere # Bistrita Express
Un show cu live cooking chef Marius Gălan plus o degustare a unei selecții de vinuri Domeniile Sâmburești este o rețetă perfectă pentru a încheia spectaculos luna august. Seara specială de final de august meritată setată în agendă, dar sa vă amintiți, neapărat să faceți și rezervare. Se întâmplă la Casa cu Bere într-o ambianță […]
Un bărbat de 52 de ani acuzat că a violat o fetiță, trimis în arest de judecătorii năsăudeni # Bistrita Express
Judecătorii din Năsăud au trimis astăzi în arest preventiv un bărbat de 52 de ani, acuzat de fapte odioase: ademenirea și violarea unei fetiță de școală generală. Instanța de drepturi si liberăți a Judecatoriei Năsăud a aprobat fără să clipească rechizitoriul procurorului și a dispus arestarea preventivă a individului, deocamdată pentru 30 de zile, până […]
Arestat la două saptamâni după ce a provocat un accident auto cu o alcoolemie aproape de coma alcoolică. # Bistrita Express
Un șofer pericol public a fost reținut 24 de ore de polițiști abia ieri,la două săptămâni după un accident provocat în 14 august, înainte de Sfanta Marie, pe drumul judetean 172 C pe relația Ilva-Mică-Strâmba. Individul, care s-a dovedit ulterior ca avea o alcoolemie aproape de coma alcoolică, a pierdut controlul volanului si a intrat […]
CNI nu a stopat chiar toate investițiile de la zero: demarează lucrările la prima creșă construită într-o comună din BN # Bistrita Express
Prima creșă construită într-o comună din Bistrița-Năsăud din bani guvernamentali are ordin de începere a lucrărilor. Este vorba de o creșă din Reteag, comuna Petru Rareș, cu 40 de locuri, finanțată din banii Companiei Naționale de Investiții (CNI). De altfel acest gen de investiție este una dintre puținele obiective ridicate de la zero pentru care […]
Un accident provocat de un brașovean de 73 de ani a trimis-o în spitalul din Bistrița pe o șoferiță din Sibiu și pe pasagera acesteia # Bistrita Express
O șoferiță din Sibiu și pasagera acesteia, turiste pe șoselele din Bistrița-Năsăud au ajuns, accidentate, în Spitalul din Bistrița, după ce autoturismul lor a fost lovit de mașina condusă de un brașovean de 73 de ani. Accidentul s-a produs miercuri după amiază în Florești (comuna Nimigea) pe Drumul Județean 172. Conform primelor verificări efectuate la […]
Judecătorii Tribunalului BN dar și procurorii din toate parchetele județene-protest oficial începând de astăzi. Ce activități vor mai face? # Bistrita Express
Judecătorii Tribunalului Bistrița-Năsăud dar și procurorii tuturor parchetelor din județ își reduc activitatea începând de astăzi, 27 august ca formă de protest față de măsurile de ceea ce numesc ”campania agresivă împotriva magistraților” și cer retragerea de urgență a proiectului de lege privind reforma pensiilor de serviciu ale magistraților. Judecătorii Tribunalului au luat decizia suspendării […]
Șoferul de 70 de ani descoperit în urmă cu două zile, inconștient într-o mașină, care a fost resuscitat de trei ori, pe drumul spre spital, la Primiri Urgențe Năsăud și ulterior la UPU-ul Spitalului Județean de Urgență Bistrița, a pierdut în cele din urma bătălia pentru supraviețuire. Organismul bărbatului care a reușit sa revină la […]
Pubela albastră va fi prima ridicată în septembrie în cadrul programului lunar pentru deșeuri reciclabile din Bistrița și localitățile componente. ADI Deșeuri a anunțat că în 3 SEPTEMBRIE mașinile Supercom vor ridica pubela albastră. respectiv sacul albastru, în cazul celor care n-au reușit încă să intre în posesia pubelei pentru hârtie și carton În 10 […]
Tânărul de 20 de ani care a lovit cu motocicleta o fetiță a fost trimis în arest la domiciliu. Procurorii ceruseră arest preventiv # Bistrita Express
Tânărul de 20 de ani din Sângeorz Băi, care a lovit zilele trecute o fetiță în timp ce conducea o motocicleta, a fost trimis în arest la domiciliu. Procurorii năsăudeni au cerut în cazul acestuia arest preventiv pentru 30 de zile ținând cont de circumstanțele agravante: a condus cu permisul suspendat, motocicleta era neînmatriculată, a […]
Consilierul municipal PNL Doina Macarie și-a pierdut funcția de inspector școlar. Chiar liberalii ar fi la originea schimbării # Bistrita Express
Consilierul local PNL Doina Macarie nu va mai fi inspector școlar din 1 septembrie 2025. Consiliul de administrație al Inspectoratului Școlar BN, întrunit luni după amiază a votat pentru înlocuirea acesteia din funcția de inspector pentru proiecte educaționale cu profesoara de limba engleză, Ruxandra Maria Dobra. Noua numire alături de alte două: Ana Moldovan, directoarea […]
Luptă pentru salvarea unui năsăudean găsit inconștient într-o mașină: a fost resuscitat de trei ori # Bistrita Express
Luptă contracronometru pentru salvarea unui bărbat de 70 de ani găsit astăzi în stop cardiac într-o mașină cu ușile blocate, în orasul Năsăud. A fost resuscitat de trei ori pe drumul către spitalul din Năsăud și apoi spre Bistrița și de fiecare dată salvatorii au reușit sa-i readucă funcțiile vitale. Un șofer de 70 de […]
Un tânăr de 22 de ani din Urmeniș a avut parte de o moarte violentă duminică, în Gara Bistrița: l-a lovit în plin o locomotivă care făcea manevre cu spatele în zona liniei 2. Tânărul, Dorin O. P. a murit pe loc. Un împiegat de mișcare a anunțat tragedia la 112. Cu câteva secunde înaintea […]
Campania Pubela Albastră continuă în Bistrița în cartiere și pe străzile periferice # Bistrita Express
Astăzi, 25 august locatarii de pe Valea Jelnei din Bistrița, dar și de pe străzile Viorelelor și Taberei sunt invitați să aibă un reprezentant acasă după amiaza, când o mașină Supercom va livra gratuit pubelele albastre. ADI Deșeuri anunță programul din cursul acestei saptamani pentru distribuția în Bistrița: MARȚI 26 august 2025 – Străzile Dâmbului, […]
Fetiță de 10 ani lovită de un motociclist bezmetic a ajuns intubată la Spital. A fost nevoie de intervenția elicopterului Smurd # Bistrita Express
Un motociclist cu dreptul de conducere suspendat la doar 20 de ani a accidentat extrem de grav astăzi, in localitatea Cormaia o fetiță de 10 ani. Motocicleta condusă de tânăr a lovit fetița care circula ca pieton, a precizat poliția. Violența loviturii a lăsat-o pe copilă pe asfalt, inconștientă, cu traumatism craniocerebral grav. Potrivit ISU […]
Hărțuitorul din Rusu Bârgăului are unul dintre cele mai stricte ordine de protectie date vreodată de judecatorii din BN. Ce verificari a cerut instanța în cazul său # Bistrita Express
Hărțuitorul tinerei din Bârgău, Vasile Dorin Flore a primit unul dintre cele mai stricte ordine de protecție din istoria instanțelor bistrițene: de 12 luni. Tmp de un an bărbatul de 33 de ani nu se poate apropia deloc la mai puțin de 50 de metri de tânăra vizată si de mama acesteia, nu are voie […]
Lidia Buble e cap de afiș la Zilele Sângeorz Băi-ului, care încep astăzi. Manifestarea e fără foc de artificii și s-ar baza doar pe sponsorizări # Bistrita Express
Primăria Sângeorz Bai întinde pe trei zile, de astăzi până duminică inclusiv, sărbătoarea orașului. Are programate piese de teatru pentru copii, concerte cu Lidia Buble cap de afis sâmbătă și folclor pentru duminică. Primarul Cătălin Bota susțină că inițial a vrut să renunțe la manifestare, însă că localnicii s-ar fi arătat dezamăgiți de o asemenea […]
Controversate sau nu, microbuzele electrice sunt primite cu bucurie în comunități. Ce postare jucaușă a facut administrația din Budac # Bistrita Express
Comunitățile din Bistrița-Năsăud care au primit microbuzele electrice de la CJ pentru transportul școlar, prin PNRR se bucură de noua achiziție, iar disputa legată de prețul de cumpărare, mult mai mare decât prețul standard, rămâne undeva în urmă. Primăria din Budacu de Jos a prezentat recent microbuzul pe pagina de facebook a administrației, într-o notă […]
Polițiștii caută un pacient fugit de la Psihiatrie, internat forțat. Individul a hărțuit o tânără din Bârgău # Bistrita Express
Poliția din Bistrița caută un pacient fugit din Spitalul de Psihiatrie, acolo unde a fost internat forțat în 18 august, după ce o tânără din Bârgău și mama ei au cerut ordin de protecție împotriva lui. Cele două ar fi sesizat că individul, un bărbat de 33 de ani, cunoscut cu antecedente psihiatrice o urmărește […]
Teleportare, nu altceva: autoutilitară furata în Belgia a apărut în curtea unui localnic din Nepos # Bistrita Express
O autoutilitară dispărută în Belgia la începutul verii a fost găsită două luni mai târziu în localitatea bistrițeană Nepos, în curtea unui localnic. Deocamdată omul, un tânăr de 31 de ani este cercetat penal penal pentru tăinuire, asta până când polițiștii elucidează circumstanțele ”teleportării” mașinii utilitare. Autovehiculul nu e nou, de fapt are vreo 7 […]
Douăzeci de zile după gratii deocamdată pentru un sofer din Pintic, prins fără permis, cu alcoolemie foarte mare. # Bistrita Express
Doi bărbați din BN care și-au petrecut noaptea în arest după ce au fost reținuți de polițiști în aceeași zi, 19 august, pentru infracțiuni în trafic, adică alcoolemie mare si conducere fără permis au ajuns unul după gratii pentru 20 de zile, celălalt a scăpat deocamdată cu control judiciar. Judecatorii de la Judecatoria Bistrița nu […]
Tânărul șofer din Poiana Ilvei în comă la trei zile după accident. E internat la ATI # Bistrita Express
Tânărul de 20 de ani care s-a răsturnat cu mașina duminică noaptea pe drumul dintre Poiana Ilvei și Ilva Mare este în continuare în stare gravă, în comă la secția ATI a Spitalului Clinic de Urgență BN. Tânărul, care a avut nevoie de intubare înainte de transportul la Spital, are numeroase traumatisme craniene dar și […]
Apel al unui primar care n-a prins niciun microbuz electric din lotul de 33 distribuite de Consiliul Județean, deși comuna sa are școli in 5 localități # Bistrita Express
Primarul din Spermezeu, Sorin Hognogi a făcut un apel către edilii din alte primării care au primit ieri microbuze electrice de la Consiliul Județean Bistrița-Năsăud să le cedeze comunei sale, dacă n-au nevoie de vehicul. Hognogi, a cărui comună a fost săltată de cei care au făcut distribuirea celor 33 de microbuze din prima tranșă […]
Primarul Bistriței, descindere la chiriașii municipalității cu locuințe neîntreținute. A postat și un video # Bistrita Express
Primarul Bistriței, Gabriel Lazany le-a declarat război chiriașilor municipalității care nu-și întrețin sau chiar își distrug locuințele și a început să facă verificări inopinate, însoțit de viceprimarul Ștefania Stere, funcționari de la Spațiul locativ si polițiști locali pe la locuințele închiriate în Centrul Istoric. Primarul a postat pe facebook marți, 19 august un video cu […]
